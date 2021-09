Geimpft und aus dem Gefängnis entlassen? U.S.-Richter schreiben Impfungen in Strafsachen vor

childrenshealthdefense.org: Alle Richter legen einen Eid ab, die Verfassung zu wahren – doch einige ignorieren jetzt das Recht der Amerikaner, medizinische Behandlung zu verweigern, und gehen so weit, COVID-Impfungen zur Bedingung für eine Bewährungsstrafe zu machen – und sogar zur Vorbedingung dafür, dass man sein Kind sehen kann.

Im Laufe der Geschichte haben Herrscher immer wieder innen- oder außenpolitische Bedrohungen als Mittel zur Erlangung von mehr Macht eingesetzt.

In Anerkennung dieses Musters haben Autoren wie Naomi Wolf und Jon Rappoport davor gewarnt, dass medizinische Krisen – ob echt oder erfunden – perfekte Vehikel für die Tyrannei sind, da sie einen fertigen Vorwand bieten, um die Bürger ihrer Grundfreiheiten zu berauben.

Vor fast 15 Jahren analysierte Wolf die 10-Schritte-Blaupause von Tyrannen, um eine Demokratie in einen Totalitarismus zu verwandeln. Sie argumentiert nun, dass die meisten westlichen Länder den verräterischen zehnten Schritt erreicht haben: „Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit“.

Einige der Agenten, die eigentlich für die Rechtsstaatlichkeit eintreten sollten und Richter genannt werden – scheinen nur allzu bereit zu sein, sich an Schritt zehn zu beteiligen, indem sie COVID als Vorwand benutzen, um die Verfassung zu untergraben, auf deren Einhaltung sie einen Eid geschworen haben.

In den letzten 18 Monaten haben wir erlebt, wie Richter im ganzen Land verfassungswidrige Abriegelungen erleichtern, Einschränkungen der Versammlungs- und Religionsfreiheit absegnen und (unter Aushöhlung des Rechts auf ein faires Verfahren vor Geschworenen nach dem Sechsten und Siebten Verfassungszusatz) virtuelle Gerichtsverhandlungen befürworten, bei denen die Geschworenen nicht mehr in der Lage sind, sich persönlich zu treffen und zu beraten.

Mit dem Aufkommen der experimentellen COVID-Impfstoffe scheinen sich einige Richter ermutigt zu fühlen, noch weiter zu gehen und die körperliche Autonomie und das vom Obersten Gerichtshof verankerte Recht auf Verweigerung medizinischer Behandlung anzugreifen. In den letzten Monaten haben Richter die risikoreichen COVID-Impfungen zur Bedingung für eine Bewährungsstrafe gemacht – und sogar zur Vorbedingung dafür, dass man sein Kind sehen kann.

Überschreitung ihrer Zuständigkeit

Am 10. August erlebte die geschiedene Mutter Rebecca Firlit, die sich das Sorgerecht für ihren 11-jährigen Sohn mit ihrem Ex-Mann teilt, eine böse Überraschung, als der Richter von Cook County, Illinois, der eine routinemäßige Anhörung zum Kindesunterhalt beaufsichtigte (die per Zoom durchgeführt wurde), anordnete, dass ihr „jegliche elterliche Zeit mit ihrem Sohn entzogen wird“.

Richter James Shapiro traf seine offenbar „erste Entscheidung dieser Art“, nachdem er Firlit in unangemessener Weise gefragt hatte, ob sie eine COVID-Spritze bekommen habe – etwas, das, so Firlit, „nichts mit dem zu tun hatte, worüber [sie] sprachen“ – und fand, dass ihre Antwort die „nein“ lautete ihm nicht gefiel.

Richter Shapiro blieb trotz Firlits Erklärung, dass ihr medizinisch von einer COVID-Spritze abgeraten worden sei, weil sie in der Vergangenheit unerwünschte Impfreaktionen gehabt habe, hartnäckig.

Nachdem sie die Dienste eines Anwalts in Anspruch genommen hatte (und Medienberichte zu einer wütenden Gegenreaktion beitrugen), revidierte der Richter seine Entscheidung und zog sich selbst zurück – allerdings erst nach drei Wochen der Trennung von Mutter und Kind.

Firlits Anwältin, Annette Fernholz, behauptete, der Richter habe „keine Befugnis, solche Entscheidungen zu treffen“, und erklärte: „In diesem Fall hat ein Richter … entschieden: ‚Oh, du bist nicht geimpft. Du darfst dein Kind nicht sehen, bevor du nicht geimpft bist.‘ Das überschreitet seine Zuständigkeit.“

Trotz der Aufhebung des Urteils setzte Shapiros harte Entscheidung weitere Ereignisse in Gang. Der Vater des Jungen, der COVID-geimpft ist, reichte einen Dringlichkeitsantrag ein, um die Impfpflicht für seine Ex-Frau wieder einzuführen, obwohl er Berichten zufolge die ursprüngliche Anordnung des Richters weder erwartet noch beantragt hatte.

Eine weitere Anordnung wird aufgehoben – vorerst

Anfang August ordnete Richter Chris Wagner im Bezirk Hamilton in Ohio an, dass der 21-jährige Brandon Rutherford im Rahmen einer zweijährigen Bewährungsstrafe eine COVID-Impfung erhält.

Der Richter gab Rutherford, der sich des Drogenbesitzes auf niedriger Stufe schuldig bekannt hatte, zwei Monate Zeit, um sich impfen zu lassen, und erklärte ihm, der Impfstoff sei „viel sicherer als Fentanyl“.

Wagner verlangt, dass Personen, die keine COVID-Impfung erhalten haben, in seinem Gerichtssaal eine Gesichtsmaske tragen. Als Rutherford also mit einer Maske erschien, fühlte sich der Richter offenbar berechtigt, den Angeklagten zu fragen, warum er nicht geimpft worden war.

Wagner teilte der Presse anschließend mit, dass er die Impfpflicht mit dem „Schutz“ von Richtern, Anwälten und Strafverfolgungsbeamten begründete, mit denen Rutherford in Kontakt kommen könnte.

Nach der Urteilsverkündung äußerte Rutherford gegenüber seinem Anwalt Carl Lewis Bedenken, der sich gegen die Entscheidung wehrte. Lewis sagte dem Richter: „Ihre Befugnis, Euer Ehren, ist nicht unbegrenzt“ und argumentierte, es sei Rutherfords „Grundrecht [als Mensch] zu sagen, dass er nicht geimpft werden möchte“.

Vier Wochen später hob Wagner seine Entscheidung auf und begründete dies mit dem Eingeständnis, dass es nicht seine Aufgabe sei, „[Rutherford] zu lehren, ein besserer Mensch zu sein“. Vielleicht war sich der Richter der ungünstigen Optik für die Öffentlichkeitsarbeit bewusst und erklärte: „Ich werde sicherlich keinen Märtyrer aus Ihnen machen, indem ich Sie [für die Nichtimpfung] ins Gefängnis stecke.“

Wagner verschwendete jedoch keine Gelegenheit, Rutherford erneut für sein „schlechtes Urteilsvermögen“ und seine „Ablehnung von Impfstoffen“ zu rügen, während er die pauschale Aussage machte, dass die COVID-Impfungen „die größte Prüfung in der Geschichte der Wissenschaft“ durchlaufen hätten.

Urteilsfähige Richter

Auch andere Richter schreiben minderjährigen Straftätern vor, sich gegen COVID impfen zu lassen, oder bieten Anreize wie Strafmilderung an und berufen sich dabei auf die gleichen Argumente des „Schutzes der Gemeinschaft“ – und auf die gleiche moralische Verwerflichkeit – wie Wagner.

Zum Beispiel:

Georgia: Ende Mai hatten örtliche Richter in den Bezirken Hall und Dawson in „mehreren Dutzend Fällen“ Strafmilderungen angeboten, die von einer COVID-Impfung abhängig gemacht wurden. Ein Gerichtsverwalter erklärte zustimmend: „Nach Ansicht unseres Richters ist jeder Schuss in den Arm ein Dienst an der Gemeinschaft“.

Louisiana: Fred Crifasi, Richter in Baton Rouge, bietet den Betroffenen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und dafür weniger Sozialstunden zu leisten. Die Staatsanwaltschaft unterstützt das Impfangebot und bezeichnet es als „innovativ“ und „vernünftig“.

New York: Jeffrey Zimmerman, Richter im Bronx County, ordnete an, dass ein Angeklagter, der sich des Drogenbesitzes und des Ladendiebstahls schuldig bekannt hatte, sich impfen lassen muss. Er wies darauf hin, dass die Straftaten des Angeklagten zeigten, „dass er seine eigenen Interessen über die anderer gestellt hatte“ und dass „die Impfung eine Form der Rehabilitation darstellen würde.“ Der Bundesrichter in Manhattan, Jed Rakoff, machte die COVID-Impfung zur Voraussetzung für die Freilassung auf Kaution, da ungeimpfte Personen eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellten.

Ohio: Franklin County Richter Richard Frye fügte die COVID-Impfung in drei Urteilen als Bewährungsauflage hinzu, mit der Begründung, dass „zumindest einige dieser Leute ermutigt werden müssen, nicht zu zögern“. Frye fügte hinzu: „Ich denke, es ist eine vernünftige Bedingung, wenn wir den Leuten sagen, dass sie arbeiten und sich in der Gesellschaft bewegen sollen.“ In Cuyahoga County nutzten die Richter David Matia und Peter Corrigan ihren Ermessensspielraum bei der Strafzumessung, um den Angeklagten einen „Anreiz“ zu geben, sich impfen zu lassen. Corrigan erklärte: „Ich habe die Bewährungshelfer gebeten, Leute zu identifizieren, die von einem Anreiz zur Impfung profitieren würden“, wobei er anmerkte, dass seine „Anreize“ den Verzicht auf Kosten und Gebühren, die Verkürzung der Bewährungszeit oder die „Änderung anderer Anordnungen“ umfassen könnten. Matia erklärte: „Wir tun, was wir können, um die Leute zu überzeugen, sich impfen zu lassen.“

Einige Richter halten sich mit der Einführung von Impfvorschriften zurück, nutzen aber ihre richterliche Machtbefugnis auf andere Weise.

So organisierte die Oberste Richterin Cassandra Kirk aus Atlanta (die Schwester von Vizepräsidentin Kamala Harris) in diesem Sommer eine 15-tägige Social-Media-Kampagne, die in einer mobilen Impfklinik im Fulton County Courthouse gipfelte, in Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Gerichten und dem Georgia Department of Health.

Kirk nutzte auch „ihre tägliche Anwesenheit im Fulton County Courthouse, um die Impfbotschaft an über 8.500 Menschen pro Tag zu verbreiten, indem sie die Pausenbildschirme innerhalb und außerhalb der Gerichtssäle nutzte … und die Besucher des Gerichts wissen ließ, wo sie leicht Zugang zu einer Impfklinik haben.“

Am beunruhigendsten sind vielleicht die Äußerungen des ehemaligen Generalstaatsanwalts von Idaho und Richters am Obersten Gerichtshof von Idaho, Jim Jones, der Anfang September in The Hill dafür plädierte, allen Ärzten, die COVID-„Fehlinformationen“ verbreiten, die Approbation zu entziehen.

Jones definierte „Fehlinformation“ als „Infragestellung der Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen“, „Anpreisung alternativer … Heilmittel“ und „fälschliche Behauptung, dass Tausende durch die Impfung gestorben sind.“

Für die Verfassung eintreten

In den meisten Fällen sind Richter ausgebildete Juristen – Fachleute, die einen Eid ablegen müssen, bevor sie als Anwälte tätig werden können. Der Eid beinhaltet das „unverletzliche“ Versprechen, sich integer zu verhalten und „vor allem“ die Verfassung der Vereinigten Staaten „auf jede Weise und zu jeder Zeit“ zu unterstützen.

Während des COVID haben eine Handvoll Richter, wenn auch schwach und widersprüchlich, gezeigt, wie es aussehen könnte, wenn sie ihren Verfassungseid ernster nehmen würden.

Am 31. August entschied der Bezirksrichter Paul Maloney, dass die Western Michigan University von ihren Fußballspielerinnen nicht verlangen kann, sich gegen COVID impfen zu lassen, und entschied, dass die Impfpflicht der Universität für studentische Athleten „die freie Religionsausübung beeinträchtigt“.

Richter Maloney lehnte jedoch den Antrag einer Angestellten ab, die gegen eine ähnliche Vorschrift an der Michigan State University geklagt hatte, mit der Begründung, die Angestellte habe kein „verfassungsmäßig geschütztes Eigentumsinteresse an ihrer Arbeitsstelle“.

In Louisiana, einem Bundesstaat, in dem sich der Generalstaatsanwalt „aktiv gegen Impfvorschriften“ wendet, erließ Bezirksrichter Terry Doughty eine einstweilige Verfügung, um das Edward Via College of Osteopathic Medicine (VCOM) daran zu hindern, COVID-Impfungen für Studenten vorzuschreiben, und stellte fest, dass die Einschränkungen, die das VCOM an seine religiösen Ausnahmeregelungen geknüpft hatte – darunter „ein Verbot von Aktivitäten mit Patienten“ – den Studenten, die sich auf solche Ausnahmeregelungen beriefen, „irreparablen Schaden“ zufügen würden.

Die Richter haben auch das Recht der COVID-Patienten unterstützt, ihre eigenen Behandlungsentscheidungen zu treffen, ein Recht, das „eng mit dem Recht auf informierte Zustimmung verbunden ist“, indem sie die Krankenhäuser anwiesen, die Anträge der Patienten auf Ivermectin zu respektieren.

Nicht jeder, der mit der Justiz zu tun hat, ist mit den Maßnahmen der Richter einverstanden, die eine Impfung als Teil des Strafverfahrens vorschreiben oder einen starken Anreiz bieten. In Ohio bezeichnete ein ACLU-Lobbyist, der mit den Impfstoffentscheidungen von Richter Frye vertraut ist, diese als „problematisch“ und argumentierte, dass die COVID-Impfvorschrift „keinen wirklichen Bezug zur Kontrolle der Gemeinschaft hat“.

Und im Big Apple bezeichnete die New Yorker Juraprofessorin Nadine Strossen die Forderung von Richter Zimmerman, einen kleinen Ladendieb zu impfen, als „Ermessensmissbrauch“ und äußerte die Sorge, dass „der Richter diesen Kerl in seiner Macht hat und … jedes Steckenpferd durchsetzen kann, das ihm wichtig ist.“

Ein örtlicher Strafverteidiger in Baton Rouge kommentierte: „Ich glaube nicht, dass die Regierung unbedingt die richtige Instanz ist, wenn es darum geht, mir etwas in meinen Körper zu injizieren.“ Der Anwalt fügte hinzu: „Der Punkt ist, wenn ein staatlicher Akteur eingreift und Sie auffordert, etwas zu tun: ‚Werde ich leiden, wenn ich es nicht tue?'“

Unter Bezugnahme auf einen oft zitierten Fall des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1905 (Jacobson gegen Massachusetts) – der es der Regierung erlaubte, unter bestimmten, sehr begrenzten Umständen eine Pockenimpfung vorzuschreiben – ging der derzeitige Richter des Obersten Gerichtshofs, Neil Gorsuch, in seinen schriftlichen Ausführungen zur Entscheidung des Gerichtshofs im November in der Rechtssache Römisch-katholische Diözese von Brooklyn, New York gegen Andrew M. Cuomo, Gouverneur von New York, auf den Kern der Sache ein.

Indem er Jacobson v. Massachusetts „von seiner Stange“ stieß, schrieb Richter Gorsuch:

„Warum haben einige die bescheidene Entscheidung dieses Gerichts in der Rechtssache Jacobson mit einer überragenden Autorität verwechselt, die die Verfassung während einer Pandemie überschattet? … Ich kann nur vermuten, dass ein Großteil der Antwort in einem besonderen richterlichen Impuls liegt, sich in Krisenzeiten aus dem Weg zu gehen. Aber auch wenn dieser Impuls unter anderen Umständen verständlich oder sogar bewundernswert sein mag, dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen, wenn die Verfassung angegriffen wird. Die Dinge laufen nie gut, wenn wir das tun“.