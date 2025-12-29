Paul Craig Roberts

Zu Beginn des Jahres 2026 weitet sich der sich ständig ausdehnende Krieg weiter aus. Russlands Außenminister Lawrow wirft der Europäischen Union vor, den Konflikt zu eskalieren und sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Mit dem Beginn des fünften Kriegsjahres weitet sich Präsident Putins begrenzte Militäroperation zu einem allgemeinen Konflikt zwischen Europa und Russland aus. Die EU hat offenbar über Bankkredite rund 100 Milliarden US-Dollar aufgenommen, um der Ukraine die Fortsetzung des Konflikts zu ermöglichen, während Europa seine militärischen Fähigkeiten aufbaut, um direkt in den Krieg mit Russland einzutreten. Diese Aussage ist nicht nur meine Meinung. Sie ist erklärte Politik des deutschen Bundeskanzlers, des britischen Premierministers und des französischen Präsidenten.

Von Beginn von Putins begrenzter Militäroperation im Donbass an habe ich sie als Torheit bezeichnet, die den Konflikt verlängern und ihn schließlich zu einem allgemeinen Krieg ausweiten würde. Nun scheint Russlands Außenminister meiner Einschätzung zuzustimmen.

Der Konflikt hätte sehr schnell beendet werden können. Russland hätte alle Schienen- und Seewege in die Ukraine kappen sollen, um den Transfer westlicher Waffen zu verhindern. Die Regierung in Kiew hätte angegriffen und die gesamte Stromversorgung der Ukraine abgeschaltet werden sollen. Mit einer handlungsunfähigen ukrainischen Regierung und ohne die Möglichkeit, Truppen und Waffen zu bewegen, wäre der Konflikt rasch beendet gewesen.

Doch Putin war nicht vorbereitet. Vielleicht beeinflusst von seinem prowestlichen Zentralbankdirektor, der meinte, Russland könne sich kein großes Militär leisten, setzte Putin statt auf Vorbereitung für den unvermeidlichen Konflikt auf das sogenannte Minsker Abkommen, das – wie der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident später erklärten – vom Westen genutzt wurde, um Russland zu täuschen. Als Putin im Februar 2022 mit der Invasion der beiden abtrünnigen Republiken, bekannt als Donbass, durch eine 600.000 Mann starke, vom Westen ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Armee konfrontiert war, blieb ihm angesichts der mangelnden Vorbereitung Russlands nur die Möglichkeit, die russischen Bürger im Donbass vor der ukrainischen Armee zu schützen.

Der Konflikt weitete sich kontinuierlich aus, da der Westen die Gelegenheit nutzte, die Putins Zögern ihm bot, um den Krieg immer weiter auszuweiten. Waffensystem um Waffensystem, die der Westen angeblich niemals an die Ukraine liefern würde, wurden dennoch geliefert. Die strategische Bomberflotte Russlands wurde angegriffen. Heute wird das Leben in Russland weit im Landesinneren durch ukrainische Drohnenangriffe gestört, die vom Westen unterstützt und begünstigt werden. Zivilisten werden getötet und Energieanlagen beschädigt. Putins Hoffnungen, den Konflikt durch Verhandlungen zu beenden, haben sich zerschlagen. Präsident Trump hat sich bislang nicht mit Putin zusammengesetzt, um zu prüfen, ob die Vereinigten Staaten Putins Bedingungen zur Beseitigung der Ursachen des Konflikts akzeptieren können, und falls nicht, einen Kompromiss anzustreben.

In der westlichen Welt dient die Fortsetzung des Krieges mächtigen wirtschaftlichen und politischen Interessen. Die Gewinne des Militär- und Sicherheitskomplexes blühen im Krieg. Politiker erhalten Provisionen für die Vergabe von Rüstungsaufträgen. Die Europäische Union, die sich in einem Zustand der Zerrüttung befindet, nutzt Russland als gemeinsamen Feind, um die Union zusammenzuhalten. Was Putins Politik eines niemals endenden, sich immer weiter ausdehnenden Krieges bewirkt hat, ist die Schaffung einer mächtigen Kraft gegen den Frieden in der Ukraine. Putins Fehlkalkulation führt direkt zu einem großen Konflikt.

Möglicherweise wird der Konflikt durch den Zerfall der Europäischen Union gestoppt. Die Zerrüttung ist offensichtlich. Der belgische Premierminister blockierte die Übertragung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte an die Ukraine. Der Präsident Ungarns prangert die feindselige Haltung Europas gegenüber Russland an. Die wichtigsten europäischen Kriegstreiber – der deutsche Bundeskanzler, der britische Premierminister und der französische Präsident – verfügen über nur sehr geringe öffentliche Unterstützung. Es bleibt abzuwarten, ob derart schwache politische Figuren ihre Länder in einen großen Krieg führen können, der ganz Europa verwüsten würde.

Die Welt wäre derzeit wesentlich sicherer, wenn Putin realistischer gewesen wäre und verstanden hätte, dass der Zweck des amerikanischen Staatsstreichs gegen die gewählte ukrainische Regierung auf Putins Erklärung zielte, Russland akzeptiere die amerikanische Hegemonie nicht länger. Offensichtlich wurde die Wolfowitz-Doktrin von der russischen Regierung nicht ernst genommen.

Der Mangel an moralischer Substanz des Westens zeigt sich darin, dass der Westen über das Scheitern der Politik Washingtons zur Destabilisierung Russlands empörter ist als über Israels Völkermord an Palästina.

Angesichts von Präsident Trumps Fixierung auf die Aneignung der venezolanischen Ölreserven und anderer nationaler Vermögenswerte sowie des Drucks Netanjahus auf Trump, den Iran anzugreifen, könnte Trump sich aus dem Konflikt in der Ukraine zurückziehen und damit die Zukunft der NATO infrage stellen. In diesem Fall könnte Putins sich immer weiter ausdehnender Krieg ein besseres Ergebnis haben als ein allgemeiner Krieg.

Wir werden sehen, was die Akteure auf der Bühne – allesamt Narren – uns im Jahr 2026 bringen.