The Corbett report: Wir sind jetzt alle holländische Landwirte

Seit Wochen protestieren die Landwirte in den Niederlanden heftig gegen den Plan ihrer Regierung, die Stickstoff- und Ammoniakbelastung des Landes bis 2030 zu halbieren. Es wird geschätzt, dass dieser Plan – der in einigen Provinzen Emissionssenkungen von 95 % vorschreibt – eine Verringerung des Viehbestands um 30 % erfordert und viele Landwirte des Landes in den Ruin treiben wird.

Die Proteste waren bemerkenswert heftig: Zehntausende gingen auf die Straße, um die Autobahnen des Landes zu blockieren, Heuballen abzufackeln und Mist vor den Häusern von Politikern zu verteilen. Bei einem Vorfall schoss die niederländische Polizei sogar mit scharfer Munition auf einen der Demonstranten, als dieser versuchte, mit seinem Traktor die Polizeikette zu durchbrechen.

Ja, die Szenen, die sich in den sonst so ruhigen Niederlanden abspielen, sind schockierend. Aber das sollten sie nicht sein. Sie sind nur der Anfang einer großen weltweiten Schlacht, die sich zwischen den freien Menschen der Welt und den Technokraten abzeichnet, die im Namen der Agenda 2030 für nachhaltige Versklavung gegen sie vorgehen.

Machen Sie keinen Fehler: Wer auch immer Sie sind, wo auch immer Sie leben, was auch immer Sie tun, diese machthungrigen Eliten werden als Nächstes hinter Ihrem Lebensunterhalt her sein. Wir sind jetzt alle niederländische Bauern.

Dies ist die Geschichte, wie wir hierhergekommen sind, wohin wir gehen und was das bedeutet.

DER KAMPF HAT BEGONNEN

Erinnern Sie sich an die Gelbwesten-Bewegung? Erinnern Sie sich daran, wie sich 2018 in Frankreich eine populistische Bewegung erhob, die die Gilets Jaunes trug, die Autofahrer nach französischem Recht in ihrem Auto mitführen und in Notsituationen tragen müssen? Erinnern Sie sich daran, wie sie Woche für Woche in einer eskalierenden Reihe von Protesten auf die Straße gingen, die die Regierung Macron zu stürzen drohten? Natürlich wissen Sie das.

Aber wissen Sie auch noch, warum diese Bewegung entstanden ist? Wahrscheinlich nicht, denn die Antwort passt nicht so leicht in die MSM-Propagandaerzählung. Kohlenstoffsteuern. Bei den ursprünglichen Protesten ging es um Kohlenstoffsteuern.

Das französische Ministerium für den ökologischen Übergang (das es offenbar wirklich gibt) beschloss in seiner unendlichen Weisheit, dass die „Ökosteuer“ auf Benzin und Diesel (die es übrigens auch gibt) zu niedrig sei, und erhöhte sie. Dies führte zu einer Verärgerung der Öffentlichkeit, die bereits unter den steigenden Benzinpreisen litt. Und schon war eine neue landesweite (und schließlich weltweite) Protestbewegung geboren.

Natürlich stellten die meisten dieser Demonstranten nicht den großen Schwindel der globalen Erwärmung selbst in Frage. Sie verknüpften nicht die Punkte des Klimawandelbetrugs mit der Kohlenstoff-Eugenik-Agenda und den malthusianischen Entvölkerungsplänen der globalen Eliten. Sie machten sich nur Sorgen um ihren eigenen Geldbeutel.

Aber vielleicht ist genau das der Punkt. Wenn die Maske von der grünen Agenda fällt und die Menschen beginnen, sie als das zu sehen, was sie ist – ein Angriff auf das Leben und die Lebensgrundlage des durchschnittlichen Bürgers der Arbeiterklasse -, werden immer mehr Menschen in diesen Kampf hineingezogen werden, ob sie nun die wahre Natur dieses Kampfes verstehen oder nicht.

Wie ich schon früher dokumentiert habe, spitzte sich dieser große Kampf zwischen den ungewaschenen Massen und ihren Möchtegern-Neofeudalherren Ende 2019 zu … aber diese große Konfrontation wurde durch die Betrugsdemokratie abgewendet. Plötzlich wurden Millionen von Menschen, die auf der Straße gegen die neuesten Kohlenstoffsteuern und den grünen Wahnsinn protestiert hätten, von ihren Regierungen in ihren Häusern eingesperrt – viele von ihnen freiwillig. Aber jetzt, wo das Fernsehen den Menschen nicht mehr sagt, dass sie sich aus Todesangst vor den Corona-Läusen in ihren Häusern einschließen sollen (es sei denn, sie leben in China), ist der vorübergehende Waffenstillstand beendet. Die nächsten Schüsse in diesem Krieg werden von Landwirten in den Niederlanden abgefeuert.

