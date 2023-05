Musk, Soros und das Ende der Medien

Tom Luongo

Elon Musk hat neulich mit seinem Interview auf CNBC für Aufregung gesorgt, als er es wagte, die vierte Wand der Medien zu durchbrechen, indem er George Soros mit Magneto aus Marvels X-Men verglich.

Es ist ein brutal witziger Schlagabtausch, bei dem Musk seine Antwort sorgfältig abwägt, sich Zeit lässt und dann in den Modus einer Popkultur-Legende übergeht, indem er Inigo Montoya aus Die Braut des Prinzen zitiert.

Dieser CNBC-Flak war davon nicht verwirrt, er macht nur seinen Job. Er erzwingt die Kontrolle der Erzählung.

Die Wahl von Magneto ist klug, denn sie deutet auf Soros‘ Aktivitäten in seiner Kindheit während des Zweiten Weltkriegs hin.

Und obwohl ich es schätze, dass Musk auf die dritte Schiene der Medienkonformität, George Soros, den Philanthropen, aufgesprungen ist, behaupte ich immer noch, dass er näher an Sheev Palpatine als an Erik Lehnsherr ist.

Aber was Musk wirklich getan hat, war zu hinterfragen, warum sich Medienunternehmen immer den Launen ihrer Werbekunden beugen sollten.

Musk ist seit dem Tag, an dem er mit der Spüle hereinkam, dem Boykott von Werbekunden ausgesetzt. Das Geschäftsmodell von Twitter muss sich ändern. Werbung ist es nicht. Sie ist nur ein Teil davon. Musk weiß, dass es sich weiterentwickeln muss, denn Twitter ist nicht wie herkömmliche Medienunternehmen.

Nicht ein wenig.

WEF-Aderlass

Musk tat dies, nachdem er im Internet viel Kritik einstecken musste, weil er das Mitglied des Weltwirtschaftsforums und hochrangige Werbefachfrau Linda Vaccarino als neue CEO von Twitter eingestellt hatte.

Obwohl Vaccarino eine beunruhigende Einstellung hat, könnte es möglicherweise nicht so schlimm sein, wie der anfängliche Twitter-Empörungsmob suggerierte. Da Musk sich selbst als Verfechter der freien Rede positioniert, bezeichnet er sich sogar als „Mr. Free Speech“ auf dem Marktplatz. Daher besteht die Möglichkeit, dass die Auswirkungen nicht so drastisch sind wie befürchtet. Es ist wichtig, die Situation weiterhin aufmerksam zu beobachten, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen.

Seit mehr als einem Jahr (genauer gesagt seit November 2021) sage ich Ihnen, dass wir den Peak Davos, also den Peak WEF, überschritten haben. Das WEF ist jetzt ein leichtes Feindbild, um jemandem die Schuld durch Assoziationen in die Schuhe zu schieben.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass das diesjährige Weltwirtschaftsforum bei nüchterner Betrachtung ein einziges Chaos war, ein Haufen globalistischer Schreckgespenster und ihres Gefolges von Kriechern, die auf ihren eigenen Friedhöfen vorbeipfeifen und sich fragen, woher der nächste große Coup kommen könnte.

Top-Ghoul Wrangler Soros selbst ließ sich nicht einmal blicken und zog es stattdessen vor, das Blut der Teilnehmer der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz zu saugen, um sicherzustellen, dass die Züge zum Dritten Weltkrieg pünktlich fahren.

Vereine wie das WEF sind nur so stark wie die Talente, die sie halten können. Ist Vaccarino ein Beweis für die Abwanderung von Talenten aus dem WEF? Das ist nicht lächerlich. Es ist sogar wahrscheinlicher, als dass sie eine weitsichtige Ideologin ist.

Ich sage nicht, dass es wahr ist, ich sage nur, dass es möglich ist. Misstrauen Sie also, aber überprüfen Sie es.

Die Anreize passen sehr gut zusammen.

Musk muss Twitters Beziehungen zu den Werbekunden stärken, um Twitter über Wasser zu halten.

