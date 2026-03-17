Trump sagt: „Der Krieg wird diese Woche nicht vorbei sein“, Iran bestreitet, dass Gespräche stattfinden; Pentagon bestätigt 200 US-Opfer

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Das Pentagon bestätigte am Montag, dass etwa 200 US-Soldaten im Krieg gegen den Iran verwundet wurden.

im Krieg gegen den Iran verwundet wurden. Trump antwortet mit „Ich glaube nicht“, als er gefragt wird, ob der Krieg bald beendet sein wird , merkt an, „nicht diese Woche“, bekräftigt, dass die Militäraktion mit voller Kraft fortgesetzt wird , wobei der Schwerpunkt auf der iranischen Bedrohung der Schifffahrt liegt

, merkt an, „nicht diese Woche“, , wobei der Schwerpunkt auf der iranischen Bedrohung der Schifffahrt liegt Der Iran hat frühere Berichte über diplomatische Kontakte mit den USA zurückgewiesen und sie als „falsch“ bezeichnet, er sagt, sein letzter Kontakt mit dem US-Gesandten Witkoff habe vor dem amerikanischen Angriff stattgefunden.

und sie als „falsch“ bezeichnet, er sagt, sein letzter Kontakt mit dem US-Gesandten Witkoff habe vor dem amerikanischen Angriff stattgefunden. Trump drängt auf eine multinationale Hormuz-Eskortkoalition, während die Verbündeten zögern ; Bessent sagt, die USA würden „vorerst“ begrenzte Durchfahrten für iranische, chinesische und indische Tanker zulassen, um die globale Versorgung zu stabilisieren.

; Bessent sagt, die USA würden „vorerst“ begrenzte Durchfahrten für iranische, chinesische und indische Tanker zulassen, um die globale Versorgung zu stabilisieren. Trump deutete an, das Treffen in Peking vom 31. März bis 2. April zu verschieben, sofern China nicht zur vollständigen Wiederöffnung der Meerenge beiträgt, und verwies dabei auf Pekings starke Abhängigkeit vom Öl aus dem Golf.

und verwies dabei auf Pekings starke Abhängigkeit vom Öl aus dem Golf. Iran lehnt Waffenstillstand ab und verspricht anhaltende Verteidigung; die selektive Hormuz-Politik wird fortgesetzt, wobei der Verkehr weiterhin um 70–90 % zurückgegangen ist und nur „befreundete“ Schiffe sicher passieren können.

die selektive Hormuz-Politik wird fortgesetzt, wobei der Verkehr weiterhin um 70–90 % zurückgegangen ist und nur „befreundete“ Schiffe sicher passieren können. Energieinfrastruktur am Golf unter anhaltendem Beschuss; regionale Stellvertreter (Houthis, andere) drohen mit weiteren Störungen der Umleitungsrouten.

***

Pentagon: 200 Soldaten nach zwei Wochen Krieg verwundet

Das Pentagon gab am Montag bekannt, dass seit Ausbruch des Krieges der USA und Israels gegen den Iran etwa 200 amerikanische Soldaten verwundet wurden, wobei sich die Verluste auf Stützpunkte und Standorte in sieben Ländern verteilten.

In der Erklärung hieß es, dass die „überwiegende Mehrheit“ dieser Verletzungen „leicht“ sei und dass laut CENTCOM bereits über 180 Soldaten wieder ihren Dienst aufgenommen hätten. Die offizielle Zahl der gefallenen Soldaten liegt bei 13, während die USA in die dritte Woche des Konflikts eintreten.

Doocy: You said: they hit Qatar, Saudi Arabia UAE, Bahrain, Kuwait nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that that might be their retaliation?



Trump: Nobody. Nobody. No no no no. The greatest experts—nobody thought they… pic.twitter.com/FJhYTQ8ziK — Acyn (@Acyn) March 16, 2026

Übersetzung von „X“: Doocy: Sie sagten: Sie haben Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Kuwait angegriffen – damit hatte niemand gerechnet. Wir waren schockiert. Sind Sie überrascht, dass Ihnen niemand im Voraus mitgeteilt hat, dass dies ihre Vergeltungsmaßnahme sein könnte? Trump: Niemand. Niemand. Nein, nein, nein, nein. Selbst die besten Experten – niemand hätte gedacht, dass sie zuschlagen würden…

Berühmtes Hotel in Bagdad und Sitz der EU- und saudischen Vertretungen von Drohne getroffen; Iran dementiert Gespräche mit den USA

Am Montagabend schlug eine Drohne in das Al-Rasheed-Hotel im Zentrum von Bagdad ein, löste einen massiven Brand aus und ließ dichten Rauch aus den oberen Stockwerken des Wahrzeichens aufsteigen – ein Vorfall, der weithin als einer der symbolträchtigsten und bedeutendsten Angriffe auf die irakische Hauptstadt seit Ausbruch des Konflikts zwischen den USA und dem Iran vor mehr als zwei Wochen angesehen wird.

