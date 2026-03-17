Am „Tag des Bewusstseins für Long Covid“ rückt ein Verfahren in den Niederlanden in den Fokus, in dem weitreichende und kontroverse Argumente zur Entstehung von Covid-19 und zur Rolle der mRNA-Impfstoffe vorgebracht werden.

Im Zentrum steht die These, dass die Pandemie nicht zufällig entstanden sei, sondern im Voraus geplant worden sein könnte. Zudem wird argumentiert, dass mRNA-Impfstoffe nicht nur medizinische Produkte, sondern Teil eines komplexen Systems mit Eigenschaften einer Biowaffe seien.

⚠️ 💉⚡️Explosive Vorwürfe vor Gericht in den Niederlanden



Am „Tag des Bewusstseins für Long Covid“ wird vor Gericht argumentiert, dass die Pandemie kein Zufall, sondern geplant gewesen sein könnte und die mRNA-Impfstoffe als Biowaffen-Systeme einzustufen seien.



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Zentrale Argumente im Verfahren

Die vorgebrachten Positionen stützen sich unter anderem auf Aussagen des verstorbenen US-Juristen und Biowaffen-Experten Francis Boyle. In dem Vortrag wird behauptet, die mRNA-Injektionen enthielten Bestandteile aus sogenannter Gain-of-Function-Forschung, also gezielter Veränderung von Viren zur Steigerung ihrer Eigenschaften.

Weiter wird argumentiert, das Spike-Protein, das durch die Impfung im Körper produziert wird, sei nicht natürlichen Ursprungs, sondern Ergebnis solcher Forschung. Die Impfstoffe würden demnach aus zwei Komponenten bestehen: einer biologischen „Nutzlast“ in Form des Spike-Proteins sowie einem Verabreichungssystem.

Besonders hervorgehoben wird der Einsatz von Nanotechnologie. Die sogenannten Lipid-Nanopartikel, die die mRNA in die Zellen transportieren, werden in der Argumentation als hochentwickelte Plattform beschrieben, die möglicherweise aus militärischer Forschung hervorgegangen sei.

Vorwürfe gegen bekannte Akteure

Im Rahmen der vorgetragenen Argumentation werden auch prominente Persönlichkeiten genannt, darunter Bill Gates sowie Pfizer-Chef Albert Bourla. Sie werden im Kontext möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit erwähnt, basierend auf Interpretationen des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs.

Diese Einordnung ist Teil der juristischen Argumentation innerhalb des Verfahrens und stellt keine gerichtliche Feststellung dar.

Kernaussage der Argumentation

Die zentrale These der Klägerseite lautet, dass Covid-19 und die Impfstoffe nicht getrennt zu betrachten seien, sondern als ein integriertes System aus biologischer Wirkung und technologischer Verabreichung.

Demnach gehe es nicht nur um ein Virus oder eine medizinische Maßnahme, sondern um eine Kombination aus Forschung, Technologie und globaler Umsetzung.

Bezug auf wissenschaftliche Studien

Zur Untermauerung der Argumentation wird unter anderem auf eine Studie aus dem Jahr 2015 verwiesen, die in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurde. Darin wurde beschrieben, wie Coronaviren aus Fledermäusen so verändert werden können, dass sie potenziell Menschen infizieren.

In der Interpretation des Vortrags wird dies als Beispiel für Gain-of-Function-Forschung angeführt.

Fazit

Der Fall verdeutlicht, wie stark die Debatte rund um Covid-19, Impfstoffe und globale Institutionen weiterhin polarisiert.

Während offizielle Stellen von einer Pandemie natürlichen Ursprungs und wirksamen Impfstoffen ausgehen, werden in anderen Kreisen gegenteilige Narrative vor Gericht und in der Öffentlichkeit vertreten.

Die juristische und gesellschaftliche Aufarbeitung solcher Vorwürfe dürfte die Diskussion auch künftig prägen.