Wenn Jesus heute geboren würde, würde er den amerikanischen Polizeistaat überleben?

Von Tyler Durden

Verfasst von John & Nisha Whitehead über das Rutherford Institute,

„ Wenn der Gesang der Engel verstummt, wenn der Stern am Himmel verschwunden ist, wenn die Könige und Fürsten nach Hause zurückgekehrt sind, wenn die Hirten wieder bei ihren Herden sind, beginnt die Arbeit von Weihnachten: die Verlorenen zu finden, die Gebrochenen zu heilen, die Hungrigen zu speisen, die Gefangenen zu befreien, die Nationen wieder aufzubauen, Frieden unter den Menschen zu stiften, Musik im Herzen zu machen.“ – Howard Thurman, Theologe und Bürgerrechtler

Jedes Jahr zu Weihnachten feiern Christen die Geburt eines Kindes, das in Unterdrückung hineingeboren wurde – in ein besetztes Land, in ein Klima politischer Angst und unter einer Regierung, die alles, was ihre Autorität bedrohte, schnell niederschlug.

Zweitausend Jahre später sind die Parallelen unübersehbar.

Wenn Jesus im modernen Amerika geboren worden wäre, unter einer Regierung, die von Überwachung, Razzien gegen illegale Einwanderer, religiösem Nationalismus und absolutem Gehorsam gegenüber einem Staatsoberhaupt statt gegenüber dem Gesetz besessen ist, hätte er dann lange genug überlebt, um über Liebe, Vergebung und Erlösung zu predigen? Würde seine Botschaft von Frieden, Barmherzigkeit und Widerstand gegen das Imperium als Extremismus gebrandmarkt werden?

So vertraut uns die Weihnachtsgeschichte vom Kind, das in einer Krippe geboren wurde, auch sein mag, sie ist auch eine warnende Geschichte für unsere Zeit.

Das Römische Reich, selbst ein Polizeistaat, hatte eine Volkszählung angeordnet. Joseph und seine schwangere Frau Maria reisten in die kleine Stadt Bethlehem, um sich zählen zu lassen. Da es in keiner der Herbergen Platz für das Paar gab, übernachteten sie in einem Stall (einer Scheune), wo Maria einen kleinen Jungen zur Welt brachte, Jesus. Als sie gewarnt wurden, dass die Regierung vorhatte, das Baby zu töten, floh die Familie Jesu mit ihm nach Ägypten, bis es sicher war, in ihre Heimat zurückzukehren.

Was wäre jedoch, wenn Jesus 2000 Jahre später geboren worden wäre?

Was wäre, wenn Jesus nicht in einem römischen Polizeistaat geboren worden wäre, sondern in der heutigen Zeit? Wie würden Jesus und seine Familie aufgenommen werden? Würden wir die Menschlichkeit des Christuskindes anerkennen, geschweige denn seine Göttlichkeit? Würden wir ihn anders behandeln als das Römische Reich? Wenn seine Familie gezwungen wäre, vor der Gewalt in ihrem Heimatland zu fliehen und innerhalb unserer Grenzen Zuflucht und Asyl zu suchen, welchen Schutz würden wir ihnen bieten?

Eine Reihe von Kirchen im ganzen Land hat sich in den letzten Jahren genau diese Fragen gestellt, und ihre Schlussfolgerungen wurden mit beunruhigender Genauigkeit durch Krippenszenen dargestellt, in denen Jesus und seine Familie getrennt, ausgegrenzt und in einzelnen, mit Stacheldraht umzäunten Käfigen aus Maschendraht eingesperrt sind.

Diese Krippenszenen waren ein pointierter Versuch, die moderne Welt daran zu erinnern, dass die Erzählung über die Geburt Jesu in vielerlei Hinsicht eine Botschaft an eine Welt ist, die zugelassen hat, dass das Leben, die Lehren und die Kreuzigung Jesu von Parteipolitik, Säkularismus, Materialismus und Krieg übertönt wurden, allesamt angetrieben von einer manipulativen Schattenregierung namens Deep State.

Die moderne Kirche hat es weitgehend vermieden, die Lehren Jesu auf moderne Probleme wie Krieg, Armut, Einwanderung usw. anzuwenden, aber glücklicherweise gab es im Laufe der Geschichte immer wieder Menschen, die sich selbst und die Welt fragten: Was würde Jesus tun?