Der Angriff traf das 18-stöckige Hotel am späten Abend; Augenzeugenvideos bestätigen den Angriff ebenfalls. Bislang hat keine Gruppe die Verantwortung übernommen, und die irakischen Behörden haben noch nicht bestätigt, wer die Drohne gestartet hat. US-Stützpunkte im Irak sind in letzter Zeit angeblich von pro-iranischen irakischen paramilitärischen Gruppen angegriffen worden, und nicht nur direkt vom Iran aus.

Al-Rasheed-Hotel im Zentrum von Bagdad

Al Jazeera berichtet von einer panischen Stimmung am Ort des Geschehens:

Die beiden obersten Stockwerke des Al-Rasheed-Hotels, in dem die diplomatischen Vertretungen der Europäischen Union und Saudi-Arabiens untergebracht sind, wurden von einer Drohne getroffen. Auch westliche Mitarbeiter sind in dem Hotel untergebracht, darunter Angestellte von Ölkonzernen. Wir wissen nicht mit Sicherheit, wer für den Angriff verantwortlich ist, aber es ist erwähnenswert, dass das Hotel in der Grünen Zone liegt und somit nicht weit von der US-Botschaft entfernt ist, die ebenfalls vor weniger als 48 Stunden getroffen wurde. Sicherheitskräfte wurden unmittelbar nach der Explosion in das Gebiet entsandt. Sie geben an, dass die Explosion nur Sachschaden verursacht habe und keine Verletzten gemeldet worden seien.

Zuvor hatte der Iran gewarnt, dass US-Unternehmen, US-Interessen und Industriegebiete in der gesamten Region angegriffen werden könnten. Er forderte Unbeteiligte auf, diese Orte zu verlassen, da sie alle potenzielle Ziele seien. Der Iran kündigte zudem an, die „Verstecke“ der US-Streitkräfte anzugreifen, selbst wenn sich diese in Hotels befänden.

BREAKING: European Union mission HQ at Royal Tulip Al-Rasheed Hotel in Baghdad, Iraq bombed by drone pic.twitter.com/o8y1pCzieI — Rapid Report (@RapidReport2025) March 16, 2026

Ebenfalls erwähnenswert am späten Montagabend ist, dass der Iran frühere Berichte über diplomatische Kontakte mit den USA zurückgewiesen und diese laut staatlichen Medien als „falsch“ bezeichnet hat. Der Ölpreis erholte sich nach dieser Zurückweisung. Außerdem heute von Präsident Trump:

Übersetzungen von „X“: „Aber es ist Frankreich, wir erwarten ja keine Perfektion …“ Unglaublich.

EILMELDUNG: Präsident Trump bewertet seine Gespräche mit dem französischen Präsidenten: „Ich habe mit ihm gesprochen. Auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen, er hat eine 8 verdient. Nicht perfekt. Aber es ist Frankreich, da erwarten wir keine Perfektion.“

Der iranische Außenminister Araghchi und der US-Gesandte Witkoff standen in den letzten Tagen per SMS in Kontakt

Der israelische Sender Channel 12 berichtet über diesen offenbar einzigen Kommunikationskanal zwischen Washington und Teheran, aber zumindest ist das schon mal etwas. Präsident Trump scheint darauf Bezug genommen zu haben, als er zuvor mit Reportern sprach und sagte, die verfeindeten Seiten würden „reden“ – doch es ist unklar, ob Teheran zu einem dauerhaften Waffenstillstand bereit ist. Tatsächlich hat Teheran in letzter Zeit erklärt, es wolle den Vereinigten Staaten einen höheren Preis abverlangen.

Diese offensichtliche Bestätigung des Kontakts zwischen Witkoff und Araghchi ließ die Ölpreise auf die Schlagzeile hin fallen:

Spekulationen und Propaganda über Khameneis Sexualität und Führungsfähigkeit nehmen kein Ende

Es ist zu erwarten, dass in Kriegszeiten Propaganda und psychologische Kriegsführung zwischen den verfeindeten Parteien hin und her fliegen. Genau das scheint derzeit zu geschehen, da immer mehr Fragen rund um den geheimnisumwitterten Obersten Führer Mojtaba Khamenei aufkommen. Am Montag gab es eine Flut von Spekulationen und Schlagzeilen. Zum Beispiel:

Präsident Trump soll über Geheimdienstinformationen informiert worden sein, wonach der oberste Führer des iranischen Regimes, Mojtaba Khamenei, der sich den Spitznamen „die Macht hinter der Robe“ verdient hat, als er als Vertrauter seines alternden Vaters fungierte, eine langjährige sexuelle Beziehung zu seinem Privatlehrer aus Kindertagen unterhielt und wahrscheinlich schwul ist.

