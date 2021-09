Der Schriftsteller Stephen King verbreitet „Fake News“ über COVID-Todesfälle in Florida und Twitter reagiert nicht

Am Freitag, den 10. September, ging der bekannte Schriftsteller Stephen King auf Twitter viral, nachdem er einen Beitrag mit falschen Informationen über die durch COVID-19 im Bundesstaat Florida verursachten Todesfälle veröffentlicht hatte, was ihm eine Lawine der Kritik einbrachte.

Der folgende Text ist in dem Posting zu lesen: 1200 Tote durch COVID gestern in Florida.

Nicht die Summe einer Woche oder eines Monats, sondern EIN EINZIGER TAG…

1200 dead of COVID yesterday in Florida.

Not the total for a week or a month, but ONE SINGLE DAY. — Stephen King (@StephenKing) September 10, 2021

Der Autor bezieht sich auf die 1296 Todesfälle in Florida, die an diesem Donnerstag vom Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gemeldet wurden, aber diese Zahl entspricht nicht den Todesfällen, die an einem einzigen Tag in diesem Bundesstaat aufgetreten sind, sondern ist eine Akkumulation, die einem Zeitraum von Tagen entspricht, der bis zu mehreren Wochen betragen kann.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Infektionen und Todesfälle in Florida in den letzten Tagen zurückgegangen sind.

Seit August hat das staatliche Gesundheitsamt die Zählung der täglichen Todesfälle geändert. Früher wurden sie dem Tag zugeordnet, an dem sie verifiziert wurden, jetzt werden sie dem tatsächlichen Todestag zugeordnet. Aus diesem Grund entsprechen die am Donnerstag veröffentlichten 1296 Todesfälle einer Zeitspanne von mehreren Tagen, vor allem, wenn man bedenkt, dass es normalerweise mehrere Tage dauert, um diese zu bearbeiten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hatte der Tweet von King – er hat übrigens mehr als 6 Millionen Follower – mehr als 25 Tausend Retweets und 90 Tausend Likes. Merkwürdig ist, dass dieser Tweet, der offensichtlich falsche Informationen über COVID-Todesfälle enthält, von Twitter nicht gelöscht wurde, obwohl mehrere Kommentare darauf hinwiesen, dass die Informationen falsch sind.

Ein Nutzer kommentierte, dass es sich um voreingenommene Informationen des Verfassers handele und dass er mit drei Minuten Recherche die Wahrheit herausfinden konnte.

Great example of confirmation bias @StephenKing!



To the objective reader, this number seems statistically WAY out of whack. This should trigger the question in your mind, "can this be accurate?"



Of course, 3 min of research reveals it is not. pic.twitter.com/qTArHAiQjc — Vincent D'Agostino🎱 (@proofofwork1) September 10, 2021

Ein anderer Nutzer antwortete dem Verfasser, dass diese Todesfälle mehrere Tage betrafen und nicht nur einen.

Too many deaths, for sure, but this isn't true. From the article: ""The latest COVID-19 data from the CDC on Thursday shows an increase of 1,296 deaths from the total reported a day earlier. Those deaths did not all happen over the past day and span back weeks." — Heather E Heying (@HeatherEHeying) September 10, 2021

Fast 12 Stunden später räumte der Autor von „Es“ und „Carrie“ seinen Fehler ein, nutzte aber die Situation, um den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zu kritisieren.

Ich habe mich geirrt, was die Zahl der COVID-bedingten Todesfälle in Florida angeht. Nicht 1200 an einem Tag, sondern im Laufe einer Woche, möglicherweise mehr. Ich bedauere den Fehler, aber noch mehr bedauere ich das Versagen der DeSantis-Crew, sich mit dem COVID-Virus auseinanderzusetzen.

I'm wrong about the number of deaths in Florida due to COVID. Not 1200 in one day but over the course of one week, possibly more. I regret the error, but regret the DeSantis crew's failure to come to grips with the COVID virus even more. — Stephen King (@StephenKing) September 11, 2021

King, der seit mehr als 20 Jahren in Sarasota County, Florida, lebt, ist ein scharfer Kritiker von Gouverneur DeSantis.

In den ersten Tagen vom August veröffentlichte er zwei Tweets, in denen er den Gouverneur für seine Politik im Umgang mit dem Virus scharf kritisierte.

Im ersten Posting gab er ihm die Schuld an den Virusinfektionen.

Hey, Florida–here's your man Ron DeSantis: Not only are COVID infections in Florida sky high, the beaches are almost uninhabitable due to red tide from the Piney Point disaster, and the fish kill is in the mega tons. — Stephen King (@StephenKing) August 2, 2021

Und in der zweiten ging er noch weiter und verwies auf seine „rechte“ Politik

DeSantis policies are right-wing "the individual rules and to hell with what happens" policies. They are turning a beautiful state into a big ICU ward where even healthy people can barely breathe. — Stephen King (@StephenKing) August 2, 2021

Das Büro von DeSantis eagierte schnell auf die Anschuldigungen des Schriftstellers, und es war Pressesprecherin Christina Pushaw, die per E-Mail an die Herald-Tribune schrieb:

„Ich verstehe nicht, warum die Öffentlichkeit oder Reporter sich für Erkenntnisse über Infektionskrankheiten und Umweltthemen an fiktive Autoren wenden.“

Unklar ist auch, ob Twitter den Beitrag mit den falschen Daten des Autors von seiner Plattform entfernen wird, während der nachfolgende Beitrag, in dem er seinen Fehler einräumt, weiterhin Likes und Retweets erhält und die Nutzer des sozialen Netzwerks mit Fehlinformationen versorgt.