Überleben Sie den kommenden Kollaps – 2 dringende Schritte, die Sie jetzt unternehmen müssen – Wirtschaftsexperte erklärt die drohende ‚Polykrise des Untergangs‘

Adam Tooze, ein Historiker der Finanzkrise und Direktor des European Institute an der Columbia University, warnt davor, dass die Welt vor einer „Polykrise“ steht – einem perfekten Sturm aus mehreren globalen sozioökonomischen Einflüssen

Polykrise ist nicht nur das gleichzeitige Auftreten mehrerer Krisen. Vielmehr handelt es sich um eine Situation, in der das Ganze gefährlicher ist als die Summe der Teile, da jede einzelne Krise andere, gleichzeitig auftretende Krisen eskaliert, verstärkt und verschlimmert.

Tooze sagt voraus, dass in den nächsten sechs bis 18 Monaten mehrere Krisen ausbrechen und zusammenlaufen könnten, darunter eine Nahrungsmittelkrise, der Ausbruch von Pandemien, Stagflation, eine Staatsschuldenkrise in der Eurozone und ein möglicher Atomkrieg.

Während die Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler optimistisch ist und für die Vereinigten Staaten im Jahr 2023 nur eine leichte und vorübergehende Rezession voraussagt, sieht es in Echtzeit nicht gut aus. Verbraucherausgaben, Inlandsinvestitionen, Hypothekenanträge, das verarbeitende Gewerbe und das zyklische Frachtaufkommen der US-Eisenbahn sind allesamt rückläufig, während Inflation und Zinssätze steigen. Auch die Verbraucherstimmung, ein Indikator für das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft und ihre Bereitschaft, Geld auszugeben, ist auf einem Rekordtief.

Zwei Strategien, die die individuelle und lokale Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen, mit denen wir konfrontiert sind, stärken können, sind die Schaffung lokaler Lebensmittelsysteme und die Stärkung von Nachbarschafts- und Gemeinschaftsbeziehungen. Beides verringert die Abhängigkeit des Einzelnen von staatlichen Almosen und macht es damit unwahrscheinlicher, dass er in diese neuen Great-Reset-Sklavensysteme gezwungen wird.

In einem kürzlich erschienenen Substack-Artikel gibt Adam Tooze, ein Historiker der Finanzkrise und Direktor des European Institute an der Columbia University, einen Überblick über die bevorstehende „Polykrise des Untergangs“ – ein perfekter Sturm globaler sozioökonomischer Einflüsse, die auf bevorstehende Probleme hindeuten – und erläutert diese.

Anhand von Diagrammen und „Krisenbildern“ veranschaulicht Tooze die vielen miteinander verknüpften Stressmuster, die auf der globalen Bühne im Spiel sind. Die erste Grafik unten veranschaulicht die Situation am 21. Januar 2022.

Die zweite Grafik unten zeigt die Komplexität, die durch den Russland-Ukraine-Konflikt am 24. Februar 2022 verursacht wurde. Wie Tooze feststellt:

Was einst eine relativ gut lesbare Karte war, ist zu einem verworrenen Durcheinander geworden … Der Krieg hat sich so ausgewirkt, weil er die bestehenden Spannungen verschärft hat. Die Lebensmittelpreise stiegen bereits im Jahr 2021 und gaben Anlass zu Warnungen vor einer bevorstehenden Krise. Die Energiemärkte waren schon lange vor Ausbruch des Krieges angespannt. Jetzt sind beide Stressfaktoren durch den Krieg miteinander verknüpft. Ich habe in Rot hervorgehoben, was sich als eine Reihe von makroskopischen Risiken herausstellt, die sich alle in den nächsten 6-18 Monaten zuspitzen könnten.

Viele Krisen treffen uns alle auf einmal

Wie Tooze feststellte, stehen wir heute vor einer Reihe bedeutender Herausforderungen, die uns a) alle auf einmal treffen und b) sich gegenseitig verstärken und verschlimmern. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass einige von ihnen mit großer Unsicherheit behaftet sind.

Welches Pandemiepotenzial haben die neuen COVID-Varianten? Wird der Russland-Ukraine-Konflikt zu einem Atomkrieg eskalieren? Es gibt wirklich keine Möglichkeit, den Verlauf dieser Szenarien genau vorherzusagen. Andererseits können einige dieser Kräfte andere ausgleichen oder abschwächen, aber auch hier ist es schwer, die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens vorherzusagen.

Im folgenden Schaubild fasst Tooze die wichtigsten Krisenpunkte und ihre wahrscheinliche gegenseitige Beeinflussung zusammen. Er bezeichnet diese Wechselwirkungen als „völlig vorläufig und höchst fragwürdig“.