Anscheinend hegte sein Vater ernsthafte Zweifel an den Fähigkeiten des jüngeren Khamenei und befürchtete, er sei „unqualifiziert“. Time schrieb, dass „Khamenei sich auch der Probleme in Mojtabas Privatleben bewusst war, die seine Zweifel an der Nachfolge noch verstärkten“. Unter Berufung auf diese Berichte und all die Spekulationen behauptet die NY Post auf der Grundlage anonymer Quellen, dass „Trump seine Überraschung nicht verbergen konnte und laut lachte, als er über die Informationen informiert wurde, wie aus Quellen hervorgeht“. Ob daran etwas Wahres ist oder nicht, ist eine andere Frage, und Amerikas Kriege im Nahen Osten in den letzten mehr als zwei Jahrzehnten haben gezeigt, dass die westliche Öffentlichkeit in Zeiten intensiver Konflikte mit allerlei sensationellen Behauptungen überschüttet wird. Es gibt auch hartnäckige Gerüchte, der neue Ayatollah könnte nach zwei Wochen intensiver US-amerikanisch-israelischer Bombardements tot sein.

Trump sagt, der Iran wolle einen Deal schließen und man sei im „Gespräch“; Israel werde keine Atomwaffe einsetzen

Präsident Trump sagte am Montag, dass „zahlreiche Länder mir mitgeteilt haben, sie seien auf dem Weg“, um bei der vollständigen Öffnung der Straße von Hormus zu helfen – doch derzeit ist nicht bekannt, um welche Länder es sich handelt. Er sagte, Außenminister Rubio werde dies bald bekannt geben, nannte jedoch kein Datum.

Trump erklärte zudem kürzlich in Bezug auf die iranische Führung nach den ersten Enthauptungsschlägen, gefolgt von zwei Wochen intensiver Bombardements: „Wir kennen ihre Führer gar nicht“, und betonte, dass sie alle tot sein könnten. Er erwähnte ausdrücklich, dass der neue Ayatollah Khamenei tot sein könnte, doch sei dies letztlich unbekannt. Er behauptete ferner: „Sie verhandeln“, aber Trump weiß nicht, ob Teheran bereits bereit ist für eine Art Abkommen, um den Konflikt zu beenden. Die Ölpreise fielen sofort aufgrund dieser Schlagzeilen. Und in diesem Zusammenhang bekräftigte er, dass „die Ölpreise sehr, sehr schnell sinken werden“, sobald der Krieg beendet ist.

🚨 POTUS: "You can't let the most violent, vicious country in the last 50 years have a nuclear weapon. The Middle East will be gone. Israel will go first. And they'll certainly take a shot at us… our act together. Iran is a nation of great terror."pic.twitter.com/9D82hQLdWp — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 16, 2026

Übersetzung von „X“: POTUS: „Man darf nicht zulassen, dass das gewalttätigste und grausamste Land der letzten 50 Jahre Atomwaffen besitzt. Der Nahe Osten wäre dem Untergang geweiht. Israel wäre als Erstes dran. Und sie würden es mit Sicherheit auf uns abgesehen haben … auf uns alle gemeinsam. Der Iran ist eine Nation des Schreckens.“

Zu den weiteren interessanten Punkten gehörte auch eine Erwähnung der iranischen Opposition: „Sie können mutig sein, aber sie sind nicht dumm“, sagte Trump. Auch in Bezug auf Israel versicherte Trump, dass es keine Atomwaffe einsetzen würde. Auf die Frage nach israelischen Atomwaffen und einer Eskalation antwortete Trump: „Israel würde das nicht tun.“

Trump sagt, die USA würden den Iran „hart angehen“, um Bedenken hinsichtlich der Schifffahrt auszuräumen

Präsident Trump hat ein Update zur laufenden US-Militäraktion gegen den Iran gegeben und diese als in den letzten Tagen mit voller Kraft fortgesetzt beschrieben.

Er verwies auf bedeutende Erfolge, darunter den Angriff auf mehr als 7.000 Ziele im gesamten Iran, die Dezimierung der iranischen Flugabwehrausrüstung und eine 95-prozentige Einschränkung der iranischen Drohnenangriffskapazitäten.

