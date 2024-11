Stimmen Sie ab, ganz nach Ihrem Gefühl – bei dieser Show dreht sich ohnehin alles um Emotionen.

Machen Sie nur nicht den Fehler zu denken, dass Sie etwas anderes tun, als an einem emotionalen Schnuller zu nuckeln, denn das tun Sie nicht.

Mein einziger Standpunkt dazu, wie die Amerikaner wählen sollten, ist, dass sie das tun sollten, was ihnen ein gutes Gefühl gibt, denn das ist alles, was die Präsidentschaftswahlen in den USA sind: ein emotionales Beruhigungsmittel, um den Massen das Gefühl zu geben, dass sie eine gewisse Kontrolle über ihr Land haben. Es geht um Gefühle und um nichts anderes.

Wenn Sie sich gut fühlen, wenn Sie für Kamala Harris stimmen, weil sie vorgibt, als würden Sie den Faschismus stoppen oder Frauen und Minderheiten schützen oder dabei helfen, einen Waffenstillstand in Gaza zu sichern oder was auch immer, dann nur zu. Dafür ist Ihre Stimme ja da.

Wenn Sie sich gut fühlen, wenn Sie für Donald Trump stimmen, weil er vorgibt, als würden Sie es dem Establishment zeigen oder die Demokraten für ihre Untaten bestrafen oder die Kriege beenden oder was auch immer, dann tun Sie das auf jeden Fall. Bei diesem ganzen Spektakel geht es ausschließlich um Gefühle.

Wenn Sie sich gut dabei fühlen, eine dritte Partei zu wählen, weil Sie so tun können, als gäbe es eine Lösung in der Wahlpolitik oder als würde das Imperium jemals zulassen, dass jemand, der sich wirklich gegen die Missbräuche des Kapitalismus, des Militarismus und des Imperialismus wendet, auch nur in die Nähe der Macht kommt, dann gehen Sie hin und geben Sie Ihre Stimme ab. Was auch immer Ihre Gefühle anregt.

Machen Sie nur nicht den Fehler zu denken, dass Sie etwas anderes tun, als an einem emotionalen Schnuller zu saugen, denn das tun Sie nicht.

Egal, wie Sie wählen, die Demokraten werden weiterhin ungefähr die Hälfte der Zeit gewinnen, und die Republikaner die andere Hälfte.

Ganz gleich, wie Sie wählen, die immer weiter ausufernden Missbräuche des Kapitalismus und der Plutokratie werden das Leben der einfachen Amerikaner weiter verschlechtern.

Egal, wie Sie wählen, die US-Kriegsmaschinerie wird weiterhin albtraumhafte militärische Massengewalt über Menschen in anderen Ländern ausüben, um ihr weltumspannendes Imperium zu erhalten.

Unabhängig davon, wie Sie abstimmen, werden die profitorientierten Systeme, die unsere Welt beherrschen, die Vernichtung unserer Biosphäre in einem alarmierend schnellen Tempo fortsetzen.

Ganz gleich, wie Sie wählen, die sich abzeichnenden Konfrontationen des Imperiums mit Russland und China garantieren zeitnah weitere weltbedrohende nukleare Politik.

Egal, wie Sie wählen, die Menschen im globalen Süden werden weiterhin ausgeraubt und ausgebeutet, um die westlichen Bürger des imperialen Kerns mit genügend billigem Zeug zu versorgen, damit sie ruhig und gefügig bleiben.

Ganz gleich, wie Sie wählen, die USA werden weiterhin Hungersanktionen, Blockaden und Wirtschaftskriege einsetzen, um schwächere Nationen zum Gehorsam zu zwingen.

Ihre Herrscher werden Ihnen niemals die Mittel an die Hand geben, um diese Missstände zu beenden, weil zu viel Macht von ihrer Fortsetzung abhängt. Sie werden Ihnen nur die Mittel an die Hand geben, um Ihre eigenen Frustrationen zu beschwichtigen und Ihre Unzufriedenheit zu besänftigen, indem sie Ihnen alle vier Jahre ein falsches Ritual vorsetzen, an dem Sie teilnehmen können und das Ihnen das Gefühl gibt, ein gewisses Maß an Kontrolle zu haben.

Sie werden sich niemals durch Wahlen aus dieser Situation herauswinden. Die Oligarchen und Imperiumsmanager, die Sie beherrschen, werden sich niemals durch das Ankreuzen eines Kästchens von Ihnen stürzen lassen. Diese Soziopathen werden Ihnen ihre Macht niemals freiwillig und aus reiner Herzensgüte überlassen.

Ihre Herrschaft wird enden, wenn das Projekt des US-Imperiums endet – entweder aufgrund äußerer Kräfte, die sich ihrer Kontrolle entziehen, aufgrund innerer Kräfte, die sich ihrer Kontrolle entziehen, oder aufgrund einer Kombination dieser beiden Faktoren. Es wird nicht passieren, weil jemand in irgendeinem November gewählt hat. Es wird nur geschehen, weil es gezwungen wurde, zu geschehen.

Sie können helfen, dies zu erzwingen, indem Sie daran arbeiten, in Ihrem Land einen revolutionären Zeitgeist zu fördern. Sie können dies tun, indem Sie helfen, so viele Ihrer Landsleute wie möglich aufzuwecken, damit sie erkennen, dass ihre Regierung und die Medien sie durchgehend belügen, dass alles, was man ihnen über ihr Land und ihre Welt beigebracht hat, falsch ist und dass eine bessere Welt möglich ist.

Lügen und Propaganda spielen eine enorme Rolle bei der Aufrechterhaltung der imperialen Machtstruktur, sodass der effektivste Weg, sie zu stürzen, in der Verbreitung der Wahrheit und des Bewusstseins liegt. Zeigen Sie den Menschen, wie sie belogen, missbraucht und bestohlen werden. Bringen Sie ihnen die Wahrheit über die Kriege, über ihre Regierung, über ihre Medien, über ihre Nation, über die Menschen, die ihre Regierung als Feinde bezeichnet, und über die missbräuchlichen Systeme, unter denen sie alle leben, bei.

Das ist echte Action. Diese Art von Arbeit ist wichtig. Ihre Stimme ist nur dann wichtig, wenn sie Ihnen hilft, sich auf eine bestimmte Weise zu fühlen. Tun Sie also alles, was Sie tun müssen, um sich am Wahltag so zu fühlen, wie Sie sich fühlen wollen, und gehen Sie dann an Ihre eigentliche Arbeit.