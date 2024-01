2024, das Jahr, in dem 4 Milliarden Menschen wählen werden.

2024 ist das Jahr, in dem die Hälfte der Welt wählen wird. Fast 4 Milliarden Menschen in 70 Ländern werden wählen gehen. Von der weltweit größten Macht (USA) bis zum bevölkerungsreichsten Land (Indien), vom größten Handelsblock (Europäische Union) bis zu dem Gebiet, in dem die Gefahr einer Konfrontation zwischen zwei nuklearen Supermächten am größten ist (Taiwan), werden einige Ergebnisse globale Auswirkungen haben.

Der Ausgang der Wahlen wird tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Menschen und auf eine Welt haben, die sich in einer turbulenten Zeit befindet, die von brutalen Kriegen und dem sichtbaren Niedergang des Westens geprägt ist.

Die Wahlen von 2024 bieten eine hervorragende Gelegenheit, die Demokratie in der Welt auf den Prüfstand zu stellen, zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Studien darauf hinweisen, dass sich die Qualität der Regierungsführung nach amerikanischem Vorbild weltweit verschlechtert.

Alle Augen auf Amerika

Von entscheidender Bedeutung wird sein, was in den Vereinigten Staaten geschieht, wo die Präsidentschaftswahlen im November ein enormes Potenzial für Umwälzungen haben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump als Kandidat der Republikaner wieder ins Weiße Haus einzieht, ist sehr hoch. Nach allem, was 2020 passiert ist, hat die Republikanische Partei das Ruder nicht herumgerissen, und jetzt, vier Jahre später, ist sie wieder im Rennen, immer noch mit Trump an der Spitze.

Gleichzeitig verkündet Joe Biden überall seine Entschlossenheit, eine weitere Amtszeit im Weißen Haus zu bleiben. Umfragen zufolge sind seine Chancen auf eine Wiederwahl sehr gering, und selbst die Wähler der Demokraten sind seiner Politik überdrüssig. Sein hohes Alter und der Schaden durch die höchste Inflation seit vier Jahrzehnten sind weitere unausgesprochene „Sorgenkinder“.

Es gibt Befürchtungen, dass Trumps Comeback ein großer Schritt in Richtung amerikanischer Isolationismus sein könnte, zu einer Zeit, in der rivalisierende Mächte (Russland und China) die von Washington geschaffene Weltordnung – sogar offen – infrage stellen. Biden hat versucht, das traditionelle Netz amerikanischer Allianzen wiederzubeleben, aber Trump könnte dieses Szenario ins Wanken bringen. Seine Doktrin „America first“ bedeutet, dass er seine Anstrengungen und Ausgaben für verlorene Fälle wie die Ukraine einschränken wird. Auch neue Handelskriege (EU vs. USA) sind zu erwarten.

Mit einer US-Präsidentschaft, die weniger bereit ist, auf internationaler Ebene Risiken (und Kosten) einzugehen, werden vier sehr … vorsichtige Jahre folgen, zumal Moskau und Peking bereits begonnen haben, an einer neuen Weltordnung zu arbeiten.

Taiwan im Orbit Chinas

Taiwan ist von großer geopolitischer Bedeutung, da es sich seit einigen Jahren in der Umlaufbahn Chinas befindet.

Die Insel hat ein komplexes und nuanciertes politisches System in seinen Beziehungen zu Peking. Ein Sieg der pro-chinesischen Kuomintang würde Geschichte schreiben. Jedoch würde ein dritter Sieg der US-freundlichen Demokratischen Fortschrittspartei in Folge eine Vertiefung der Beziehungen zu den USA bis hin zur vollständigen Kontrolle der Insel bedeuten.

Niemand weiß, wie die Kommunistische Partei Chinas ein solches Ergebnis bei den Wahlen in diesem Monat interpretieren würde. Xi Jinping hat deutlich gemacht, dass die Wiedervereinigung ein wesentlicher Bestandteil seines politischen Projekts ist, aber es scheint, als wolle er sie durch den Willen des Volkes und nicht mit der Waffe in der Hand erreichen.

Die Europäer stimmen ab, die USA diktieren!

Die Europäer wählen auch, aber in Brüssel diktieren die USA, und das ist eine bekannte Tatsache.

Im Juni 2024 finden in allen 27 Mitgliedstaaten Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Die Ergebnisse werden neue Gesetzgebungsmehrheiten bringen, die die Richtung der EU beeinflussen werden. Alle fragen sich, wie stark die rechtsextreme Welle sein wird.

Umfragen zeigen einen Zuwachs für die beiden rechtsextremen Blöcke und einen Rückgang der Unterstützung für die traditionellen europäischen Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen.

Aber, wie zuvor besprochen, das ist fast egal, denn es ist bekannt (und von den Europäern akzeptiert), dass Amerika den Lauf der Dinge auf dem „alten Kontinent“ diktiert. In diesem Sommer geht es also nur noch um die Pfründe, die mit dem Posten eines Europaabgeordneten verbunden sind.

Ukraine erwartet Wahlen, Zelenski nicht

Apropos Ukraine: Zelenski muss im März Wahlen abhalten, weigert sich aber. Um den Urnengang zu verzögern, der ihn aus Kiew vertreiben würde, zieht er es vor, das Kriegsrecht im ganzen Land aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig sinkt seine Popularität.

Die Debatte über die Abhaltung von Wahlen in der Ukraine wurde in den vergangenen Monaten jedoch sehr heftig geführt. Selbst in den USA werden Stimmen laut, die sich für Präsidentschaftswahlen aussprechen.

Der Globale Süden will sowohl die USA als auch Russland

Zurück zum Globalen Süden: Nationalismus und Spannungen sind in Pakistan und Indien an der Tagesordnung.

Indien, das bevölkerungsreichste Land der Erde und die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist (noch) ein starker Partner der USA, aber auch Teil von BRICS+. Premierminister Narendra Modi will je nach Interessenlage sowohl Biden als auch Putin. Sein Regierungsstil (seit 2014 an der Macht) gilt als sehr undemokratisch, aber das ist für eine Atommacht nicht wichtig.

Parlamentswahlen finden auch in Indiens turbulentem Nachbarland Pakistan statt, einer weiteren Nuklearmacht, die unter schweren politischen Spannungen leidet, einschließlich Verhaftungen und Mordanschlägen auf führende Politiker. Islamabad verfügt über eine enorme strategische Tiefe, nicht nur wegen seines militärischen Arsenals, sondern auch wegen seiner engen Beziehungen zu China.

Im Jahr 2024 wird also die Hälfte der Weltbevölkerung zur Wahl gehen, und das ganze Spektakel wird mit Interesse und Aufmerksamkeit aus Peking verfolgt, von Präsident Xi Jinping, dem Führer eines Landes, das sich nicht die Mühe macht, überhaupt Wahlen abzuhalten – nicht einmal eine Farce, die Fairness schlecht imitiert.

Der Aufstieg Chinas und seine Beziehungen zu den USA werden unser Jahrhundert bestimmen.