Vaccarino bringt dem Unternehmen sofortige Glaubwürdigkeit.

Wenn Musk an eine andere Art von Werbemodell denkt, macht die Einstellung von Vaccarino Sinn.

Mit der Hand sprechen

Die Unternehmensorthodoxie, die den Medienunternehmen aufgezwungen wird, stammt nicht nur von Idioten wie Reed Hastings bei Netflix, sondern auch von der Korruption ihrer Vorstände durch Davos-Generäle wie Blackrock und Vanguard.

Ihr wirklicher Gewinn besteht in der Ausübung von Macht. Ein oder zwei Viertel der Rentabilität zu opfern, um den C-Suites des S&P 500 und des EuroStoxx 50 das Wasser abzugraben, ist in der Bilanz schwer zu beziffern.

Aber Musk kann in der Öffentlichkeit sagen, was er will, weil das selbst eine Form der Werbung für Twitter und/oder Tesla ist, die nicht von einem Trottel wie Larry Fink oder Alex Soros mit einem Telefonanruf zunichte gemacht werden kann.

Er ist auf ihrer Ebene und das Unternehmen ist privat.

Wenn Ihr Geschäftsmodell von der Werbung abhängt, sind Sie deren Handlanger. Musk weiß das, also macht er den kalkulierten Schritt, Soros anzugreifen, und wird zum Helden für ein großes Publikum, das Twitter verschmäht hat, als Soros, Fink und der Rest des WEF dort das Sagen hatten

Einer der ersten Blogs, die ich 2016 hier geschrieben habe, trug den Titel „The Authenticity Gap“. Als ich die Wahl richtig voraussagte, dass Trump gewinnen würde, wies ich darauf hin, dass er trotz seiner offensichtlichen Defizite weitaus authentischer war als Hillary.

Die Tatsache, dass man sich selbst wohlfühlt, war der Grund für Trumps Sieg. Das Land benötigte das unbedingt, und die Wechselwähler waren die Millennials.

Und was jetzt? Musk steigert seinen AQ – Authentizitätsquotient – nicht nur bei seinen Millennial-Fanbois, die Teslas kaufen, sondern auch bei verbitterten Gen-X-Muffeln wie mir, auch wenn ich immer noch die meiste Zeit meines Tages im Modus „Misstrauen, aber überprüfen“ verbringe.

Rattenfänger hin oder her, er hat die Plattform, um das Gespräch in eine Richtung zu lenken, in die es vorher nicht gehen durfte. Wir können von hier aus weitermachen, Leute.

Nein, ich sagte, „Tucker!“

Und damit komme ich zu Tucker Carlson, der unter großem Trara angekündigt hat, dass er seine frühere Nachrichtensendung auf Twitter bringen wird, und zwar in Eigenregie.

Seine zwei kurzen Videos, seit Fox seine Sendung abgesetzt und ihn in eine vertragliche Schwebe versetzt hat, haben Einschaltquoten erzielt, die selbst seine Rekordwerte im Kabelfernsehen nicht erreichen konnten.

Mehrfach wurde Fox von Werbekunden wegen Äußerungen von Carlson auf Sendung boykottiert. Sie wollen nicht, dass die Medien die Wahrheit sagen, sie wollen, wie Carlson in seinem letzten Video betonte, dass sie nur den Teil der Wahrheit erzählen, der ihre Agenda unterstützt.

Musk ist seit dem Tag, an dem er auf Twitter mit einer Küchenspüle in der Hand auftauchte, davon betroffen.

Jeder globalistische Tittenlutscher und Möchtegern-Brownshirt, aber ich wiederhole mich, drohte Musk mit dem Aussterben. Die EU drohte, Twitter zu verbieten. Die Regierung Biden leitete offizielle Ermittlungen ein.

Das alles wurde in den willfährigen Medien so atemlos wiederholt, dass man meinen könnte, ein langes Riechsalz wäre ein guter Investitionstipp für jeden Fall der verdammten Ausdünstungen dieser Leute gewesen.

