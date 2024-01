Die globale Verschuldung ist unkontrollierbar

Die Verschuldung der Entwicklungsländer hat ein “krisenhaftes” Ausmaß erreicht, wie die Weltbank gerade erklärt hat. Ein Artikel der New York Times vom 16. Dezember mit der Überschrift “The Debt Problem is Enormous, and the System for Fixing It is Broken” stützt diese Ansicht.

Der Artikel führt weiter aus: “Die grundlegende Ideologie – später bekannt als der ‘Washington Consensus’ – besagte, dass Wohlstand von ungehindertem Handel, Deregulierung und dem Vorrang privater Investitionen abhängt. Fast 80 Jahre später ist die globale Finanzarchitektur veraltet, dysfunktional und ungerecht.

In der Tat ist die Welt überschwemmt von Staatsschulden, angeführt von den USA, Japan und China, die zusammen etwa die Hälfte der Gesamtverschuldung ausmachen. Aber Großmächte haben viele Möglichkeiten, mit ihrer Verschuldung umzugehen. Kleine, wirtschaftlich schwache Länder haben diese nicht.

Was in dem Bericht der Times zwar angedeutet, aber nie direkt angesprochen wird, ist die geballte Macht des Washingtoner Konsenses. Er spiegelt die wirtschaftliche Vorherrschaft der USA und Europas wider – nicht nur ein Konsens der Führungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF), in denen die USA schon immer ein alleiniges Vetorecht hatten, sondern auch des US-Finanzministeriums und des globalen Netzwerks der Finanzzentren, das sich von New York und Chicago bis Frankfurt und Zürich erstreckt.

Vorherrschaft bedeutet die Fähigkeit, die Bedingungen für Kredite zu diktieren. Über viele Jahre hinweg zielten die Entscheidungen der Weltbank und des IWF darauf ab, die Vergabe von Krediten an arme Länder und Länder mit mittlerem Einkommen von deren Offenheit für Privatinvestitionen, Freihandel und die Deregulierung staatlicher Einrichtungen – Straßen, Eisenbahnen, Banken, Schlüsselindustrien – abhängig zu machen.

Offenheit bedeutet, dass westliches Kapital in die Volkswirtschaften der Entwicklungsländer eindringen kann, was häufig zu einer Aushöhlung oder gar Beseitigung der lokalen privaten und staatlichen Unternehmen führt.

Große Kreditnehmer müssen auch mit hohen Zinssätzen rechnen. Um die Rückzahlung sicherzustellen, predigen die Weltbank und der IWF Sparmaßnahmen: Die Regierungen sollten Sozialprogramme kürzen, um die Schulden zu tilgen. Jede Familie, die hoch verschuldet ist, wird verstehen, vor welch schrecklicher Wahl die Regierungen hier stehen: Mit den Bankern auf gutem Fuß zu bleiben, indem man die Subventionen für die Armen in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheitsversorgung und Treibstoff streicht oder reduziert.

Folglich sagt António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, in dem Artikel der Times: “Selbst die grundlegendsten Ziele zur Bekämpfung von Hunger und Armut haben sich nach Jahrzehnten des Fortschritts ins Gegenteil verkehrt.”

Eine Krise der menschlichen Entwicklung

Die globale Schuldenkrise ist kein neues Problem, sondern nur eines, das sich wieder verschärft. Wie die Times erklärt: “Durch die Covid-19-Pandemie, den Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und die höheren Zinssätze schwimmen die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen in Schulden und sehen sich einem langsamen Wachstum gegenüber.”

Aber die Times lässt den China-Faktor außen vor – die Milliarden Dollar an Krediten an arme Länder, die unmöglich zurückgezahlt werden können. Afrika südlich der Sahara sticht hier mit Krediten in Höhe von etwa 140 Milliarden Dollar hervor: Von den 15 Ländern, die die meisten Kredite von China erhalten haben, liegt nur eines (Bolivien) außerhalb dieser Region.

China verkündet, dass seine Kredite, hauptsächlich im Rahmen der Belt and Road Initiative, ohne Sparauflagen und mit niedrigeren Zinssätzen vergeben werden. Die BRI ist in einer Reihe von Ländern gut aufgenommen worden.

