Der Schöpfer des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs leidet offensichtlich an der Bell’schen Lähmung – aber niemand redet darüber

Wir alle kennen Hans Christian Andersens Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern, in der der Kaiser nackt vor seinen Untertanen herumläuft, aber niemand wagt es, etwas darüber zu sagen, schreibt Robert Kogon.

Aber was ist mit der Geschichte von Özlem Türeci, der hochgelobten türkisch-deutschen Mitentwicklerin des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs, deren Gesicht in der New York Times, der BBC und zahllosen anderen internationalen Medien erschien und die offensichtlich an einer partiellen Gesichtslähmung leidet, einer häufigen Nebenwirkung des Medikaments, aber niemand wagt es, darüber zu sprechen?

Die Gesichtslähmung oder Bell’s Palsy wird zum Beispiel in diesem Auszug aus einem Interview, das Türeci und ihr Ehemann Ugur Sahin, CEO von BioNTech, der BBC im Oktober 2022 gaben, sehr deutlich. Türeci ist Chief Medical Officer des Unternehmens.

Die Lähmung ist auch in dem obigen Ausschnitt aus dem Interview zu sehen, das einen BBC-Beitrag über die Krebsforschung des Paares zeigt.

Tatsächlich ist sie mehr oder weniger in allen Videos und Standbildern von Türeci zu sehen. Siehe unter anderem das ikonische Foto aus der New York Times unten:

Oder diese Vorlesung der Sabanci Universität:

Warum spricht dann niemand darüber?

Berichte über partielle Gesichtslähmungen nach einer Impfung mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff sind so weitverbreitet, dass diese Nebenwirkung zu einem echten Mem geworden ist. Justin Bieber gab im Juni 2022 bekannt, dass er an dieser Krankheit leidet. Ein Fallbericht über eine Bell’schen Lähmung nach einer Impfung mit dem Impfstoff kann hier eingesehen werden. Und das Informationsdokument der FDA vom Dezember 2020 über das Medikament enthält die folgende kuriose Passage (S. 6), in der vier Fälle von Bell’schen Lähmung in der klinischen Studie erwähnt werden, alle in der Impfstoffgruppe.

Wurde Türeci also Opfer ihrer eigenen Droge? Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Nein. Tatsächlich zeigen frühere Aufnahmen von Türeci, dass sie bereits mehrere Jahre vor der Entwicklung und Markteinführung des COVID-19-Impfstoffs an einer Gesichtslähmung litt, wenn auch in geringerem Ausmaß. Siehe unter anderem das Foto unten aus dem Artikel von 2017 hier oder den Videoclip von 2016 hier.

Aber könnte sie die Störung im Kontext ihrer Laborarbeit an mRNA-Medikamenten entwickelt haben? Das wissen wir nicht. Aber das Foto unten von Sahin und Türeci aus den 1990er-Jahren zeigt, dass Türeci als junge Frau keine Anzeichen einer Gesichtslähmung hatte. Das Foto stammt aus einer Ausstellung des Deutschen Technikmuseums über die Entwicklung des sogenannten Impfstoffs.

Eines ist sicher: Hätte Albert Bourla eine teilweise Gesichtslähmung, würde jeder darüber reden und die sozialen Medien würden verrückt spielen. Aber Bourla ist nur der CEO einer Firma, die das Medikament vermarktet. Türeci ist Mitentwickler des Medikaments, CMO und Mitbegründer der Firma, der das Medikament tatsächlich gehört.