Aber der Kampf wird natürlich nicht nur in den Niederlanden geführt. Im Jahr 2020 verpflichtete sich Kanada zu einem ähnlichen Programm zur Stickstoffreduzierung und versprach, die Lachgasemissionen aus Düngemitteln bis 2030 um 30 % zu senken. Und wir wissen bereits, wie die kanadische Regierung auf die unvermeidlichen Proteste der Landwirte in Kanada reagieren wird. Sehen Sie sich nur an, was sie mit den Truckern gemacht haben.

Und wie Kit Knightly bei Off-Guardian anmerkt, „erwägen Dänemark, Belgien und Deutschland bereits ähnliche [Stickstoffreduzierungs-]Maßnahmen“, und sowohl das Vereinigte Königreich als auch die USA haben bereits Programme eingeführt, die Landwirte dafür bezahlen, nicht zu wirtschaften.

Wie Kit zu Recht feststellt:

In einer Welt, die aufgrund der Sanktionen gegen Russland und Weißrussland unter einem Mangel an Düngemitteln leidet, erscheint es geradezu verrückt, sich über einen Überschuss an Dünger zu beklagen, geschweige denn zu versuchen, ihn zu verringern. Wir sind längst über den Punkt hinaus, an dem man dies als Zufall bezeichnen könnte, nicht wahr? Sagen wir es mal so: Wenn die Regierungen der westlichen Welt versuchen würden, ihre eigenen Bürger zu verarmen und auszuhungern, was genau würden sie dann anders machen?

An diesem Punkt kann es keinen Zweifel geben: Mit ihren Kohlenstoffsteuern und den Beschränkungen für die Landwirtschaft bringen die Möchtegern-Weltkontrolleure die Weltwirtschaft absichtlich zum Absturz. Die Flammen des Protests sind lediglich das vollkommen vorhersehbare Ergebnis dieser kontrollierten Zerstörung.

Und so schlimm das alles auch ist, wir haben noch nichts gesehen. . . .

WOHIN WIR GEHEN

Dieser sich anbahnende Krieg zwischen den Eliten und der Arbeiterklasse hat etwas Merkwürdiges an sich: Diese psychopathischen Schwindler machen keinen Hehl daraus, dass sie sich geradezu über die Aussicht freuen, den Durchschnittsarbeiter zu einem elenden Leibeigenen zu machen.

So behauptete der Kandidat der Liberalen in Ontario, Granville Anderson, vor kurzem, dass die steigenden Benzinpreise einen „Silberstreif am Horizont“ darstellten: Weniger Untergebene würden sich das Autofahren leisten können, so dass sie gezwungen seien, „andere Verkehrsmittel zu finden“. (Mit anderen Worten: „Lasst sie Elektroautos fressen!“)

Oder sehen Sie sich an, wie das Weltwirtschaftsforum (zusammen mit zahlreichen anderen) erklärt, dass Abriegelungen „die Städte im Stillen verbessern“, indem sie die Menschen davon abhalten, ihren normalen täglichen Aktivitäten nachzugehen. Für den durchschnittlichen Arbeiter ist es offensichtlich, dass die Abriegelungen eine gegen ihn gerichtete Waffe waren, die ihn daran hinderte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, die zu wachsender Armut, sozialer Isolation und Depression beitrug und viele in den Drogenmissbrauch oder in einigen Fällen in den Selbstmord trieb.

Auch hier ist es wichtig, daran zu erinnern, dass weder diese Angriffe auf die arbeitenden Armen noch die wütende Reaktion, die sie hervorrufen, das Ergebnis von Inkompetenz oder mangelndem Bewusstsein seitens der Agenda-Setter sind. Nein, es ist Teil des Plans.

