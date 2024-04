Der republikanisch geführte Senat von Tennessee hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der Impfstoffe aus der staatlichen Lebensmittelversorgung verbannen soll.

In einer wegweisenden Abstimmung stimmten die Gesetzgeber am Donnerstag für HB1894.

Das Gesetz würde den Begriff „Arzneimittel“ im staatlichen Gesetzbuch neu definieren, um Lebensmittel, die Impfstoffe oder Impfstoffe enthalten, einzubeziehen.

Die Gesetzesvorlage wartet nun auf die Unterschrift des republikanischen Gouverneurs von Tennessee, Bill Lee, berichtet WSMV.

Die Gesetzgebung kommt vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die Kontaminierung der nationalen Lebensmittelversorgung durch Impfstoffe.

Befürworter und Gegner sehen in der Lebensmittelversorgung eine Möglichkeit, die Bevölkerung ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung zu impfen.

Der Gesetzesentwurf zielt speziell auf Forschung ab, die die Möglichkeit untersucht, Impfstoffe in Lebensmittel einzubetten, so Gateway Pundit.

Die Idee, amerikanische Lebensmittel mit Impfstoffen zu kontaminieren, wird in wissenschaftlichen Kreisen zunehmend diskutiert.

Während der Debatte im Senat beriefen sich die Befürworter des Gesetzentwurfs auf Studien der University of California Riverside (UCR).

Wissenschaftler der UCR haben die Möglichkeit untersucht, essbare Pflanzen wie Salat als Träger für mRNA-Impfstoffe zu verwenden.

The Gateway Pundit berichtete zuvor, dass Forscher der University of California von der National Science Foundation einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Dollar erhalten haben, um eine Technologie zu entwickeln, mit der experimentelle mRNA-COVID-19-Impfstoffe in Spinat, Salat und andere essbare Pflanzen eingebracht werden können.

Das Team von Nanobiotechnologie-Experten arbeitet derzeit daran, mithilfe der BioNTech-Technologie mRNA-haltige DNA erfolgreich in die Chloroplasten einzubringen, den Teil der Pflanze, der die DNA der Zellen anweist, das Impfstoffmaterial zu replizieren.

Die Forscher wollen zeigen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen genügend mRNA produzieren können, um Covid-Injektionen zu ersetzen.

Die Wissenschaftler haben versucht, die Pflanzen mit der richtigen Dosis zu versorgen, um Impfstoffe zu ersetzen.

Die experimentellen mRNA-Impfstoffe werden essbar sein, erklärte Juan Pablo Giraldo, außerordentlicher Professor an der Abteilung für Botanik und Pflanzenwissenschaften der UCR, der die Forschung leitet, in einer Pressemitteilung der Universität vom 16. September.

„Im Idealfall würde eine einzige Pflanze genug mRNA produzieren, um eine einzige Person zu impfen“, so Giraldo.

„Wir testen diesen Ansatz mit Spinat und Salat, mit dem langfristigen Ziel, dass die Menschen sie in ihren eigenen Gärten anbauen.

„Landwirte könnten auch ganze Felder damit bestellen“, fügte er hinzu.

Vergangenes Jahr enthüllte der Kongressabgeordnete Thomas Massie (R-KY), dass Steuergelder für die Entwicklung von „transgenen essbaren Impfstoffen“ verwendet werden.

Der Plan sieht vor, essbare Pflanzen wie Salat und Spinat in Fabriken umzuwandeln, um mRNA-Impfstoffe als Alternative zu mRNA-Impfstoffen herzustellen.

MdEP Massie kommentierte diesen Plan wie folgt:

„Wollen wir, dass Menschen Impfstoffe essen, die in Mais gezüchtet wurden, um Schweine vor Durchfall zu schützen?“

„Ich glaube nicht, dass wir das wollen“.

„Aber es ist fast passiert, und es könnte passieren“.

„In einem anderen Fall haben Pollen eine andere Maispflanze kontaminiert, sodass 155 Hektar Mais verbrannt werden mussten“.

„Was sind die Fälle, in denen wir es nicht entdecken?“

„Ich halte es für gefährlich, mit unserem Essen Gott zu spielen“.

Wissenschaftler, finanziert mit Ihren Steuergeldern, versuchen, essbare Pflanzen wie Salat und Spinat in mRNA-Impfstofffabriken zu verwandeln. Es ist gefährlich, mit unserem Essen Gott zu spielen. Das Repräsentantenhaus hat soeben meinen Änderungsantrag zum Verbot der Finanzierung dieser Forschung durch das USDA verabschiedet. pic.twitter.com/XEyWGGZm5q — Thomas Massie (@RepThomasMassie) September 27, 2023

Scott Cepicky (R-Culleoka), ein starker Befürworter des neuen Gesetzes, betonte während einer Ausschusssitzung im Februar die Notwendigkeit einer Regelung.

Er wies darauf hin, dass der Staat bei der Beimischung von Impfstoffen zu Lebensmitteln wie Salat sicherstellen müsse, dass der Verzehr angemessen kontrolliert werde, um eine Unter- oder Überdosierung zu vermeiden.

„Sie müssten ein Rezept dafür bekommen, um sicherzustellen, dass wir wissen, wie viel Salat Sie essen müssen, je nachdem, wie groß Ihr Körper ist, damit wir Sie nicht unterimpfen, was die Wirksamkeit des Medikaments beeinträchtigen könnte, oder Sie überdosieren, je nachdem, wie viel Salat Sie essen“, sagte er laut WKRN während einer Sitzung des Repräsentantenhauses im Februar.

„Es bedeutet einfach, dass wir diese Art von Lebensmitteln als Medikamente einstufen, und wenn Sie sie konsumieren wollen, müssen Sie zu Ihrem Arzt gehen und sich ein Rezept ausstellen lassen“.

Gouverneur Lee hat bisher nicht mitgeteilt, ob er den Gesetzesentwurf unterzeichnen wird.

Im Falle einer Verabschiedung wäre Tennessee der erste Bundesstaat, der impfstoffhaltige Lebensmittel explizit als Arzneimittel einstuft und damit einen Präzedenzfall schafft, dem andere Bundesstaaten folgen könnten, je nachdem, wie sich das Thema auf nationaler Ebene entwickelt.

Auch der Senat des US-Bundesstaates Tennessee hat sich mit der Verabschiedung von SB 2691/HB 2063 endgültig gegen das umstrittene Thema „Chemtrails“ positioniert.

Der Gesetzesentwurf zielt darauf ab, die absichtliche Freisetzung von Chemikalien in die Atmosphäre zum Zwecke des Geoengineering zu verbieten.

Der Gesetzesentwurf wurde von Repräsentant Monty Fritts (R-Kingston) und Senator Steve Southerland (R-Morristown) unterstützt.

Der Gesetzesentwurf wurde vom Senat angenommen und wird nun vom Repräsentantenhaus geprüft.