Der saudische Kronprinz MBS lacht Biden ins Gesicht, als dieser den „Pariah“-Staat um mehr Öl anfleht

US-Präsident Joe Biden hat am Freitag in Saudi-Arabien eine Tour der Demütigung unternommen, die Teil einer Nahost-Reise war, die zuvor auch ein Treffen mit israelischen und palästinensischen Führern umfasste.

Vor dem Hintergrund, dass der Präsident die Saudis aufforderte, ihre Ölproduktion zu erhöhen, lachte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud, auch bekannt als MBS, Biden ins Gesicht.

„Präsident Biden, ist Saudi-Arabien immer noch ein Paria?“, rief ein Reporter, während MBS selbstgefällig grinste.

Der Reporter wurde aus dem Raum begleitet, Präsident Biden und der saudische Kronprinz ignorierten die Frage des Reporters.

Biden wies die Frage eines Reporters nach dem Treffen zurück, dass er unter „viel Beschuss“ stehe, weil er den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman mit einem Faustschlag begrüßt habe, und wies Fragen nach einem möglichen weiteren Mord wie dem an Jamal Khashoggi zurück.

„Was für eine dumme Frage“, sagte Biden zu Reportern. „Wie könnte ich mir da sicher sein?“

„Ich habe nur klargestellt, dass wir, wenn so etwas noch einmal vorkommt, diese Antwort bekommen und noch viel mehr“, fügte er hinzu.

Die Washington Post, deren Journalist Jamal Khashoggi mutmaßlich von MBS ermordet wurde, hat die Symbolik nicht übersehen.

„Das schien nicht Bidens Absicht zu sein, und der Präsident hat sein Unbehagen mit dem Kronprinzen schon lange deutlich gemacht“, so die Post. „Aber die Geste – ein Bild, das von den Saudis verbreitet wurde – machte im Internet die Runde und bekam schnell eine starke Symbolik vor einem Treffen, bei dem viel auf dem Spiel steht und das Bidens Versprechen, das Königreich zu einem ‚Paria‘ zu machen, umkehrte.

Zuvor hatte Biden MBS einen „Faustschlag“ gegeben und dem saudischen König Salman die Hand geschüttelt.

Fred Ryan, Herausgeber der Washington Post, reagierte auf den „Faustschlag“ des Präsidenten mit MBS.

„Der Faustschlag zwischen Präsident Biden und Mohammed bin Salman war schlimmer als ein Händedruck – er war beschämend. Er vermittelte ein Maß an Intimität und Behaglichkeit, das MBS die ungerechtfertigte Erlösung verschafft, nach der er verzweifelt gesucht hat.“

Die Mitarbeiter des Weißen Hauses haben Präsident Joe Biden gedrängt, jeden Händedruck mit Staatsoberhäuptern zu vermeiden und stattdessen „Faustschläge“ zu predigen, angeblich um Covid-19 zu vermeiden. Biden hat sich jedoch wiederholt über diese Anweisung hinweggesetzt und dem älteren König Salman die Hand geschüttelt.

Der Bericht der Washington Post zeigt, dass hinter der offensichtlichen Anweisung ein versteckter Grund stecken könnte – die Vermeidung eines peinlichen Händedrucks mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Al Saud, bekannt als MBS.

Wie National Review bemerkte: „Der Präsident hatte versucht, die Tatsache zu verschleiern, dass er überhaupt ein Treffen mit MBS geplant hatte“. Eine Erklärung des Weißen Hauses, „in der auffällig wenig von einem Treffen zwischen Biden und MBS die Rede war, wurde schnell durch eine Erklärung der saudischen Botschaft untergraben, in der bestätigt wurde, dass es tatsächlich ein Treffen zwischen den beiden geben würde“.

Joe Biden versprach im Wahlkampf, dass er die Saudis für die Ermordung des saudischen Journalisten und mutmaßlichen CIA-Mitarbeiters Jamal Khashoggi bestrafen würde, der in den frühen 1980er Jahren eine wichtige Kontaktperson für Osama bin Laden war.

„Jamal Khashoggi und seine Angehörigen verdienen es, zur Rechenschaft gezogen zu werden“, hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses im Oktober 2020. „Unter einer Biden-Harris-Regierung werden wir unsere Beziehungen zum Königreich neu bewerten, die Unterstützung der USA für Saudi-Arabiens Krieg im Jemen beenden und sicherstellen, dass Amerika seine Werte nicht an der Tür abgibt, um Waffen zu verkaufen oder Öl zu kaufen. Amerikas Engagement für demokratische Werte und Menschenrechte wird eine Priorität sein, auch bei unseren engsten Sicherheitspartnern.“

Die Menschenrechtsverletzungen des saudischen Kronprinzen geben internationalen Beobachtern Anlass zu ernster Sorge, aber Joe Biden muss jetzt auf Knien zu MBS gehen, damit das ölreiche Regime die Produktion hochfährt, um seine katastrophale Energiepolitik im eigenen Land auszugleichen.

Wie die Times of Israel feststellte, „sind sich Wissenschaftler heute im Allgemeinen einig, dass sich Menschen nicht durch Körperkontakt mit COVID-19 anstecken“.

„US-Präsident Joe Biden reist mit den Fäusten durch Israel“, berichtete die Times. „Aber sein Versuch, die Zeit des Kontakts von Hand zu Handfläche während seiner Nahostreise zu reduzieren, wird ihn nicht wirklich vor dem Coronavirus schützen, sagen medizinische Beamte.“

Das Handschlagverbot des Weißen Hauses, das Biden zur Schau stellt, ist also irrelevant für die Prävention von Covid. Es geht nur um die „Optik“.

Apropos Optik: Es gab einen eklatanten Unterschied zwischen der Art und Weise, wie der ehemalige Präsident Donald Trump bei seinem Auslandsbesuch in Saudi-Arabien zu Beginn seiner Präsidentschaft behandelt wurde, und der Art und Weise, wie Joe Biden begrüßt wurde.

Dies war die Wagenkolonne von Präsident Biden, die König Salman traf.

NEW – Biden arrives at the al-Salam Palace in Jeddah to meet Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.pic.twitter.com/GqSqqrftE7