Denken Sie an die sogenannten „Discord Leaks“ und die ruinöse Pressekonferenz mit dem Sprecher des Verteidigungsministeriums John Kirby zurück. Wir hatten „Reporter“, die offen fragten, wie sie dem Verteidigungsministerium helfen könnten, Informationen über den Krieg in der Ukraine zu unterdrücken.

Wie ich in meinem Blog zu diesem Thema dargelegt habe, haben die Medien offen für das Regime Partei ergriffen und den Rest ihrer Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt, um der Welt zu verkünden, dass sie sich diesem Team gegen uns angeschlossen haben.

Weder der Inhalt dieser Indiskretionen noch die Reaktion der Medien waren für jeden, der nur flüchtig mit dem aktuellen Stand der Politik vertraut ist, aufschlussreich. Nein, das Bemerkenswerte war, dass sie so bereitwillig die Maske abnahmen, damit wir alle aufhören konnten, so zu tun, als wären sie Journalisten.

Wenn die Medien offen fragen, wie sie helfen können … haben wir Neuland betreten. Und warum? Weil es noch nie so gewesen ist. Ja, wir wussten, dass die Medien Gerichtsstenografen sind, Leute wie ich und Kit {Knightly bei Off Guardian} wissen das schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Aber das, was von ihrer Glaubwürdigkeit übrig geblieben ist, offen in Brand zu setzen, um Desinformation zu unterstützen, damit die Geheimnisse der Regierung gewahrt bleiben, ist etwas ganz Neues.

Es handelte sich nicht um ein doppelt geheimes 12-D-Schachmanöver hyperkompetenter Spieler. Es war vielmehr das, wonach es auf den ersten Blick aussah: ein Moment der Panik von Leuten, deren Lügen in reiner Schadensbegrenzung aufgedeckt wurden.

Also noch einmal zu der Macht der Werbetreibenden. Wie können sie welche haben, wenn ihre Plattformen und Netzwerke null Glaubwürdigkeit haben?

Was glaubt der CNBC-Flak, der von Musks Inigo-Montoya-Imitation sprachlos gemacht wurde, wer hier wirklich das Sagen hat?

Und dann gingen die Lichter an…

Es war wie der Moment in dem Pixar-Klassiker UP, in dem Doug zum Alpha wird:

Die Medien sind so sehr daran gewöhnt, die Menschen in die Knie zu zwingen, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, wenn das nicht funktioniert. Aber warum sollten Sie das tun? Geld verlieren? Das ist undenkbar.

Treten Sie einen Schritt zurück und sehen Sie die Umkehrung hier. Glauben Sie wirklich, dass Musk Angst vor diesen Quislings hat, wenn ich die größte und bei weitem mächtigste Kommunikationsplattform der Geschichte besitze?

Die Antwort lautet nein.

Und der Grund ist einfach. Musks wahre Ketzerei bestand nicht darin, Twitter etwas zurückzugeben, das der Meinungsfreiheit näher kommt. Es ging darum zu beweisen, dass das Unternehmen mit 20 % seines alten Budgets und einem Viertel seiner Mitarbeiter auskommen kann.

Diese Kostensenkung um 80 % hat das Unternehmen nicht nur stabilisiert, sondern auch von der Tyrannei der Werbekunden befreit.

Musk braucht keine Werbung auf Twitter, so wie Twitter vor ihm Werbung brauchte. Das Unternehmen wurde nicht als Profitcenter geführt, das in Dollar gemessen wurde.

Twitter war ein Verlustbringer für Tyrannen. Die alten Medienkonglomerate sind ihre politischen Entscheidungsträger und die Werbemanager ihre Gedankenpolizisten.

Carlson kann jetzt selbst einen Verlustbringer für die freie Meinungsäußerung produzieren, während seine Anwälte die Eier von Fox rösten und er, Musk und Trump es können:

… in ihren Köpfen ein weiteres Mar-a-Lago errichten, das monatelang ohne Fernsehwerbung auskommt und bei dem „Guess Who’s Coming to Dinner?“ die einzige Wahl im hauseigenen Kabelfernsehen ist.

