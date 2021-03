Bill Gates, Microsoft die mRNA-Impfstoffe und die globale Verschwörung, Immunfunktion in ein programmierbares Betriebssystem zu verwandeln

Im Januar 2020 erhielt eine wenig bekannte Firma namens Moderna Zugang zu den genomischen Sequenzen von SARS-CoV-2-Isolaten. Diese Sequenzen wurden schnell genutzt, um mRNA-1273 zu entwickeln, einen mRNA-Impfstoff, der für SARS-CoV-2-Spike-Proteine in menschlichen Zellen kodiert. Die Technologie ist experimentell und relativ neu, wird aber schon seit einigen Jahren erforscht, sodass sie möglicherweise gegen eine neu auftretende Infektionskrankheit eingesetzt werden könnte. Das Auftauchen eines neuartigen Beta-Coronavirus mit verbesserten Gain-of-Function-Eigenschaften (Covid-19) stellt die perfekte Gelegenheit für Moderna dar, mit menschlicher DNA unter Verwendung der mRNA-Plattform zu experimentieren. Damit wird ein verräterisches Portal in Richtung Transhumanismus geöffnet und die Voraussetzungen für eine dauerhafte Abhängigkeit des Menschen von der mRNA-Technologie für optimale zelluläre Prozesse und Immunfunktionen geschaffen.

Microsoft bestätigt, dass sie komplexe Verhaltensweisen mithilfe von DNA programmieren können, was Bill Gates dazu veranlasst, in mRNA-Technologie zu investieren

Im Jahr 2016 bestätigte Microsoft, dass sie „komplexe Verhaltensweisen mit Hilfe von DNA programmieren“ können. Dr. Andrew Phillips, Leiter der Bio-Computation bei Microsoft Research, sagte, dass DNA hoch programmierbar ist, genau wie ein Computer. Im Jahr 2009 veröffentlichte Microsoft Research kontroverse Forschungsergebnisse, die zeigen, wie DNA-Schaltkreise programmiert werden können. Diese Programme können mithilfe von DNA-Molekülen eine Reihe von komplexen Verhaltensweisen vermitteln. „Stellen Sie sich einen biologischen Computer vor, der innerhalb einer lebenden Zelle arbeitet“, bemerkte Dr. Phillips.

Dr. Neil Dalchau, ein Wissenschaftler von Microsoft Research, sagte, dass die Firma an einem Weg arbeitet, „DNA als programmierbares Material zu nutzen.“ Er schrieb, dass ihre größte Herausforderung darin besteht, herauszufinden, wie man innerhalb von Zellen automatisch diagnostizieren kann. Mit einem akribischen zellulären Überwachungssystem könnte die Technologie genutzt werden, um in Echtzeit zu diagnostizieren, was die Zelle braucht, indem sie automatisch in ihre Abläufe eingreift und neue Anweisungen übermittelt. Dieses System wäre so etwas wie eine drahtlose Fernbedienung, die menschliche Zellen ausnutzen könnte. Dr. Dalchau sagte, dass die Technologie auch in der Lage wäre, den Tod bestimmter Zellen „auszulösen“. Microsoft ist stark in diese kontroverse Forschung investiert und entwickelt ein System zur physiologischen Kontrolle im Inneren des Menschen, das molekulare Informationen erfasst, analysiert und kontrolliert.

Im Jahr 2015 ging Merck eine Partnerschaft mit Moderna für 100 Millionen Dollar ein, um neue mRNA-Impfstoffe für vier gezielte und nicht näher benannte Viren zu entwickeln. Die modifizierte mRNA verwandelt die menschliche DNA in ein programmierbares Betriebssystem, das die körpereigene Zellmaschinerie anweist, nahezu jedes gewünschte Protein, einschließlich Antikörper, zu produzieren. Im Jahr 2016 erhielt Moderna eine 20-Millionen-Förderung von der Bill & Melinda Gates Foundation, um ein neues mRNA-basiertes Antikörper-Therapeutikum zu entwickeln, das eine HIV-Infektion verhindern soll. Im März 2019 erhielt Moderna einen weiteren Zuschuss von Bill Gates, um die Machbarkeit der mRNA-Technologie zur Bereitstellung von Antikörper-Kombinationen zur Verringerung der Auswirkungen von neonataler Sepsis zu untersuchen. Nun stellt die Bill Gates Foundation weitere 250 Millionen Dollar zur Verfügung, um diese Experimente zu realisieren.

Mit der aggressiven Finanzierung der mRNA-Technologie seit 2009 und mit dem plötzlichen Ansturm auf mRNA-Impfstoffe wird klar, wie Globalisten wie Bill Gates und Microsoft die menschliche DNA programmieren und die Menschen von innen heraus kontrollieren wollen. Es ist auch klar, warum Dr. Anthony Fauci (ein Verbündeter von Bill Gates) alles macht, was er kann, um die Menschen weiterhin einzusperren und zu zwingen, die neuen Impfstoffe anzubeten und Lügen über ihr Immunsystem zu verbreiten. Fauci und Gates heben beide in Moderna investiert, dem führenden Entwickler hinter dem neuen mRNA-Impfstoff-Experiment. Moderna gibt offen zu, dass mRNA „ein Informationsmolekül“ ist und hat die Technologie sogar als „mRNA-Betriebssystem“ geschützt. Es gibt eine gut finanzierte, nicht rechenschaftspflichtige Verschwörung, um die Bevölkerung abhängig von dieser experimentellen Technologie zu machen.

Moderna mRNA-Impfstoffe werden als manipulatives Werkzeug verwendet, um mit menschlicher DNA zu experimentieren und menschliche Zellen zu programmieren

Moderna wird nicht aufhören, mit menschlicher DNA zu experimentieren, nachdem SARS-Co-V-2 als unter Kontrolle betrachtet wird. Die mRNA-Plattform wird als Abhängigkeitssystem eingerichtet, das die molekularen Informationen für eine Vielzahl von Virusfamilien kontrolliert und um Updates für Coronavirus-Spike-Proteine einzuimpfen.

Menschen, die mit mRNA-Impfstoffen geimpft werden, sollen Updates in ihre Zellen bekommen, um ihr Immunsystem an ihre Umgebung anzupassen. Der Mensch wird von dieser Technologie kontrolliert und seine physiologischen Prozesse werden von Updates abhängig, damit sein Immunsystem funktioniert und er im 21. Jahrhundert am Leben bleiben kann. Diese Plattform ist ein Einstieg in den Transhumanismus, bei dem Menschen mit Maschinen verschmelzen und von KI-Systemen abhängen, die die interzellulären Bedürfnisse in jeder Lebensphase analysieren.

Moderna ist offen dafür, mRNA nicht nur für diese eine Krankheit, covid-19, einzusetzen. Unter dem Titel „Our Operating System“ schreibt Moderna, dass sie „eine mRNA-Technologieplattform schaffen wollen, die ähnlich wie ein Betriebssystem auf einem Computer funktioniert“, um letztlich eine Vielzahl von Proteinen in menschlichen Zellen neu zu schreiben. Moderna sagte, dass ihre mRNA so konzipiert ist, dass sie austauschbar mit verschiedenen Programmen eingesetzt werden kann. Sie verglichen den mRNA-Impfstoff als eine „App“, die mit der menschlichen DNA kommuniziert, um ausgewählte Proteine in den Zellen zu kodieren.

Es ist klar, dass Moderna nichts anderes als ein Spielplatz für die Globalisten ist, ein Werkzeug, um menschliche molekulare Funktionen zu manipulieren. Diese Globalisten spielen Gott mit der menschlichen DNA und biologischen Prozessen. Moderna wird benutzt, um ein neues System der Kontrolle zu entfesseln, das die Menschen physiologisch gefangen hält und sie körperlich und geistig abhängig von den Globalisten und ihren unverantwortlichen, nie endenden Experimenten macht.