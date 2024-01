Millionär als Versuchskaninchen für Anti-Aging-Therapie nur für Reiche

Der Mythos vom Jungbrunnen ist seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. bekannt. Berühmt wurde die Legende durch die Heldentaten des spanischen Entdeckers Ponce de Leon, der in Florida nach dem regenerierenden Wasser suchte. De Leons Suche war vergeblich, und es wird berichtet, dass er bei einem Überfall tödlich verwundet und nach Puerto Rico gebracht wurde, wo er starb. Ponce De Leon war ein angesehener spanischer Adliger, und seine Suche nach der Quelle wurde von der spanischen Regierung unterstützt. Obwohl der Spanier starb, hat sich die Idee, die Jugend zu erhalten, nicht durchgesetzt, und es entstand eine Medizin, die weiterhin den Reichen und Wohlhabenden vorbehalten zu sein scheint.

Exklusives und kostspieliges Experiment

Bryan Johnson ist Tech-Unternehmer und Risikokapitalgeber sowie Gründer und Vorstandsvorsitzender von Kernal, einem Unternehmen, das Geräte zur Überwachung und Aufzeichnung der Gehirnaktivität herstellt. Jetzt hat sich der 46-jährige Johnson als Versuchskaninchen für seinen potenziellen Jungbrunnen zur Verfügung gestellt: eine Behandlung, die 2 Millionen Dollar pro Jahr kostet, um den Alterungsprozess umzukehren, länger zu leben und zu versuchen, das biologische Alter umzukehren.

Es handelt sich um eine Gentherapie, die von dem Start-up-Unternehmen Minicircle entwickelt wurde und Follistatin heißt. Natürlich ist diese Gentherapie bisher nicht von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassen, da sie sich noch in der Testphase befindet. Follistatin ist als aktives Bindeprotein bekannt und könnte die Muskelmasse erhöhen und Entzündungen reduzieren.

Doch die Studie hat noch mehr zu bieten. Der wohlhabende Unternehmer muss auf eine entlegene Karibikinsel fliegen, um die experimentelle Gentherapie zu erhalten, die pro Dosis 25 000 Dollar kostet. Seine erste Dosis erhielt er im September. Laut Bloomberg News wird Minicircle von dem Milliardär Peter Thiel und dem Vorsitzenden von OpenAI (Hersteller von ChatGPT), Sam Altman, unterstützt.

Einige Wissenschaftler sind sich allerdings nicht sicher, ob die Therapie funktioniert. Warum auch, handelt es sich doch um ein Experiment in einem Entwicklungsland.

Angeblich soll die Behandlung die körpereigene Produktion von Follistatin „ankurbeln“. Klinische Studien zu dieser Behandlung gibt es nicht, aber die Gründer von Minicircles behaupten, die Gentherapie sei der „heilige Gral für Muskeln, Knochen und Fett“ und eine der größten Hoffnungen der Menschheit auf ein langes Leben. Die Ärztin und Neurowissenschaftlerin Christin Glorioso schreibt in ihrem Newsletter jedoch, dass es für die Behandlung „keine Beweise gibt, dass sie funktioniert, dass sie wissenschaftlich keinen Sinn ergibt und sie wahrscheinlich jemanden umbringt, indem sie Krebs oder Leberversagen verursacht“. Wird sich Johnson daran erinnern, was mit Ponce De Leon geschah?

Minicircle hat nach eigenen Angaben eine Studie mit 44 Personen im Alter von 23 bis 89 Jahren durchgeführt. Die Probanden erhielten die gleiche Dosis der Gentherapie und wurden drei Monate lang beobachtet. Anhand von Biomarkern, die den Alterungsprozess messen, schätzt Minicircle, dass die Patienten ihr genetisches Alter im Durchschnitt um 11 Jahre reduziert haben. Wow, das ist mehr als ein Jahrzehnt Langlebigkeit! Diese Ergebnisse sind allerdings bisher nicht veröffentlicht, sodass die Behauptungen derzeit bislang nicht allzu ernst genommen werden können. Die Firma gibt jedoch an, dass sie dabei ist, eine Arbeit fertigzustellen, die bei wissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer-Review eingereicht werden soll. Denken Sie daran, TrialSite-Leser, Sie wissen, dass es viel mehr benötigt, um eine Zulassung zu erhalten.

Der Wunsch, 200 Jahre alt zu werden

Bryan Johnsons Anti-Aging-Therapie beinhaltet das Zählen seiner nächtlichen Erektionen und den Blutaustausch mit seinem 17-jährigen Sohn. Ja, das ganze Szenario wird immer bizarrer und beunruhigender, wenn man dem in Würde alternden Autor glaubt.

Der Millionär erklärt: „Wir haben die Grundlagen für Bewegung, Schlaf und all die Dinge geschaffen, von denen wir wissen, dass wir sie tun sollten, aber damit werde ich keine 200 Jahre alt. Gentherapien versprechen, das zu erreichen. Johnson ist jetzt ein „menschliches Anti-Aging-Versuchskaninchen“. Bei der Therapie werden laut Minicircle neue genetische Anweisungen in eine menschliche Zelle eingeschleust. Die Einführung von Follistatin „verbessert die Gewebezusammensetzung und verlängert die Lebenserwartung gesunder Mäuse um 34 %“, so die Firma. Minicircle ist zuversichtlich, dass die Nutzung von Johnson für die Präsentation ihrer Therapie ihnen viel Publicity einbringen wird.