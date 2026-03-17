Wie Iran und China das Schachbrett des Krieges formen

Chinas doppelgleisige Reaktion auf den US-israelischen Krieg gegen Iran spiegelt eine breitere geopolitische und wirtschaftliche Strategie wider, die vom Schlachtfeld bis zum globalen Finanzsystem reicht.

Pepe Escobar

China reagiert offiziell auf zwei parallelen Gleisen auf den Krieg des Epstein-Syndikats – oder US-israelischen – Kriegs gegen Iran: über einen diplomatischen Sprecher und einen militärischen Sprecher.

Übersetzung: China sieht den Krieg sowohl als extreme politische/diplomatische Spannung als auch als militärische Bedrohung.

Chinas militärischer Sprecher, ein Oberst der Volksbefreiungsarmee (PLA), spricht in Metaphern. Er hat explizit gesagt, dass die USA „kriegsabhängig“ seien, mit nur 250 Jahren Geschichte und nur 16 Jahren Frieden.

Er positioniert die USA klar als globale Bedrohung. Und ebenso als moralische Bedrohung.

Chinas Präsident Xi Jinping konzentriert sich fest darauf, eine dauerhafte Verbindung zwischen Marxismus und Konfuzianismus herzustellen.

Der Schlüsselbeitrag des Konfuzius zum politischen Denken ist die präzise Verwendung von Sprache. Nur derjenige, der mit präzisen Metaphern und moralischem Gewicht spricht, kann eine Nation regieren.

Deshalb entwickelt China sorgfältig eine stetige moralische und ethische Kritik am amerikanischen Wahlkrieg gegen Iran. Es betont, wie dies der Angriff einer Nation ist, die ihren moralischen Kompass verloren hat.

Der Globale Süden versteht die Botschaft vollkommen.

Zusätzlich zeigen Fakten auf dem Schlachtfeld, wie China auch die Regeln des Krieges in Iran verändert hat.

Das iranische Netzwerk ist nun vollständig mit dem BeiDou-Satellitensystem verbunden. Das erklärt, wie Iran nun präzise zuschlägt und jede Bewegung der US-israelischen Kombination auf eine China-Tech-Digitale Mauer trifft (über 40 BeiDou-Satelliten im Orbit). Das sorgt für exzellente iranische Raketenpräzision und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Störungen.

Im Rahmen ihrer 25-jährigen umfassenden strategischen Partnerschaft hat China Iran auch Langstrecken-Radars geliefert, die mit Satellitensystemen integriert sind. Der Schlüsselpunkt ist Irans nun viel kürzere Reaktionszeit im Vergleich zum 12-Tage-Krieg.

Russland hat auf einem parallelen Gleis geholfen und ermöglicht es Iran, das anzuwenden, was Russland in der Ukraine über westliche Systeme wie Patriot und IRIS-T gelernt hat. Es geht nicht nur um Massendrohnen-Sättigungstaktiken; es geht darum, die russische Art zu lernen, Drohnenschwärme mit ballistischen Raketensalven zu koordinieren. Genau das wirkt – verheerend – in den neuesten Phasen der Operation True Promise IV.

Go spielen: Es geht um den Petroyuan

Nun konzentrieren wir uns auf das entscheidende Gambit der Straße von Hormus. Der Schlüsselauszug ist, dass Iran nur den Transit für Öltanker erlaubt, deren Ladung in Petroyuan abgerechnet wurde. Keine Dollar. Keine Euro. Nur Yuan.

Tatsächlich hatte China bereits im Dezember 2022 begonnen, das Bretton-Woods/Petrodollar-System zu beenden, als Peking die Petro-Monarchien des Golf-Kooperationsrats (GCC) einlud, Öl und Gas an der Shanghai Stock Exchange zu handeln.

Nun koppeln wir all das mit dem chinesischen 15. Fünfjahresplan, der gerade in Peking diskutiert und genehmigt wurde.

Redet von einer tiefgehenden systemischen Vision.

Auf ganz ganzheitliche Weise haben Pekings Planer das BIP-Wachstum auf vier Prozent festgelegt; die digitale Wirtschaft auf 12,5 Prozent des BIP; grüne Energie-Lösungen auf 25 Prozent; Oberflächenwasserqualität auf 85 Prozent; eine Lawine an hochwertigen Patenten; all das und mehr, gleichberechtigt auf dem Tisch, mit harten Zielen zu erreichen und verbindlichen Indikatoren bis 2030.

