Verletzungen und Todesfälle nach COVID-Impfungen erreichen neue Höchststände, während Biden einen Plan vorstellt, der 100 Millionen Amerikaner zur Impfung zwingen soll

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten zeigen nach den Covid-Impfungen insgesamt 675.593 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen, darunter 14.506 Todesfälle und 88.171 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. September 2021 registriert wurden.

Die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. September 2021 insgesamt 675.593 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. Darunter befanden sich insgesamt 14.506 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 595 gegenüber der Vorwoche.

Im gleichen Zeitraum gab es 88 171 Meldungen über schwere Verletzungen, einschließlich der Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 2 200 gegenüber der Vorwoche.

Ohne die in VAERS eingereichten „ausländischen Meldungen“ wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. September 2021 539.473 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 6.577 Todesfälle und 41.840 schwere Verletzungen.

Von den bis zum 3. September gemeldeten 6.577 Todesfällen in den USA traten 12 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 18 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 31 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 3. September 373,2 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden, darunter: 212 Millionen Dosen von Pfizer, 146 Millionen Dosen von Moderna und 14 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die bei VAERS eingereicht wurden, dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfschäden in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Die US-Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

19.015 unerwünschte Ereignisse insgesamt, davon 1.132 als schwerwiegend eingestufte und 19 gemeldete Todesfälle. Der jüngste Todesfall betrifft einen Bericht über zwei Patienten [VAERS I.D. 1655100], die nach ihrer zweiten Dosis von Pfizer starben, darunter ein 13-jähriges Mädchen. Zu den weiteren in jüngster Zeit gemeldeten Todesfällen gehören ein 15-jähriger Junge (VAERS I.D. 1498080), der zuvor an COVID erkrankt war, bei dem im Mai 2021 eine Kardiomyopathie diagnostiziert wurde und der vier Tage nach der Verabreichung seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 18. Juni verstarb, als er auf dem Fußballplatz zusammenbrach und eine ventrikuläre Tachykardie erlitt, sowie ein 13-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1505250), das an einem Herzleiden starb, nachdem es die erste Dosis von Pfizer erhalten hatte.

2.810 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei 99 % der Fälle

auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

469 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzmuskelentzündung), wobei 462 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

101 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten aus den USA für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 3. September 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

21 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,9 Jahren.

Bis zum 3. September meldeten 3.558 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1042 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2.743 gemeldeten Fällen von Glockenlähmung wurden 50 % auf Impfungen von Pfizer, 43 % auf Moderna und 7 % auf J&J zurückgeführt.

570 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 39 % der Fälle auf Pfizer, 33 % auf Moderna und 27 % auf J&J zurückgeführt wurden.

144.785 Berichte über Anaphylaxie, wobei 41% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 51% auf Moderna und 7% auf J&J zurückgeführt wurden.

9.051 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 3.862 Berichte Pfizer, 3.297 Berichte Moderna und 1.843 Berichte J&J zugeschrieben.

2.362 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 1.487 Fälle Pfizer, 775 Fälle Moderna und 92 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

Biden kündigt weitreichende COVID-Impfvorschriften für Ungeimpfte an

Wie The Defender heute berichtete, ordnete Präsident Biden weitreichende neue COVID-Impfvorschriften für bis zu 100 Millionen Amerikaner an – darunter Angestellte des privaten Sektors, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Auftragnehmer des Bundes – und drohte Unternehmen, die sich nicht daran halten, mit Tausenden von Geldbußen.

In seiner Rede machte Biden keine Ausnahme für die Millionen von Amerikanern mit natürlicher Immunität und erwähnte auch keine Ausnahmeregelungen für Menschen mit gesundheitlichen Problemen oder ernsthaften religiösen Überzeugungen.

Bidens Plan schreibt COVID-Impfungen oder wöchentliche Pflichttests für alle Arbeitgeber mit mehr als 100 Beschäftigten vor. Die Impfungen werden für alle Bundesbediensteten und Auftragnehmer der Regierung vorgeschrieben, wobei keine wöchentlichen Tests vorgesehen sind.

Bidens Plan sieht außerdem vor, dass 17 Millionen Beschäftigte des Gesundheitswesens in an Medicare und Medicaid teilnehmenden Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens geimpft werden müssen.

Robert F. Kennedy, Jr., Vorsitzender von Children’s Health Defense und langjähriger Verfechter der Impfstoffsicherheit, sagte, Bidens Vorhaben, „universellen Gehorsam mit einer unerwünschten, unwirksamen und potenziell gefährlichen medizinischen Intervention zu erzwingen, ist antiwissenschaftlich, antidemokratisch und antiamerikanisch“.

Fauci’s vaccine-centric policies have given America more COVID deaths + cases than any other nation. With 4.2% of global population, America has suffered 14.5% of all COVID deaths. Instead of firing Fauci, Biden is doubling down on his failed policies.https://t.co/79POyNyaiC — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) September 10, 2021

30-jährige Frau entwickelt neurologische Störungen nach Impfung von Pfizer

Der Defender berichtete diese Woche über Dominique De Silva, eine 30-jährige Frau, die nach ihrer ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer schwere neurologische Komplikationen, Schmerzen und zeitweise Gehunfähigkeit entwickelte.

In einem Exklusivinterview sagte Dominique, sie habe sich impfen lassen, weil sie nur einen Elternteil hat und ihre Mutter und ihre Angehörigen schützen wollte. Am 18. März erhielten sie und ihr jetziger Ehemann ihre erste und einzige Dosis von Pfizer. In der Folgezeit entwickelte sie eine Reihe von Symptomen, darunter auch Sehstörungen, die im Laufe mehrerer Wochen rasch zunahmen.

Nachdem sie zahlreiche Ärzte aufgesucht hatte, von denen einige meinten, ihre Symptome seien nur in ihrem Kopf“, wurde bei Dominique das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom (POTS) diagnostiziert, eine Erkrankung, die sie vor der Impfung nicht hatte, sowie eine autoimmune chronische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie – eine seltene Art von Autoimmunerkrankung, bei der der Körper die fetthaltigen Hüllen der Fasern angreift, die die Nerven isolieren und schützen. Außerdem wies sie Neuropathie und Anomalien im Gehirnscan auf.

Nach den jüngsten Daten von VAERS wurden insgesamt 14 873 Fälle von Dystonie, dystonischem Zittern, neurodegenerativen Störungen, neurologischen Symptomen, Neuropathie, Polyneuropathie und Zittern nach einer COVID-Impfung gemeldet.

CDC ändert Definition des Begriffs „Impfstoff“, so dass er nicht mehr so interpretiert werden kann, dass Impfstoffe zu 100 % wirksam sind

Die CDC hat ihre Definition von Impfstoff und Impfung auf ihrer Website überarbeitet und den Begriff „Impfstoff“ von einem Produkt, das Immunität erzeugt, auf ein Präparat zum Schutz herabgestuft. Die Agentur erklärte, die neue Definition sei „transparenter“ und könne nicht falsch interpretiert werden.

Es gab zwar im Laufe der Zeit geringfügige Änderungen in der Formulierung der Definition des Begriffs „Impfstoff“ auf der CDC-Website, aber diese hatten keinen Einfluss auf die Gesamtdefinition“, erklärte ein CDC-Sprecher gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

„Die frühere Definition auf Immunization Basics | CDC könnte so interpretiert werden, dass Impfstoffe zu 100 % wirksam sind, was bei keinem Impfstoff jemals der Fall war, so dass die aktuelle Definition transparenter ist und auch die Arten beschreibt, wie Impfstoffe verabreicht werden können“, sagte der Sprecher.

Von 2015 bis zum 31. August wurde ein Impfstoff definiert als „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person stimuliert, um eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen und die Person vor dieser Krankheit zu schützen“, und eine Impfung war „der Akt der Einführung eines Impfstoffs in den Körper, um eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“.

Frühere Versionen einer Impfstoffdefinition enthielten auch „Immunität“ in ihrer Definition.

Die neue Definition für den Impfstoff lautet nun: „Ein Präparat, das verwendet wird, um die körpereigene Immunreaktion gegen Krankheiten zu stimulieren“, während eine Impfung „die Einbringung eines Impfstoffs in den Körper, um Schutz vor einer bestimmten Krankheit zu erzeugen“ bedeutet.

Der Abgeordnete Thomas Massie (R- K.y.) reagierte auf die Nachricht in einem Tweet, in dem er seine Anhänger aufforderte, sich die neue Definition der CDC für „Impfung“ anzuschauen und feststellte, dass die Behörde „im Ministerium für Wahrheit beschäftigt“ sei.

NIH bewilligt 1,67 Millionen Dollar für die Untersuchung eines möglichen Zusammenhangs zwischen Menstruationsstörungen und COVID-Impfstoffen

Fünf Institutionen werden mögliche Zusammenhänge zwischen COVID-Impfstoffen und Menstruationsstörungen erforschen, nachdem die National Institutes of Health (NIH) fünf einjährige Zusatzstipendien im Gesamtwert von 1,67 Millionen Dollar bewilligt haben, um mögliche Zusammenhänge zwischen COVID-Impfstoffen und Menstruationsveränderungen zu untersuchen.

Im Rahmen der einjährigen Studie werden zunächst 400 000 bis 500 000 ungeimpfte Teilnehmerinnen beobachtet, um die Veränderungen zu erfassen, die nach jeder Impfung auftreten. Die Forscher werden die Prävalenz und den Schweregrad von Veränderungen der Menstruationseigenschaften nach der Impfung bewerten, darunter Blutfluss, Zykluslänge, Schmerzen und andere Symptome.

Bei den Analysen werden auch andere Faktoren berücksichtigt, die die Menstruation beeinflussen können – wie Stress, Medikamente und körperliche Betätigung – um festzustellen, ob die Veränderungen auf die Impfung zurückzuführen sind.

Die NIH wurden im April darauf aufmerksam gemacht, dass Tausende von Frauen über Veränderungen ihrer Menstruationszyklen nach der COVID-Impfung berichteten – einschließlich ausbleibender, unregelmäßiger und starker Perioden. Die Auswirkungen von COVID-Impfstoffen auf den Menstruationszyklus wurden in klinischen Studien nicht untersucht.

Nach den jüngsten Daten von VAERS gab es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 3. September 2021 insgesamt 8.184 Berichte über Menstruationsstörungen nach einer Impfung mit einem COVID-Impfstoff.

Mehr als 100 Jugendliche wegen impfbedingter Herzprobleme ins Krankenhaus eingeliefert

Ein letzte Woche vom Public Health Ontario (PHO) veröffentlichter Bericht zeigt, dass Herzentzündungen nach mRNA-Impfungen bei jungen Menschen deutlich häufiger auftreten.

Bis zum 7. August gab es in Ontario 106 Fälle von Myokarditis und Perikarditis bei Personen unter 25 Jahren – etwas mehr als die Hälfte aller derartigen Fälle. In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gab es 31 Fälle und bei den 18- bis 24-Jährigen 75 Fälle.

Die Melderate für Herzentzündungen bei den 18- bis 24-Jährigen war mit Moderna siebenmal höher als mit Pfizer.

Seit Beginn des COVID-Impfprogramms in Ontario am 13. Dezember gab es insgesamt 314 Berichte über Myokarditis oder Perikarditis nach der Verabreichung von mRNA-COVID-Impfstoffen, 202 Besuche in der Notaufnahme in allen Altersgruppen, 146 Krankenhausaufenthalte und drei Fälle, die zu einer Einweisung in die Intensivstation führten.

187 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen des Defender

Auf der CDC-Website heißt es: „Die CDC geht jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März wandte sich The Defender an die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Wir haben wiederholt per Telefon und E-Mail versucht, eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten.

Trotz mehrfacher Telefon- und E-Mail-Kontakte mit vielen Mitarbeitern der CDC und obwohl uns gesagt wurde, dass unsere Anfrage im System sei und jemand darauf antworten würde, haben wir noch keine Antworten auf unsere Fragen erhalten. Es sind bereits 187 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail mit der Bitte um Informationen an die CDC geschickt haben.