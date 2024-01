Im Juli 2021 wurde die Krankheit „Long-Covid“ offiziell anerkannt. Seitdem wird viel darüber diskutiert, ob Long-Covid wirklich existiert.

Während das medizinische Establishment seine Existenz anerkennt, gibt es auch viele Menschen, die behaupten, dass Long-Covid nicht mehr als eine Angst vor Krankheiten sei.

Nach Angaben der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC können Menschen nach einer Corona-Infektion an Long-Covid erkranken und der Impfstoff kann helfen, Long-Covid zu verhindern. Eine Studie, die auf der Website des amerikanischen National Institute of Health (NIH) veröffentlicht wurde, zeigt, dass zwei Corona-Impfungen das Risiko, an Long Covid zu erkranken, signifikant erhöhen.

Die Forscher stellten fest, dass Patienten, die eine Vorerkrankung hatten oder zweimal gegen Corona geimpft worden waren, häufiger an Long-Covid erkrankten.

Obwohl die Impfung mit Long-Covid assoziiert war, konnten die Autoren „keinen Interaktionseffekt zwischen der Corona-Impfung und dem Schweregrad einer akuten COVID-19-Erkrankung auf das Auftreten von Long-Covid feststellen“.

Das bedeutet, dass eine frühere Impfung „unabhängig mit dem Auftreten von Long-Covid assoziiert war“.

im Vergleich zu 23,1 % (95 % CI:12,5 %,36,8 %) bei schweren/kritischen Fällen (n = 52). Das häufigste lange COVID-Symptom war Müdigkeit. Statistisch signifikante Prädiktoren für eine lange COVID bei vierwöchiger Nachbeobachtung waren Vorerkrankungen (Adjusted Odds ratio (aOR) = 2,00, 95% CI: 1,16,3,44), eine höhere Anzahl von Symptomen während der akuten Phase der COVID-19-Erkrankung (aOR = 11. 24, 95% CI: 4.00,31.51), zwei Dosen COVID-19-Impfung (aOR = 2.32, 95% CI: 1.17,4.58), die Schwere der Erkrankung (aOR = 5.71, 95% CI: 3.00,10.89) und die Einweisung ins Krankenhaus (Odds ratio (OR) = 3.89, 95% CI: 2.49,6.08). Quelle

Laienhaft ausgedrückt: Wer zwei Corona-Impfungen hinter sich hat, hat nach einer Corona-Infektion ein deutlich erhöhtes Risiko, an Long-Covid zu erkranken.

Um genau zu sein: Eine „vollständig geimpfte“ Person hat ein 2,32-fach höheres Risiko an Long-Covidien zu erkranken als eine ungeimpfte Person.

Die CDC behauptet also einerseits, dass die Corona-Impfung das Risiko einer Erkrankung an Long-Covid reduziert, während diese Studie zeigt, dass geimpfte Personen tatsächlich einem höheren Risiko ausgesetzt sind, an Long-Covid zu erkranken.