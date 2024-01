Wer befehligt eigentlich das amerikanische Militär?

Von Jordan Schachtel

Nicht Joe Biden, Kamala Harris oder die beiden höchsten Beamten im Pentagon.

Am Donnerstag wurde durch einen viel beachteten amerikanischen Drohnenangriff in Bagdad ein hochrangiger, von Teheran unterstützter militanter Anführer ausgeschaltet.

Im Anschluss an den Drohnenangriff wurde eine lebhafte Debatte über die Sinnhaftigkeit der Entsendung von US-Truppen in den Irak sowie über die Vor- und Nachteile dieses Angriffs geführt, nachdem mehrere Wochen lang unangekündigte Angriffe auf die im Irak stationierten amerikanischen Streitkräfte verübt wurden.

Was wir bis jetzt nicht wissen, ist, wer genau diese Entscheidung getroffen hat.

Sicherlich haben die Vereinigten Staaten die weltweit stärkste Kampftruppe. So viel bleibt bekannt.

Aber seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden ist die Öffentlichkeit völlig im Dunkeln darüber gelassen worden, wer oder welche Gruppe von Personen an der Spitze der Befehlskette steht.

Nein, nicht die strukturierte Befehlskette, die Sie in den Konzernmedien präsentiert bekommen.

So soll es funktionieren

Die wahre Befehlskette.

Joe Biden, unser Aushängeschild unter den Präsidenten, baut sowohl kognitiv als auch physisch immer weiter ab, sodass er sicherlich nicht das Sagen hat. Sicher, er gibt seine Unterschrift unter Militäroperationen und so weiter, aber der Mann hat nur den Stift in der Hand.

Ebenso wenig wie Kamala Harris, die, obwohl sie unter dem am wenigsten mächtigen Präsidenten in der amerikanischen Geschichte diente, wohl die am wenigsten mächtige Vizepräsidentin in der amerikanischen Geschichte geworden ist. Auch sie kann man getrost abhaken.

Kommen wir nun zum Pentagon.

Wir haben gerade erfahren, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin die letzten Wochen im Krankenhaus verbracht hat, nach einem unbekannten „freiwilligen Eingriff“, der offenbar schrecklich schief gelaufen ist. Austin hat sich mit einer ziemlichen Chuzpe geweigert, die Einzelheiten dieses Eingriffs bekannt zu geben, obwohl er die gesamten Streitkräfte gezwungen hat, experimentelle mRNA-Injektionen zu erhalten. Der Verteidigungsminister befindet sich noch immer im Walter-Reed-Krankenhaus, als dieser Artikel geschrieben wurde.

Lloyd Austin in seiner Covid-Schutzausrüstung

Als nächstes ist Kathleen Hicks, die stellvertretende Verteidigungsministerin (eine langjährige Regierungsbürokratin und Demokratin), die direkt unter Austin arbeitet, an der Reihe. Sie hatte offenbar keine Ahnung, dass Verteidigungsminister Austin im Krankenhaus lag. Sie befand sich in Puerto Rico, während Austin sich einem elektiven Eingriff unterzog. In ihrem Bemühen um eine nachträgliche Aufräumaktion behaupteten die Medien, dass Hicks, sobald sie davon erfuhr, das Verteidigungsministerium von ihrem Strandresort aus leitete.

Ja, das ist nicht gerade einleuchtend.

In Verbindung mit der Tatsache, dass Verteidigungsministerin Hicks eine Bürohengstin und keine Politikerin ist, können wir auch sie ausschließen.

Sehen Sie sich Jon Stewarts aufschlussreiches Hin und Her mit Hicks über die Unfähigkeit des Pentagons an, eine Prüfung zu bestehen:

Nun, hier kann die Befehlskette in verschiedene Richtungen gehen. Aber der wahrscheinlichste Nachfolger ist General Charles Q. Brown, der Nachfolger von Mark Milley als neuer Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff.

In seinen verschiedenen Funktionen hat sich General Brown verpflichtet, „für Vielfalt zu werben“ und die DEI-Agenda im US-Militär voranzutreiben – auf Kosten der eigentlichen Mission des US-Militärs. Obwohl er als Vier-Sterne-General und langjähriger Kampfpilot der Air Force aufgestiegen ist, weist Brown alle Merkmale eines politischen Beauftragten ohne wirkliche Autonomie auf. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der wache, identitätspolitische Pusher derjenige ist, der das Sagen hat.

Nicht nur die politische Hierarchie in der Biden-Administration bleibt ein Rätsel. Auch die Öffentlichkeit hat keinen Schimmer, wer letztlich die Entscheidung trifft.

In der Welt von Washington kursieren zahlreiche Berichte und Gerüchte, wonach einige Mitglieder des Innenpolitischen Rates des Weißen Hauses und des Nationalen Sicherheitsrates sowie ausgewählte externe Kräfte großen Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Biden-Regierung haben. Dennoch ist das amerikanische Militär ohne eine sichtbare, echte Kommandostruktur. Und das nützt fast niemandem.

Würden der oder die wirklichen Oberbefehlshaber bitte aufstehen?