Trump betonte, dass die iranischen Raketen- und Drohnenfabriken massiv angegriffen worden seien, wodurch dem Land nur noch wenige Raketen verblieben und seine Fähigkeit zur Produktion weiterer Raketen stark beeinträchtigt sei: „Wir haben die Fähigkeit des Iran, die Schifffahrt zu bedrohen, schwer geschwächt.“

Trump hob konkrete Maßnahmen gegen die Marine- und strategischen Ressourcen des Iran hervor und verwies auf die Zerstörung von mehr als 30 Minenlegerschiffen sowie Angriffe auf die Insel Kharg – die als weitgehend zerstört beschrieben wurde, mit Ausnahme des Bereichs der Ölpipelines.

Er warnte, dass mit einem einzigen Befehl die dort verbleibende Ölinfrastruktur beseitigt werden könnte, und unterstrich damit die Bemühungen, die Fähigkeit des Iran zu untergraben, die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen.

Er äußerte sich unsicher darüber, ob in der Meerenge bereits Minen ausgelegt wurden, und forderte andere Nationen, darunter China und Japan, nachdrücklich auf, bei der Sicherung der Wasserstraße mitzuwirken, wobei er anmerkte, dass einige Länder wenig Bereitschaft zur Unterstützung gezeigt hätten.

Diese Äußerungen spiegeln Trumps Darstellung einer hochwirksamen und sich verschärfenden Operation inmitten des umfassenderen US-israelischen Konflikts mit dem Iran wider, während er gleichzeitig einen Teil der Verantwortung für die regionale Stabilität auf internationale Partner verlagert.

Hormuz „selektive Störung“

Der Iran-Krieg und die Krise in der Straße von Hormuz befinden sich weiterhin in einer angespannten Phase selektiver Störung und nicht in einer vollständigen Sperrung, wobei der Brent-Rohölpreis heute nachgab (auf rund 102 $ nach früheren Spitzenwerten), während die Märkte die Angriffe vom Wochenende und die neuen US-Kommentare verdauen. Die US-Präzisionsbombardements auf der Insel Kharg trafen ausschließlich militärische Einrichtungen (Minen, Raketen, Luftabwehr) – der Ölexportterminal (über 90 % der iranischen Verladungen) blieb unversehrt und betriebsbereit. Wie die Rabobank feststellt: „Trump bemühte sich sehr, deutlich zu machen, dass die Ölinfrastruktur nicht ins Visier genommen wurde, doch die implizite Drohung, dass dies geschehen könnte, ist alles andere als subtil“, wobei Trump später über weitere Angriffe „nur zum Spaß“ scherzte.

Tankerpassagen durch den Hormuz mit AIS-Transpondern. Nun haben wir berichtet, dass einige Tanker ihre Transponder ausgeschaltet haben, um unbemerkt durch die Wasserstraße zu fahren.

Aktuelle Schiffsverfolgungsdaten von Bloomberg zeigen, dass sich die Meerenge auf beiden Seiten in einen riesigen Parkplatz für Tanker verwandelt hat. Es könnte Wochen, wenn nicht sogar länger dauern, bis sich der Stau aufgelöst hat.

Die USS Tripoli (ein leichter Flugzeugträger mit ca. 2.500 Marines und F-35B-Kampfflugzeugen) wurde in den Persischen Golf verlegt, was Spekulationen über mögliche Bodeneinsätze (Sicherung von Kharg oder Räumung der nördlichen Zugänge) nährt, was die Rabobank als „erhebliche Eskalation“ bezeichnet. Am Wochenende kam es zu vereinzelten iranischen Angriffen auf US-nahe Ölförderanlagen am Golf, und der Hafen von Fujairah wurde heute erneut angegriffen. Die selektive Politik des Iran hält an: Der Schiffsverkehr ist weiterhin um 70–90 % zurückgegangen, aber „befreundete“/neutrale Schiffe (aus dem Iran, China, Indien und Pakistan) setzen ihre begrenzten Durchfahrten fort. Das herausragende Ereignis des Tages bleibt der Tanker Karachi der Pakistan National Shipping Corp (mit Rohöl aus Abu Dhabi), der mit voll aktivem AIS sicher die Durchfahrt absolvierte – der bislang deutlichste Erfolg eines nicht-iranischen Schiffes.

CONFIRMED – Iran is allowing select vessels transit the SoH after verfication



At least 4 vessels have transited outbound voa the Strait of Hormuz in the past 24hrs with a short diversion via the Larak-Qeshm Channel.



