IN EINEM Versuch, ihren Ruf nach der gewinnbringenden Veröffentlichung ihres Covid-19-„Impfstoffs“ zu festigen, will die Pfizer Corporation in den USA, Europa und Asien Themenparks namens Pfizer World und Pfizerland errichten. TCW Defending Freedom hat einen Vorgeschmack darauf bekommen, was die Besucher erwartet.

Das Boostertron

Bei dieser süchtig machenden und aufregenden Fahrt betreten die Besucher eine nadelförmige „Gondel“, die sie nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern mehr als zehnmal in die „Immunity Sphere“ befördert. Während die Gondel hinunterfährt, besteht die Möglichkeit von Übelkeit, aber auch die Spannung in der Erwartung des nächsten Aufstiegs.

Pfizerama IMAX

Das Wunder der mRNA. In diesem völlig immersiven Erlebnis werden Sie auf die Reise eines Spike-Proteins mitgenommen, das sich seinen Weg durch die Organe des Körpers bahnt und sich dabei Billionen Mal repliziert. Bewegliche Stühle und Surround-Sound ermöglichen es den Zuschauern, die Auswirkungen der experimentellen Gentherapie auf ihren Körper zu verstehen.

(Dieser Film ist nicht geeignet für Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen mit nervöser Veranlagung).

Besiege den Vaccinator

Die Besucher betreten ein Labyrinth in Form von Österreich, in dem Arnold-Schwarzenegger-Lookalikes Jagd auf die Teilnehmer machen, die die „Ungeimpften“ spielen.

Diejenigen, die erwischt werden, erwartet ein kurzer Aufenthalt in einer Zelle.

Pfizerarcadia

Die Spiele umfassen:

FIFA 2022. Können sich die zehn tapferen Männer, die aus dem Kader gestrichen wurden (Sergio Aguero, John Fleck, Adama Traore, Christian Eriksen usw.), gegen ihre ungeimpften Gegner durchsetzen?

Nadeln des Schicksals. Die Ungeimpften versuchen, Pfizeria zu zerstören. Schließen Sie sich mit anderen WEF-Mitgliedern zusammen, um die Menschheit zu retten.

FDA-Knockout. Mitglieder der Federal Drugs Agency und der Centers for Disease Control and Prevention liefern sich einen tödlichen Kampf, um Mitglieder des Pfizer-Vorstands zu werden.

Finde das Placebo. Ein Glücksspiel, bei dem Sie erraten müssen, wer von den Teilnehmern an den Impfstoffversuchen zur Kontrollgruppe gehörte. (Spoiler-Alarm: Es gibt keine Kontrollgruppe.)

Varianten-Bingo: Spielen Sie dieses beliebte Spiel, das von Politikern und medizinischen Experten geliebt wird. Wenn Sie ein volles Haus haben, rufen Sie „Covid!“ und gewinnen die Chance, die nächste gruselige Variante zu benennen.

Wer wird Millionär? Können Sie den Jackpot knacken?

Beispielfragen:

Wie hoch war die Geldstrafe, die Pfizer im Jahr 2009 wegen illegaler Werbung für seine Medikamente zahlen musste?

War es …

a) 2,3 Mio. $ b) 3,2 Mio. $ c) 23 Mio. $ oder d) 2,3 Mrd. $?

Die Herstellung des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer kostet das Unternehmen 4,94 £. Wie viel hat das Unternehmen dem NHS für jede der ersten 100 Millionen Dosen in Rechnung gestellt?

a) 4,94 £ b) 8 £ c) 10 £ oder d) 18 £?

Pfizer-Parade

Jeden Abend können die Besucher unsere wunderbare Parade genießen. Die Parade wird von Mitarbeitern angeführt, die die politischen Führer des Westens repräsentieren und Masken und Impfscheine in die Menge werfen. Ihnen folgen die fantastische Spike Protein Dance Troupe und die Comirnaty Marching Band. Die weltberühmten Akrobaten ‚The Vaccinators‘ zeigen erstaunliche Kunststücke mit dem Derringer-Do.

Im Anschluss an die Parade findet ein großartiges Feuerwerk statt.

Kinderzimmer

Wenn Sie ein bisschen Ruhe brauchen, können Sie sich von unseren ausgebildeten Krankenschwestern um Ihre Kleinen kümmern lassen. Sie wissen, wie man selbst mit dem aufmüpfigsten Kind umgeht!

PfizerLebensmittel

Warum probieren Sie nicht unseren fabelhaften PfizerBurger mit PfizerFries? Die Zutaten sind ein Firmengeheimnis, und um Ihre Geschmacksnerven vor Betrügern zu schützen, haben wir versprochen, das Rezept bis 2076 nicht zu veröffentlichen!

Geschenkeladen

In unserem Geschenkeladen finden Sie Artikel, mit denen Sie Ihren Nachbarn beweisen können, was für ein treuer, wunderbarer und nachsichtiger Mensch Sie sind.

Alle Besucher der Pfizer World nehmen an einer Verlosung teil.