In der Tat weisen einige seiner Leser auf mehrere zusätzliche Einflüsse hin, die dem Mix hinzugefügt werden könnten, wie z. B. die Bewaffnung des US-Dollars, der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System, die Einmischung der USA in den Russland-Ukraine-Konflikt, der Vorstoß zur Erweiterung der NATO, die Erlaubnis für Gesundheitsagenturen, die Wirtschaftspolitik zu diktieren und vieles mehr.

Dennoch kann Toozes Analyse – so unvollständig sie auch sein mag – für diejenigen nützlich sein, die bereit sind, über die möglichen Auswirkungen der globalen Interaktionen nachzudenken, die in den nächsten sechs bis 18 Monaten auf uns zukommen könnten.

Vorhersagen für 2023-2024

Wie Tooze erläutert, ist eine „Polykrise“ nicht nur das gleichzeitige Auftreten mehrerer Krisen. Vielmehr handelt es sich um „eine Situation, in der das Ganze noch gefährlicher ist als die Summe der Teile“.

Eine globale Hungerkrise scheint zum Teil deshalb alarmierend wahrscheinlich, weil alle anderen großen Risiken dieses Problem noch verschärfen werden. ~ Adam Tooze

Der Grund, warum das Ganze am Ende gefährlicher ist als jede Kombination von Krisen zusammen, ist die Art und Weise, wie sie eskalieren, sich gegenseitig verstärken und in einer symbiotischen Weise verschlimmern. Und wenn Tooze recht hat, könnten wir uns in den nächsten sechs bis 18 Monaten, also 2023 bis 2024, mitten in dieser Polykrise wiederfinden. Tooze erklärt:

Diese Matrix hilft uns dabei, die verschiedenen Risikotypen nach dem Grad und der Art ihrer Verflechtung zu unterscheiden. Das Risiko einer nuklearen Eskalation zeichnet sich dadurch aus, dass es von keinem der anderen Risiken wesentlich beeinflusst wird. Es wird von der Logik des Krieges und der Entscheidungsfindung in Moskau und Washington bestimmt. Eine Nahrungsmittelkrise macht eine nukleare Eskalation nicht wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Andererseits würde eine nukleare Eskalation, gelinde gesagt, mehrere der anderen Risiken dramatisch verschärfen.

Eine anhaltende Inflation wird wahrscheinlich als Treiber für mehrere andere Risiken fungieren, aber diese Risiken wiederum (COVID, Rezession, Schuldenkrise in der EZ sov) werden wahrscheinlich das Inflationsrisiko deeskalieren. Ich würde nicht sagen, dass dies eine Vorhersage ist, aber ich bin der Meinung, dass die Inflation nur vorübergehend sein wird. Die meisten großen Schocks, die wir erwarten können, haben eher deflationäre Auswirkungen.

Umgekehrt scheint eine Rezession immer wahrscheinlicher zu werden, auch weil die Auswirkungen der meisten zu erwartenden negativen Schocks – von COVID, steigender Inflation oder einem fiskalischen Stillstand im Kongress – in diese Richtung weisen. Der nächste Schritt ist natürlich die Frage, ob die Rückkopplungsschleifen in der Matrix positiv oder negativ sind. So macht beispielsweise eine Rezession eine Staatsschuldenkrise in der Eurozone wahrscheinlicher, was wiederum einen erheblichen Deflationsdruck in ganz Europa auslösen würde.

Umgekehrt scheint sich die Inflation tatsächlich selbst zu beruhigen. Die von ihr ausgehenden Effekte führen eher zu einer Dämpfung der Inflation als zu einer Beschleunigung. Zumindest so, wie ich die Matrix hier dargestellt habe. Eine weltweite Hungerkrise erscheint zum Teil deshalb so alarmierend wahrscheinlich, weil alle anderen großen Risiken dieses Problem noch verschärfen werden. Eine Hungerkrise wird jedoch größtenteils arme und machtlose Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen betreffen, so dass es unwahrscheinlich ist, dass sie zur Verschlimmerung einer der anderen großen Krisen beiträgt.

Sie ist eine Auswirkung von Kräften, die anderswo wirken, und nicht selbst eine Triebkraft der Eskalation. In diesem Sinne wird die Matrix zu einer Möglichkeit, die Machthierarchie einer ungleichmäßigen und kombinierten Entwicklung darzustellen. Einige Menschen erhalten Schocks. Andere teilen sie aus.

Kurzfristige Aussichten für die US-Wirtschaft

In einem Substack-Artikel vom 1. Juli 2022 geht Tooze näher auf die kurzfristigen Aussichten speziell für die Vereinigten Staaten ein. Die US-Notenbank strafft ihre Geldpolitik derzeit „so stark wie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr“, während die Inflation gleichzeitig „hartnäckig hoch“ bleibt.

Die Frage, die sich jeder stellt, lautet: Befinden wir uns in einer Rezession, und könnte sie sich zu einer Depression ausweiten? Von einer Rezession spricht man, wenn ein Land in zwei aufeinander folgenden Quartalen einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erlebt, während eine Depression durch einen längerfristigen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit gekennzeichnet ist.

Nach Angaben des National Bureau of Economic Research befanden sich die USA im Februar 2020 offiziell in einer Rezession. Als die Wirtschaft im Jahr 2021 um 5,7 % wuchs, wurde ein Aufschwung verkündet, doch dann sank das BIP erneut, zunächst um eine Jahresrate von 1,6 % im ersten Quartal 2022, gefolgt von einem Minus von 2,1 % im zweiten Quartal, womit sich die USA technisch gesehen erneut in einer Rezession befanden.

Tooze stellt fest, dass die Mehrheit der Ökonomen optimistisch ist und für 2023 nur eine milde und vorübergehende Rezession vorhersagt, aber die Echtzeitdaten sehen nicht gut aus. Anfang Juli 2022 sind Verbraucherausgaben, Inlandsinvestitionen, Hypothekenanträge, das verarbeitende Gewerbe und das zyklische Frachtaufkommen der US-Eisenbahn rückläufig, während Inflation und Zinssätze steigen.

Auch die Verbraucherstimmung, ein Indikator für das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft und ihre Bereitschaft, Geld auszugeben, ist rekordverdächtig schlecht. Tooze schließt seinen Bericht mit der Feststellung:

Alles in allem könnte man sagen, dass dies ein düsterer Ausblick ist. Und es gibt Leute, die zunehmend skeptisch sind, was die Möglichkeit einer sanften Landung angeht. Aber es ist sicherlich viel zu früh, um das zu beurteilen. Wenn das Ziel des Spiels darin besteht, die Inflation durch eine Verlangsamung einzudämmen, dann sind die Anzeichen, die wir bisher gesehen haben, genau das, wonach man suchen würde. Es bleibt abzuwarten, wie die verschiedenen rezessiven Kräfte zusammenwirken und ob sie sich zu einem wirklich heftigen Wetter zusammenbrauen.

Zwei Strategien zur Stärkung Ihrer Widerstandsfähigkeit

Auch wenn wir vielleicht nicht genau vorhersagen können, wie schlimm die Situation wird, scheint es vernünftig zu sagen, dass wir alle vor harten Zeiten stehen. Ein Faktor, den Tooze in keiner seiner Analysen berücksichtigt, ist die inzwischen offensichtliche Tatsache, dass einige dieser Krisen absichtlich herbeigeführt werden, um die bestehenden Systeme zu zerschlagen und zu demontieren, um die Einführung völlig neuer Systeme zu rechtfertigen.

Das Finanzsystem und das Lebensmittelsystem sind zwei Schlüsselbeispiele, bei denen eine absichtliche Dekonstruktion stattzufinden scheint. Im Grunde wollen die technokratischen Eliten, die sich für die Herrscher der Welt halten, damit argumentieren, dass die Systeme nicht mehr funktionieren und deshalb „wieder besser aufgebaut“ werden müssen.

Die neuen Systeme werden jedoch in keiner Weise der breiten Bevölkerung zugute kommen. Dies gilt weltweit, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Diese neuen Systeme, die unter der Flagge des Großen Reset beschrieben werden, sind Sklavensysteme, die, wenn sie miteinander vernetzt sind, ein virtuelles digitales Gefängnis bilden werden.

Jeder Mensch auf dem Planeten wird unter ihrer kollektiven Fuchtel stehen, da die Technokraten alles besitzen werden, während dem Rest der Menschheit Ressourcen wie Nahrung und Energie auf der Grundlage von Gehorsamskriterien zugeteilt werden.

Die gute Nachricht ist, dass immer mehr Menschen aufwachen und erkennen, was diese „Deep State“-Kabale vorhat, und das ist ein weiterer Joker, der die Dinge auf den Kopf stellen und hoffentlich die Auswirkungen einiger dieser Krisen abmildern kann. Zwei Strategien, die die individuelle und lokale Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen, mit denen wir konfrontiert sind, stärken können, sind der Aufbau lokaler Lebensmittelsysteme und die Stärkung von Nachbarschafts- und Gemeinschaftsbeziehungen.