This appears to be a verification process whereby Iran… pic.twitter.com/csriocNo1h — Martin Kelly (@_MartinKelly_) March 16, 2026

Übersetzung von „X“: BESTÄTIGT – Der Iran gestattet ausgewählten Schiffen nach Überprüfung die Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Mindestens vier Schiffe haben die Straße von Hormus in den letzten 24 Stunden in Richtung Meer passiert, wobei sie einen kurzen Umweg über den Larak-Qeshm-Kanal nahmen. Dies scheint ein Überprüfungsprozess zu sein, bei dem der Iran sicherstellt, dass Eigner, Ladung und Schiff nicht aus den USA stammen oder zu denjenigen gehören, denen der Iran die Durchfahrt gestattet hat. Bei den Schiffen, die die Meerenge passiert haben, handelt es sich um drei Massengutfrachter (zwei griechische und einen indischen) sowie einen Aframax-Tanker (pakistanisch).

Diplomatie & China

Auf diplomatischer Ebene erklärte Finanzminister Scott Bessent heute Morgen in der CNBC-Sendung „Squawk Box“, dass die USA bewusst „iranischen Öltankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestatten“ und „kein Problem“ damit hätten, dass einige indische und chinesische Schiffe „vorerst … zur Versorgung der übrigen Welt“ durchfahren. Er hob hervor, dass „immer mehr Tankschiffe beginnen, die Meerenge zu passieren“, und verwies auf eine mögliche „natürliche Öffnung“, die die Iraner zulassen – ein taktisches Zugeständnis zur Stabilisierung der weltweiten Versorgung, während eine vollständige militärische Eskorte vorerst „militärisch“ nicht zur Debatte steht.

🇺🇸🇮🇷 U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on the Strait of Hormuz:



“The Iranian ships have been getting out already, and we’ve let that happen to supply the rest of the world. We've seen Indian ships go out now… we also believe some Chinese ships have gone out” pic.twitter.com/QswYbQDh3m — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) March 16, 2026

Übersetzung von „X“: US-Finanzminister Scott Bessent zur Straße von Hormus: „Die iranischen Schiffe haben die Meerenge bereits verlassen, und wir haben dies zugelassen, um den Rest der Welt zu versorgen. Wir haben gesehen, dass indische Schiffe die Meerenge verlassen haben … wir gehen auch davon aus, dass einige chinesische Schiffe die Meerenge verlassen haben.“

Bessent sagte, die Rohölpreise dürften nach Kriegsende „deutlich unter“ 80 Dollar pro Barrel fallen, und fügte hinzu, dass die „Welt nach Kriegsende sicherer sein wird und wir besser versorgt sein werden“.

* * *

Deeskalation?

Es gibt weiterhin Anzeichen für eine Deeskalation, so die Rabobank: Die Hamas (ein Stellvertreter des Iran) forderte den Iran auf, die Angriffe auf Nachbarländer einzustellen (was als Signal für einen Ausweg interpretiert wird), der Iran schloss Durchfahrtsabkommen mit Indien und Bangladesch, und der Außenminister bezeichnete die Meerenge in seinen Äußerungen als „für niemanden außer den USA, Israel und deren Verbündete gesperrt“. Doch die Gegenstimmen sind laut – die Houthis drohen mit einer Eskalation am Roten Meer (und gefährden damit die 5–7 Mio. Barrel/Tag fassende Umgehungspipeline Saudi-Arabiens), Trump lehnt einen Waffenstillstand ab (der Iran fordert den Rückzug der USA + Reparationen), und Prognosemärkte beziffern die Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands vor Monatsende auf nur 14 %. Das WSJ berichtet, dass die USA eine internationale Marineeskortkoalition bilden, wobei Trump die Hilfe von „etwa sieben“ Ländern fordert.

Allerdings scheint es, als wolle der Großteil Europas vermeiden, was wie ein Rezept für einen weiteren Sumpf im Nahen Osten aussieht. Ironischerweise grenzt der Iran an zwei Länder, die über zwei Jahrzehnte lang von einem von den USA geführten Krieg und einer Besatzung betroffen waren.

Nachdem Italien zuvor deutlich gemacht hatte, dass es sich nicht beteiligen werde, berichtet Al Jazeera beispielsweise:

Der Krieg im Iran habe nichts mit der NATO zu tun, so ein Sprecher der deutschen Bundesregierung, der hinzufügte, dass Deutschland sich weder an dem Krieg noch an der Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der Straße von Hormus mit militärischen Mitteln beteiligen werde. „Solange dieser Krieg andauert, wird es keine Beteiligung geben, nicht einmal an Bemühungen, die Straße von Hormus mit militärischen Mitteln offen zu halten“, sagte der Sprecher. Auch Griechenland werde sich nicht an militärischen Operationen in der Straße von Hormus beteiligen, sagte der griechische Regierungssprecher Pavlos Marinakis.

