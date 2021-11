Carlotta stirbt an Myokarditis

Herzstillstand mit Lungenödem, möglicherweise in Verbindung mit Myokarditis. Wir müssen die histologischen Untersuchungen abwarten, um Gewissheit zu erlangen, aber dies scheint das Bild zu sein, das sich gestern am Ende der mehrstündigen Autopsie der Leiche von Carlotta Masala, 27, aus Cagliari ergab, die am Dienstagmorgen von ihrem Vater in ihrem Haus in Sestu tot aufgefunden wurde.

Die Autopsie

Die Untersuchung wurde in der Abteilung für anatomische Pathologie des Krankenhauses Santissima Trinità in Cagliari von der Gerichtsmedizinerin Michela Piga durchgeführt, die am Morgen mit der Untersuchung des Falles begann und am späten Nachmittag noch nicht fertig war. Zunächst dachte man, dass Professor Roberto Demontis von der Abteilung für Rechtsmedizin der Universitätspoliklinik Monserrato im Auftrag der Staatsanwaltschaft mit dieser Aufgabe betraut werden würde, doch dann beschloss die Staatsanwältin Maria Viriginia Boi, die Untersuchung dem Krankenhaus zu überlassen, das sie bereits in Auftrag gegeben hatte. Der diensthabende Richter war von den Carabinieri unmittelbar nach der Entdeckung des leblosen Körpers der jungen Frau benachrichtigt worden, als die No: 118 des Rettungsdienstes ihren Tod als „natürliche Ursache“ eingestuft hatten, aber nach einigen Stunden hatten sich einige Fragen ergeben. Der Vater des 27-jährigen Mädchens, Francesco Masala, 60, der untröstlich war und genauere Antworten verlangte, bat sowohl die Carabinieri als auch den Arzt, der in das Haus gekommen war, um herauszufinden, was den Tod seiner Tochter verursacht hatte. Sie war ein sportliches, fröhliches Mädchen, das bis zu diesem Zeitpunkt immer bei guter Gesundheit gewesen war.

Die Antworten

Wir werden die Ergebnisse der Laboruntersuchungen und der histologischen und toxikologischen Analysen abwarten müssen, um genaue Antworten zu erhalten, aber nach den ersten Indiskretionen, die gestern Abend aus dem Gesundheitsbereich durchgesickert sind, hätte die Autopsie eine Erweiterung der Herzkammern ergeben. Wenn dieser Zustand von den Anatomen der Heiligen Dreifaltigkeit bestätigt wird, muss noch geklärt werden, ob es sich um eine Herzfehlbildung handelt, die bereits seit einiger Zeit besteht, oder ob sie mit einer in den letzten Monaten aufgetretenen Pathologie zusammenhängt. Der Autopsiebericht wird auf jeden Fall der Staatsanwaltschaft Maria Virginia Boi übermittelt, die den Fall von Anfang an aufmerksam verfolgt hat. Die junge Frau war am Montag mit einer Freundin nach Hause gekommen und wurde am nächsten Morgen von ihrem Vater leblos auf dem Sofa gefunden.

Die Beerdigung

Sobald die Kontrollen abgeschlossen sind, kann der Leichnam der Familie zur Beerdigung übergeben werden. Der Tod von Carlotta Masala hat große Bestürzung ausgelöst, sowohl bei ihren Angehörigen als auch bei den vielen Freunden aus Cagliari, die sie kannten und die die sozialen Netzwerke mit Beileidsbekundungen und aufrichtigem Leid überschwemmt haben.

Francesco Pinna