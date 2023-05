Gedankenlesende Technologie: Orwell hat uns gewarnt. Jetzt ist sie da.

Zum ersten Mal scheint die Technologie des Gedankenlesens durch die Kombination zweier bereits verfügbarer Technologien realisierbar zu sein. Könnte es sein, dass wir auf George Orwells Welt der „Gedankenkriminalität“ zusteuern, in der der Staat das bloße Denken rebellischer Gedanken über ein autoritäres Regime unter Strafe stellt?

Von Joshua Krook

Zum ersten Mal ist es Forschern gelungen, mithilfe von GPT1, einem Vorläufer des Chatbots ChatGPT, der mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitet, MRT-Bilder in Text zu übersetzen, um zu verstehen, was jemand denkt.

Dieser jüngste Durchbruch ermöglichte es Forschern der University of Texas in Austin, die Gedanken einer Person in Form eines kontinuierlichen Textflusses zu „lesen“, basierend auf dem, was die Person hört, sich vorstellt oder sieht.

Dies wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre, der Gedankenfreiheit und sogar der Freiheit, ungestört zu träumen, auf.

Unsere Gesetze sind für den weit verbreiteten kommerziellen Einsatz von Gedankenlesetechnologie nicht gerüstet – das Recht auf freie Meinungsäußerung erstreckt sich nicht auf den Schutz unserer Gedanken.

Die Teilnehmer der texanischen Studie wurden gebeten, 16 Stunden lang Hörbücher zu hören, während sie sich in einem Kernspintomographen befanden. Gleichzeitig „lernte“ ein Computer, ihre Gehirnaktivität aus dem MRT mit dem Gehörten zu verknüpfen.

Einmal trainiert, konnte der Decoder Text aus den Gedanken einer Person generieren, während diese einer neuen Geschichte zuhörte oder sich eine eigene Geschichte ausdachte.

Den Forschern zufolge war der Prozess arbeitsintensiv, und der Computer konnte nur das Wesentliche dessen erfassen, was die Person dachte.

Dennoch stellen die Ergebnisse einen bedeutenden Durchbruch auf dem Gebiet der Gehirn-Maschine-Schnittstellen dar, die bisher auf invasive medizinische Implantate angewiesen waren. Bisherige nicht-invasive Geräte konnten nur eine Handvoll Wörter oder Bilder entschlüsseln.

Hier ist ein Beispiel dafür, was eine der Versuchspersonen hörte (ein Hörbuch):

„Ich stand von der Luftmatratze auf und drückte mein Gesicht gegen das Glas des Schlafzimmerfensters, in der Erwartung, Augen zu sehen, die mich zurückstarrten, aber stattdessen sah ich nur Dunkelheit.“

Und hier ist, was der Computer aus der Gehirnaktivität der Testperson „las“:

„Ich ging einfach weiter zum Fenster und öffnete die Scheibe, stellte mich auf die Zehenspitzen und schaute hinaus, sah aber nichts, schaute wieder hoch und sah nichts.“

Die Studienteilnehmer mussten beim Training und der Anwendung des Decoders mitarbeiten, damit die Privatsphäre ihrer Gedanken gewahrt blieb.

Die Forscher warnen jedoch, dass „künftige Entwicklungen es ermöglichen könnten, dass Decoder diese Anforderungen umgehen“. Mit anderen Worten: Die Technologie des Gedankenlesens könnte eines Tages auch gegen den Willen von Menschen eingesetzt werden.

Zukünftige Forschungen könnten auch den Trainings- und Dekodierungsprozess beschleunigen.

Während es in der aktuellen Version 16 Stunden dauerte, die Maschine darauf zu trainieren, die Gedanken einer Person zu lesen, wird sich diese Zeitspanne in zukünftigen Updates deutlich verringern. Und wie wir bei anderen KI-Anwendungen gesehen haben, dürfte auch der Decoder mit der Zeit immer genauer werden.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum dies ein Schritt nach vorn ist.

