Die elektronische Hütte: wie Technologie den Zerfall der Familie verursacht

Niall McCrae

Alvin Toffler, dessen prophetisches Buch Future Shock (1970) Soziologen und Politiker auf radikale gesellschaftliche Veränderungen infolge technologischer Fortschritte vorbereitete, war zehn Jahre später in der Lage zu zeigen, wie sehr sich seine Vision bereits verwirklichte.

In The Third Wave: The Revolution That Will Change Our Lives (1980) beschrieb er, wie die Industrieökonomie im Niedergang begriffen sei – und dabei die Familienstruktur mit sich nach unten ziehe.

In der Ersten Welle menschlicher Organisation (der landwirtschaftlichen Revolution) lebten drei oder mehr Generationen als Familienverband zusammen. Die Zweite Welle (die industrielle Revolution) schuf die Kernfamilie, und Toffler erkannte, dass die heraufziehende Dritte Welle diese Lebensform untergraben und schließlich zerstören würde. Konservativ gesinnte Leser mögen versucht sein, den Überbringer der Botschaft zu erschießen, doch unbestreitbar hatte Toffler recht damit, dass konventionelle Familien zerfallen würden.

An den heutigen Schultoren finden sich alleinerziehende Mütter, schwule und lesbische Eltern, ältere Verwandte sowie unterschiedlichste Konstellationen im Rahmen von Sorgerechtsregelungen, und in manchen Gegenden ist ein stabiles Zuhause mit Mutter und Vater, die gemeinsam Kinder großziehen, eher die Ausnahme als die Regel.

In einer Zeit explosionsartiger Veränderungen – in der persönliche Leben auseinandergerissen werden, die bestehende soziale Ordnung zerbröckelt und am Horizont eine fantastische neue Lebensweise entsteht – ist das Stellen der allergrößten Fragen über unsere Zukunft nicht bloß eine Angelegenheit intellektueller Neugier. Es ist eine Frage des Überlebens.

So wie die Industrie durch die „Technosphäre“ überholt werde, werde die Kernfamilie in der „Soziosphäre“ der Dritten Welle ersetzt. In seinem Kapitel „Families of the Future“ kritisierte Toffler politische Führer (damals Jimmy Carter), die versprachen, Familienwerte wiederherzustellen. Er wandte sich gegen die Tendenz, einzelnen Menschen die Schuld zuzuschieben oder Rockmusik, Pornografie oder Feminismus für den Familienzerfall verantwortlich zu machen. Der einzige Weg, die idealisierte Familie zu retten, bestünde darin, den technologischen Fortschritt rückgängig zu machen.

Die Dritte Welle sei bereits im Gange, beobachtete Toffler: Millionen von Amerikanern lebten allein, es gebe alleinerziehende Eltern, eine stetig wachsende Zahl von Geschiedenen, zusammenlebende (statt verheiratete) Paare, Haushalte mit Kindern unterschiedlicher Eltern sowie homosexuelle Beziehungen. In diesem „Labyrinth von Verwandtschaftsarrangements“ werde keine einzelne Form dominieren. Toffler sagte homosexuelle Paare voraus, die Kinder großziehen, und spekulierte über die Möglichkeit des Klonens.

Mit der Beschreibung der „elektronischen Hütte“ nahm Toffler das Arbeiten von zu Hause am Computer korrekt vorweg, auch wenn sein Beispiel von heterosexuellen Normen und der Produktionswirtschaft geprägt war:

Wir könnten sowohl den Ehemann als auch die Ehefrau dabei finden, wie sie sich beim Überwachen eines komplexen Fertigungsprozesses auf dem Bildschirm der Konsole abwechseln, vier Stunden an, vier Stunden aus.

In seiner Vorausschau auf dramatische Veränderungen der Arbeitswelt argumentierte Toffler, dass Technologie der bestimmende Faktor dafür sei, wie Menschen zusammenleben (oder getrennt). Tatsächlich werde „die eigentliche Definition von Liebe transformiert“.

Kommunen, die in den 1960er- und 1970er-Jahren populär waren, scheiterten größtenteils, doch Toffler sagte den Aufstieg erweiterter Familien voraus, die sich in der elektronischen Ökonomie entwickeln würden.

Netzwerke erweiterter Familien könnten einige notwendige wirtschaftliche oder soziale Dienstleistungen bereitstellen. Intern könnten sie Sex über Ehegrenzen hinweg teilen – oder auch nicht. Sie könnten heterosexuell sein – oder auch nicht. Sie könnten kinderlos oder kinderreich sein.

Politiker sollten den Wandel annehmen, statt gegen die Strömung anzurudern, so Tofflers Ansicht.

Die Entscheidung, außerhalb des Rahmens der Kernfamilie zu leben, sollte erleichtert und nicht erschwert werden.

Konservative Kommentatoren warnen vor einem zivilisatorischen Zusammenbruch, doch Toffler war optimistisch, dass sich die Menschen anpassen und bereitwillig an der Schaffung einer neuen Zivilisation mitwirken würden. Klaus Schwabs „Great Reset“ baue lediglich auf dem Bauplan für eine neue Gesellschaft auf, den der schockierende Futurist entworfen habe.