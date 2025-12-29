Netzwerkstädte: Technokratie außerhalb des Rechts

Netzwerkstädte – auch bekannt als Stadtstaaten oder Technate – sind der Spielplatz der Technokraten für alternative Gesellschaften, in denen alles möglich ist. Ausschließlich finanziert von technokratischen Milliardären, machen sie ihre eigenen Gesetze, wobei Entscheidungen per wissenschaftlichem Dekret und ohne politischen Diskurs getroffen werden. Sie sind frei, den transhumanistischen Traum von Unsterblichkeit zu verfolgen und mit psychedelischen Substanzen zu experimentieren. Dies ist die singuläre Vision von Erz-Technokraten wie Peter Thiel für die Welt. Es ist dieselbe Clique, die Washington infiltriert hat, um Amerika zu verwandeln. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Nennen wir es das Dilemma der Tech-Milliardäre. Man kann nur so viele Villen, Jets und Yachten kaufen – was kommt als Nächstes? Offenbar der Bau einer eigenen Stadt.

Venture-Capital-Investoren wollen ihre eigenen Tech-Utopien errichten und haben mit Regierungen – vor allem in wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern – Abkommen geschlossen, um mit dem Bau von Luxustürmen und Golfplätzen in deregulierten Zonen zu beginnen, in denen sie in manchen Fällen selbst entscheiden dürfen, was legal ist.

Es sei „aus Unzufriedenheit mit den aktuellen politischen Systemen entstanden“, sagt Mark Lutter, Gründer des gemeinnützigen Charter Cities Institute, einer Organisation, die darauf abzielt, „neue Städte mit besserer Regierungsführung zu befähigen, um zig Millionen Menschen aus der Armut zu heben“.

Es ist leicht anzunehmen, dass die Motivation darin besteht, Gott über ein eigenes Königreich zu spielen. Doch Oliver Janssens, ein Bitcoin-Millionär, der Destiny entwickelt – eine Gemeinschaft auf der Karibikinsel St. Kitts –, sagte gegenüber The Post: „Gott zu spielen ist das Letzte, was ich tun möchte. Der ganze Punkt ist, dass man sozusagen keinen Gott braucht.“

Hier sind fünf Projekte – und eine warnende Geschichte –, die zeigen, wie groß die Kluft zwischen Vision und Realität sein kann.

Prospera, Honduras

Prospera hat bereits rund 1.000 Einwohner, die in einer scheinbar typischen, gehobenen Gated Community mit eigenem Strand und Golfplatz leben. Ein Teil der Finanzierung stammt von Mega-Investor Peter Thiel, gegründet wurde es jedoch von Erick Brimen, einem venezolanischen Vermögensverwalter.

Interessanterweise hat der Ort einige eigene Gesetze, darunter ein Schiedsverfahren, bei dem ein Richter in den USA Fälle über das Internet entscheidet. Einer der größten Unterschiede ist die Nachsicht im Umgang mit Langlebigkeits-Medikamenten.

Der Gesundheits-Influencer Bryan Johnson ist ein Fan und reiste für eine „Gentherapie, die die Zukunft der Menschheit verändern könnte“. Studio-Apartments beginnen bei 120.000 Dollar, eine 3.000-Quadratfuß-Villa mit Meerblick kostet rund 850.000 Dollar. Ob ihr offizieller Slogan „Live long and Prospera“ lauten wird, ist noch offen.

Destiny, St. Kitts und Nevis

Oliver Janssens verdiente mehrere Millionen mit Kryptowährungen und konnte vier Quadratmeilen Land auf der Karibikinsel Nevis erwerben. Er hofft, jährlich 1.000 Einheiten zu verkaufen – mit einem Ziel: Es soll ein familienfreundlicher Rückzugsort werden.

„Das Letzte, was ich will, sind 10.000 Libertäre, die dorthin ziehen“, sagte er The Post. „Ich will einen sicheren Ort, an dem mittelständische bis wohlhabende Familien ihr Leben leben können.“

Während die Regeln noch mit der Inselregierung verhandelt werden, sagt Janssens: „Wir sind an die Verfassung [von St. Kitts und Nevis] gebunden, was eine Art Absicherung darstellt. Innerhalb unseres eigenen Systems … kann man es mit einer Eigentümergemeinschaft vergleichen, in der nur die Grundstückseigentümer Entscheidungen treffen.“

„Wenn man Eigentum hat, kann man Regeln festlegen. Wenn man die Regeln anpassen will, kann man einen Vorschlag zur Anpassung machen.“ Er stellt sich vor, dass Krypto die lokale Währung wird, und Häuser zwischen 500.000 und 3 Millionen Dollar kosten. „Mein Traum ist eine kreisförmige Villa mit Glas rundherum“, sagte er. „Egal, wo man steht, man sieht entweder den Ozean oder den Vulkan.“

Alpha Cities, Westafrika

Nicht zufrieden damit, nur eine Stadt zu errichten, arbeitet Patri Friedman über seinen Venture-Capital-Fonds Pronomos an Alpha Cities – in der Mehrzahl. Die meisten existieren jedoch bislang nur auf dem Reißbrett.

„Wir sind sehr reich an Renderings und sehr arm an allem anderen“, gab Friedman zu, der Anfang der 2000er Jahre Profi-Pokerspieler war.

„Wir arbeiten mit einer Reihe von Ländern in Westafrika zusammen und unterzeichnen Vereinbarungen, um das Land rund um Industrie-Cluster zu entwickeln“, sagte Friedman.

Typisch für die Tech-Welt werden die Industrien „Dinge wie Rechenzentren umfassen, die mit Geothermie betrieben werden – davon gibt es in Afrika enorme Mengen – sowie die Herstellung von Elektrofahrzeugen“. Aus Sicht der Gastgeberländer, so Friedman, „wollen sie [Singapur nachahmen]. Vom Dritt- zur Erstwelt aufsteigen – das ist sozusagen das Ziel.“

California Forever

Anders als andere Projekte dieser Art soll hier eine Stadt entstehen, die einem klassischen amerikanischen Ideal folgt, statt dass ihre Gründer Gesetze neu erfinden wollen.

„Es geht darum, den kalifornischen Traum und den amerikanischen Traum wiederherzustellen“, sagte ein Sprecher von California Forever The Post.

Mit einer Milliarde Dollar Finanzierung, rund 94 Quadratmeilen Land und Unterstützern wie dem LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffman und dem Venture-Capital-Investor Mark Andreessen verfügt das Projekt über viel Wohlwollen.

Es ist die Idee von Jan Sramek, ehemals Händler bei Goldman Sachs. Der Baubeginn ist für 2027 geplant. „Wir wollen das mit finanziell erschwinglichem Wohnraum in sicheren und fußläufigen Vierteln erreichen.“

Die Stadt soll ein Zentrum für fortschrittliche Fertigung für die innovativsten Branchen wie Luft- und Raumfahrt sowie Robotik haben, die in Kalifornien entworfen werden.

„Es wird einen Park geben, der größer ist als der Central Park, und jedes Viertel wird um eine lokale Einkaufsstraße herum angelegt sein“, fügte der Sprecher hinzu.

Sherbro Island, Sierra Leone

Der britische Schauspieler Idris Elba mag kein Tech-Unternehmer sein, doch er ist die treibende Kraft hinter der Modernisierung von Sherbro Island in Sierra Leone, dem Heimatland seines Vaters.

Anfang dieses Jahres erhielten Elba und seine Partner von der Regierung des Landes die Genehmigung, Sherbro in ein sogenanntes „Eco-City-Projekt“ zu verwandeln.

Offiziell handelt es sich um eine Sonderwirtschaftszone. Laut Forbes Africa kam die Inspiration zur Entwicklung der Insel von seinem Großvater, der Elba bat, „etwas für Sierra Leone zu tun“.

Im Zentrum soll ein Windpark stehen, Teil dessen, was Elba eine „kulturell vielfältige internationale Stadt nennt, die afrikanische Tradition, Dynamik und Stolz mit hochmoderner Infrastruktur und Dienstleistungen verbindet“.

Akon City, Senegal

Wie schwierig es ist, eines dieser Projekte tatsächlich umzusetzen, zeigt Akon City im Senegal als warnendes Beispiel. Unterstützt vom berühmten R&B-Sänger wollte Akon ein reales Wakanda erschaffen, den fiktiven Schauplatz des Superheldenfilms Black Panther.

Die Renderings sahen beeindruckend aus, und drei Meilen Land in der Stadt Mbodiène wurden ausgewählt, um in eine Stadt der Zukunft verwandelt zu werden. Sie sollte mit Solarenergie betrieben werden, über modernste Architektur verfügen und mit der hauseigenen Kryptowährung des Sängers, Akoin, handeln.

Doch bis 2025 war lediglich ein Empfangsgebäude halb fertiggestellt, ohne Straßen, Wohnraum oder Stromversorgung. Akon räumte ein, dass sein Krypto-Projekt nicht funktioniert habe, es an Investitionskapital mangelte und das gesamte Projekt aufgegeben wurde. Nun gibt es laut Behörden Pläne für ein „realistischeres“ Vorhaben: ein Ferienresort.