Forscher arbeiten seit Jahrzehnten an Gehirn-Maschine-Schnittstellen, um Technologien zum Gedankenlesen zu entwickeln, die die Gedanken einer Person wahrnehmen und in Text oder Bilder umsetzen können. In der Regel konzentrierte sich diese Forschung jedoch auf medizinische Implantate, die Behinderten helfen sollen, ihre Gedanken zu sprechen.

Neuralink, das von Elon Musk gegründete Neurotechnologieunternehmen, entwickelt ein medizinisches Implantat, mit dem man einen Computer oder ein mobiles Gerät steuern kann, egal wo man ist.

Die Tatsache, dass man sich einer Gehirnoperation unterziehen muss, um sich ein Gerät implantieren zu lassen, wird jedoch wahrscheinlich ein Hindernis für den Einsatz dieser Technologie bleiben.

Die Verbesserung der Genauigkeit dieser neuen, nicht-invasiven Technologie könnte sie jedoch zu einem Wendepunkt machen.

Zum ersten Mal scheint die Technologie des Gedankenlesens realisierbar zu sein, da sie zwei Technologien kombiniert, die bereits verfügbar sind – wenn auch zu einem hohen Preis. MRT-Geräte kosten derzeit zwischen 150.000 und 1 Million Dollar.

Rechtliche und ethische Verzweigungen

Das Datenschutzrecht betrachtet Gedanken derzeit nicht als eine Form von Daten. Wir benötigen neue Gesetze, die das Entstehen von Gedankenkriminalität, Verletzungen von Gedankendaten und vielleicht sogar eines Tages die Implantation oder Manipulation von Gedanken verhindern.

Vom Lesen von Gedanken bis zu ihrer Einpflanzung mag es noch lange dauern, aber beides erfordert eine präventive Regulierung und Aufsicht.

Forscher der Universität Oxford plädieren für ein „gesetzliches Recht auf geistige Integrität“, das sie folgendermaßen beschreiben:

„Ein Recht gegen erhebliche, nicht einvernehmliche Eingriffe in den eigenen Verstand“.

Andere beginnen, ein neues Menschenrecht auf Gedankenfreiheit zu verteidigen. Dieses würde über die traditionellen Definitionen der Meinungsfreiheit hinausgehen und unsere Fähigkeit zum Nachdenken, Staunen und Träumen schützen.

Eine Welt ohne Regulierung könnte sehr schnell dystopisch werden. Stellen Sie sich vor, ein Chef, Lehrer oder Staatsbeamter könnte in Ihre privaten Gedanken eindringen – oder schlimmer noch, sie verändern und manipulieren.

Wir erleben bereits, dass in Klassenzimmern Technologien zum Scannen der Augen eingesetzt werden, um die Augenbewegungen der Schüler während des Unterrichts zu verfolgen und festzustellen, ob sie aufmerksam sind.

Was passiert, wenn Technologien zum Gedankenlesen als nächstes kommen?

Und was passiert am Arbeitsplatz, wenn Arbeitnehmer nicht mehr an das Abendessen oder an irgendetwas anderes außerhalb der Arbeit denken dürfen? Das Ausmaß der missbräuchlichen Kontrolle von Arbeitnehmern könnte alles bisher Vorstellbare übersteigen.

George Orwell schrieb überzeugend über die Gefahren der „Gedankenkriminalität“, bei der der Staat es unter Strafe stellt, nur rebellische Gedanken über ein autoritäres Regime zu denken.

Die Handlung von Orwells „1984“ basierte jedoch darauf, dass Staatsbeamte Körpersprache, Tagebücher oder andere äußere Anzeichen für die Gedanken einer Person lasen.

Mit der neuen Technologie des Gedankenlesens würde Orwells Roman tatsächlich sehr kurz werden – vielleicht sogar so kurz wie ein einziger Satz: