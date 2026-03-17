Umfrage zeigt tiefgreifenden Wandel in Bezug auf Impfstoffe: Wir dürfen nicht zulassen, dass die Pharmaindustrie dies verschleiert

Analyse von A Midwestern Doctor

Die Geschichte auf einen Blick

Aufgrund der weit verbreiteten Zensur durch Medien und Wissenschaft ist es schwierig, genaue Informationen zu erhalten, die den Interessen der Pharmaindustrie zuwiderlaufen. Umfragen bieten eine einzigartige Möglichkeit, diese Blockade zu umgehen.

Umfangreiche Umfragen zeigen, dass 9 % bis 34 % der COVID-Impfstoffempfänger Nebenwirkungen entwickelten, 7 % bis 13 % schwerwiegende Nebenwirkungen entwickelten, 7,5 % bis 22 % jemanden mit einer schweren Impfstoffverletzung kennen, 24 % bis 28 % jemanden kennen, von dem sie glauben, dass er an den Folgen der Impfung gestorben ist, und 46 % bis 55 % glauben, dass COVID-Impfstoffe eine erhebliche Anzahl von Menschen getötet haben.

Diese Ergebnisse erklären wahrscheinlich den beispiellosen Vertrauensverlust in Ärzte und Krankenhäuser seit COVID (von 71,5 % auf 40,1 %), der sich in einem erheblichen Vertrauensverlust in die Pharmaindustrie, die staatlichen Gesundheitsbehörden und Impfungen für Kinder widerspiegelt – denen fast die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr voll vertraut.

Die Politik von MAHA gehört mittlerweile zu den beliebtesten Themen der Wählerschaft, wird jedoch aufgrund der Zensur durch die Medien nicht wirksam gefördert.

Die Trump-Regierung hat sich aufgrund wahrscheinlich voreingenommener Umfragen von Impfstoffen abgewendet. Ich halte dies für einen Fehler – die Daten zeigen eine immense Unterstützung für die Maßnahmen von RFK in Bezug auf Impfstoffe, und dies spiegelt die strategischen Fehler wider, die Trump die Wahl 2020 gekostet haben.

Joe Rogan hatte kürzlich RFK Jr. in seiner Show zu Gast, wo RFK zusammenfasste, was er und sein Team mit der Unterstützung des Präsidenten erreicht haben, indem sie sich gegen die Interessen derer gestellt haben, die davon profitieren, dass wir krank bleiben. Wenn Sie also wissen möchten, was MAHA tatsächlich tut, empfehle ich Ihnen wärmstens, sich die Sendung anzusehen.

Leider bestätigte der Beitrag etwas, worüber ich mir große Sorgen gemacht hatte: RFK sprach kein einziges Mal über Impfstoffe, selbst in zahlreichen Fällen, in denen dies das naheliegendste Thema gewesen wäre. Aufgrund dieser und vieler anderer Veränderungen, die mir aufgefallen sind, bin ich mir relativ sicher, dass die Trump-Regierung Umfragedaten erhalten hat, aus denen hervorgeht, dass das Thema Impfstoffe bis nach den Zwischenwahlen vermieden werden sollte. In diesem Artikel werde ich Daten präsentieren, die zeigen, warum dies ein Fehler ist, und die wichtigsten Schritte aufzeigen, die wir unternehmen können, um ihn zu korrigieren.

Anmerkung:Ähnlich wie sie sich auf „sichere” politische Gesundheitsthemen konzentrieren, ist es mir seit langem ein Dorn im Auge, dass die meisten Ärzte im Bereich der integrativen Medizin „sichere” Heilmittel (z. B. Nahrungsergänzungsmittel und Kräuter) bevorzugen, aber die wirksamen „umstrittenen” Therapien (z. B. die Umbrella-Heilmittel wie DMSO, die bei einer Vielzahl von unheilbaren Krankheiten Ergebnisse erzielen) vermeiden.

Manipulierte Daten

Seit Jahrzehnten wird eine relativ einfache Formel angewendet, um die Bevölkerung zu kontrollieren:

• Ausgewählte Parteien als glaubwürdige Quellen etablieren.

• Jede glaubwürdige Quelle aufkaufen.

• Jede aufgekaufte glaubwürdige Quelle dazu bringen, die Glaubwürdigkeit der anderen kooptierten Quellen zu verstärken, bis ein Monopol entsteht.