Erinnern Sie sich an „Absolute Zero“? Das war der Titel eines Berichts von UK FIRES – einer Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Cambridge, Oxford, Nottingham, Bath und dem Imperial College London -, der darauf abzielt, ein industrielles Wachstum im Vereinigten Königreich aufzuzeigen und zu fördern, das mit einem schnellen Übergang zu Nullemissionen vereinbar ist. Wie Sie sich aus meinem Bericht zu diesem Thema erinnern werden, sieht ihr Plan die Abschaffung des Flugverkehrs, der Frachtschifffahrt, des Bauwesens und im Grunde aller anderen produktiven menschlichen Aktivitäten bis zum Jahr 2050 im Namen dieser menschenfeindlichen „grünen“ Agenda vor.

Wir müssen uns hier über eines im Klaren sein: Dies ist keine leere Drohung. Wenn die Eugeniker, die die Fäden in globalen Angelegenheiten ziehen, ihren Willen durchsetzen, werden sie ihre Kampfhunde loslassen – die gekauften und bezahlten Lakaien in der UN-Bürokratie und dem WEF sowie die politischen Fehlbesetzungen in praktisch jedem Land – um diese Agenda zu erfüllen.

Diese Agenda beinhaltet die Abschaltung der produktiven Wirtschaft (natürlich im Namen der Rettung von Mutter Erde) und die Reduzierung der Weltbevölkerung in diesem Prozess. Dass sich die Bevölkerung schließlich gegen diesen wirtschaftlichen Angriff wehren würde, ist keine Überraschung; daher die Schaffung des Heimatschutzstaates und des Biosicherheitsstaates im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem jeder Protest als „Aufstand“ von „einheimischen Terroristen“ betrachtet werden kann und jede Art von Bestrafung rechtfertigt, bis hin zum völligen Ausschluss von Menschen aus dem Finanzsystem.

Der Druck wird immer größer. Die Rasterfahndung ist eingeleitet worden. Die Schlacht wird bald ernsthaft beginnen… . . Wie geht es also weiter?

WAS BEDEUTET

Ob wir es wissen oder nicht, wir befinden uns im Krieg. Und, ob wir es wissen oder nicht, dieser Krieg ist ein Kampf zwischen der überwältigenden Mehrheit der menschlichen Bevölkerung und den wenigen an der Spitze, die versuchen, diese Bevölkerung zu kontrollieren (und letztlich zu reduzieren). Die Kampflinien mögen nicht immer so klar sein – es gibt viele unwissende Dummköpfe, die die Systeme der technokratischen Kontrolle unterstützen, ohne zu wissen, was sie tun. Und es gibt diejenigen, die immer noch an die Kernlügen der globalen Eliten glauben – zum Beispiel an den Schwindel mit dem Klimawandel – und damit unwissentlich in deren Agenda 2030 mitspielen.

Aber während die Räder des globalen Finanzsystems ins Rutschen geraten und der wirtschaftliche Güterzug zu entgleisen beginnt, wachen immer mehr Menschen auf und erkennen die grundlegende Wahrheit: Dies ist ein Krieg um unsere Lebensgrundlage. Dies ist ein Krieg um das Recht, unser Leben so zu leben, wie wir es wollen, frei von der Einmischung dieser selbsternannten Herrscher, die es wagen, uns vorzuschreiben, was wir essen dürfen, wohin wir reisen dürfen oder ob wir Landwirtschaft betreiben dürfen. Dies ist ein Krieg um die Unabhängigkeit von den elitären Parasiten, die versuchen, die Wirtschaft lahmzulegen und uns in ein Zeitalter des Neofeudalismus zu führen.

Angesichts dieses globalen Unabhängigkeitskrieges scheint Patrick Henrys berühmte Rede vor dem Zweiten Virginia-Konvent so aktuell wie eh und je.

Es ist vergeblich, Sir, die Sache zu mildern. Die Herren mögen schreien: Frieden, Frieden – aber es gibt keinen Frieden. Der Krieg hat tatsächlich begonnen! Der nächste Sturm, der aus dem Norden heranweht, wird uns das Klirren der Waffen zu Gehör bringen! Unsere Brüder sind bereits auf dem Feld! Warum stehen wir hier untätig herum? Was ist es, was die Herren wünschen? Was wollen sie haben? Ist das Leben so teuer und der Friede so süß, dass er mit Ketten und Sklaverei erkauft wird? Verbiete es, allmächtiger Gott! Ich weiß nicht, was andere tun, aber was mich betrifft: Gib mir die Freiheit oder gib mir den Tod!