Was würde Jesus – das in Bethlehem geborene Kind, das zu einem wandernden Prediger und revolutionären Aktivisten heranwuchs, der nicht nur starb, weil er sich gegen den Polizeistaat seiner Zeit (nämlich das Römische Reich) auflehnte, sondern sein ganzes Erwachsenenleben damit verbrachte, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen, den Status quo seiner Zeit in Frage zu stellen und sich gegen die Missbräuche des Römischen Reiches zu wehren – gegen die Ungerechtigkeiten unserer modernen Zeit tun?

Dietrich Bonhoeffer fragte sich, was Jesus angesichts der Gräueltaten Hitlers und seiner Mörder getan hätte. Die Antwort: Bonhoeffer wurde von Hitler hingerichtet, weil er versucht hatte, die Tyrannei im Herzen Nazi-Deutschlands zu untergraben.

Alexander Solschenizyn fragte sich, was Jesus angesichts der seelenzerstörenden Gulags und Arbeitslager der Sowjetunion getan hätte. Die Antwort: Solschenizyn fand seine Stimme und nutzte sie, um sich gegen die Unterdrückung und Brutalität der Regierung auszusprechen.

Martin Luther King Jr. fragte sich, was Jesus angesichts der Kriegstreiberei Amerikas getan hätte. Die Antwort: Mit der Erklärung „Mein Gewissen lässt mir keine andere Wahl“ riskierte King weitreichende Verurteilung und sogar sein Leben, als er sich aus moralischen und wirtschaftlichen Gründen öffentlich gegen den Vietnamkrieg aussprach.

Ihr Leben macht deutlich, dass die Frage „Was würde Jesus tun?“ niemals abstrakt ist. Sie ist immer politisch, immer gefährlich und immer kostspielig.

Auch heute noch besteht in der modernen Kirche eine Kluft zwischen den Lehren Christi und dem Leiden derer, die Jesus in Matthäus 25 als die „Geringsten unter diesen“ bezeichnet.

Doch dies ist keine theologische Grauzone: Jesus äußerte sich zu vielen Themen unmissverständlich, nicht zuletzt zu Nächstenliebe, Mitgefühl, Krieg, Tyrannei und Liebe.

Schließlich wurde Jesus – der verehrte Prediger, Lehrer, Radikale und Prophet – in einen Polizeistaat hineingeboren, der der wachsenden Bedrohung durch den amerikanischen Polizeistaat nicht unähnlich war.

Jesus wurde nicht in Komfort und Sicherheit hineingeboren. Er wurde arm geboren, ohne Obdach, in einem besetzten Land, das von Gewalt und Angst beherrscht wurde, unter den wachsamen Augen einer Regierung, die von Kontrolle, Gehorsam und der Beseitigung vermeintlicher Bedrohungen besessen war. Seine Eltern waren politisch machtlos. Sein Geburtsort war provisorisch. Seine frühesten Tage waren geprägt von der Angst vor staatlicher Gewalt.

Herodes reagierte auf die Nachricht von der Geburt des Messias nicht mit Demut oder Besinnung, sondern mit Paranoia. Bedroht durch die bloße Möglichkeit einer rivalisierenden Autorität, griff Herodes zu brutaler Gewalt. Die Lektion ist zeitlos: So funktioniert Tyrannei. Unkontrollierte Macht, die von Unsicherheit erfasst ist, wird immer versuchen, Dissens zu beseitigen, anstatt sich mit ihrer eigenen Korruption auseinanderzusetzen.

Moderne Regierungen, einschließlich unserer eigenen, die sich mit den Begriffen Sicherheit und „Recht und Ordnung” umgeben, verhalten sich nicht anders. Jede Herausforderung der zentralisierten Macht wird als Bedrohung behandelt, die es zu neutralisieren gilt. In einem solchen Umfeld ist es gefährlich, der Macht die Wahrheit zu sagen. Die Herausforderung der imperialen Autorität lädt zu Vergeltungsmaßnahmen ein.

Von Geburt an stellte Jesus eine Bedrohung dar – nicht weil er Gewalt oder politische Macht ausübte, sondern weil sein Leben und seine Botschaft die moralische Bankrotterklärung des Imperiums offenlegten und eine Alternative boten, die auf Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit beruhte.

Als Jesus erwachsen wurde, hatte er mächtige, tiefgründige Dinge zu sagen – Dinge, die unsere Sicht auf die Menschen verändern würden, Dinge, die alles in Frage stellten, wofür das Imperium stand. „Selig sind die Barmherzigen“, „Selig sind die Friedfertigen“ und „Liebt eure Feinde“ sind nur einige Beispiele für seine tiefgründigsten und revolutionärsten Lehren.

Wenn Jesus mit den Machthabern konfrontiert wurde, scheute er sich nicht, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Tatsächlich untergruben seine Lehren das politische und religiöse Establishment seiner Zeit. Das kostete ihn das Leben. Er wurde schließlich gekreuzigt, um anderen eine Warnung zu sein, sich nicht gegen die Mächtigen aufzulehnen.

Können Sie sich vorstellen, wie das Leben Jesu ausgesehen hätte, wenn er nicht in einem römischen Polizeistaat geboren worden wäre, sondern in einem amerikanischen Polizeistaat?

Denken Sie einmal über Folgendes nach.

Wäre Jesus in der Ära des amerikanischen Polizeistaats geboren worden, hätten seine Eltern nicht die Reise nach Bethlehem für eine Volkszählung auf sich genommen. Stattdessen wären sie in ein riesiges Netz von Regierungsdatenbanken eingegeben worden – markiert, kategorisiert, bewertet und beurteilt durch Algorithmen, die sie weder sehen noch anfechten konnten. Was heute als Volkszählung gilt, ist nicht mehr eine einfache Kopfzählung, sondern Teil eines Datenerfassungssystems, das künstliche Intelligenzsysteme, prädiktive Polizeiprogramme, Einwanderungskontrollen und nationale Sicherheitsüberwachungslisten speist.

Anstatt in einer Krippe geboren zu werden, wäre Jesus vielleicht zu Hause geboren worden. Anstatt dass Weise und Hirten Geschenke brachten, wären die Eltern des Babys jedoch möglicherweise gezwungen gewesen, Besuche von staatlichen Sozialarbeitern abzuwehren, die sie wegen der Hausgeburt strafrechtlich verfolgen wollten.

Wäre Jesus in einem Krankenhaus geboren worden, wären sein Blut und seine DNA ohne Wissen oder Zustimmung seiner Elternentnommen und in eine staatliche Biobank eingegeben worden. Während die meisten Bundesstaaten Neugeborenen-Screenings vorschreiben, bewahren immer mehr Bundesstaaten dieses genetische Material langfristig für Forschungs-, Analyse- und andere Zwecke auf, die noch nicht bekannt gegeben wurden.

Wären die Eltern Jesu illegale Einwanderer gewesen, wären sie und ihr neugeborenes Kind möglicherweise bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde ICE am frühen Morgen festgenommen, ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren inhaftiert, in einem gewinnorientierten privaten Gefängnis untergebracht und mitten in der Nacht in ein Internierungslager in einem Dritte-Welt-Land deportiert worden.

Von dem Zeitpunkt an, als er alt genug war, um zur Schule zu gehen, wäre Jesus in Unterrichtseinheiten in Gehorsam und Unterwerfung gegenüber den Regierungsbehörden gedrillt worden, während er wenig – wenn überhaupt etwas – über seine eigenen Rechte gelernt hätte. Hätte er sich getraut, sich noch während seiner Schulzeit gegen Ungerechtigkeiten auszusprechen, wäre er möglicherweise von einem Schulbeamten mit einem Taser angegriffen oder geschlagen worden oder hätte zumindest eine Suspendierung aufgrund der Null-Toleranz-Politik der Schule erhalten, die geringfügige Verstöße genauso hart bestraft wie schwerwiegendere Vergehen.

Wäre Jesus als 12-Jähriger für ein paar Stunden oder gar Tage verschwunden, wären seine Eltern mit Handschellen gefesselt, verhaftet und wegen elterlicher Vernachlässigung inhaftiert worden. Eltern im ganzen Land wurden schon wegen weitaus geringerer „Vergehen” verhaftet, beispielsweise weil sie ihren Kindern erlaubt hatten, ohne Begleitung zum Park zu gehen und alleine im Vorgarten zu spielen.

Anstatt aus den Geschichtsbüchern von seinen frühen Teenagerjahren bis zum Erwachsenenalter zu verschwinden, wären die Bewegungen und persönlichen Daten Jesu – einschließlich seiner biometrischen Daten – von Regierungsbehörden und Unternehmen wie Google und Microsoft dokumentiert, verfolgt, überwacht und archiviert worden. Unglaublicherweise geben 95 Prozent der Schulbezirke ihre Schülerdaten an externe Unternehmen weiter, die mit der Verwaltung der Daten beauftragt sind und diese dann nutzen, um uns Produkte zu verkaufen.

Von dem Moment an, als Jesus Kontakt zu einem „Extremisten“ wie Johannes dem Täufer aufnahm, wäre er wegen seiner Verbindung zu einem prominenten Aktivisten, sei es friedlich oder anderweitig, zur Überwachung vorgemerkt worden. Seit dem 11. September 2001 hat das FBI aktiv Überwachungs- und Informationsbeschaffungsmaßnahmen gegen eine Vielzahl von Aktivistengruppen durchgeführt, von Tierrechtsgruppen über Armutsbekämpfungs- und Antikriegsgruppen bis hin zu anderen „extremistischen“ Organisationen.

Die regierungsfeindlichen Ansichten Jesu hätten sicherlich dazu geführt, dass er als inländischer Extremist eingestuft worden wäre. Strafverfolgungsbehörden werden darin geschult, Anzeichen von regierungsfeindlichem Extremismus zu erkennen, wenn sie mit potenziellen Extremisten zu tun haben, die „an den bevorstehenden Zusammenbruch der Regierung und der Wirtschaft glauben”.

Auf seinen Reisen von Gemeinde zu Gemeinde könnte Jesus im Rahmen der „See Something, Say Something”-Programme des Heimatschutzministeriums als „verdächtig” bei Regierungsbeamten gemeldet worden sein. Viele Bundesstaaten stellen Einzelpersonen Telefon-Apps zur Verfügung, mit denen sie Fotos von verdächtigen Aktivitäten machen und diese an ihr staatliches Intelligence Center melden können, wo sie geprüft und an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden.

Anstatt als wandernder Prediger leben zu dürfen, wäre Jesus möglicherweise mit Verhaftung bedroht worden, weil er es wagte, abseits der Gesellschaft zu leben oder im Freien zu schlafen. Tatsächlich hat sich die Zahl der Städte, die Obdachlosigkeit unter Strafe gestellt haben, indem sie Verbote für Camping, Schlafen in Fahrzeugen, Herumlungern und Betteln in der Öffentlichkeit erlassen haben, verdoppelt.

Die Lehren Jesu – seine Weigerung, dem Imperium Treue zu schwören, seine Warnungen vor Reichtum und Macht, sein Beharren darauf, dass Gehorsam gegenüber Gott manchmal Widerstand gegen ungerechte Autorität erfordert – würden heute mit ziemlicher Sicherheit als Zeichen ideologischen Extremismus interpretiert werden. In einer Zeit, in der abweichende Meinungen zunehmend als Bedrohung der öffentlichen Ordnung dargestellt werden, müsste Jesus keine Gewalt anwenden, um als gefährlich eingestuft zu werden. Seine Worte allein würden ausreichen.

Da Jesus von der Regierung als Dissident und potenzielle Bedrohung für ihre Macht angesehen wurde, könnte sie Spione unter seinen Anhängern eingeschleust haben, um seine Aktivitäten zu überwachen, über seine Bewegungen zu berichten und ihn dazu zu verleiten, gegen das Gesetz zu verstoßen. Solche Judas-Figuren – heute Informanten genannt – erhalten für ihren Verrat oft hohe Zahlungen von der Regierung.

Hätte Jesus das Internet genutzt, um seine radikale Botschaft von Frieden und Liebe zu verbreiten, wären seine Blogbeiträge möglicherweise von Regierungsspionen infiltriert worden, die versucht hätten, seine Integrität zu untergraben, ihn zu diskreditieren oder belastende Informationen über ihn online zu verbreiten. Zumindest wäre seine Website gehackt und seine E-Mails überwacht worden.

Hätte Jesus versucht, große Menschenmengen zu versorgen, wäre ihm die Verhaftung wegen Verstoßes gegen verschiedene Verordnungen gedroht, die die Verteilung von Lebensmitteln ohne Genehmigung verbieten.

Hätte Jesus öffentlich über seine vierzig Tage in der Wüste, seine Visionen oder seine Konfrontationen mit dem Bösen gesprochen, wäre er möglicherweise als psychisch krank eingestuft und einer unfreiwilligen psychiatrischen Behandlung unterzogen worden – nicht wegen dem, was er getan hatte, sondern wegen dem, was die Behörden befürchteten, dass er tun könnte. Zunehmend werden Äußerungen von Not, spiritueller Überzeugung oder Nonkonformismus pathologisiert und als Grund für eine Inhaftierung behandelt, insbesondere wenn sie mit Obdachlosigkeit oder Armut einhergehen.

Hätte Jesus versucht, Tische in einem jüdischen Tempel umzuwerfen und gegen den Materialismus religiöser Institutionen zu wettern, wäre er zweifellos wegen eines Hassverbrechens angeklagt worden. Mehr als 45 Bundesstaaten und die Bundesregierung haben Gesetze gegen Hassverbrechen in ihren Gesetzbüchern.

Hätte jemand Jesus als potenziell gefährlich bei der Polizei gemeldet, wäre er möglicherweise von Polizeibeamten konfrontiert und getötet worden, für die jede wahrgenommene Nichtbefolgung (ein Zucken, eine Frage, ein Stirnrunzeln) dazu führen kann, dass sie zuerst schießen und dann Fragen stellen.

Anstatt Jesus von bewaffneten Wachen an einem öffentlichen Ort festnehmen zu lassen, hätten Regierungsbeamte angeordnet, dass ein SWAT-Team eine Razzia gegen Jesus und seine Anhänger durchführt, komplett mit Blendgranaten und militärischer Ausrüstung. Es gibt mehr als 80.000 solcher SWAT-Team-Razzien pro Jahr, viele davon gegen ahnungslose Amerikaner, die sich gegen solche staatlichen Eindringlinge nicht verteidigen können, selbst wenn solche Razzien irrtümlich durchgeführt werden.

Anstatt von römischen Wachen festgenommen zu werden, wäre Jesus möglicherweise in einem geheimen Regierungsgefängnis „verschwunden“, wo er verhört, gefoltert und allen möglichen Misshandlungen ausgesetzt worden wäre. Die Polizei von Chicago hat mehr als 7.000 Menschen in einem geheimen, nicht registrierten Verhörlager am Homan Square „verschwinden“ lassen.

Wegen Hochverrats angeklagt und als inländischer Terrorist gebrandmarkt, wäre Jesus möglicherweise zu einer lebenslangen Haftstrafe in einem privaten Gefängnis verurteilt worden, wo er gezwungen worden wäre, Sklavenarbeit für Unternehmen zu leistenoder durch den elektrischen Stuhl oder eine tödliche Mischung von Medikamentenhingerichtet worden wäre.

Tatsächlich wäre das Ergebnis wahrscheinlich dasselbe gewesen, egal ob Jesus zu seiner Zeit oder in unserer Zeit geboren worden wäre. Eine Regierung, die Gehorsam über Gewissen, Ordnung über Barmherzigkeit und Macht über Wahrheit stellt, wird eine Figur wie Jesus immer als Bedrohung ansehen.

Die unbequeme Wahrheit ist, dass eine Nation, die bereit ist, Jesus heute zu überwachen, festzuhalten und zum Schweigen zu bringen, eine Nation ist, die weit entfernt ist von dem Evangelium, das sie zu ehren vorgibt.

Weihnachten ist also nicht nur ein Fest zur Feier der Geburt des Christuskindes. Es ist eine Anerkennung all dessen, was darauf folgt: Was in jener sternenklaren Nacht in Bethlehem in dieser Krippe geschah, ist nur der Anfang der Geschichte. Das in einem Polizeistaat geborene Kind wuchs zu einem Mann heran, der sich nicht von den Übeln seiner Zeit abwandte, sondern sich gegen sie aussprach.

Dieser Widerspruch zwingt zu einer Abrechnung.

Das Werk des Friedens, der Gerechtigkeit und des Mitgefühls beginnt nicht in der Krippe und endet nicht mit einem Feiertag, sondern erfordert Mut, lange nachdem die Weihnachtslieder verklungen sind.

Diese Realität steht in krassem Gegensatz zu der Art von Christentum, die von der Regierung und ihren Vollstreckern zunehmend angenommen und gefördert wird. Ein Glaube, der mit Nationalismus, Militarismus und Gehorsam gegenüber Autoritäten verschmolzen ist, hat wenig mit den Lehren Christi zu tun.

Was diesen Moment besonders gefährlich macht, ist, dass diese Verzerrung des Christentums nicht mehr marginal ist – sie wird zunehmend zum Mainstream.

In zu vielen Fällen hat die moderne Kirche es nicht nur versäumt, die Maschinerie des Imperiums in Frage zu stellen – sie hat sie getauft. Wenn religiöse Führer endlose Kriege segnen, Militarismus feiern und Gewalt als göttlich sanktioniertdarstellen, kehren sie das Evangelium selbst um.

Doch Jesus predigte keine Dominanz, Eroberung oder Unterwerfung unter das Imperium. Er stand auf der Seite der Armen, der Gefangenen und der Ausgestoßenen – und bezahlte dafür mit seinem Leben.

Wir müssen erneut entscheiden, ob wir im Gleichschritt mit der Maschinerie eines Militärimperiums marschieren wollen – oder mit dem Kind, das in seinem Schatten geboren wurde und es wagte, sich ihm zu widersetzen.