• Die glaubwürdigen Quellen dazu bringen, gemeinsam ausgewählte Botschaften oder psychologische Kampagnen zu verbreiten, die bestimmte Interessen unterstützen.

• Glaubwürdigen Quellen verbieten, etwas zu veröffentlichen, das die Interessen der Mächtigen gefährdet.

• Alle kleineren Rädchen im System unter Druck setzen, sich den ausgewählten Narrativen anzupassen und sich im Idealfall mit ihnen zu identifizieren und jeden anzugreifen, der sie in Frage stellt, damit alle auf Linie bleiben.

Aufgrund seiner Größe und Verflechtung dachte ich lange Zeit, dass dieses System niemals durchbrochen werden könnte und dass daher nur ein kleiner Teil der Bevölkerung es durchschauen würde.

Das Internet hat jedoch dieses Monopol auf die Wahrheit gebrochen – insbesondere seit Elon Musk Twitter gekauft hat – und damit eine Möglichkeit geschaffen, zu verhindern, dass das Establishment das Internet in eine Landschaft von Gatekeepern (z. B. Google, Facebook und Wikipedia) verwandelt, die den Zugang der meisten Menschen zu Online-Informationen kontrollieren und alle Informationen „kuratieren”, sodass nur genehmigte Nachrichten zu sehen sind.

Ein Großteil meines Lebens dreht sich daher darum, zu beobachten, wie diese grausame Formel in den Mainstream-Medien und der wissenschaftlichen Presse umgesetzt wird, damit ich:

• besser in der Lage bin, zu erkennen, was wahr und was falsch ist.

• Die Zukunft vorhersagen, da die formelhafte, schrittweise Umsetzung dieser Propaganda oft ein „Hinweis” darauf ist, was in Zukunft geschehen wird (so habe ich beispielsweise Ende 2019 die meisten Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 richtig vorhergesagt).

• nach Lücken in der Matrix suchen, durch die die Wahrheit sickern kann, und diese nutzen (z. B. wurde die Zensur in der wissenschaftlichen Mainstream-Literatur vor einigen Jahrzehnten schrittweise eingeführt und weitgehend auf westliche Länder beschränkt, sodass ein großer Teil von „The Forgotten Side of Medicine” darin besteht, Forschungen außerhalb dieser Blasen auszugraben).

Umfrage zu COVID-Impfstoffen

Da die wissenschaftliche Literatur sich weigert, validierte Daten zu veröffentlichen, die den Interessen der Pharmaindustrie zuwiderlaufen, fehlten kritische Daten zu COVID-Impfschäden weitgehend in glaubwürdigen akademischen Quellen. Auf diese Weise überzeugten sie die Menschen davon, dass Impfschäden „selten” sind – obwohl diese häufig auftreten und manchmal schwerwiegend sind. Schließlich fand Charlie Kirk einen Weg, diese Blockade zu umgehen, indem er seine Anhänger direkt befragte.

In December 2021, Charlie Kirk showed a crowd severe COVID vaccine injuries and deaths affected every single person there, yet "we're not even allowed to talk about it." Four years later, it's still being buried. Why? pic.twitter.com/DyKThO8hwF — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) March 9, 2026

Daraufhin beauftragten Steve Kirsch und seine Stiftung für Impfstoffsicherheit Meinungsforschungsinstitute mit der Durchführung einer direkten Umfrage unter der Bevölkerung. Im Jahr 2022 gaben von den Geimpften an:

Im Jahr 2023 beauftragte Professor Mark Skidmore Dynata mit einer Umfrage unter 2.840 Befragten und stellte fest, dass 15 % der Geimpften eine Impfschädigung hatten (davon 13 % schwerwiegend) und 22 % jemanden mit einer schweren Impfschädigung kannten. Seine tabuisierte Studie wurde zurückgezogen, und er wurde einer ethischen Untersuchung unterzogen, die ihn schließlich entlastete.

Im Jahr 2024 ergab eine von Kirsch in Auftrag gegebene Umfrage, dass 12,5 % bis 20,3 % der geimpften Befragten Schäden erlitten hatten, wobei zwei Drittel ihre Schäden als „schwerwiegend” oder „sehr schwerwiegend” einstuften. Trotz der höheren Schadensraten glaubten die demokratischen Befragten weitaus häufiger an die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs (83,62 %) als die Republikaner (44,49 %) oder Unabhängigen (51,81 %).

Da sich niemand mit diesem Thema befassen wollte, untersuchte nur eine einzige Meinungsforschungsorganisation dies unabhängig: Rasmussen Reports. Für amerikanische Erwachsene fanden sie Folgendes heraus:

• Juli 2021 – 32 % glaubten, dass Gesundheitsbehörden in Bezug auf die Sicherheit des Impfstoffs lügen.

• Dezember 2022 – 34 % der Geimpften berichteten von leichten Nebenwirkungen, 7 % von schweren Nebenwirkungen.

• Januar 2023 – 49 % glaubten, dass die Nebenwirkungen des Impfstoffs wahrscheinlich eine erhebliche Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben; 28 % kannten persönlich jemanden, dessen Tod möglicherweise durch den Impfstoff verursacht wurde.

• Januar 2023 – 57 % wollten, dass der Kongress untersucht, wie die CDC die Bewertung der Impfstoffsicherheit gehandhabt hat.

• März 2023 – 11 % glaubten, dass ein Mitglied ihres Haushalts an COVID-19 gestorben sei, während 10 % glaubten, dass ein Mitglied ihres Haushalts an einer Nebenwirkung des Impfstoffs gestorben sei.

• September 2023 – 47 % glaubten nicht, dass die Impfstoffe sicher waren, und 34 % glaubten nicht, dass sie wirksam waren. Demokraten glaubten weniger häufig, dass die Impfstoffe unsicher (14 % D gegenüber 51 % R) oder unwirksam (17 % D gegenüber 57 % R) waren.

• November 2023 – 24 % kannten persönlich jemanden, von dem sie glaubten, dass er an den Folgen einer COVID-Impfung gestorben war; 69 % davon würden sich wahrscheinlich einer Sammelklage gegen Pharmaunternehmen anschließen.

• Januar 2024 – 53 % glauben, dass Nebenwirkungen der Impfstoffe wahrscheinlich eine erhebliche Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben, und 24 % kannten persönlich jemanden, dessen Tod möglicherweise durch COVID-19-Impfstoffe verursacht wurde.

• September 2024 – 55 % glauben, dass Nebenwirkungen des Impfstoffs wahrscheinlich eine erhebliche Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben – darunter 30 %, die dies für sehr wahrscheinlich halten.

• November 2025 – 26 % berichteten von geringfügigen Nebenwirkungen; 10 % berichteten von schwerwiegenden Nebenwirkungen; 46 % glauben, dass Impfstoffe eine erhebliche Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben.

Kurz gesagt, die Daten zeigen, dass Sie nicht verrückt sind – die Mehrheit der Menschen sieht genau das Gleiche wie Sie. Eine der besten Datensammlungen, die ich gesehen habe und die dies verdeutlicht, war eine Schätzung von Ed Dowd aus dem März 2023, die er aus verfügbaren Datenquellen erstellt hat. Diese bewusst konservative Schätzung ergab:

Umfrage zum Thema Impfstoffe

Propaganda hat ihre Grenzen. Sobald genügend Menschen zu Schaden gekommen sind, ist es nicht mehr möglich, sie weiter zu manipulieren. Das Ausmaß dieser Schäden spiegelte sich in einem beispiellosen Vertrauensverlust in die Medizinbranche wider:

• Eine JAMA-Umfrage unter 443.455 erwachsenen US-Amerikanern ergab, dass das Vertrauen in Ärzte und Krankenhäuser in allen soziodemografischen Gruppen erheblich gesunken ist, von 71,5 % im April 2020 auf 40,1 % im Januar 2024.

• Eine wiederkehrende Gallup-Umfrage ergab, dass das Vertrauen in die Pharmaindustrie stark zurückgegangen ist:

Parallel dazu sank die Unterstützung für Impfpflichten aufgrund der COVID-Maßnahmen deutlich:

Im November 2025 stellte Pew fest, dass dieser Vertrauensverlust bei republikanischen Wählern viel häufiger auftrat:

Eine parallele Pew-Umfrage ergab, dass nur 57 % großes Vertrauen in die Wirksamkeit von Impfstoffen für Kinder hatten (45 % R gegenüber 71 % D), 44 % waren von deren Sicherheitsprüfungen überzeugt (29 % R gegenüber 63 % D) und nur 41 % vertrauten dem Impfplan der CDC vollständig (27 % R gegenüber 58 % D). Ähnliche Ergebnisse ergab eine KFF-Umfrage:

Zusammen mit einer dieses Jahr:

Hinweis: Diese Umfrage aus dem Jahr 2026 ergab auch einen Vertrauensverlust in die MMR-, COVID- und Grippeimpfstoffe.

Die tatsächlichen Prioritäten der Wähler

Zur Vorbereitung auf die Zwischenwahlen gaben die Verbündeten der MAHA drei Umfragen in Auftrag, die alle ergaben, dass eine überwältigende Mehrheit der Wähler die Freiheit in Gesundheits- und Medizinfragen unterstützt. Hier sind die Ergebnisse der ersten Umfrage von John Zogby Strategies zum Thema Impfstoffe:

Die zweite Umfrage unter 1.000 wahrscheinlichen Wählern von Rosetta Stone ergab ähnliche Ergebnisse:

Diese Umfrage ergab, dass die Unterstützung für die MAHA-Agenda (59,1 %) höher war als für MAGA (45,8 %) oder America First (54,4 %), aber die Zustimmung zu dem, was Trump und Kennedy tatsächlich für die Gesundheit von Kindern tun, ist viel geringer (44,1 %).

Dies deutet darauf hin, dass MAHA das stärkste Thema der Partei für die Zwischenwahlen ist, aber dass die Maßnahmen nicht effektiv kommuniziert werden oder dass die Basis von RFK enttäuscht ist, dass er in Bezug auf Impfstoffe nicht mehr erreicht hat.

Eine Umfrage der FLA vom Februar 2026 ergab, dass MAHA das wirksamste Thema war, um die Wahlentscheidung zu beeinflussen – eine wichtige Wählergruppe entschied sich mit 5:1 für den generischen Demokraten, aber sobald ihnen ein Republikaner vorgestellt wurde, der sich auf die Entfernung von Giftstoffen aus Lebensmitteln und die Reduzierung der Übermedikamentierung von Kindern konzentrierte, entschieden sie sich mit fast 2:1 für den Republikaner. Kandidaten, die sich für eine Reduzierung des Impfplans einsetzten, wurden bei den Wählern ebenfalls deutlich beliebter:

Darüber hinaus zeigte diese Umfrage, dass die Mehrheit der Wähler erhebliche Bedenken hinsichtlich des aktuellen Impfprogramms hat.

All diese Umfragen (zusammen mit den weitaus umfangreicheren MAHA-Daten zu Nicht-Impfstoffen, die ich hier nicht aufgeführt habe) weisen auf eine einfache Tatsache hin. Die Menschen erkennen, dass sie ungesund sind, und das System profitiert von ihrer Krankheit. Deshalb sehnen sich so viele Menschen nach einer Veränderung, und gleichzeitig hat sich bisher praktisch kein Politiker bereit gezeigt, die Interessen der etablierten Kräfte zu gefährden, indem er die Massenvergiftung der Gesellschaft stoppt.

Es ist absurd, dass dies unser Status quo war, aber ich bin auch dankbar, dass wir aufgrund einer unwahrscheinlichen Fügung des Schicksals endlich eine politische Revolution erlebt haben, die Politiker dazu gebracht hat, sich für die Themen zu interessieren, die uns wichtig sind.

Schließlich sind viele Umfragen aufgrund schlechter Methodik oder versteckter Absichten nicht genau. Betrachten Sie beispielsweise diese im Dezember von der FLA durchgeführte Umfrage, die ergab, dass MAHA mit Ausnahme von Impfstoffen beliebt ist und dass die Verfolgung dieses Themas wahrscheinlich Sitze im Kongress kosten wird:

Im Gegensatz zu allen anderen Umfragen, die eine starke Unterstützung für die Sicherheit von Impfstoffen zeigen, wurde diese Ausnahmeerscheinung von den Mainstream-Medien beworben – die New York Times veröffentlichte einen Artikel, in dem sie so dargestellt wurde, als würde nur jeder fünfte Amerikaner eine Rücknahme des Impfplans der CDC unterstützen. Jeffrey Tucker analysierte die Umfrage und stellte fest, dass der Sponsor nie genannt wurde, die Formulierung so gestaltet war, dass sie pro-Impfstoff-Antworten hervorrief, und die Ergebnisse in krassem Widerspruch zu allen anderen Umfragen standen.

