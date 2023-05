Auch wenn die Zukunft der katholischen Kirche in Asien, Lateinamerika und Afrika liegt, kommt dem europäischen Widerstand gegen das umgestaltete NATO-Imperium nach wie vor eine Schlüsselrolle zu.

Dieser Artikel befasst sich in erster Linie damit, wie Papst Franziskus das reiche katholische Erbe Europas gegen einen Haufen NATO-Scheiße eingetauscht hat. Der unmittelbare Auslöser für diese Kritik ist, dass der Papst dem koksenden ukrainischen Hochstapler Zelensky erlaubt hat, den Vatikan und das Amt des Stellvertreters Christi auf Erden absichtlich zu besudeln, indem er in seiner Nazi-Klamotte herumstolziert und damit jeden Faden des Protokolls zerfetzt hat, den es gibt. Da Zelenskys Anwesenheit im Vatikan nicht nur die Ewige Stadt, sondern ganz Europa besudelt hat, mein eigenes kleines Kohlfeld eingeschlossen, dient der Artikel auch als eine Art Katharsis, um den Gestank zu beseitigen, den diese vulgäre Schnecke in ihrem Kielwasser hinterlässt.

Hier trifft der russische Präsident Putin auf Papst Franziskus. Hier trifft die verstorbene Königin Elisabeth Papst Franziskus. Hier ist die jordanische Königin Rania zu sehen, die bei ihrem Treffen mit Papst Franziskus das Protokoll übertritt, indem sie Weiß trägt. Und hier ist Fürstin Charlene von Monaco, eine von nur sieben Frauen auf der Welt, die bei der Begegnung mit dem Papst Weiß tragen dürfen. Und hier sehen Sie das britische Königshaus, Sir Winston Churchill, die britischen Streitkräfte und halb London, die dem legendären europäischen Staatschef General Charles de Gaulle nicht nur einen königlichen Empfang bereiteten, sondern dabei auch alle protokollarischen Details beachteten, die einem solch erhabenen Staatsoberhaupt zustehen.

Der Punkt, an dem dort gearbeitet wird, ist, dass es bestimmte Protokolle in Bezug auf Kleidung und alles andere gibt, die befolgt werden müssen, und obwohl die verstorbene Königin Elizabeth das alles verstanden hat, auch wenn POTUS Obama es nicht wusste, hatten Selenskyjs Vorgesetzte eine klare Absicht, das päpstliche Protokoll in Stücke zu reißen Die vulgäre Art und Weise, wie diese ukrainischen Koksköpfe das taten.

Allein schon aus Gründen des Protokolls hätte Zelensky und seinen Schlägern die Audienz verweigert werden müssen, während sie Nazi-Insignien trugen und in militärische Uniformen gekleidet waren. Wenn der Papst den Frieden in der Ukraine will, dann hätte er anordnen müssen, dass Zelensky, der ungeachtet seiner Nasenbonbon-Bedürfnisse angemessen gekleidet ist, die Audienz nutzt, um Friedensfühler auszustrecken. Aber ihre Körpersprache zeigte, dass der ukrainische Ignorant und nicht der argentinische Idiot das Sagen hatte. Weil Papst Franziskus sein Amt und die gesamte katholische Kirche als Fußabtreter für Zelensky und seine kriminellen Schläger benutzt hat, müssen Köpfe rollen.

Das Ziel des Argentiniers ist es, Humpty Dumpty wieder zusammenzusetzen, die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche zu derselben sozialen, moralischen und religiösen Kraft in Europa zu machen, die sie war, als die Armeen von Philipp II. von Spanien sie vor dem Aussterben bewahrten und als die Habsburger die Kirchenbänke voll hielten und die Diözesen von Köln und München sie im finanziellen Kleeblatt hielten.

Doch obwohl sich die Welt verändert hat, hat sich die katholische Kirche nicht verändert, um sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Die Diözese Chicago ist heute so wohlhabend wie Köln oder München, und da die Vereinigten Staaten heute eine der größten katholischen Bevölkerungen der Welt haben, hat dies der CIA zahllose Möglichkeiten geboten, den Vatikan zu infiltrieren. Dasselbe gilt für das Perfide Albion, in dem es inzwischen mehr Katholiken gibt als in Irland, und das, wie die Vereinigten Staaten, in der Führungsspitze des Vatikans viel zu stark vertreten ist.

