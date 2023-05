Todd Hayen

Es gibt so vieles, von dem wir nichts wissen. Wie ich bereits sagte, haben wir definitiv den kritischen Punkt erreicht, ein „geschlossenes System“ zu sein. Die Mainstream-Medien sind mit von der Partie, also kontrollieren sie den Informationsfluss. Niemand weiß, was passiert, es sei denn, er sieht es buchstäblich oder erlebt es.

Es ist faszinierend, dass man, wenn man keine verlässlichen Informationen darüber erhält, was vor sich geht, eigentlich nichts weiß … selbst in der eigenen Nachbarschaft. Erinnern Sie sich daran, dass die Sowjets kamen und Menschen aus einem Wohnhaus verschleppten, ohne dass es jemand mitbekam, vielleicht eine Person, die nebenan wohnte, aber das war’s auch schon. Sie würden einfach verschwinden. Und nur die Leute, die sie kannten, würden das wissen.

Überall um uns herum könnten Menschen sterben, die wegen diesem oder jenem verfolgt werden, und niemand würde es wissen. Und dann passieren Dinge in der nächsten Stadt oder in Europa … niemand weiß jetzt noch etwas Zuverlässiges, es sei denn, er sieht es mit eigenen Augen. Sobald es keine freie Presse mehr gibt, sind wir völlig blind. Nur sehr wenige Menschen scheinen dies zu wissen oder zu akzeptieren, wenn sie es wissen.

Offensichtlich wissen einige von uns mehr als andere. Das liegt daran, dass wir nach anderen Nachrichtenquellen als NYT, CNN, WSJ oder WP oder anderen Mainstream-Medien suchen, die uns mit Schrott, Unwahrheiten und Lügen überschwemmen. Wir haben Glück, dass es noch alternative Nachrichten gibt, und selbst die sind nicht immer verlässlich. Die Schafe sind darauf trainiert worden, zu glauben, dass die alternativen Nachrichten bestenfalls Verschwörungen, Fehlinformationen und Quatsch sind. Ich werde nicht einmal sagen, was sie „im schlimmsten Fall“ glauben.

Die jahrzehntelange Gehirnwäsche schreibt vor, dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt, wenn eine Information im Gegensatz zu dem steht, was die anerkannte Autorität sagt. Sie wird nicht einmal in Betracht gezogen. Wenn zum Beispiel jemand sagt: „Ich glaube nicht viel, was die Washington Post sagt, weil ich glaube, dass die Leute, denen die Post gehört [Bezos], in erster Linie ihre eigenen Interessen verfolgen.“ Auch wenn diese Aussage absolut sinnvoll ist, würden die meisten Menschen, die zuhören, sagen: „Oh, das ist lächerlich, du bist ein Verschwörungstheoretiker, das ist paranoid.“

Warum? Haben diese Leute jemals ein Geschichtsbuch gelesen? Gibt es ein Gesetz oder eine Polizei, die verhindert, dass Zeitungen (um nur ein Beispiel zu nennen) in die Hände von Leuten gelangen, die ein Ziel verfolgen, sogar ein persönliches, um wohlhabend und mächtig zu werden? Gibt es etwas, das garantiert, dass so etwas nie passiert?

Natürlich nicht, zumindest keine Regeln, die nicht einfach ignoriert werden können. Die Menschen haben sicherlich kein Problem damit zu glauben, dass Trump hinterhältig ist und betrügt. Sie haben kein Problem damit zu glauben, dass die Republikanische Partei sich verschworen hat, um die Demokratie und die Verfassung der Vereinigten Staaten zu zerstören. Sie haben kein Problem damit zu glauben, dass alles, was Fox News berichtet, eine Lüge und ein Sklave von Sonderinteressen ist. Warum sind all diese Beispiele diejenigen, die man hassen und denen man nicht vertrauen sollte? Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort; sie ist tatsächlich ziemlich kompliziert. Aber die Frage sollte gestellt werden.

Ich habe darüber gesprochen, dass die Nachrichten in den großen Zeitungen und anderen großen Medien ein Problem darstellen. Ich denke, die meisten von uns würden dem zustimmen. Es ist jedoch interessant, wie groß dieses Problem geworden ist. Eine Sache, die mir selbst bei meiner Amateurspürnase in Bezug auf die Mainstream-Medien aufgefallen ist: Sie sind ziemlich selektiv in dem, was sie berichten.

Sicher, das war schon immer ein Problem der Mainstream-Nachrichten, sie haben alle möglichen Kriterien dafür, was ihrer Meinung nach für den Druck auf ihren Seiten geeignet ist. Aber mit der Zeit scheint es, dass sie besondere Interessen haben, was sie drucken und was sie ignorieren. Und im Grunde lassen sie alle notwendige Geschichten weg, die nicht in ihr Narrativ passen.

