Warum sind AstraZeneca und Pfizer von der Haftung für Impfschäden befreit?

Im Jahr 2007 kulminierte die jahrzehntelange, unkontrollierte Gier in Manhattan in einer Finanzkrise, die die gesamte Weltwirtschaft bedrohte.

Die Berater der milliardenschweren Pharmafirmen AstraZeneca, Pfizer und Moderna haben offenbar wertvolle Lehren aus den Ereignissen gezogen, die darauf folgten.

In einer funktionierenden Gesellschaft hätte der Zusammenbruch von 2007 als Reaktion auf das Fehlverhalten der Banker eine Welle der juristischen Schadenfreude ausgelöst.

In Ungnade gefallene Manager wären dazu gebracht worden, nächtliche, live gestreamte Tsunamis von tränengefüllten Mea Culpas anzubieten, um die Todesstrafe zu vermeiden.

Da die Regulierung des zwischenstaatlichen Handels in den Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung fällt, hätten Bundesstaatsanwälte Anklagen in nah und fern erhoben, so weit das Auge reicht. Die Staatsanwälte hätten diesem Beispiel folgen sollen.

Kurz gesagt, 2007 hätte eine legale Jagdsaison auf Manhattan-Händler sein sollen.

Stattdessen hielten die Banker der Wirtschaft eine metaphorische Pistole an den Kopf und verlangten mehr Geld, während sie durch die Hintertür hinausschlüpften. Nicht nur, dass keiner von ihnen strafrechtlich verfolgt wurde – die Regierung warf ihnen noch mehr Geld nach, um zu versuchen, das Feuer zu löschen.

Vor dem Hintergrund einer implodierenden Wirtschaft gaben die theoretischen Vertreter des Volkes 700 Milliarden Dollar aus, um die toxischen Casino-Schulden zurückzukaufen, die die Wall Street aus dem Hut gezaubert hatte.

Die meisten der nicht strafrechtlich verfolgten Gauner aus Manhattan sind in den dazwischenliegenden Jahren noch dicker geworden, viele haben Vorstandsposten inne und sind als Schauspieler in den Kabelnachrichten gelandet, deren einzige Aufgabe es ist, das neueste Goldman-Sachs-Gerede nachzuplappern.

Ottonormalamerikaner bekamen wie üblich Krümel.

Schock-Doktrin 2021: Aufwischen der Mittelschicht

Spulen Sie ins Jahr 2021 vor.

Ein weiterer Top-Wirtschaftszweig – diesmal die Pharmaindustrie – befindet sich in einer ähnlich glücklichen Lage, in dem Sinne, dass sie Amerika metaphorisch eine Waffe an den Kopf hält.

Das Druckmittel, das Big Pharma gegenüber den US-Bürgern in der Hand hatte, war jedoch nicht die wirtschaftliche Kernschmelze.

Diesmal war ihr ultimatives Druckmittel eine Pandemie, über die atemlos berichtet wurde und die – damals im Februar 2020, gemäß den ungenauen Vorhersagen von Dr. Fauci und anderen de facto Politikern des öffentlichen Gesundheitswesens – Millionen von Menschen innerhalb weniger Monate zu töten drohte.

Natürlich, so versprachen sie, könne das Leid mit einem Notimpfstoff gelindert werden.

Problem –> Reaktion –> Lösung

Hier kopierte Big Pharma eine Seite aus dem Spielbuch der Manhattan-Banker in Form der Schock-Doktrin. Ein zentraler Ansatz der Schock-Doktrin ist, dass der korporative Staat, um seine Macht auszuweiten, eine öffentliche Krise nutzen muss, um daraus Kapital zu schlagen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Die Angst, die durch die Bedrohung eines wirtschaftlichen oder sozialen Zusammenbruchs erzeugt wird, beeinträchtigt vorübergehend das Urteilsvermögen der Bevölkerung. In einem Augenblick verdrängt die Sorge um die Sicherheit vor dem wirtschaftlichen Untergang alles andere.