Aber es gibt kein kostenloses Mittagessen und – um eine Metapher zu gebrauchen – es sind Bedingungen daran geknüpft, daher die “Schuldenfalle”. Die Empfänger chinesischer Kredite müssen sich unter Umständen mit dem Zugang zu Häfen und Eisenbahnlinien, dem Abbau von Mineralien und anderen Ressourcen, dem Einsatz chinesischer Arbeitskräfte, der Schädigung der Umwelt und der Einhaltung der chinesischen Politik (z. B. in Bezug auf die Menschenrechte und Taiwan) revanchieren.

Die Schuldenkrise ist ein Symptom einer Entwicklungskrise, in der mehr als genug Länder nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um menschenwürdige Lebensbedingungen zu gewährleisten, von der Gesundheit über die Ernährungssicherheit bis zum Umweltschutz. Ferner sind diese Länder oft die Opfer des Verhaltens der vermögenden Länder, wie im Fall des Klimawandels.

Eine Quelle weist darauf hin, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung, das 80 Millionen Menschen repräsentiert, für etwa die Hälfte der globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist, während die ärmsten 50 Prozent mit 3,9 Milliarden Menschen für etwa acht Prozent der Kohlenstoffemissionen verantwortlich sind.

Top-Down- oder Bottom-Up-Modelle?

Solange ich mich erinnern kann, bestand die typische Lösung für das Schuldenproblem darin, den Entwicklungsländern einen Sitz am Tisch zu geben, an dem Entscheidungen getroffen werden, und Kredite in Zuschüsse umzuwandeln. Ein Sitz am Tisch könnte hilfreich sein, wenn die Hauptakteure, angefangen bei den USA, jemals davon überzeugt werden könnten, ihr Stimmrecht zu reduzieren.

Selbst dann hängen die Darlehensbedingungen – die Höhe des verfügbaren Geldes, die hohen Zinssätze, die Anforderungen der örtlichen Vorschriften und die Rückzahlungsbedingungen – immer noch vom Wohlwollen der großen Finanzinstitute ab. Und diese Institutionen sind, gelinde gesagt, nicht gerade wohltätig.

Was die Gewährung von Zuschüssen anstelle von Darlehen betrifft, so ist diese Zeit längst vorbei und wäre im heutigen Wettbewerbsumfeld nur sehr schwer wiederherzustellen. Die Auslandshilfe fast aller Länder, insbesondere in Form von direkten Zuschüssen, ist seit vielen Jahren rückläufig.

Die größte Schwäche des Times-Berichts besteht darin, dass er nicht über Bottom-up-Konzepte für die Entwicklung im Interesse der Menschen berichtet. Die Gewährung von Hilfe oder Krediterleichterungen bedeutet, dass man es ausschließlich mit Regierungen zu tun hat, die korrupt, übermäßig bürokratisch und inkompetent, vom Militär beherrscht und autoritär sind – in jedem dieser Fälle wird der menschlichen Sicherheit eine geringe Priorität eingeräumt.

Die Weiterleitung von Geldern an NRO, die über erfolgreiche Erfahrungen in der Förderung der menschlichen Entwicklung verfügen, ist viel wahrscheinlicher, als unwürdigen Regierungen einen Schuldenerlass zu gewähren. Es gibt zahlreiche Entwicklungsprogramme an der Basis, die funktionieren – zum Beispiel im Bereich der Mikrofinanzierung.

Kiva ist eines davon: Es vergibt kleine Kredite zu sehr niedrigen Zinsen an Dorfbewohner, in der Regel Frauen, die kleine Unternehmen gründen wollen. Die wirkliche Entscheidung für internationale Finanzorganisationen läuft auf Folgendes hinaus: Wollen sie Regierungen aus der Patsche helfen oder die Menschen stärken?

Mel Gurtov ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Portland State University, Chefredakteur von Asian Perspective, einer vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift für internationale Angelegenheiten, und bloggt bei In the Human Interest.