Der Sieg von Russland und China im Golfkrieg und die Exzesse der „Propaganda“

Alfredo Jalife-Rahme

Die Vereinigten Staaten haben es nicht geschafft, die Revolutionsgarden zu vernichten. Ihr Krieg gegen Iran ist daher eine militärische Niederlage. Aber mehr noch, sie selbst haben den Beginn des Zusammenbruchs ihrer Golfverbündeten verursacht. In diesem Sinne sollten die Folgen ihres Krieges den Beginn ihres eigenen Zusammenbruchs markieren.

Die beiden gegensätzlichen Erzählungen haben ihren Werbehöhepunkt erreicht: Einerseits verkünden die größtenteils von Israel kontrollierten orwellschen Medien die vernichtende „Niederlage“ des Iran, deren triumphalistisches Loblied vom „evangelikalen zionistischen“ Kriegsminister [1] Pete Hegseth (PH) gefördert wird, und andererseits verkünden die sehr dreisten, scheinbar überprüfbaren un