Durch den Aufbau eines starken lokalen Lebensmittelsystems wird die Ernährungsunsicherheit verringert, und durch den Aufbau eines gemeinschaftlichen Netzwerks von Fachleuten werden die Auswirkungen eines zusammenbrechenden Finanzsystems verringert, da man Waren und Dienstleistungen einfach tauschen kann.

Der soziale Zusammenhalt bietet auch viele psychologische Vorteile. Lokale Lebensmittelsysteme und Gemeinschaftsnetzwerke verringern auch die Abhängigkeit des Einzelnen von staatlichen Almosen, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass er in diese neuen Sklavensysteme des Great Reset gezwungen wird.

Wie man ein lokales Lebensmittelsystem aufbaut

Wie Brian Williams, ein ehemaliger Planer für lokale Lebensmittel in Columbus, Ohio, in einem StrongTown-Artikel aus dem Jahr 2017 erklärt, geht der Aufbau eines starken lokalen Lebensmittelsystems über Gemeinschaftsgärten, Bauernmärkte und gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft (CSA) hinaus.

Dies sind zwar wertvolle Zugänge, aber sie gehen nicht weit genug. Er gibt mehrere ausgezeichnete Vorschläge für diejenigen, die in ihrer eigenen Stadt eine lokale Lebensmittelbewegung anführen wollen, darunter die folgenden. Williams macht noch einige weitere Vorschläge, die Sie in seinem Artikel nachlesen können, aber dies sind einige der zentralen Vorschläge:

Sichern Sie sich die Zusage von Schulen, Krankenhäusern, Hochschulen, Restaurants, örtlichen Lebensmittelhändlern und anderen Institutionen, vor Ort einzukaufen – Solche Zusagen sind entscheidend für die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur für einen starken lokalen Lebensmittelmarkt.

Wenn Sie eine Nachfrage von großen Institutionen haben, können Sie Landwirte, Lebensmittelverarbeiter und Händler in ein komplettes Lieferkettennetz einbinden, da die Verträge groß genug sind, um alle zu unterstützen und das Vorhaben finanziell tragfähig zu machen.

Gewinnen Sie die Unterstützung von bestehenden Lebensmittelverarbeitern und -händlern – Viele kleine, familiengeführte Unternehmen haben Mühe, über die Runden zu kommen, und sind möglicherweise mehr als bereit, Teil Ihres lokalen Netzwerks zu werden. Zwei wichtige Komponenten sind Schlachthöfe und Fuhrunternehmen, die die Lebensmittel von einem Ort zum anderen transportieren. Sie brauchen aber auch Verarbeitungsbetriebe, die die Lebensmittel waschen, verpacken und in Würfel schneiden können.

Bauen Sie ein Netzwerk von Landwirten auf, die zur Zusammenarbeit bereit sind – Einzelne Landwirte sind vielleicht nicht in der Lage, die Anforderungen von Großaufträgen zu erfüllen, aber wenn sie die Produktion mehrerer Betriebe zusammenlegen, ist das möglich.

Bauen Sie die wirtschaftliche Infrastruktur auf – Wenn bestimmte Dienstleistungen nicht verfügbar sind, ermitteln Sie den Bedarf und veröffentlichen Sie einen Aufruf in der Gemeinde. Man weiß nie, wer bereit sein könnte, ein Unternehmen zu gründen, um einen lokalen Bedarf zu decken.

Denken Sie daran, dass die finanzielle Produktivität der Schlüssel für das Funktionieren eines lokalen Lebensmittelsystems ist. Alle Beteiligten müssen finanziell davon profitieren, sonst ist das System nicht nachhaltig. Die gute Nachricht ist, dass ein lokales Netzwerk das Geld in der Gemeinde hält, und es ist einfacher, finanziell überlebensfähig zu bleiben, wenn nichts an Akteure außerhalb des Staates abgezweigt wird, die ihre Einnahmen nicht in Ihrer Gemeinde ausgeben.

Knüpfen Sie Beziehungen zu lokalen Gesundheitsbehörden, Wirtschaftsförderern, Vertretern der Legislative und Bankern – Wie Williams anmerkt, „regulieren die Gesundheitsbehörden … die lokalen Lebensmittelunternehmen. Wenn ihre Vorschriften zu starr oder unrealistisch erscheinen, können Wirtschaftsentwicklungsexperten helfen, die Details zu klären und nach anderen Möglichkeiten zu suchen.

Lebensmittelbanken haben bereits Lastwagen und sind mögliche Partner bei Verteilungsproblemen. Die Banken können Landwirten, die expandieren wollen, Händlern, die einen weiteren Lastwagen brauchen, und Verarbeitern, die wachsen, um die Nachfrage zu decken, Geld leihen.

Quellen: