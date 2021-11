Kein Heilmittel für diese Lügenplage in Sicht

JEDER Aspekt des Covid-19-Szenarios scheint immer tiefer in Lügen, Täuschung oder Illegalität zu versinken. Kein Wunder, dass die Österreicher, die auf den Straßen Wiens protestieren, das alles als „Globalisten-Dreck“ bezeichnen.

Jetzt ist ein weiterer Aspekt der kompromittierten Covid-Verwaltung aufgedeckt worden. Sie sind damit beschäftigt, die DNA-Daten aus ihren immer häufiger durchgeführten Tests zu verkaufen. (Es spielt also offensichtlich keine Rolle, dass die Tests unzuverlässige Ergebnisse liefern können. Dafür sind sie nicht da!)

Beispiel Schottland. Der Daily Record hat berichtet, dass „die Handy-App des NHS, die persönliche medizinische Informationen in Form eines QR-Codes präsentiert, Daten mit Unternehmen wie Amazon, Microsoft, ServiceNow, Royal Mail und einer KI-Gesichtserkennungsfirma teilt“. Die Nutzer wurden nicht darüber informiert, dass ihre Daten weitergegeben werden.

Viele Menschen haben sich für diese Tests angemeldet, um einen Impfpass zu erhalten, der es ihnen ermöglicht, an normalen sozialen Aktivitäten wie Veranstaltungen und Besuchen teilzunehmen. Sam Grant von Liberty äußerte sich sehr besorgt darüber, dass die Daten an Dritte weitergegeben wurden, ohne dass die Betroffenen die Möglichkeit hatten, sich dagegen zu entscheiden, oder überhaupt darüber informiert wurden. Nach Ansicht von Liberty wirft dies ernsthafte Zweifel an der Legitimität der „Pässe“ auf.

Und das ist noch nicht alles. Armstrong Economics berichtet, dass ein im Vereinigten Königreich ansässiges Covid-Testunternehmen, Cignpost Diagnostics, verdächtigt wird, Abstrichproben mit der DNA von Kunden weiterzuverkaufen. Das Unternehmen behauptete, es habe das Recht, Daten an Dritte zu verkaufen, um „mehr über die menschliche Gesundheit zu erfahren“. Es scheint zwar eine Einverständniserklärung gegeben zu haben, doch war diese tief im Informationsblatt zu den Tests vergraben und wurde wahrscheinlich nicht gelesen, da das Unternehmen Tests in erster Linie an Reisende verkauft, die nur an schnellen Ergebnissen interessiert sind.

Viele Kunden behaupten nun, dass das Unternehmen die Nutzer nicht eindeutig darüber informiert hat, dass ihre DNA zu nicht näher spezifizierten Forschungszwecken verkauft werden würde. So viel zum Thema „informierte Zustimmung“. Die Angelegenheit wird derzeit von der Human Tissue Authority und dem Information Commissioner’s Office untersucht. Cignpost Diagnostics hat inzwischen zugegeben, dass es für den Verkauf von DNA an „Mitarbeiter“ möglicherweise schadensersatzpflichtig ist, und hat damit begonnen, diese Politik rückgängig zu machen. Das Unternehmen behauptet, dass alle Abstriche vernichtet werden, nachdem der Kunde über die Ergebnisse informiert wurde. Es waren jedoch bereits drei Millionen Tests durchgeführt und verteilt worden.

Dies ist nur einer von vielen Bereichen, in denen sich Behörden und Institutionen, einschließlich der Regierung selbst, nicht gerade mitteilsam über Verfahren und Analysen gezeigt haben. In mehreren Fällen erweisen sich „Verschwörungstheorien“ als beunruhigend zutreffend. Lesen Sie nur den Artikel im Guardian, in dem ein anonymer Arzt für Atemwegserkrankungen berichtet, dass sich seine Intensivstation mit selbstsüchtigen, ungeimpften Idioten füllt, und der anschließend von Tom Penn in TCW Defending Freedom demontiert wurde.

Überall werden wir mit Lügen, Fehlinformationen und der Missachtung von Gesetzen bombardiert.

Neil Oliver hat in einer Sendung auf GB News hervorgehoben, wie all dies das Vertrauen in so gut wie jeden Aspekt der Gesellschaft untergraben hat. Viel mehr als den Regierungen vertraue ich den Ärzten. Allen Ärzten. Es tut mir leid, das zu sagen, aber ich vertraue auch nicht mehr allen Ärzten. Ich fühle mich von den Medien verraten – was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass ich in den Medien arbeite – aber manchmal muss man im Zelt sein, um zu sehen, was dort wirklich vor sich geht. Die Massenmedien – hier in Großbritannien und auf der ganzen Welt – haben meiner Meinung nach von Anfang an Angst geschürt und Andersdenkende ins Gaslicht gesetzt.

