Der sich ständig ausweitende Krieg

Paul Craig Roberts

Zero Hedge, normalerweise eine zuverlässige Seite, berichtet, dass das US-Verteidigungsministerium und der NATO-Generalsekretär behaupten, 10.000 bis 12.000 nordkoreanische Soldaten hätten sich den russischen Streitkräften in Kursk angeschlossen, um bei der Vertreibung des ukrainischen Einmarsches zu helfen.

Die Sprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, sagte, wenn die Nordkoreaner für Russland das tun, was die französischen Truppen und das NATO-Personal für die Ukraine tun, werden die USA ihr Verbot aufheben, dass die NATO von der Ukraine aus Raketen nach Russland abfeuert.

Wie Putin gesagt hat, würde dies bedeuten, dass sich die USA/NATO im Krieg mit Russland befinden, was, wie Putin angedeutet hat, eine nukleare Antwort Russlands bedeutet. Warum Putin mit Drohnen, die tief nach Russland hineinfliegen, einverstanden ist, aber nicht mit Raketen, ist unklar.

Was ist von diesem Bericht zu halten? Er erscheint mir unsinnig und steht im Widerspruch zu Putins Abscheu vor einer Ausweitung des Konflikts. Es erscheint mir auch unsinnig, dass Russland die Ukrainer nicht ohne nordkoreanische Verstärkung aus Kursk vertreiben kann.

Es gibt zwei mögliche Erklärungen. Eine ist, dass Washingtons Militär-/Sicherheitskomplex den Krieg weiter nach Russland hineintragen will und aufgrund der bisherigen Nichtreaktion Putins davon überzeugt ist, dass dieser nichts unternehmen wird, und dass die angeblichen koreanischen Truppen nur ein Vorwand sind. Die Neokonservativen glauben, dass Putin nichts als heiße Luft ist und dass sie sein Regime destabilisieren können, indem sie Raketen schicken, die Russen töten und die Infrastruktur in ganz Russland zerstören. Dass Putin nicht bereit war, die ihm zur Verfügung stehenden Kräfte einzusetzen, um einen Konflikt mit einem Dritte-Welt-Militär, das über keinerlei eigene Militärtechnologie verfügt, nach drei Jahren zu beenden, lässt die Neokonservativen vermuten, dass Putin dem Krieg so abgeneigt ist, dass er einfach nichts anderes als eine begrenzte Militäroperation durchführen wird.

Die andere Erklärung ist, dass Putin Washington demonstriert, dass Russland auch ausländische Ressourcen in den Konflikt einbringen kann. Die Franzosen schicken Truppen. Die NATO schickt „Söldner“ Washington liefert Waffen und Leute, die sie bedienen, sowie nachrichtendienstliche und zielgerichtete Informationen. Wenn dies die Erklärung ist, unter der Annahme, dass es dort tatsächlich nordkoreanische Truppen gibt, zeigt dies, dass Putin die Situation nicht richtig versteht.

Präsident Putin, Sie befinden sich im Krieg. Sie, Russland, China und der Iran stehen der amerikanischen Hegemonie im Wege. Die amerikanische Außenpolitik hat die neokonservative Doktrin, dass Hegemonie das Hauptziel der amerikanischen Außenpolitik ist, nicht verworfen. Deshalb ist Ihre Unterstützung für Friedensverhandlungen unsinnig. Verhandlungen machen keinen Sinn. Sie zeigen, dass Sie humanitär, aber unrealistisch sind.

Russland steht Washington im Weg. Es kann keinen Frieden geben, solange Washington sein außenpolitisches Ziel nicht neu definiert oder Russland in seine Einzelteile zerlegt. Während Putin von Friedensverhandlungen mit der Ukraine spricht, versucht Washington, mit einer farbigen Revolution in Georgien eine zweite Front gegen Russland zu eröffnen.

Egal welches Friedensabkommen Putin abschließen mag, es hätte kaum mehr Bestand als das Minsker Abkommen, Washingtons Zusicherung, die NATO nicht weiter nach Osten auszudehnen, oder eine der vielen gebrochenen Vereinbarungen des 20. Jahrhunderts. Washington respektiert letztlich nur Stärke – und Russland hat bisher keine entschlossene Kraft gezeigt. Ebenso wenig China und Iran. Das Fehlen einer wirklichen Gegenmacht könnte in einen großen Krieg münden.