Mit jedem Tag, der vergeht, werden die Vereinigten Staaten und der größte Teil der „freien Welt“ langsam zu einem geschlossenen System. Andere, offensichtliche, geschlossene Systeme der Vergangenheit sind die Sowjetunion, Nazi-Deutschland, das kommunistische China und eine Fülle anderer „nicht so freier“ Nationen. Das bedeutet, dass die einzigen zuverlässigen Informationen außerhalb unseres persönlichen inneren Kreises nur über alternative Medien zu bekommen sind, die nicht hervorragend finanziert sind und oft keinen Zugang zu Nachrichten haben, wie die großen Jungs sie haben. Ich muss sagen, dass die alternativen Medien in Anbetracht dieser offensichtlichen Einschränkungen eine verdammt gute Arbeit leisten. Stellen Sie sich nur einmal vor, welche Informationen uns zur Verfügung stünden, wenn diese Journalisten die Mittel hätten, um wirklich nach draußen zu gehen und die Nachrichten zu beschaffen.

Denken Sie an die Blase, in der wir alle leben. Die meisten von uns (ich nehme an, dass ich hier richtig liege) haben keine empirischen Informationen, die über unsere Familie und enge Freunde hinausgehen. Viele von uns wissen nicht einmal so viel über ihre Nachbarn. Wenn es einen Todesfall in der unmittelbaren Familie oder sogar in der entfernten Familie gibt, werden wir es wahrscheinlich erfahren. Aber wie viele Details werden wir erfahren? Was ist mit einem Nachbarn von nebenan? Was ist mit einem „nicht so engen Freund“? Wir werden vielleicht davon hören, aber werden wir auch Dinge wissen wie: „Sind sie geimpft, haben sie Vorerkrankungen, leben sie einen ungesunden Lebensstil?“

Unser „Kreis des Bewusstseins“ ist eigentlich ziemlich klein. Und solange er nicht so groß ist, dass er sich mit anderen Kreisen überschneidet, haben wir nicht wirklich viele Informationen, mit denen wir arbeiten können. Mit anderen Worten: Wenn wir nicht von Nachrichtenquellen hören, die sich bemühen, sachdienliche und vertrauenswürdige Nachrichten zu verbreiten, werden wir wirklich nicht viel wissen, bis sich diese Kreise des Bewusstseins ohne allzu große Lücken dazwischen ausbreiten. Wir haben einfach keinen Zugang zu Informationen.

Was das Phänomen des „plötzlichen Todes“ betrifft, so wissen die Menschen einfach nicht, dass es passiert ist, es sei denn, sie kennen persönlich Menschen, die dieses vorzeitige Ableben erlitten haben. Außerdem glauben sie im Allgemeinen, dass, wenn die Hauptnachrichtenquellen nicht über diese Geschichten berichten, auch wenn sie organisch davon erfahren, die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie es glauben oder ihm viel Aufmerksamkeit schenken. Wenn ihr Bekanntenkreis groß genug wäre, würden sie aus erster Hand von Familien hören, die unter dem plötzlichen Tod eines geliebten Menschen leiden, und dann wäre es nicht so wichtig, dass die Hauptnachrichten nicht darüber berichten. Sie hätten dann ihre eigene persönliche Erfahrung mit den Ereignissen.

Müssen wir warten, bis jede Familie aus erster Hand von diesen schrecklichen Todesfällen erfahren hat – oder bis die Mainstream-Medien beginnen, diese Dinge ernst zu nehmen und solche Ereignisse in ihre Berichterstattung aufzunehmen? Leider wahrscheinlich ja.

Wenn man bedenkt, wie es anderen oben genannten Ländern ergangen ist, nachdem ihre Informationssysteme geschlossen wurden, sind wir nicht in einer guten Situation. Der Unterschied zu uns besteht darin, dass es einen relativ gesunden Informationsfluss aus anderen, unverfälschten Quellen gibt, zu denen wir Zugang haben. Aber ein Teil der Agenda bestand darin, so viel wie möglich davon durch Zensur zu blockieren und den Rest durch die „Desinformations“-Kampagne zu vergiften, die nichts anderes als eine Form der ausgeklügelten Zensur ist. Obwohl viele dieser Informationen vorhanden sind, werden sie nicht gelesen, angehört oder angeschaut, weil sie von den meisten als Müll angesehen werden und bestenfalls ignoriert, schlimmstenfalls aktiv angegriffen werden.

Wenn ein System einmal geschlossen ist, gibt es kaum eine Chance, es wieder zu öffnen, es sei denn, es findet ein radikales Ereignis statt. Wie zuvor erwähnt, wenn die plötzlichen Todesfälle schlimmer werden, könnten die Menschen aus dem „Wenn ich es nicht in den Hauptnachrichten gehört habe, ist es nicht passiert“-Syndrom ausbrechen. Oder wenn die Mainstream-Nachrichten wie durch ein Wunder aufwachen und anfangen, echte Nachrichten und keine Propaganda zu berichten. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem nur noch Menschen wie die Leser dieses Artikels wissen, was wirklich in der Welt passiert. Vielleicht ist nicht alles, was wir in den alternativen Medien lesen oder sehen, hundertprozentig korrekt, aber es ist näher an der Wahrheit als das, was die Nachrichten innerhalb des geschlossenen Systems berichten.