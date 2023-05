Der Russland-Hoax-Coup erhöht Chance auf Atomkrieg

Dr. Joseph Sansone

Die Veröffentlichung des Durham-Berichts war eine vollständige Rechtfertigung für Präsident Trump in Bezug auf den dummen Russland-Kollusionsgeist-Virus, der dem amerikanischen Volk untergeschoben wurde. Der Russland-Kollusions-Schwindel hat den Vereinigten Staaten auf mehreren Ebenen geschadet. Durch illegale Aktivitäten hat das FBI die Präsidentschaft Trumps unterminiert und delegitimiert. Es handelte sich um eine koordinierte Verschwörung zur Sabotage der Trump-Kampagne und dann der Trump-Präsidentschaft, an der die Clinton-Kampagne, das FBI und die CIA beteiligt waren.

Die Clinton-Kampagne schuf im Wesentlichen eine falsche Geschichte über Trump und Russland, die zusammenarbeiteten, um die Wahl zu stehlen, und das FBI, die CIA und die von der Regierung kontrollierten Medien wirkten bei diesem Schwindel mit. Nach der Wahl wurde der Schwindel auch während der Präsidentschaft Trumps weiter betrieben.

Der Plan von Hillary Clinton, ein falsches Narrativ zu schaffen, wonach Trump mit Russland konspiriert habe, wurde von CIA-Direktor Brennen im August 2016 an den damaligen Präsidenten Obama, Vizepräsident Biden, Generalstaatsanwalt Lynch und FBI-Direktor Comey weitergeleitet. Diese Verschwörer wussten davon und waren eingeweiht. Auch die Medien haben sich offensichtlich an diesem Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten beteiligt. Steel wurde von Hillary dafür bezahlt, die falsche Geschichte zu verbreiten, dann zahlte das FBI der Quelle des Steel-Dossiers 220.000 und bot weitere 300.000 an, um während der Durham-Untersuchung zu schweigen. Das FBI hat sich auch abgesprochen, um amerikanische Bürger auf Twitter zu zensieren.

Ja, so korrupt war die ganze Sache!

Machen Sie sich nichts vor, diese Geheimdienste und die beteiligten Verschwörer haben Hochverrat an den Vereinigten Staaten begangen. Sie haben die Regierung benutzt, um in eine Wahl einzugreifen und die Legitimität des Präsidenten während seiner vierjährigen Amtszeit zu untergraben. Durhams Bericht war verurteilend und sprach sich für Trump aus. Dennoch wurde Durham dafür kritisiert, dass er niemanden wegen Hochverrats angeklagt hat.

Als Präsidentschaftskandidat grenzte sich Donald Trump insofern von der Unipartei ab, als er im Wahlkampf für die Beendigung der illegalen Einwanderung, eine seiner Ansicht nach vorrangige Handelspolitik für Amerika und eine eher nicht-interventionistische Außenpolitik warb. Als Kandidat hatte Trump sogar das Ziel angedeutet, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Er hatte eine verrückte Idee, die sinnvoll wäre, um einen möglichen Atomkrieg zu vermeiden.

Inwiefern wurde dieses Ziel durch die Russland-Verschwörungstaktik beeinträchtigt?

Die Medien, die Verschwörer in der Regierung und in der Demokratischen Partei, stellten Trump als Marionette Putins dar. So unglaublich dumm diese Behauptung auch war, sie wiederholten diese Lüge so lange, bis genügend Menschen sie glaubten. Im Grunde wurde die demokratische Partei dazu gebracht, Russland zu hassen, weil es die Wahl gestohlen und den bösen Trump ins Amt gebracht hatte.

Als es an der Zeit war, den irrsinnigen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine voranzutreiben, ließen sich die völlig gehirngewaschenen Demokraten leicht von der Idee überzeugen, Putin sei der nächste Hitler und müsse aufgehalten werden. Schließlich war es ja seine Schuld, dass Trump gewählt wurde. Der böse Puppenspieler musste gestoppt werden. Dann sahen wir all die „Steht zur Ukraine“-Schilder und die darauf folgende Propaganda wie den „Geist von Kiew“-Unfug, der an die Jessica-Lynch-GI-Jane-Propagandaschwindel im Golfkrieg erinnert.

Alles, was diese Leute sahen, war, dass Putin böse ist. Russland böse. Es gab keine Einsicht darüber, was eine angemessene Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine sein würde. Es gab kein Verständnis dafür, dass der Konflikt eigentlich 2014 begann, als die Obama-Regierung den pro-russischen Präsidenten der Ukraine erfolgreich absetzte. Es gab kein Verständnis für die 1000-jährige Geschichte zwischen Russen und Ukrainern und einen ernsthaften Rassen- oder ethnischen Hass zwischen den beiden. Es wurde nicht bedacht, dass die fortgesetzte Ausweitung der NATO nach Osten gegen den Widerstand Russlands und die Drohung, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, Russland provozierte. Es wurde nicht bedacht, dass es unsinnig ist, einen Stellvertreterkrieg im Nachbarland des Landes zu führen, das über die weltweit meisten Atomwaffen verfügt.

Die richtige Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine wäre gewesen, die Russen zu beschimpfen und dann fieberhaft an einer Deeskalation der Situation zu arbeiten, wahrscheinlich durch die Abtretung der russischsprachigen Teile des Landes an Russland und die Garantie, dass die NATO nicht weiter expandiert. Die Vermeidung eines weltweiten Atomkriegs hätte oberste Priorität haben müssen. Diese einfachen Realitäten wurden nicht gesehen, weil die meisten Demokraten nur „Putin böse“ sahen.

Die Hälfte der Republikaner wird sich blindlings auf jeden Kriegseinsatz stürzen. Nun, dank Trump vielleicht weniger. Sagen wir, derzeit 30-40 %.

Diese gehirngewaschenen Sonnenschein-Patrioten führen einen Krieg bis zum letzten Ukrainer. Allerdings nicht, wenn er weiter eskaliert. Die Möglichkeit einer Fehlkalkulation, die zu einer globalen Katastrophe führt, steigt von Tag zu Tag. Dies wurde durch den irrsinnigen Drohnenangriff auf den Kreml bewiesen. Unabhängig davon, ob es sich um einen legitimen Angriff oder um einen Angriff unter falscher Flagge handelte, war er dennoch rücksichtslos und stellte eine ernsthafte Gefahr für die Eskalation des Konflikts dar.

Vielleicht wären wir heute noch genauso dumm, aber es ist möglich, dass nicht so viele Demokraten hereingelegt worden wären, wenn sie nicht bereits so emotional und irrational auf Putin eingestellt wären. Dazu wäre es nie gekommen, wenn es die Russland-Verschwörung Trump ist eine Marionette Putins nicht gegeben hätte. Die Russland-Verschwörungstäuschung wäre nie verkauft worden, wenn Trump, der im Grunde ein gemäßigter Mann ist, nicht von vornherein dämonisiert worden wäre. Natürlich war es die Tatsache, dass Trump kein Globalist war, die diese Dämonisierung notwendig machte.

Trump war nicht in der Lage, als Präsident die Beziehungen zu Russland zu verbessern, denn ein Treffen mit Putin wäre in den Köpfen der Gehirngewaschenen der Beweis dafür gewesen, dass Trump eine Marionette Putins ist. Erinnern Sie sich noch daran, dass ein Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator leichtsinnig war und Trump einen Atomkrieg auslösen würde?

Achten Sie nicht auf den eskalierenden Krieg mit Russland, den derjenige, der die Biden-Regierung leitet, führt….

Man kann mit Sicherheit sagen, dass fast jeder Angriff der Globalisten und Linken eine psychologische Projektion ist. Auf die falsche Behauptung, Russland habe sich in die Wahlen 2016 eingemischt, folgte der Diebstahl der Präsidentschaftswahlen 2020 und mehrerer Rennen im Jahr 2022. Natürlich sahen wir in diesem Prozess die Entstehung eines immer stärker werdenden totalitären Regierungssystems, mit der Entfesselung der C19 und C19 Shot Biowaffen und der Covid-Tyrannei

Es gibt Ursache und Wirkung, und Handlungen haben oft unbeabsichtigte Folgen. Es war offensichtlich, dass die Tatsache, dass die Demokratische Partei und die gesamten Fake-News-Medien Trump beschuldigten, eine Marionette Putins zu sein, und Russland beschuldigten, die Wahl für Trump zu stehlen, der nationalen Sicherheit schadete, weil es die Beziehungen zwischen den USA und Russland beeinträchtigte. Dennoch ist es erstaunlich, dass dies zu diesem tranceartigen Todesmarsch in Richtung eines potenziellen Atomkriegs beigetragen haben könnte.