Obwohl die Wahl des polnischen Papstes Johannes Paul II. im Jahr 1978 in der Wiedererstehung seines Heimatlandes Polen sowie der Westukraine, Ungarns, Kroatiens, der Slowakei und Sloweniens eine Chance sah, die alte Ordnung der Dinge wiederherzustellen und die katholische Kirche wieder zu einer wichtigen Kraft in Europa zu machen, sahen die Angelsachsen darin auch die große Chance, Europa nach ihrem Bild und nicht nach dem Roms umzugestalten.

Und obwohl es keinen Zweifel an der großen Rolle gibt, die Papst Johannes Paul zusammen mit seinen angelsächsischen Unterstützern beim Untergang der Sowjetunion gespielt hat, war dies eine Teamleistung, deren Hauptnutznießer die Wirtschaftsoligarchen in Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten waren.

Obwohl es sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten große katholische Minderheiten gibt, sind sie nicht an der Macht, und zumindest in Großbritannien sind sie gesetzlich von den höchsten Rängen ausgeschlossen, egal wie sehr sie dem britischen Königshaus auf die Finger schauen. Denn ganz gleich, wie erhaben die offizielle katholische Kirche in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten zu sein scheint, sie sind immer noch die Feldarbeiter und nicht die Haussklaven, und das sollten sie immer bedenken.

Anders zu denken hieße, den Verlockungen zu erliegen, die der große (Jansenist und Mathematiker) Blaise Pascal zu Recht als die traditionelle Achillesferse der Gesellschaft Jesu von Papst Franziskus bezeichnete.

Hier zum Beispiel ist Papst Franziskus in meiner alten Wirkungsstätte, der Sophia-Universität Jōchi Daigaku, der angeblich elitärsten Privatuniversität Tokios. Und obwohl ich nicht nur Pater Dónal Doyle kenne, sondern auch all die anderen Jesuitenpriester, die sich um Papst Franziskus herum tummeln, habe ich 2005 ausführlich über ihre sexuellen und anderen Sündenfälle geschrieben, insbesondere über ihren damaligen Chef, den amerikanischen Aktivposten Pater Bill Currie, der die Studenten gerne betrunken machte, bevor er sie nachts zudeckte, ein Punkt, der relevant ist, wenn wir bedenken, dass Currie einer von nur vier Amerikanern war, die der amerikanische Präsident Bill Clinton, der enge Freund von Jeffrey Epstein, traf, als er in Tokio vorbeischaute.

Ich habe auch über die Legionäre Christi geschrieben, deren Gründer, Marcial Macial, ein noch größerer Sexualverbrecher war als Jimmy Savile, der Kumpel von König Charles. Und dann sind da noch die Christlichen Brüder, deren einstmals mächtiger Orden heute so gut wie aufgelöst ist, dank des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Anforderungen unserer sich verändernden Gesellschaft, deren Dynamik die katholische Kirche noch nicht in den Griff bekommen hat.

Die katholische Kirche hat ihre Vormachtstellung unter anderem deshalb verloren, weil viele ihrer dunklen Künste, wie die Manipulation von Menschen, insbesondere von kleinen Kindern, das Tageslicht nicht überleben. Dass es beispielsweise so lange dauert, Jesuitenpriester zu werden, liegt nicht daran, dass man fortgeschrittene mathematische Physik oder so etwas lernt, sondern daran, dass man geformt und hergerichtet wird, um einer männlichen Gerontokratie zu dienen, die, wie die katholische Kirche selbst, auf Vetternwirtschaft, Gedankenmanipulation und hinterhältigen Machenschaften beruht, die eher in einen osmanischen Harem gehören.

Aber plus ça change, plus c’est la même chose. Die guten Japaner an der Sophia-Universität überreichten dem Heiligen Vater eine Ikone der kakure kirishitan, Japans versteckten Christen, die den katholischen Glauben (oder zumindest eine exotisch korrumpierte Version davon) beibehielten, nachdem das Tokugawa-Shogunat die Jesuiten gewaltsam unterdrückt hatte.

Obwohl Papst Franziskus, wie alle Jesuiten, über Japans kakure kirishitan Bescheid weiß, scheint er ihre modernen Äquivalente in Zelenskys Reich nicht zu kennen, deren Notlage ein ebenso ungeheuerlicher Skandal ist wie das, was Japans Jesuiten, Anhänger des großen Franz Xaver, erlitten.

Aber man sollte die heutigen Jesuiten nicht mit der goldenen Ära von Franz Xaver, Ignatius Loyola, Allesandro Valignano und Mateo Ricci verwechseln, die sehr praktische und sehr fähige Männer waren. Die einzigen beiden Jesuiten in Japan, die mich wirklich beeindruckten, waren Robert Ballon, ein Wallone, der der Japan-Insider schlechthin war, und ihr einarmiger deutscher Diener, der in einem früheren Leben den Zweiten Weltkrieg damit verbracht hatte, im kriegsgeplagten Berlin Luftschutzbunker zu entwerfen. Andere, die während der Barbarossa-Kriegszeit in der ungarischen Armee gedient hatten, waren zwar nette Kerle, aber sie waren Fußsoldaten und keine Kommandosoldaten wie Xavier, Loyola und die anderen.

Genug der Erinnerungen. Da Papst Franziskus, der angebliche Stellvertreter Christi auf Erden, kraft seines Amtes ein Befehlsempfänger ist, muss er die alleinige Verantwortung für die kriminelle Torheit übernehmen, Zelensky die Schlüssel zum Vatikan zu geben, und die menschlichen Teufel, die ihm ins Ohr flüstern, müssen benannt, beschämt und aus dem Amt, wenn nicht gar ins Gefängnis geworfen werden. Der Chef dieser Teufel ist der mutmaßliche MI5-Agent Erzbischof Paul Gallagher, der im Grunde der Außenminister des Vatikans ist.

Dieser schleichende Jesus schlängelte sich in Zelenskys Rumpfreich, wo er es sich nicht nehmen ließ, Buka zu besuchen, um die Erzählung des MI5 über die dort stattgefundenen Massaker zu untermauern. In Anbetracht der Tatsache, dass Zelensky kein Christ ist, dass die Ukraine kein katholisches Land ist, dass das ukrainische Regime nie ein echtes Interesse an der Vermittlungsrolle des Vatikans gezeigt hat und dass es jetzt harmlose Christen in einem Ausmaß verfolgt, wie es Europa seit Banderas Zeiten nicht mehr erlebt hat, muss man sich fragen, warum Zelensky eine Audienz beim Papst gewährt wurde, während anderen, respektableren und aufrichtigeren Führern dieser Luxus nicht zuteil wird. Die Antwort liegt beim MI5, der über Gallagher diesen Zirkus inszeniert hat, bei dem der Papst die kriegstreiberischen Possen dieses nazistischen Clowns bestätigt hat.

Gallagher ist einer jener Eindringlinge, die man nur allzu oft in Japan und jetzt, so vermute ich, auch in China antrifft, wo Kretins eher wegen ihres sprachlichen als ihres technischen Fachwissens angeheuert werden. Ein kurzer Blick auf Gallagher zeigt, dass er einen akademisch wertlosen Doktortitel in Kirchenrecht von der Päpstlichen Universität Gregoriana hat, was bedeutet, dass die oberste Führung des Vatikans ihn über mehrere Jahre hinweg aus nächster Nähe geprüft hat, um zu sehen, ob sie genug aus ihm herausholen kann.

In einem ausführlichen Gespräch mit dem amerikanischen Flaggschiff der Jesuiten sagte Gallagher im Wesentlichen, dass die Krim, Lugansk und Donezk nach Ansicht des Vatikans ukrainisch seien und der Vatikan daher „keine einseitige Unabhängigkeitserklärung anerkennen würde“.

Alles schön und gut, bis auf die alte und unausweichliche jugoslawische Kastanie. Und insbesondere die abtrünnigen Regionen Slowenien und Kroatien. Wie dieser Artikel der New York Times zeigt, hat der Vatikan zusammen mit seinem westdeutschen Handlanger die Unabhängigkeit Kroatiens und Sloweniens vorsorglich anerkannt und damit „den Wunsch von Papst Johannes Paul II. unterstrichen, die überwiegend römisch-katholischen Republiken nachdrücklich zu unterstützen“ – ein Akt des diplomatischen Vandalismus, aus dem sich der Vatikan niemals herauswinden kann.

Und das, obwohl der Vatikan eine jesuitische Botschaft nach Belgrad schickte, in der es hieß, die Anerkennung habe „nicht den Charakter eines feindlichen Aktes“ gegenüber Jugoslawien und verspreche, dass der Vertreter des Papstes in Belgrad weiterhin bei der jugoslawischen Föderation akkreditiert sein werde.

Als Antwort auf diesen Unsinn erklärte der jugoslawische Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten, Milan Vares, gegenüber Reportern: „Diese einseitige Entscheidung, die faktisch eine Anerkennung der Sezession darstellt, ist ein eklatanter Verstoß gegen die Grundsätze und Bestimmungen des Völkerrechts.“ Vares drückte die „starke Missbilligung und das Bedauern“ seiner Regierung über den Schritt des Vatikans aus und wies ganz richtig darauf hin, dass es sich um eine „direkte Einmischung in die inneren Angelegenheiten Jugoslawiens“ handele.

Man beachte, dass Vares sich an die diplomatischen Regeln hält, die der Vatikan zusammen mit Deutschland in Jugoslawien in Stücke gerissen hat, wie sie es jetzt in der Ukraine tun. Man beachte auch das Blutbad, das in Jugoslawien entstand, so wie es jetzt in der Ukraine zu sehen ist, und man beachte die unausweichliche Schuld des Vatikans daran.

Was auch immer wir über die Russen sagen können, sie haben ein langes Gedächtnis und werden bemerkt haben, dass Zelensky nicht einmal den Anstand hatte, Anzug und Krawatte anzuziehen, um, wie wir sagen, angezogen und gestiefelt zu sein. Die Russen und ihre serbischen Verbündeten werden das Schweigen Roms zu Zelenskys Truppen, die russisch-orthodoxe Kirchen niederbrennen und Priester foltern, zur Kenntnis genommen haben, und das Ansehen des Vatikans wird in Moskau wie auch in Ländern wie China, die die einzigen Erwachsenen im Raum sind, weiter sinken.

Aber China kann nicht die einzigen Erwachsenen im Raum sein. Hier in Irland werden wir von Leo Varadkar regiert, der Matthew Barrett, einen sexbesessenen kanadischen Aktivposten, der gleichzeitig sein Ehemann/Ehefrau/Liebhaber oder was auch immer ist, zur jüngsten Krönung von König Charles mitnahm, wo Barrett die vulgärsten Botschaften aus der Westminster Abbey twitterte, der er nicht beiwohnen musste. Ich habe zumindest den Eindruck, dass die CIA moralisch fragwürdige Leute wie Barrett und Zelensky mit Fallschirmen in prominente Positionen bringt, damit sie alle, mit denen sie in Kontakt kommen, kontaminieren können. Wenn die Briten, wie es ihr gutes Recht ist, die Würde ihres Staatsoberhauptes bewahren wollen, dann sind sie verpflichtet, ihr Pfund Fleisch von Barretts Haut zu fordern.

Aber was ist mit dem Papst? Zunächst einmal sollte er den Sommer mit der Lektüre von Pascals Pensées verbringen, von denen jede Silbe Gold wert ist. Er könnte auch Pascal nacheifern, indem er Psalm 119:16: „Ich werde deines Wortes nicht vergessen. Amen“ in seine Tunika nähen. Und dann könnte er sich eine Ausgabe von Dostojewskis Die Brüder Karamasow besorgen und über die vernichtenden Angriffe auf die Gesellschaft Jesu nachdenken.

Dann sollte er Berater engagieren, die ihn beraten, wie er die katholische Kirche dazu bringen kann, sich von westlichen Geheimdienstlern wie Gallagher und allen anderen zu trennen, die daran beteiligt sind, Zelenskys Koks-Kartell nach Rom zu bringen. Papst Franziskus und sein Umfeld sollten ihre Träume von einer Wiederbelebung der goldenen Tage König Philipps II. und der Ballsäle von Wien, Budapest und Salzburg aufgeben. Diese Zeiten sind vorbei und kehren nie wieder zurück, nicht einmal in Hollywood, das uns Deanna Durbins wunderschöne Interpretation des Ave Maria schenkte, die, wie es sich gehört, in einer Kirche mit angemessener Akustik gesungen wurde.

Es gibt, wie die Werke von Schubert, Mozart, Michaelangelo, Pascal und vielen anderen bezeugen, all das Herrliche, Majestätische und Himmlische in den Traditionen des hochkirchlichen Katholizismus. Und obwohl all das verherrlicht und bewahrt werden muss, muss es auch Platz machen für die neue Ordnung der fitten und stämmigen Afrikaner, die wirklich glauben und deren rohe Kraft den Vatikan von allen Zelenskys und Gallaghers säubern wird, so Gott will.

Auch wenn ich hoffe, dass der Nigerianer Ignatius Kaigama der nächste Papst wird, so ist es doch unendlich wichtiger, dass der Vatikan sich von der Schlacke befreit, die ihn in die Machenschaften des MI5 und der CIA verstrickt hat, die beide in der katholischen Kirche weder in der Nähe noch in der Ferne eine Rolle zu spielen haben.

Die orthodoxe Kirche, insbesondere die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine und die griechisch-orthodoxe Kirche im besetzten Palästina, verdienen die Unterstützung und den Respekt der Welt in ihren jeweiligen Golgathas. Sie brauchen keine Agenten wie Gallagher oder verherrlichte Nazi-Fußabtreter wie Papst Franziskus, die ihre beträchtliche Misere noch vergrößern. Was sie brauchen und was wir selbst brauchen, ist der Mut, die Energie, die Plattformen und die Logistik, um zurückzuschlagen und, wie der vielgereiste Heilige Georg, alle Drachen und koksenden Nazis zu erschlagen, die uns verschlingen.

Was auch immer man von Europas General Charles de Gaulle halten mag, er war ein Führer, ein Mann unter Männern. Und auch kein schlechter Sänger. Hier singt er La Marseillaise, kurz nachdem die Banderilleros aus Paris vertrieben worden waren. Und hier ist er, ein Vierteljahrhundert später und nur wenige Monate vor seinem Tod, und singt dieselbe große Nationalhymne der unbeugsamen Franzosen. Nicht ganz so gut wie die klassische Version von Mireille Mathieu, aber De Gaulle war ein Anführer, kein professioneller Entertainer wie Matthieu oder ein überbezahlter Clown wie Zelensky.

Die Franzosen, immer die einfachen Franzosen, die älteste Tochter der katholischen Kirche, die heute auf den Straßen von Paris einen hohen Tribut dafür zahlen, dass sie ihrem doppelgesichtigen Diktator die Stirn geboten haben. Die einzige Hoffnung für die katholische Kirche Europas liegt nicht in den Ballsälen von Budapest, Salzburg oder Wien, auch nicht in den schäbigen Schießbuden von Kiew, Helsinki oder Lemberg. Sie liegt bei den Demonstranten in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland, die die Schnauze voll haben von schwachsinnigen Worten und schwachsinnigen Menschen.

Auch wenn die Zukunft der katholischen Kirche in Asien, Lateinamerika und Afrika liegt, kommt dem europäischen Widerstand gegen das umgestaltete NATO-Imperium immer noch eine Schlüsselrolle zu. Das gilt auch für die katholische Kirche, wenn sie den Umweg, den Papst Johannes Paul II., Papst Franziskus und andere dubiose NATO-Akteure für sie gebahnt haben, aufgibt. Der Weg zum weltlichen Heil und zu den Reichtümern, die uns im Jenseits erwarten könnten, besteht darin, das zu tun, was uns unsere Katechismen aufgetragen haben, nämlich schlechte Gesellschaft, Kokser wie Zelensky und seine Ermöglicher wie Gallagher und den Ml5 zu meiden und Jesus und unsere eigene Seele in der schlichteren Kost jener Pariser zu finden, die in ihrem Trotz die wahren die in ihrem Trotz die wahren Erben und Fahnenträger all dessen sind, was gut, gesund und heilig ist in der langen und abwechslungsreichen Geschichte nicht nur Frankreichs, sondern ganz Europas, einschließlich der Ballsäle Österreich-Ungarns.

Und wenn wir irgendetwas vom großen österreichisch-ungarischen Habsburgerreich lernen sollten, dann, dass wir Frieden mit Russland brauchen und dass dieser Frieden nicht von den Koksköpfen in Kiew, von den Hurenmeistern in Warschau und Bukarest oder von angelsächsischen Agenten wie Erzbischof Gallagher und seinesgleichen bedroht werden kann, die sie anfeuern. Die Majestät Europas kann zwar bewahrt und gestärkt werden, aber nur, indem man es von den Zelenskys, von der Leyens, Gallaghers, Barretts und Borrells befreit, deren bloße Anwesenheit es verunreinigt. Was mich betrifft, so höre ich afrikanische katholische Musik ebenso gern wie die Klassiker der europäischen und aramäischen Mariologie. Vielleicht ist es das kakure kirishitan, das in uns allen wohnt, in Afrikanern und Asiaten, Juden und Heiden, Gälen und Galliern, in jenen von uns, die die gespaltenen Zungen von Widerlingen wie Gallagher und Zelensky zurückweisen und dem Gebet Jesu folgen, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein sein soll, denn, wie uns Matthäus 5:37 sagt, „alles, was darüber hinausgeht, ist von dem Bösen“, von Widerlingen wie Gallagher, Merkel und Hollande, mit anderen Worten

Und natürlich von Zelensky, der kürzlich mit seiner Bettelschale und seinem GI-Joe-Outfit auf dem Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien erschien, an dem auch ein entsprechend gekleideter und gestiefelter Bashir al-Assad teilnimmt, der um Hilfe bei der Beendigung der illegalen Besetzung der Arabischen Republik Syrien durch Israel, die Vereinigten Staaten und spitzzüngige MI5-Agenten wie Zelensky und Gallagher bitten wird, die sie in ihren Verbrechen eindeutig unterstützen.