Musk ist dabei, die gesamte Kostenstruktur der Nachrichtenmedien auf den Kopf zu stellen. Das war schon immer abzusehen, er hat nur das letzte Pflaster abgerissen und die Fäulnis darunter freigelegt.

Die Medienunternehmen und ihr Modell der Werbekontrolle haben so lange gut funktioniert, weil es Milliarden kostet, ein Rundfunknetz zu betreiben. Die Moderatoren, die Produzenten, das Studio, die Kameras, die Reisen usw. sind teuer. Allein das Make-up-Budget von FOX ist höher als meine jährlichen Betriebskosten.

Kein Wunder, dass sie gerade auch Laura Ingraham gefeuert haben.

Haben Sie die Einschaltquoten bei den 25-54-Jährigen gesehen?

Die Medienunternehmen waren auf die Freundlichkeit von Fremden angewiesen, um überhaupt im Geschäft zu bleiben.

Heute ist der größte Teil der Verbreitung dezentralisiert, z. B. durch Twitter und persönliche ISP-Gebühren. Physische Produktionsmittel sind billig. Die Bandbreite ist billiger. Die Betriebskosten eines kleinen Senders mit einem privaten Abonnementmodell machen einen weitaus geringeren Prozentsatz des Umsatzes aus als bei einem großen Netzwerk.

Die alten Medien können weder Ihre Loyalität kaufen noch Ihre Konformität erzwingen.

Jetzt müssen Shit-Poster und „investigative Journalisten“ wie Brian Krassenstein, dessen tonlose Verteidigung von Soros der Auslöser für all das war, umso härter arbeiten, um ihn zu schützen.

Und dank Twitter und Co. ist die Welt Ihre Rechercheabteilung. Jetzt verbringen die besten Stimmen, die besten Talente, ihre Zeit damit, das zu kuratieren, was sie sehen. Mehr Zeit, um das Leben zu genießen, weniger Zeit, um sich bei den Sith Lords einzuschleimen.

Das war Tucker Carlsons wahre Macht, als er bei Fox war. Jetzt ist er von all diesen Zwängen befreit.

Wenn Sie sehen wollen, wohin Carlson steuert, sobald er eine kostenlose Sendung auf Twitter macht, schauen Sie sich nur Megyn Kelly an.

"Welcome to being a public figure. Grow up!"



Das ist der Ort, an dem die redaktionelle Voreingenommenheit liegt, nicht in den Vorstandsetagen der Unternehmen.

Sie sind der ultimative Schiedsrichter dessen, was Sie für gültig halten. Ihre Augen sind alles, was zählt. Ihre Zustimmung.

Dies sind nur einige der Gründe, warum Musk das mächtigste Medienunternehmen der Welt besitzt.

Muss er Tucker Carlson mehr als 20 Millionen Dollar zahlen, damit er in seinem Netzwerk auftritt? Nein. Carlson bezahlt Musk.

Muss Musk für Carlson ein Produktionsteam einstellen? Nein.

Ein Rechercheteam? Nein.

Ein juristisches Team, um alles zu überprüfen? Nein.

Der Grund, warum Musk nicht gekauft werden kann, ist, dass Musk die Werbekunden nicht braucht.

Die Werbekunden brauchen Musk.

Musk weiß das. Carlson weiß es. Die bezahlten Influencer wissen es. Soros weiß es.

Wenn der Algorithmus von Twitter auf Neutralität eingestellt ist, hilft er jedem dabei, das Publikum zu finden, das er anziehen möchte. Die Medienunternehmen können die Reinheit des Signals nicht aufrechterhalten oder das Gruppendenken erzwingen, weil sie die Produktionsmittel nicht mehr besitzen.

Alles, was sie tun können, ist, die Zone mit minderwertigen Bots zu überschwemmen.

Und was ihnen am meisten Angst macht, ist der Tag, an dem Musk den wahren Umsatzbringer für Twitter auf den Markt bringt. Der Tag, an dem sie uns nicht mehr mit Geld oder Macht bestechen können, weil man mit beidem keine Würde kaufen kann.