Nach Ansicht von Dr. Marc Faber, dem Anlageberater und Fondsmanager, der den Gloom, Boom & Doom Report verfasst, sollte dies nicht überraschen. Faber wird für seine Finanzanalysen weithin respektiert, auch wenn seine Meinungen mitunter kontrovers sind. In einem aktuellen Interview mit Daniela Cambone von Stansberry Research erörtert er die Art des Covid-Szenarios. Sie können ihn hier hören, von 27.20 Minuten bis 30.05 Uhr.

Nachdem er über andere Seuchen in der Geschichte gesprochen hat, sagt er, er hätte sich nie vorstellen können, dass es nach dem Ausbruch eines Virus „aus einem Labor in Wuhan, China, unter umstrittenen Bedingungen“ so viele Lügen und so viele politische Interventionen geben würde, so dass die Regierungen durch die Schließung ganzer Gesellschaften und Volkswirtschaften „Menschen töten würden, nicht durch das Virus, sondern wirtschaftlich“.

Er erinnert uns daran, dass wir in vermeintlich demokratischen Gesellschaften leben, in denen „uns jeden Tag in der Schule beigebracht wird, dass wir frei sind“. Aber wenn man die Aktivitäten der Regierungen betrachtet, behauptet er, dass „das ganze System auf einer riesigen Lüge aufgebaut ist. Die Menschen werden belogen. Wenn man Regierungsbeamter werden will, muss man nur in eine Schule gehen, in der man lernt“ Wie kann ich perfekt lügen?“

Er fährt fort, dass Beamte nicht nur lügen, sondern es auch versäumen, ihre Meinung zu sagen. Was wir heute haben, ist eine Regierung, die den Interessen des Volkes zuwiderläuft“. Er verweist auf frühere Zeiten unter dem Feudalsystem oder den Monarchien, in denen man zumindest argumentieren konnte, dass „wenn ein König sehr schlecht war, man ihm den Kopf abschlug“. In unseren so genannten demokratischen Systemen verstecken, vernebeln und schützen sie sich gegenseitig.

Natürlich hat sich die zivilisierte Gesellschaft weiterentwickelt, und es muss einen besseren Weg als das Abschlagen von Köpfen geben. Theoretisch gibt es das. In einem Schweizer Referendum gestern und in Sidcup und Old Bexley am Donnerstag gibt der demokratische Prozess den Wählern die Möglichkeit, ihren Vertretern mitzuteilen, inwieweit sie desillusioniert oder kritisch sind, oder ob sie sich einfach anpassen.

In der Schweiz gibt das Ergebnis der Volksabstimmung dem Bundesrat den gewünschten Rückhalt in der Bevölkerung, um seine Covid-Politik fortzusetzen. Fast zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler unterstützen alle bisherigen Maßnahmen, einschließlich des sozial spaltenden Covid-Zertifikats. Die konservativeren Kantone haben jedoch mit Nein gestimmt, und selbst bei steigenden Fallzahlen gibt es eine aktive Gegenbewegung, die sich dagegen wehrt, der Regierung weitere Befugnisse zu übertragen. Einige kritisieren die Formulierung der Referendumsfrage und die Qualität der vom Generalrat auf nationaler Ebene verbreiteten propagandistischen Informationen, sodass die Angelegenheit noch vor Gericht landen könnte. https://lenews.ch/2021/11/26/numerous-complaints-filed-against-vote-on-swiss-covid-rules

Bei den Nachwahlen im Südosten Londons scheinen die Wähler von der Leistung der Westminster-Konservativen desillusioniert zu sein – in diesem Wahlbezirk gab es noch nie eine andere politische Stimme -, werden aber wahrscheinlich keinen der anderen zehn Kandidaten wählen, unabhängig von den Programmen, die sie anbieten. Die Voreingenommenheit der Medien, die durch die Finanzierung durch die Gates und die Trägheit der Wähler begünstigt wird, könnte sich wieder einmal als entscheidend erweisen.

Es gibt immer mehr Anzeichen für den Dissens in der Bevölkerung – die Menschenmassen auf den Straßen von Wien und anderen europäischen Großstädten, einschließlich London – auch wenn es inoffizieller Blogs und anekdotischer Berichte bedarf, um die Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber da Omicron nun versucht, das zu tun, was Delta bisher nicht geschafft hat, stehen die Zeichen auf einen weiteren Winter der Fehlinformation. Werden friedliche Proteste und ein besser „informierter“ demokratischer Prozess überhaupt ins Blickfeld geraten?