Gegen die Impfpflicht – Gegen das Bidenmandat

mises.org: Wir wenden uns gegen die gestern angekündigten gesetzlosen und autoritären neuen Mandate von Präsident Biden. Wir verurteilen auch seine spaltende Rhetorik gegenüber ungeimpften Amerikanern, seine rücksichtslose Abneigung gegen den Föderalismus und seine Drohungen, die Gouverneure der Bundesstaaten zu entmachten.

Im Gegensatz zu Mr. Biden geht es hier ausschließlich um Freiheit und persönliche Entscheidungen.

Die von ihm vorgeschlagenen Durchführungsverordnungen stellen nichts weniger als eine zentralisierte Tyrannei dar, bei der die Bundesregierung ohne rechtliche Beschränkungen agiert. Das ist staatliche Anarchie.

Die angekündigten Maßnahmen – einschließlich der Impfpflicht für private Arbeitgeber ab einer bestimmten Größe, der Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und der Impfpflicht für Bundesbedienstete – sind in höchstem Maße verfassungswidrig und gehen weit über jede in der Verfassung vorgesehene Exekutivgewalt hinaus. Das Gleiche gilt natürlich auch für die OSHA (Occupational Safety and Health Administration), die (seit ihrer magischen Gründung im Jahr 1971) lächerlicherweise die Zuständigkeit für die Arbeitsbedingungen in Millionen privater US-Unternehmen beansprucht, die auf privatem Grund und Boden arbeiten. OSHA ist der Knüppel, den Mr. Biden gegen Unternehmenseigentümer einzusetzen gedenkt, um ihnen ihre Vereinbarungen mit den Angestellten zu diktieren, indem er Impfungen vorschreibt.

Eigentum wird jedoch durch Kontrolle definiert. Eigentum ist ein Bündel von Rechten zur ausschließlichen Nutzung von Eigentum. Bidens Anordnungen verletzen die Eigentumsrechte direkt, indem sie die Kontrolle eines Geschäftsinhabers über die Führung seines Unternehmens einschränken. Und ja, dieses Verständnis von Eigentumsrechten gilt auch in anderen Bereichen: Bundesverordnungen für Unternehmen – oder noch schlimmer, Durchführungsverordnungen eines einzelnen Präsidenten – sind einfach eine Form von partiellem Diebstahl, eine Beschneidung der Eigentumsrechte der Eigentümer. Sie sind vergleichbar mit dem Diebstahl eines Anteils an einem Unternehmen.

Abgesehen von der Rechtmäßigkeit sind Bidens Vorschläge zutiefst unmoralisch und unnötig. Die kumulierten Risiken rechtfertigen nicht die Hysterie, die durch die Ankündigung des Präsidenten ausgelöst wurde. Nach 2020 wissen wir definitiv, dass für ältere und fettleibige Menschen das größte Risiko besteht, an Covid zu sterben, während für jüngere und gesündere Menschen das Risiko nicht höher (und oft sogar geringer) ist als bei einer gewöhnlichen Grippe. Doch Biden droht nicht nur damit, die Fehler von 2020 zu wiederholen, er will sie sogar noch verstärken. Märkte und die Zivilgesellschaft können Gesundheitsfragen weitaus besser angehen als jedes zentralisierte System; allenfalls staatliche und lokale Regierungen sollten entsprechend den lokalen Gegebenheiten handeln.

Dies wird sich noch verschlimmern, wenn es nicht gestoppt wird. Dr. Leana Wen, Professorin an der George Washington University und medizinische CNN-Korrespondentin, ist ein Musterbeispiel für fortschrittliche Forderungen an die Gesundheitspolitik. Sie fordert Biden auf, eine Impfpflicht für alle Schulen, alle Arbeitgeber, alle Autoreisen zwischen den Staaten und alle Flüge einzuführen. Sie fordert ihn außerdem auf, eine nationale elektronische Datenbank für den Nachweis des Impfstatus einzurichten. Wollen wir den Amerikanern wirklich verbieten, eine Schule zu besuchen oder zu arbeiten, wenn sie mit den Impfungen nicht einverstanden sind? Die Auswirkungen sind enorm, ebenso wie die Möglichkeit, dass sich eine staatliche Datenbank zu einem Orwellschen Apparat zur Überwachung von Privatpersonen entwickelt.

Keine liberale Gesellschaft zwingt gesunden Bürgern eine medizinische Behandlung auf, noch überwacht sie ihre Bewegungen oder ihre Beschäftigung. Keine vernünftige Gesellschaft lässt sich von einem zentralisierten Staat ohne ordnungsgemäßes Verfahren neue politische Maßnahmen (keine Gesetze) aufzwingen. Und keine gesunde Gesellschaft lässt es zu, dass ihre politische Klasse ganze Landstriche dämonisiert und so Angst und Spaltung erzeugt.

Letztlich geht es hier nicht um die Tödlichkeit eines Virus, sondern um Eigentum und Freiheit. Die Gesellschaft kann mit einem Virus umgehen, insbesondere mit einem Virus mit einer sehr niedrigen Sterblichkeitsrate. Aber es sind keine utilitaristischen Argumente notwendig; die Prinzipien, um die es geht, sind nicht situationsabhängig und skalieren nicht. Wir können uns nicht einfach aus Angst einem immer größer werdenden medizinischen Polizeistaat oder verrückten Exekutivmaßnahmen unterwerfen. Wenn wir das tun, wird es nicht einfach sein, die neue Normalität wieder rückgängig zu machen.

Mr. Biden, unsere Geduld mit Ihnen ist erschöpft.

Hinweis: Die auf Mises.org geäußerten Ansichten sind nicht unbedingt die des Mises-Instituts.