Und auch Großbritannien signalisiert zwar Offenheit, betont jedoch, dass es nicht unter NATO-Führung stehen werde:

Premierminister Keir Starmer erklärte am Montag, Großbritannien werde sich nicht in einen größeren Krieg im Iran hineinziehen lassen, werde aber gemeinsam mit Verbündeten an einem „tragfähigen gemeinsamen Plan“ zur Wiederöffnung der wichtigen Straße von Hormus arbeiten, räumte jedoch ein, dass dies keine einfache Aufgabe sei. …Starmer erklärte auf einer Pressekonferenz, die Wiederöffnung der Meerenge sei der einzige Weg, um die Energiemärkte zu stabilisieren, und er führe Gespräche mit Verbündeten in Europa, am Golf und in den USA über einen Plan zur Sicherung der Freiheit der Schifffahrt. Er sagte, es werde sich nicht um eine von der NATO geführte Mission handeln.

Der entscheidende Druckpunkt ist der Einfluss der USA auf China. Die Rabobank bringt es auf den Punkt: „Trump will, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Xi will Garantien, dass das Öl aus dem Golf weiterhin in chinesische Raffinerien fließt, dass chinesische Industrieunternehmen Absatzmärkte haben und dass chinesische Verbraucher Lebensmittel importieren können.“ In einem Gespräch mit der FT am Sonntag stellte Trump in Aussicht, den für den 31. März bis 2. April geplanten Gipfel in Peking zu verschieben, sofern China nicht bei der Wiederöffnung der Meerenge hilft, und paraphrasierte dabei Connally: „Es ist unser Krieg, aber es ist euer Problem.“ Bessent relativierte dies heute als rein „logistischen“ Grund (Trump müsse möglicherweise zur Kriegsführung in Washington bleiben) und nicht als direkten Druck – doch der Zusammenhang und Chinas starke Abhängigkeit vom Öl aus dem Golf bleiben glasklar. Für Xi könnte der Gipfel der Moment werden, in dem Peking Teheran stillschweigend anweist, die Beschränkungen zu lockern … oder eine Eskalation im Stil von Kharg zu riskieren, die Chinas importabhängige Industriewirtschaft hart treffen würde.

Mojtaba Khameneis Ernennung des Hardliners Mohsen Rezaei zum Militärberater sorgt auf iranischer Seite für eine Fortsetzung der hawkischen Linie. Insgesamt sehen die Märkte trotz der Risiken einen optimistischen Rohöl-Stimmung, aber auch „Schimmer“ der Hoffnung; die Lage bleibt äußerst unbeständig – achten Sie in den kommenden Stunden auf Ankündigungen der Koalition, die nächsten Tankertransporte oder jegliche Reaktion des Iran.

Die Polymarket-Wahrscheinlichkeiten dafür, dass „die Insel Kharg bis zum 31. März nicht mehr unter iranischer Kontrolle steht“, liegen um 10:30 Uhr ET bei etwa 14 %.

Weitere Nachrichten aus der Meerenge

Der Tankerverkehr auf der wichtigen Schifffahrtsroute in der Meerenge ist weiterhin lahmgelegt. Letzte Woche begannen Tanker, über AIS „chinesisch“ zu senden, um die Wasserstraße passieren zu können.

Unterdessen berichtete Bloomberg zuvor, dass ein unter pakistanischer Flagge fahrender Aframax-Tanker namens „Karachi“ die iranische Küste in der Meerenge unbeschadet passiert habe. Er war letzten Monat von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgelaufen und läuft nun laut Schiffsverfolgungsdaten einen Hafen in Pakistan an.

First non-Iranian cargo transits Strait of Hormuz with AIS on



The Aframax tanker Karachi, carrying Abu Dhabi’s Das crude, has become the first non-Iranian cargo to transit the chokepoint while broadcasting its AIS signal, suggesting that select shipments may be receiving… pic.twitter.com/Q6j6W3Cxz3 — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 16, 2026

Übersetzung von „X“: Erste nicht-iranische Ladung passiert die Straße von Hormus mit aktiviertem AIS Der Aframax-Tanker „Karachi“, der „Das“-Rohöl aus Abu Dhabi transportiert, ist die erste nicht-iranische Ladung, die diesen Engpass passiert hat, während sein AIS-Signal gesendet wurde. Dies deutet darauf hin, dass für ausgewählte Ladungen möglicherweise eine ausgehandelte sichere Durchfahrt gewährt wird. Laut Daten von #MarineTraffic fuhr der 237 Meter lange Rohöltanker am 15. März um 11:33 Uhr UTC in die iranische ausschließliche Wirtschaftszone ein und passierte die Straße von Hormus um 14:43 Uhr UTC. Das Schiff fährt derzeit mit einer Geschwindigkeit von etwa 9,6 Knoten im Golf von Oman, nachdem es die Meerenge mit aktivem AIS erfolgreich passiert hat. Die Durchfahrt folgt auf Wochen mit deutlich reduziertem Verkehr durch die strategisch wichtige Wasserstraße, wobei Berichten zufolge mehr als 20 Langstreckentanker den Golf verlassen haben.

In der Nacht passierte ein unter der Flagge der Marshallinseln fahrender Massengutfrachter in US-Besitz die Wasserstraße, was die Anzeichen dafür verstärkt, dass sich der Engpass möglicherweise auflöst.

Präsident Trump erklärte zuvor, dass der„Krieg bald enden wird“.

IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol äußerte sich zu den Notverkäufen aus den strategischen Ölreserven der 32 Länder und dazu, wie diese zu Beginn der Woche eine „beruhigende“ Wirkung auf die Energiemärkte zu entfalten begannen:

Der Exportknotenpunkt auf der iranischen Insel Kharg steht für uns im Mittelpunkt, und die weiteren Entwicklungen, einschließlich der Entscheidung der Trump-Regierung, wie sie damit verfahren wird, bleiben weiterhin im Fokus.

Analysten der Rabobank äußerten sich zu den Ereignissen in der Straße von Hormus:

Die Straße von Hormus wird von Iran nicht vollständig gesperrt, sondern nur punktuell behindert. Der Schiffsverkehr ist um 70 bis 90 % zurückgegangen, doch Schiffe aus „befreundeten“ oder neutralen Ländern – insbesondere aus China, Pakistan, Indien und der Türkei – können weiterhin in begrenztem Umfang die Meerenge passieren.

Bei Hormuz dreht sich derzeit alles um die Transitströme; es sind bereits deutliche Anzeichen für eine Entspannung zu erkennen, und die Energiemärkte reagieren unmittelbar darauf mit Kursverlusten. Die entscheidende Frage lautet nun, ob dies von Dauer ist und ob China sich Trumps Marinekoalition anschließt, um die Meerenge vollständig wieder zu öffnen.

ZUVOR…

Präsident Trump und seine Spitzenbeamten verbrachten das Wochenende einerseits damit, die Iran-Kampagne als entscheidenden militärischen Sieg und vermeintlichen Erfolg anzupreisen, während sie andererseits eiligst eine Marinekoalition zusammenstellten, um Teherans Würgegriff auf die Straße von Hormuz zu brechen, und dabei andere Länder um Hilfe anflehten. Europa scheint äußerst zurückhaltend zu sein, wobei einige wichtige NATO-Länder dieser Aussicht bereits eine Absage erteilt haben.

„Was mich betrifft, haben wir den Iran im Grunde besiegt“, sagte Präsident Trump in einigen seiner jüngsten Äußerungen an Bord der Air Force One. „Sie wollen unbedingt verhandeln, wie sie es auch sollten, aber ich glaube nicht, dass sie bereit sind, das zu tun, was sie tun müssen… Wir werden die Sache zu Ende bringen“, behauptete er.

Waffenstillstand abgelehnt

Doch dann lehnte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Montag Forderungen nach einem Waffenstillstand ab und betonte, Teheran beabsichtige, den Angreifern hohe und blutige Kosten aufzuerlegen. „Der Grund, warum wir sagen, dass wir keinen Waffenstillstand wollen, ist nicht, dass wir Krieg suchen, sondern weil dieser Krieg diesmal so enden muss, dass unsere Feinde nie wieder daran denken, diese Angriffe zu wiederholen“, sagte Araghchi auf einer Pressekonferenz.

Ort des Luftangriffs auf ein Öllager in Teheran, AFP/Getty Images

„Ich glaube, sie haben bereits eine deutliche Lektion gelernt und verstanden, mit welcher Art von Nation sie es zu tun haben.“ Er wies zudem Berichte zurück, wonach der Iran heimlich Verhandlungen angestrebt habe: „Wie wir bereits mehrfach gesagt haben und wie ich gestern Abend in einem Interview mit einem amerikanischen Sender bekräftigt habe, haben wir keine Signale gesendet und fordern keinen Waffenstillstand.“

Dennoch treibt Trump die Pläne voran, dass die NATO verbündete Schiffe entsendet. Laut US-Beamten, die im Wall Street Journal zitiert werden, gibt es Pläne, bereits diese Woche bekannt zu geben, dass sich mehrere Länder bereit erklärt haben, sich einer Koalition anzuschließen, die Schiffe durch die Meerenge eskortiert. All dies, und insbesondere ein Zeitplan, scheint noch in der Schwebe zu sein.

