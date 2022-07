Niederländische Landwirte rufen Landwirte der ganzen Welt zum Tag der internationalen Demonstrationen auf

Niederländische Landwirte haben die Arbeiter der Welt aufgerufen, sich am 23. Juli zu einem internationalen Demonstrationstag gegen radikale Klimapolitik zu versammeln.

In einem Video, das immer mehr Verbreitung findet, rufen die Macher zu „Dutch Lions [to] Rise Up Now“ auf, bevor sie eine Zusammenstellung der Bürgerrechtsbewegungen mit Persönlichkeiten wie Martin Luther King Jr. und Gandhi zeigen.

Im Video sind Aufnahmen von niederländischen Bauern, Fischern, Lastwagenfahrern und allgemeinen Demonstranten in den Niederlanden eingestreut, die auf die Straße gehen und Autobahnen und Verteilungszentren blockieren.

Während MLKs Stimme im Hintergrund zu hören ist, werden die Worte „Let’s unite, stand up & rise“ ein- und ausgeblendet.

In dem Video sind auch diejenigen zu sehen, die in ihren Ländern gegen verschiedene zerstörerische klimapolitische Maßnahmen protestiert oder sich mit den Niederländern solidarisiert haben, darunter Menschen in Frankreich, Italien, Australien, Kanada und den USA. Auch Deutschland und Polen haben die Proteste der Bauern unterstützt.

„Können sie wirklich etwas bewirken?“, fragt das Video, bevor es eine Aufzeichnung erfolgreicher gewaltfreier Aufstände seit 1905 zeigt.

This will be held on the 23rd of July and has asked for the support of the UK, USA, France, Italy, Germany, Australia, Canada and more.

Die niederländischen Landwirte protestieren derzeit gegen eine Klimapolitik, die eine 50%ige Begrenzung der Stickstoff- und Ammoniakemissionen bis 2030 vorsieht. Die Landwirte sind aufgrund der angeblichen Auswirkungen des Düngemitteleinsatzes und der Viehzucht die Hauptzielgruppe. Man schätzt, dass mindestens 30 % der Landwirte durch diese Politik aus dem Geschäft gedrängt werden und ihr Land verkaufen müssen.

Die niederländische Regierung weiß das und hat sich in Stellung gebracht, um das Land zu kaufen, was, gelinde gesagt, höchst zweifelhaft ist.

„Die ehrliche Botschaft … ist, dass nicht alle Landwirte ihren Betrieb weiterführen können“, heißt es in einer Erklärung der Regierung.

Viele Kritiker dieser Politik sagen, dass sie sich der wahren Beweggründe der Regierung bewusst sind: Die Bauern sollen gezwungen werden, ihr Land für einen Hungerlohn zu verkaufen, damit die Regierung es zupflastern, neue Wohnkomplexe errichten und Horden von neuen Einwanderern ins Land holen kann.

Die niederländische Rechtsphilosophin Eva Vlaardingerbroek erklärt im Gespräch mit Tucker Carlson von Fox News: „Es geht darum, dass die niederländische Regierung unseren Bauern das Land stiehlt, und zwar unter dem Deckmantel einer erfundenen Stickstoffkrise, die im Grunde die meisten dieser Landwirte völlig aus dem Geschäft drängt… Sie tun das, weil sie das Land dieser Bauern haben wollen, und sie wollen es, um neue Einwanderer unterzubringen.“

„Sie wollen es auch, weil die Landwirte offensichtlich den Plänen für den großen Reset im Wege stehen, die sie für uns haben. Landwirte sind hart arbeitende, gottesfürchtige und vor allem autarke Menschen, die ihrer globalistischen Agenda im Weg stehen.“

Ähnliche Maßnahmen sind „spontan“ in mehreren anderen Ländern aufgetaucht, so auch in Kanada, wo die Regierung plant, fast genau die gleichen Beschränkungen für Lachgasemissionen aus Düngemitteln einzuführen, allerdings nur eine Obergrenze von 30 % und nicht von 50 % durchzusetzen.

Dennoch ist diese Obergrenze mehr als genug, um das Leben von Tausenden von Landwirten zu zerstören.

Das Video schließt mit einem Aufruf an die Unterstützer der niederländischen Landwirte, sich am 23. Juli 2022 zu einem friedlichen Protest zu versammeln.

„Die Welt wird holländisch: 23-07-22“.