„In Krisenmomenten sind die Menschen bereit, jedem, der behauptet, ein magisches Heilmittel zu haben, viel Macht zu überlassen – ganz gleich, ob es sich bei der Krise um einen finanziellen Zusammenbruch oder, wie die Bush-Regierung später zeigen sollte, um einen Terroranschlag handelt.“ Naomi Klein, The Shock Doctrine

In diesem engen Zeitfenster macht der Konzernstaat seinen Zug, um den materiellen Reichtum des Landes weiter zu extrahieren und seinen Griff nach der Macht zu festigen.

Juristische Doppelstandards und der weitere Zerfall des Rechtsstaates

„In den Verträgen, die wir abgeschlossen haben, verlangen wir eine Entschädigung. Für die meisten Länder ist es akzeptabel, dieses Risiko auf ihre Schultern zu nehmen, weil es in ihrem nationalen Interesse ist.“ AstraZeneca-Vorstand Ruud Dobber .

Obiges Zitat ist die Devise, die AstraZeneca-Führungskräfte als Rechtfertigung vorschoben. „Entschädigung“ bedeutet, dass AstraZeneca nichts verlieren wird, wenn ihre Impfstoffe Menschen schädigen oder töten.

Der Durchschnittsmensch muss keine Anwaltsprüfung ablegen, um die Heuchelei und Absurditäten zu erkennen, die hier im Spiel sind. Wenn eine Seniorin zu McDonald’s geht, einen zu heißen Kaffee kauft und ihn dann auf sich kippt, hat sie Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 3 Millionen Dollar.

Autohersteller sind für fehlerhafte Airbags verantwortlich, wenn ihre Produkte nicht so funktionieren, wie die Firma es behauptet.

Warum sollten große Pharmakonzerne einen Anreiz brauchen, um einen Impfstoff zu produzieren? Einen brauchbaren Impfstoff zu entwickeln, um „die Welt zu retten“, ist eine PR-Dividende jenseits der kühnsten Träume des ehrgeizigsten Publizisten der Geschichte.

In der Tat bestehen die PR-Firmen, die im Auftrag der Pharmariesen arbeiten, darauf, dass ihre Kunden unermüdlich daran arbeiten, Impfstoffe für altruistische, humanitäre Zwecke zu entwickeln – natürlich ohne Profit:

„Ein Schlüsselelement der Partnerschaft zwischen Oxford und AstraZeneca ist die gemeinsame Verpflichtung, den Impfstoff auf gemeinnütziger Basis für die Dauer der Pandemie weltweit und auf Dauer für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bereitzustellen.“ Astra Zeneca-Pressemitteilung

Wenn ein Unternehmen wie AstraZeneca hinreichend motiviert ist, eine theoretisch lebensrettende Behandlung ohne Rücksicht auf den Profit bereitzustellen, warum sollte es dann zusätzliche Anreize in Form von Garantien der Justizbehörden benötigen, dass es nicht für mögliche Verletzungen oder Todesfälle verantwortlich gemacht werden kann?

Dies gilt umso mehr, wenn die Führungskräfte von AstraZeneca wirklich glauben – wie ihre öffentlichen Äußerungen vermitteln -, dass ihr Produkt absolut sicher sei.

„Die Ergebnisse zeigen, dass der Impfstoff gegen Covid-19 wirksam ist, insbesondere zeigten sich keine schweren Infektionen und keine Krankenhausaufenthalte in der Impfstoffgruppe, sowie daß er sicher und gut verträglich ist.“ Pascal Soriot, Vorstandsvorsitzender von AstraZeneca

Was die Folgefrage aufwirft, die kein Unternehmensnachrichten-Akteur jemals stellen wird: Warum ist rechtliche Immunität dann überhaupt notwendig, Pascal?

So wird das Spiel gespielt:

Wenn die Talking Heads von MSNBC ihre Zuschauer dazu bringen, der Wissenschaft zu folgen und sich impfen zu lassen, sind die Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca sicher und über jeden Zweifel erhaben; etwas anderes zu behaupten, ist laut den Konzernmedien verschwörungstheoretisches Gedankengut.

Wenn es um die Verantwortung für die Folgen der Impfung geht, wäre es unfair, „das Risiko auf ihre Schultern zu nehmen“, wie Ruud Dobber sagt, denn die Wissenschaft sei noch nicht so weit.

So hackt der Konzernstaat auf die Rechtsstaatlichkeit ein – eine weitere Form von privatisierten Gewinnen und sozialisierten Verlusten.