Und laut Axios erwägt das Weiße Haus gleichzeitig die weitaus aggressivere Option, den wichtigsten iranischen Ölexportknotenpunkt auf der Insel Kharg zu erobern, nachdem ein Großteil davon Ziel schwerer US-Bombardements war, die in der Nacht zum Freitag begannen, aber Berichten zufolge die Ölterminals und die lebenswichtige Exportinfrastruktur intakt ließen.

Bodentruppen

Es gibt nach wie vor weit verbreitete Spekulationen, dass genau dies der Grund für die derzeit unterwegs befindliche, mehrere tausend Mann starke Marine Expeditionary Force ist, was die Spannungen noch weiter verschärft.

Eine direkte Eroberung der Insel Kharg würde den Einsatz amerikanischer Bodentruppen erfordern – und das bereits jetzt, da die iranische Vergeltungsblockade der engen Meerenge die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben hat, da ein Großteil der weltweiten Rohölversorgung praktisch eingefroren bleibt.

Verbündete am Rande

Trump on NATO and Iran:



Whether we get support or not, but I can say this — and I said it to them — we will remember. pic.twitter.com/uki36COerk — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Übersetzung von „X“: Trump über die NATO und den Iran: Ob wir nun Unterstützung bekommen oder nicht, aber eines kann ich sagen – und das habe ich ihnen auch gesagt: Wir werden uns daran erinnern.

Dies ist offenbar der Grund für Trumps zunehmende Dringlichkeit – manche würden vielleicht sogar von Verzweiflung sprechen –, dass die Verbündeten mehr tun; so hat der US-Präsident laut Financial Times den europäischen Staats- und Regierungschefs mitgeteilt, dass der NATO eine „sehr schlechte“ Zukunft bevorstehen könnte, sollten die Mitgliedstaaten nicht zur Wiederöffnung der Straße von Hormus beitragen.

Militärische Angriffe

Der Iran schickt unterdessen weiterhin Raketen und Drohnen auf Amerikas Verbündete am Golf und deren Energieinfrastruktur, wobei Saudi-Arabien angibt, seit Mitternacht 61 Drohnen über seinem Hoheitsgebiet abgefangen zu haben, obwohl mögliche Einschlagstellen der Geschosse, die durchkamen, nicht sofort bekannt gegeben wurden.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says the regime is not in a war of survival, telling @margbrennan the regime is “stable and strong enough.”



“We don’t see any reason why we should talk with Americans, because we were talking with them when they decided to attack us, and… pic.twitter.com/AQdyeWBiFu — Face The Nation (@FaceTheNation) March 15, 2026

Übersetzung von „X“: Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärt, das Regime befinde sich nicht in einem Kampf ums Überleben, und sagt gegenüber @margbrennan, das Regime sei „stabil und stark genug“. „Wir sehen keinen Grund, warum wir mit den Amerikanern sprechen sollten, denn wir haben bereits mit ihnen gesprochen, als sie beschlossen, uns anzugreifen, und das war bereits das zweite Mal“, so Araghchi.

Der Flugverkehr am Dubai International Airport wurde eingestellt, nachdem ein Treibstofftank in Flammen aufgegangen war. „Ein iranischer Drohnenangriff hat am frühen Montagmorgen einen Treibstofftank am Dubai International Airport in Brand gesetzt, wie die Behörden mitteilten, während Teheran weiterhin zivile Infrastruktur im gesamten Persischen Golf angriff“, berichtet die Washington Post. Auch Fujairah wurde erneut getroffen.

Das israelische Militär teilte am Montag mit, es habe gleichzeitig eine „groß angelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur“ in den iranischen Städten Teheran, Shiraz und Tabriz gestartet. Es hat geschworen, den Iran „so lange wie nötig“ weiter anzugreifen – was darauf hindeutet, dass in der dritten Kriegswoche kein schnelles Ende in Sicht ist.

Doch auch Israel sieht sich einem beispiellosen Beschuss durch das hochentwickelte Raketen- und Drohnenarsenal des Iran ausgesetzt. Das israelische Gesundheitsministerium gab kürzlich bekannt, dass seit Kriegsbeginn mindestens 3.369 Menschen, darunter Zivilisten und Militärangehörige, verwundet und verletzt wurden – viele davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mindestens ein Dutzend Menschen wurden getötet, doch die tatsächlichen Zahlen könnten deutlich höher liegen, da das israelische Militär viele Informationen aus dem Krieg zensiert hat.