Für unseren heutigen Kampf ebenso relevant wie für die Kämpfer der Amerikanischen Revolution ist eine wichtige Feststellung über alle derartigen Konflikte: „Wir müssen alle zusammen hängen, oder wir werden ganz sicher alle einzeln hängen.“

Es ist selbstverständlich wahr, dass die herrschende Klasse viel Zeit investiert und einen Großteil ihrer beträchtlichen Ressourcen für die Atomisierung der Gesellschaft eingesetzt hat. Die herrschende Klasse und ihre Marionetten haben die Aufmerksamkeit auf jede mögliche Bruchlinie gerichtet – Klasse, Rasse, Geschlecht, religiöser Glaube, politische Zugehörigkeit und jede andere Unterscheidung, die man sich vorstellen kann – als Teil einer bewussten Strategie, um die Massen einander an die Gurgel zu gehen und sie davon abzuhalten, sich gegen ihren wahren Feind zu erheben: die Globalisten selbst. Es lässt sich auch nicht leugnen, dass diese Möchtegern-Weltbeherrscher mit dieser Strategie des Teilens und Herrschens bemerkenswert erfolgreich waren.

Es liegt auf der Hand, dass die Globalisten am meisten befürchten, dass sich eine Masse von Menschen zusammenfindet, um sich gegen ihren zutiefst unpopulären Unsinn zu vereinen. Deshalb verwenden die Schoßhündchen des Establishments in der Mainstream-Presse und in der Wissenschaft jetzt so viel Zeit und Energie darauf, den „Populismus“ der aktuellen Ära zu verteufeln. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten, all die Plattitüden, die Politiker über „Freiheit“ und „Demokratie“ von sich gegeben haben, waren genau das: Plattitüden, um die Menschen dazu zu bringen, sich bei Bedarf um ihre politische Agenda zu scharen, und die dann verworfen und als „krasser Populismus“ umgedeutet werden, wenn die Menschen die Diktate der Herrschenden ablehnen.

Ja, es ist an der Zeit, die dumme, künstliche Links/Rechts-Spaltung und andere Keile wegzuwerfen, die uns so lange gespalten und beherrscht haben. Die Vorstellung, dass Gruppen, die sich nicht einig sind, sich in Bezug auf die existenzielle Bedrohung, der sie ausgesetzt sind, zusammenschließen können, ist keine Wunschvorstellung, die in den Himmel wächst. In Frankreich haben sich die populistische Rechte und die populistische Linke zusammengetan, um den COVID-Reisepass des Landes zu verhindern.

Das kann gelingen. Es muss sein. Es gibt keine Alternative. Wir müssen damit beginnen, eine Massenbewegung gegen die Agenda 2030 aufzubauen, bevor sich die Schlinge um unsere Hälse zuzieht und wir uns in den Fängen dieses technokratischen Kontrollsystems wiederfinden. Unabhängig davon, ob es uns jetzt schon betrifft oder nicht, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es uns schon bald einholen wird, wenn wir uns jetzt nicht massenhaft wehren.

Und genau das geschieht jetzt.

In ganz Europa erheben sich die Menschen in Solidarität mit den niederländischen Landwirten. Deutsche Bauern helfen niederländischen Bauern bei der Blockade der deutsch-niederländischen Grenze. Italienische Bauern demonstrieren unter dem Motto „Wir sind keine Sklaven, wir sind Bauern! Polnische Bauern erheben sich in Warschau. Sogar die Kanadier machen mit und tragen bei ihren eigenen Freiheitskundgebungen Schilder mit der Aufschrift „Ich stehe an der Seite der niederländischen Bauern“.

Und gerade diese Woche ist ein neues Video aufgetaucht, das zu weltweiten Protesten zur Unterstützung der niederländischen Bauern aufruft. Unter dem Slogan „The World is Going Dutch“ vergleicht das Video die aktuelle Widerstandsbewegung mit den gewaltfreien Widerstandsbewegungen des 20. Jahrhunderts und ruft Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, sich am 23. Juli an einem weltweiten Protesttag mit den Bauern in den Niederlanden zu solidarisieren.

Es findet ein großes Erwachen statt. Die Barrieren zwischen den Menschen fallen in dem Maße, wie die Erkenntnis wächst, dass es sich um eine globale Agenda handelt und dass die Ungerechtigkeiten, die wir sehen, wie sie den Menschen auf der halben Welt zugefügt werden, bald auch uns treffen werden. Viele erkennen jetzt, dass ein Schlussstrich gezogen wurde und es an der Zeit ist, aufzustehen.

Wir sind jetzt alle niederländische Bauern.