Das bedeutet, die Chinesen behandeln Wirtschaft, Energiesicherheit, Ökologie, Bildung und Gesundheitswesen, als wären sie Organe desselben gesunden Körpers. So treibt Urbanisierung die Produktivität an: viel Investition in F&E treibt immer mehr Patente an; Patente treiben die digitale Wirtschaft an; und grüne Energie-Lösungen treiben strategische Unabhängigkeit an.

Der neueste Fünfjahresplan zeigt endgültig, wie China metikulös plant, der Führer der kommenden Tech-Zukunft zu sein. Und das geht weit über 2030 hinaus, bis zur Mitte des Jahrhunderts.

Es ist kein Wunder, dass das Zerschlagen des Petrodollars eine Schlüsselrolle in diesem Prozess des Wandels des aktuellen Systems internationaler Beziehungen spielt. Iran serviert es China nun auf dem Silbertablett, indem es den Petrodollar durch den Petroyuan an der kritischsten Engstelle der Welt ersetzt, durch die 20 Prozent des globalen Öls transitiert.

Irans Zug ist nicht militärisch; er ist finanziell nuklear. Was das alles erleichtert, ist, dass Iran bereits das Modell für den Rest des Globalen Südens bietet: fast 90 Prozent der Rohöl-Exporte Teherans werden in Yuan über das CIPS-Zahlungssystem abgerechnet.

Der Globale Süden könnte letztendlich das sehr einfache Modell verankern. Teheran sagt nicht, dass die Straße von Hormus blockiert ist. Sie ist nur für das feindliche Epstein-Syndikat – die USA – und seine Vasallen blockiert, die in Petrodollars handeln. Schifffahrtsrouten werden in Echtzeit zu politischen Filtern.

Während der Globale Süden zum Petroyuan migriert, stirbt der hegemoniale Petrodollar – seit 1974 – ab.

Jeder Händler auf dem Planeten weiß mittlerweile, wie der Petrodollar funktioniert. Nach dem Öl-Schock 1973 einigten sich GCC und OPEC 1974 darauf, dass Öl nur in US-Dollar gehandelt werden darf.

Ölexporteuren müssen ihre Dollargewinne zwangsläufig in US-Staatsanleihen und -Aktien reinvestieren. Das verstärkt die Rolle des US-Dollars als Reservewährung; finanziert US-Tech-Investitionen; finanziert den industriell-militärischen Komplex und ihre Forever Wars; und vor allem finanziert es die – unbezahlbare – US-Schuld de facto.

China, Russland und Iran als BRICS-Mitglieder stehen an vorderster Front beim Vorantreiben alternativer Zahlungssysteme; entscheidend ist das Umgehen des Petrodollars.

Das ist also weit mehr als die Kontrolle über Öl – die angebliche Begründung für die schambole, ungeplante „Exkursion“ (Trump-Terminologie) nach Iran.

Aus praktischer Sicht schreiben die Fakten auf dem Boden bereits Major Fail. Der Konterpunch ist auf einem ganz neuen Level.

Die IRGC geht Sun Tzu

Die Bewaffnung der Straße von Hormus ist Sun Tzu, revidiert von Irans Islamischer Revolutionsgarde (IRGC). Sowohl ein Konnektivitätskoridor – die Straße von Hormus – als auch eine Währung – der Yuan – sind nun Waffen der imperialen Zerstörung. Wer braucht schon eine Atombombe?

Im Spiel steht die Kontrolle des globalen Finanzsystems – weit über 2030 hinaus, bis zur Mitte des Jahrhunderts und darüber hinaus. Was wir in Echtzeit beobachten, sind die Perser, die Schach spielen – in dem sie exzellieren – aber mit Elementen des chinesischen Weiqi („Go“ auf Englisch).

Go ist organisch. Wenn die kleinen Steine im Spiel verbinden, formen sie Gestalt und langfristige Kontrolle über das gesamte Brett. In unserem Fall das geopolitisch/geowirtschaftliche Schachbrett. Es geht um Positionierung, Geduld, Anhäufen von Vorteilen und Strategiemanagement.

Das ist das „Geheimnis“, warum der Krieg gegen Iran China nun den entscheidenden Zug bietet. Peking hat das Schachbrett jahrelang mit unendlicher Geduld geformt: Schaffung multilateraler Institutionen; Schlüsselrolle in BRICS und SCO; Aufbau der Neuen Seidenstraßen (BRI); Investitionen in alternative Abrechnungssysteme; Turbo-Diplomatie.

Go ist extrem rational. Formst du das Brett richtig, scheiterst du nicht. Das Spiel spielt sich selbst. Genau da sind wir jetzt. Und deshalb ist der Imperiale Schreihals mit seinen Speichelleckern, Enablern und Vasallen verblüfft und erstarrt: Gefangener seines eigenen Sumpf aus Hybris.