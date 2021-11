Der schnellste Weg, das COVID-Kartenhaus zum Einsturz zu bringen – Fahrplan für die Verfolgung von COVID-Verbrechen

Mercola.com

Der Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 sieht Geld- und Gefängnisstrafen für jeden vor, der „wissentlich einen biologischen Wirkstoff, ein Toxin oder ein Trägersystem zur Verwendung als Waffe entwickelt, herstellt, lagert, weitergibt, erwirbt, aufbewahrt oder besitzt“.

Das Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind, ist, dass unsere Bundesregierung von Kräften vereinnahmt wurde, die die USA von innen heraus zerstören wollen. Daher können wir nicht darauf vertrauen, dass die Bundesjustiz die Verantwortlichen für die Pandemie und die toxischen COVID-Spritzen strafrechtlich verfolgt und zur Rechenschaft zieht.

Um die korrumpierte Bundesjustiz zu umgehen, müssen wir uns stattdessen auf lokal gewählte Staatsanwälte konzentrieren. Je nach Bundesland tragen sie Bezeichnungen wie Bezirksstaatsanwalt, Staatsanwalt, Staatsanwältin oder Bezirksstaatsanwalt.

Organisieren Sie sich auf lokaler Ebene, um Menschen zu finden, die bereit sind, als Gruppe Ihren örtlichen, gewählten Bezirksstaatsanwalt aufzufordern, eine Grand Jury einzuberufen und die Personen anzuklagen, die verdächtigt werden, an der Entstehung von SARS-CoV-2 beteiligt gewesen zu sein, sowie die Verantwortlichen für die COVID-Schüsse

Die Anklage lautet auf „Mord und Verschwörung zum Mord“. Zunächst können 15 Forscher angeklagt werden, die in einem Schlüsselpapier aufgeführt sind, sowie diejenigen, die die Forschung finanziert haben. Zu den Personen, die im Zusammenhang mit den COVID-Impfungen angeklagt werden sollen, gehören die Chief Executive Officers, Chief Operating Officers und Chief Scientific Officers von Pfizer, BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson.

Francis Boyle ist zum wiederholten Mal zu Gast; ich habe ihn im Jahr 2020 bereits zweimal zu der Frage interviewt, ob es wahrscheinlich ist, dass SARS-CoV-2 in einem Labor entwickelt wurde. Boyle hat an der University of Chicago studiert, in Harvard den Titel eines Juris Doctor (Rechtsanwalt) erworben und in Politikwissenschaften promoviert. Er ist Professor für internationales Recht am University of Illinois College of Law und hat das Buch „Biowarfare and Terrorism“ geschrieben.

Im Jahr 2020, als wir den Dialog begannen, wurde jede Erwähnung der Tatsache, dass SARS-CoV-2 eine vom Menschen hergestellte Biowaffe ist, stark zensiert, und hätten wir das Video auf YouTube hochgeladen, wären wir eher Anfang letzten Jahres als vor ein paar Monaten gesperrt worden. Heute ist die Theorie des Laborlecks sogar von den gekauften und bezahlten Mainstream-Medien als wahrscheinlich anerkannt worden.

Wir haben auch jede Menge Unterlagen, die zeigen, dass Dr. Anthony Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), unrechtmäßige Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren finanziert hat, als es ein bundesweites Moratorium für diese Art von Forschung gab. Die National Institutes of Health und die EcoHealth Alliance scheinen sich auch abgesprochen zu haben, um zu verhindern, dass eine sekundäre Überprüfung dieser Gain-of-Function-Experimente eingeleitet wird.

Rechtswidrige Handlungen haben stattgefunden

In diesem Interview gehen wir auf einige der Strategien ein, die sich Boyle ausgedacht hat, um diese Personen für ihre Taten strafrechtlich zu verfolgen, da sie direkt gegen Gesetze und Verträge verstoßen, die er vor mehr als 30 Jahren verfasst hat.

Boyle setzt sich seit Jahrzehnten gegen die Entwicklung und den Einsatz von Biowaffen ein, die er in COVID-19 vermutet. Er forderte bereits 1985 eine Gesetzgebung gegen Biowaffen, das Biowaffen-Übereinkommen, und entwarf den Biological Weapons Anti-Terrorism Act, der schließlich einstimmig von beiden Häusern des Kongresses verabschiedet und 1989 von George Bush Sr. unterzeichnet wurde. Im Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus durch biologische Waffen von 1989 heißt es:

Wer wissentlich einen biologischen Kampfstoff, ein biologisches Toxin oder ein biologisches Trägersystem zur Verwendung als Waffe entwickelt, herstellt, lagert, weitergibt, erwirbt, aufbewahrt oder besitzt oder einen ausländischen Staat oder eine Organisation wissentlich dabei unterstützt, wird nach diesem Titel mit einer Geldstrafe oder einer lebenslangen oder mehrjährigen Freiheitsstrafe oder mit beidem bestraft. Es besteht eine extraterritoriale Bundesgerichtsbarkeit über eine Straftat nach diesem Abschnitt, die von oder gegen einen Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten begangen wird.

Rechenschaftspflicht, wenn Bundesbehörden gefangen genommen wurden

Das Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind, besteht darin, dass wir erkennen, dass sogar unsere Bundesregierung von Kräften gefangen genommen wurde, die die USA von innen heraus zerstören wollen. Es gibt also keine Möglichkeit, dass unsere Bundesbehörden – einschließlich der Bundesrichter – jemals versuchen werden, das Anti-Terror-Gesetz für biologische Waffen durchzusetzen.

Wie können wir uns aus diesem ernsten Dilemma befreien? Boyle glaubt, dass es einen Weg gibt, und zwar durch die Konzentration auf lokal gewählte Staatsanwälte. Je nach Bundesland tragen sie Bezeichnungen wie Bezirksstaatsanwalt, Staatsanwalt, Staatsanwalt oder Bezirksstaatsanwalt.

Wenn wir auch nur einen von 400 örtlichen Staatsanwälten dazu bringen können, eine Grand Jury einzuberufen und Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord zu erheben, wird dieses ganze Kartenhaus zusammenbrechen. ~ Francis Boyle

Boyle erläutert den Plan:

Ich trete seit 1982 vor Bundesrichtern auf, wenn es um Mut, Integrität und Prinzipien geht. Ich kann mich nur an einen einzigen Bundesrichter erinnern, der uns ein faires Verfahren gewährte. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass Bundesrichter unsere Kastanien aus dem Feuer holen. Das bringt mich zum 10. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten. Die Befugnisse, die den Vereinigten Staaten nicht durch die Verfassung übertragen und den Staaten nicht durch sie verboten wurden, sind den Staaten bzw. dem Volk vorbehalten … Mein Vorschlag lautet wie folgt: Das amerikanische Volk muss sich auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene an die örtlichen Staatsanwälte wenden, d. h. an die Staatsanwälte, die Bezirksanwälte, die Bezirksstaatsanwälte, jeden örtlichen Staatsanwalt. Und als ich das letzte Mal gelesen habe, gab es weit über 400 davon im ganzen Land.

Diese lokalen Staatsanwälte sind nicht Teil des föderalen Systems. Sie sind durch den 10. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten ermächtigt worden. Sie werden von den Bürgern ihrer Gemeinde demokratisch gewählt. Bundesrichter werden von niemandem gewählt. Sie werden vom Präsidenten ernannt, und wenn sie einmal auf Lebenszeit im Amt sind, können sie nur durch ein Amtsenthebungsverfahren abgesetzt werden, was fast unmöglich ist, und ihr Gehalt kann nicht gekürzt werden. Sie sind wie Gott der Allmächtige, der da oben auf diesen Bundesbänken sitzt.

Nicht so bei Staatsanwälten auf Landes- und Kommunalebene. Sie sind gegenüber den Bürgern der Gemeinde rechenschaftspflichtig… Ich denke, wenn wir auch nur einen von 400 lokalen Staatsanwälten dazu bringen können, eine Grand Jury einzuberufen und Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord zu erheben, wird dieses ganze Kartenhaus zusammenbrechen … Ich schlage also zwei Schritte vor: Einen bei den Frankenshots und einen weiteren bei der COVID-Pandemie.

Kriminelle für die COVID-Pandemie zur Rechenschaft ziehen

Um mit der COVID-Pandemie zu beginnen, empfiehlt Boyle, sich auf lokaler Ebene zu organisieren und alle Staatsanwälte vor Ort aufzusuchen und sie aufzufordern, eine Grand Jury einzuberufen, um die Verantwortlichen für COVID-19 wegen Mordes und Verschwörung zum Mord anzuklagen. Aber wie können wir die Schuldigen identifizieren? Boyle sagt:

Der Artikel [2015], „SARS-Like Cluster of Circulating Bat Coronavirus Pose Threat for Human Emergence, „9 ist der schlagende Beweis dafür, wer hinter COVID-19 steckt. Wer steht unter Vertrag? [Vineet] Menachery [Ph.D.] von der University of North Carolina und andere Leute dort, darunter [Ralph] Baric [Ph.D.]. Zwölf Personen sind namentlich in diesem Vertrag am UNC BSL 3 aufgeführt. Wir wissen auch, dass [der Zoologe Peter] Daszak mit Baric an diesem gesamten Projekt gearbeitet hat. Eine Person von der Food and Drug Administration war ebenfalls an der Forschung, Entwicklung und Prüfung von COVID-19 beteiligt.

Es sind genau dieselben Leute, die FDA, die all diese Freispritzungen genehmigen, auch letzte Woche für Kinder von 5 bis 11 Jahren. Sie haben also diese biologische Kriegswaffe entwickelt und genehmigen jetzt alle Freispritzungen. Das ist ein doppelter Schlag gegen das amerikanische Volk … Die Harvard Medical School ist an der Erforschung, Entwicklung und Erprobung von COVID-19 und offensiven biologischen Kriegswaffen beteiligt. Wir wissen auch, dass Harvard ein Sponsor des BSL 4 [Biosicherheitsstufe 4-Labors] in Wuhan, China, war. Dieses BSL 4-Labor in Wuhan ist das Fort Detrick Chinas. Daran gibt es für mich keinen Zweifel.

Und wer ist der derzeitige Direktor der CDC? [Dr. Rochelle] Walensky. Sie ist von der Harvard Medical School. Sie können nichts von dem glauben, was die CDC oder Walensky Ihnen erzählt. Sie sind unverfrorene Lügner, und das waren sie schon immer. Tatsächlich war die CDC seit den frühen 1980er Jahren an der Erforschung, Entwicklung und Erprobung von offensiven biologischen Kriegswaffen beteiligt, wie ich aus offiziellen Regierungsdokumenten feststellen konnte. Und dann haben sie – die CDC und Walensky – die Genehmigung der FDA für die Frankenshots ratifiziert … Sie arbeiten alle unter einer Decke.

Und wenn Sie die Fußnoten des Artikels lesen, dann arbeiten sie mit Fort Detrick zusammen. Sie stecken also alle unter einer Decke. Sie haben das chinesische Fort Detrick, Sie haben unser Fort Detrick, Sie haben das UNC BSL 3, das Wuhan BSL 4, die Harvard Medical School – alle arbeiten zusammen, um [diese Biowaffe] zu erforschen, zu entwickeln und zu testen. Wer hat das alles finanziert? Das geht aus dem Vertrag ganz klar hervor. Es wurde von den National Institutes of Health finanziert, die damals von Dr. Francis Collins geleitet wurden. Er wusste sehr wohl, was hier vor sich ging. Er hat dort mit China und dem Wuhan BSL 4 zusammengearbeitet. Und Anthony Fauci vom NIAID. Er ist auch hier dabei.

Die meisten Forschungen zur biologischen Kriegsführung fanden unter Fauci statt

Laut Boyle war es der Missbrauch der Gentechnik für die biologische Kriegsführung durch die Reagan-Regierung, der den Council for Responsible Genetics und Boyle dazu veranlasste, den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 auszuarbeiten.

Etwa zur gleichen Zeit übertrug Reagan unter dem Einfluss von Neokonservativen, die an biologische Kriegsführung und ethnisch-spezifische biologische Kriegsführung glauben, Fauci die Leitung des US-Biowaffenprogramms. „Ungefähr 95 % der gesamten Forschung zur biologischen Kriegsführung nach Art der Nazis wurde unter der Schirmherrschaft von Tony Fauci durchgeführt“, sagt Boyle.

Rechtliche Definitionen von ‚Mord‘ und ‚Verschwörung zum Mord‘

Boyle hat sowohl Strafrecht als auch internationales Menschenrechtsrecht gelehrt. Außerdem ist er nach wie vor als Strafverteidiger und Staatsanwalt tätig. Laut Boyle gibt es im anglo-amerikanischen Common Law eine Definition für „Mord“, die in allen US-Bundesstaaten mit Ausnahme von Louisiana gilt, nämlich die rechtswidrige Tötung eines Menschen in böswilliger Absicht.

Lassen Sie uns das mal analysieren, sagt er. „Das Wort ‚ungesetzlich‘ – all diese Personen, die ich gerade in dieser Auftragsstudie erwähnt habe, waren an der Forschung, Entwicklung, Erprobung und Lagerung von biologischen Kriegswaffen beteiligt und haben damit eindeutig gegen mein Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus durch biologische Waffen von 1989 verstoßen. [Der Begriff] ‚Tötung von Menschen‘ – ich denke, die Zahl der Amerikaner, die getötet wurden, ermordet durch COVID-19, liegt weit über einer Million … Und dann „in böswilliger Absicht“ – „böswillige Absicht“ ist ein juristischer Kunstbegriff.

Ich bräuchte drei, vier, fünf Unterrichtseinheiten, um das alles durchzugehen, aber ein Element der Vorsätzlichkeit ist die rücksichtslose Gefährdung von Menschen, und das wussten sie eindeutig. Wenn Sie die Verträge und die Studien lesen, dann wussten sie … dass diese Funktionsgewinnungsarbeit existenziell gefährlich war, und sie haben sie trotzdem durchgeführt. Das ist eindeutig eine „rücksichtslose Gefährdung von Menschen“, „böswillige Absicht“. Sie haben also alle Voraussetzungen für einen Mord erfüllt, und dann die „Verschwörung zum Mord“. Im Gewohnheitsrecht bedeutet ‚Verschwörung‘, dass sich zwei [oder mehr] Personen zusammentun, um eine ungesetzliche Handlung – wie die Verletzung meines Gesetzes – oder eine rechtmäßige Handlung mit illegalen Mitteln zu begehen.

Ich denke also, dass wir all diese Leute zumindest wegen Mordes und Verschwörung zum Mord belangen können, und mein Rat ist, dass, wenn Sie einen geliebten Menschen oder einen Freund verloren haben, der im Zuständigkeitsbereich einer dieser lokalen Staatsanwaltschaften lebt, diese die Zuständigkeit hätten, eine Grand Jury einzuberufen und Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord gegen all diese Leute zu erheben.

Zusammenfassend schlägt Boyle also vor, die Liste der Anklagen mit den 15 Co-Autoren der 2015 veröffentlichten Studie SARS-Like Cluster of Circulating Bat Coronavirus Pose Threat for Human Emergence und denjenigen zu beginnen, die diese Studie finanziert haben, darunter Collins, Fauci und Daszak (Präsident der EcoHealth Alliance).

Und noch einmal: Der Grund, warum wir uns an lokal gewählte Staatsanwälte wenden müssen, ist, dass die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten Klagen bei den Bundesgerichten einreichen, von denen wir wissen, dass sie gefangen sind und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht verfolgen werden. Lokale Staatsanwälte hingegen können in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich, sogar in ihrem eigenen Bezirk, Geschworenengerichte einberufen. Mit dieser Strategie wird also die gefangene Bundesjustiz umgangen.

Wir können uns nicht auf die Bundesgerichte verlassen, auch nicht auf den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten“, sagt Boyle. „Schauen Sie sich nur die Enthüllungen im Wall Street Journal an, wo wir herausgefunden haben, dass weit über 130 Bundesrichter auf unethische Weise über Fälle entschieden haben, in die sie selbst investiert hatten. Ich traue der Bundesjustiz überhaupt nicht zu, dass sie hier das Richtige tut.

Wie die COVID-Spritzen strafrechtlich verfolgt werden können

Als Nächstes müssen wir herausfinden, wie wir die Verantwortlichen für die genbasierten COVID-Spritzen strafrechtlich verfolgen können. Für sie gelten die gleichen rechtlichen Definitionen. Auch sie begehen „rechtswidrige Tötung von Menschen in böswilliger Absicht“.

Wir haben es hier mit einem eklatanten, offensichtlichen Verstoß gegen den Nürnberger Kodex für medizinische Experimente zu tun, ein Nürnberger Verbrechen, für das die Regierung der Vereinigten Staaten Ärzte der Nazis strafrechtlich verfolgt und einige von ihnen hingerichtet hat“, sagt Boyle. In der Tat kann man all dies im Nürnberger Ärzteurteil nachlesen … Die Liste der hingerichteten Ärzte findet sich ganz am Ende. Was wir jetzt mit diesen Freispritzen für Kinder sehen, ist wie Dr. Mengele in Auschwitz. Das ist der Ursprung des Nürnberger Kodex für medizinische Experimente.

Zweitens wird die „rechtswidrige Tötung von Menschen“ in den Urteilen und Grundsätzen der Nürnberger Charta – der Charta von 1945, dem Urteil von 1946 und den Grundsätzen von 1950 – als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert. In den Urteilen und Grundsätzen der Nürnberger Charta wird „ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ unter anderem definiert als „Mord, Ausrottung oder andere unmenschliche Handlungen, die an der Zivilbevölkerung begangen werden“. Das ist es, was im Moment gegen die amerikanische Bevölkerung geschieht.

Und ich sollte darauf hinweisen, dass diese Bestimmung, „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, genau für die Verfolgung der jüdischen Bürger Deutschlands durch die Nazis eingeführt wurde. Das ist genau das, was die Biden-Regierung heute allen amerikanischen Bürgern antut – ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der Nürnberger Charta, des Urteils und der Grundsätze … Sie können dies auch im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nachlesen. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht Vertragspartei des Römischen Statuts, aber es spiegelt das heutige Völkerstrafrecht wider …

Ein weiteres Element von ‚Vorsatz‘ ist ‚die Absicht, den Tod oder schwere Körperverletzung herbeizuführen‘. Wenn sie sagen: „Nun, wir hatten nicht die Absicht, jemanden mit unserer Freischrotflinte zu töten“, dann sagen wir: „OK, aber ihr hattet die Absicht, Menschen schweren körperlichen Schaden zuzufügen“, und es wurden Menschen getötet, eine große Anzahl von ihnen. Sie hatten eindeutig die Absicht und wussten, dass sie damit Menschen schweren körperlichen Schaden zufügen würden. Sehen Sie sich nur an, was sie bereits zugegeben und über die negativen Auswirkungen berichtet haben. Die Liste ist verblüffend. Sie wussten das also und haben es trotzdem getan.

Wenn Sie also glauben, dass Sie einen geliebten Menschen oder einen Freund durch die Frankenshots verloren haben, sollten Sie zu Ihrem örtlichen Staatsanwalt gehen und ihn bitten, vor einer Grand Jury Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord gegen die Vorstandsvorsitzenden, leitenden Angestellten und wissenschaftlichen Leiter von Pfizer, BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson zu erheben.

Ressourcen

Um Sie bei diesen Bemühungen zu unterstützen, hat Boyle ein Papier erstellt, das die Strategie zusammenfasst. Außerdem empfiehlt er die Lektüre des Buches der australischen Journalistin Sharri Markson, „What Really Happened in Wuhan?“. „Ich glaube, sie hat alles auf den Punkt gebracht“, sagt Boyle. „Sie hat sich nicht mit den Frankenshots befasst, aber sie hat, denke ich, eine stichhaltige Zusammenfassung aller Beweise, die bisher zusammengetragen wurden und all diese Personen betreffen.“

Ein weiteres ausgezeichnetes Buch ist Robert Kennedy Jr.’s Buch „Der wahre Anthony Fauci“. Es ist mehr als hervorragend und eine echte Anklage gegen Fauci. Es ist schwer vorstellbar, dass er diese Enthüllung überleben wird. „Er sollte wegen Mordes und Verschwörung zum Mord angeklagt werden“, sagt Boyle.

Es gibt auch einen Bericht des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses vom September 2020, der die damals verfügbaren Beweise über die Ursprünge von COVID-19 überprüft (The Origins of the COVID-19 Global Pandemic, Including the Roles of the Chinese Communist Party and the World Health Organization).

Alle diese Hinweise können dem örtlichen Staatsanwalt vorgelegt werden, damit dieser Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord erhebt. Boyle kann auch als Berater oder Sachverständiger in Fällen zur Verfügung stehen, in denen eine Grand Jury erfolgreich einberufen wird.

Zusammenfassung der Aktionsschritte

Um die zentrale These zu wiederholen, schlägt Boyle vor, sich auf lokaler Ebene zu organisieren, um Menschen zu finden, die bereit sind, als Gruppe den örtlichen, gewählten Bezirksstaatsanwalt aufzufordern, eine Grand Jury einzuberufen und die Personen anzuklagen, die verdächtigt werden, an der Entstehung von SARS-CoV-2 beteiligt gewesen zu sein, sowie die Verantwortlichen für die COVID-Aufnahmen.

Um Ihren örtlichen Bezirksstaatsanwalt zu ermitteln, können Sie eine Online-Suche durchführen oder einfach den Namen auf Ihrem letzten Wahlzettel nachschlagen.

Das ist das Schöne daran. Sie haben diese Leute gewählt und sie sind Ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig“, sagt Boyle. „Sie zahlen ihre Gehälter und Sie können sie abwählen, wenn sie nicht das tun, was Sie wollen. Sie brauchen also einen Kern von Leuten in Ihrer Gemeinde, die persönlich zu einem Gespräch kommen. Sie vereinbaren ein Treffen, gehen hin, sprechen mit dieser Person, bringen die Bücher mit, bringen meinen Vortrag mit, bringen dieses Video mit und sagen: Wir möchten, dass Sie eine Grand Jury einberufen und diese Beweise vorlegen.

Die Geschworenen müssen dann natürlich entscheiden, ob sie Anklage wegen Mordes und Verschwörung zum Mord erheben oder nicht. Wenn die Grand Jury keine Anklage erhebt, dann tun sie es eben nicht. Aber ein altes Sprichwort besagt, dass ein Staatsanwalt eine Grand Jury dazu bringen kann, ein Schinkensandwich anzuklagen, wenn der Staatsanwalt das will. Ich denke, dass der Staatsanwalt zu diesem Zeitpunkt sagen wird: „OK, ich werde mir das ansehen“. Sie haben Personal, sie können die Beweise zusammentragen und die Grand Jury einberufen.

Denken Sie daran, dass Sie persönlich mit den Staatsanwälten in Kontakt treten müssen. Eine E-Mail-Kampagne wird Sie in diesem Fall nicht weiterbringen. Hoffentlich können Sie auch Personen in Ihrer Gemeinde ausfindig machen, die wortgewandt, redegewandt und mit den Fakten vertraut sind.

27 Staaten verklagen die Biden-Regierung (Stand: 12. November 2021)

Wie ich im Interview erwähne, ist diese Methode wahrscheinlich weitaus effektiver, wenn Sie in einem Bundesstaat leben, in dem der Generalstaatsanwalt bereits Klage beim Bundesgericht eingereicht hat.

Sehen Sie sich also die Liste unten an. Wenn Sie in einem dieser Gebiete wohnen, sind die Erfolgsaussichten für Ihre Bemühungen sehr hoch, da die Staatsanwaltschaft bereits Klage vor einem Bundesgericht erhoben hat. Alles, was Sie tun müssen, ist, sie davon zu überzeugen, eine Grand Jury vor Ort einzuberufen und diese Verbrecher wegen Mordes anzuklagen.

Dies sind die Namen und Adressen der 27 Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten, die die Biden-Regierung wegen der COVID-19-Impfvorschriften ab dem 12. November 2021 verklagen. Jeder Staat ist mit einem Hyperlink versehen, da einige zusätzliche Informationen über COVID und ihre Klagen auf ihren Websites haben.

So hat beispielsweise der Generalstaatsanwalt von Arizona ein ausführliches Rechtsgutachten verfasst, in dem er darlegt, warum die Bundesregierung für ein Impfmandat in Arizona nicht zuständig ist. Die Klagen wurden beim 5., 6., 7., 8. und 11. Bundesberufungsgericht eingereicht.

Dringender Handlungsbedarf

Abschließend sagt Boyle:

Wir müssen sofort handeln – so schnell wie möglich – um diesen Nazi-Wahnsinn zu stoppen, der dem amerikanischen Volk von der Biden-Regierung aufgezwungen wird. Sie wissen, was sie tun. Bidens Stabschef, Ron Klain, stand hinter mir an der Harvard Law School und er war Präsident Obamas Ebola-Zar. Auch Obama stand hinter mir an der juristischen Fakultät von Harvard. Klain kümmerte sich persönlich um die Vertuschung der Tatsache, dass die Ebola-Pandemie in Westafrika durch die Erprobung von experimentellen Ebola-Impfstoffen ausgelöst wurde – ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex für medizinische Experimente -, die aus der eigenen BSL 4 der US-Regierung stammten.

Klain hat das alles für Obama gedeckt und ist jetzt Bidens Stabschef, was eine sehr gefährliche Situation ist. Dieser Mann weiß genau, was er tut. Er hat es schon einmal getan.

Nach diesem Interview gab Boyle mehrere weitere, in denen er darauf hinwies, dass die „Frankenshot“-Mandate ein Nürnberger Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Er sagte mir:

„Jetzt, mit der Verstärkungskampagne, kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass wir einen Frankenshot-Völkermord am amerikanischen Volk erleben.“ Der polnische Jurist Raphael Lemkin ist dafür bekannt, dass er den Begriff „Völkermord“ geprägt hat, der sich nicht nur auf die physische Tötung eines Volkes bezieht, sondern auch die langsame, vorsätzliche Zerstörung einer Nation oder ethnischen Gruppe umfasst. Lemkin erklärt dies wie folgt:

Im Allgemeinen bedeutet Völkermord nicht notwendigerweise die sofortige Zerstörung eines Volkes, es sei denn, es handelt sich um einen Massenmord an allen Mitgliedern eines Volkes. Er soll vielmehr einen koordinierten Plan verschiedener Aktionen bezeichnen, die auf die Zerstörung wesentlicher Lebensgrundlagen nationaler Gruppen abzielen, mit dem Ziel, die Gruppen selbst zu vernichten.

Die Ziele eines solchen Plans wären die Zerschlagung der politischen und sozialen Institutionen, der Kultur, der Sprache, des Nationalgefühls, der Religion und der wirtschaftlichen Existenz nationaler Gruppen sowie die Zerstörung der persönlichen Sicherheit, der Freiheit, der Gesundheit, der Würde und sogar des Lebens der Individuen, die diesen Gruppen angehören. Völkermord richtet sich gegen die nationale Gruppe als Ganzes, und die betreffenden Handlungen richten sich gegen Einzelpersonen, nicht in ihrer individuellen Eigenschaft, sondern als Mitglieder der nationalen Gruppe.

Quellen: