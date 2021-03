Der schleichende Aufbau einer neuen Generation von „Terrorist“ – Der Impfgegner

Bereits im Januar schrieb ich darüber, wie der „Aufstand“ auf dem Capitol Hill den Grundstein legte für die Einführung eines viel diskutierten neuen Gesetzes die des „Inländischen-Terrorismus“.

Das Stück spekulierte, dass jede Definition von „häuslichem Terrorismus“ sehr locker sein und im Wesentlichen jeden einschließen wird, den der Staat für problematisch hält. Einschließlich derer, die „Fehlinformationen gegen Impfstoffe“ verbreiten:

Was bedeutet „inländischer Terrorismus“ in diesem Gesetz? Die Antwort darauf lautet so ziemlich immer: „Was immer sie wollen, dass es bedeutet.“