Tucker kam zu dem Schluss, dass diese Umfrage mit ziemlicher Sicherheit von der Pharmaindustrie gesponsert wurde, um die Führung der Republikaner vom Thema Impfstoffe abzulenken.

Das COVID-19-Debakel

In der gesamten Menschheitsgeschichte war es eine gängige Taktik in militärischen Kampagnen (Channelizing), den Feind an einer oder mehreren Seiten anzugreifen, damit er sich auf die nicht angegriffene Seite zurückzieht und sich in einer strategisch ungünstigen Position wiederfindet (z. B. wird er in ein Gebiet getrieben, wo er gegen einen Hinterhalt wehrlos ist).

Ich bin seit langem der Meinung, dass Trumps Umgang mit COVID-19 ihn die Wahl 2020 gekostet hat – eine Erkenntnis, die seine viel härtere Haltung gegenüber der Pharmaindustrie in seiner zweiten Amtszeit erklärt. Es hat ihn die Wahl gekostet, weil:

• Die Wirtschaft war stark und Trump lag vor COVID in den Umfragen vorn. Als COVID ausbrach, zerstörte es seinen entscheidenden Vorteil, rückte seine Präsidentschaft in den Fokus der täglich von den Medien verbreiteten Pandemie-Fehler und bereitete den Boden für die Briefwahl.

• Die auferlegten Maßnahmen – Maskenpflicht, Abstandhalten, Massentests, Lockdowns und keine Behandlungen außer Remdesivir – waren unbewiesen und haben die Lage wohl eher verschlimmert. Ein vernünftiger Ansatz hätte frühzeitige Behandlungen und kostengünstige UV-Lampen in Gebäuden priorisiert und extreme Maßnahmen auf Hochrisikogruppen wie Pflegeheimbewohner beschränkt.

Basierend auf den Memoiren von Peter Navarro und Dr. Scott Atlas glaube ich, dass diese Versäumnisse letztendlich Trumps Schuld waren:

• Navarro warnte frühzeitig, dass COVID ohne proaktive Maßnahmen zu einer Katastrophe werden würde; seine Bedenken wurden jedoch abgetan.

• Trump und Navarro drängten auf Hydroxychloroquin zur frühzeitigen Behandlung, aber die Gesundheitsbürokratie des Bundes – insbesondere FDA-Chef Stephen Hahn, der nach seinem Ausscheiden mit einer lukrativen Position bei Moderna belohnt wurde – sabotierte ihre Bemühungen kontinuierlich.

• Jedes Mal, wenn Trump eine andere Behandlung als Remdesivir befürwortete, reagierten die Medien hysterisch, was dazu führte, dass das Weiße Haus von anderen vielversprechenden Therapien Abstand nahm.

• Die Regierung wurde dazu gedrängt, alles auf einen Impfstoff mit „Warp Speed” zu setzen. Im letzten Moment verschob Pfizer jedoch die Einführung seines Impfstoffs auf nach der Wahl, um Biden zu helfen.

Atlas hob insbesondere Folgendes hervor:

• Fauci und Birx waren die Urheber der absurden COVID-Maßnahmen. Geschützt durch das Ansehen der Medien und die mangelnden medizinischen Kenntnisse des Weißen Hauses blieben sie unangefochten – bis Atlas als Gegengewicht hinzugezogen wurde.

• Bei Besprechungen war Atlas entsetzt darüber, dass Fauci und Birx grundlegende medizinische Logik nicht verstanden. Immer wenn er mit einer politischen Änderung Fortschritte erzielte, glaubte er, dass Fauci diese an die Presse weitergab, was eine Hysterie in den Medien auslöste, die das Weiße Haus dazu veranlasste, seinen Kurs zu ändern.

• Trump sagte privat, sein Bauchgefühl habe ihm gesagt, dass die Lockdowns Amerika schaden würden, aber seine Berater wollten vor der Wahl „keine Wellen schlagen“ – und so entließ er Birx nicht und änderte auch nicht seinen Kurs, was er später gegenüber Atlas als kolossalen Fehler eingestand.

Anmerkung: Kurz nach ihrem Ausscheiden aus der Task Force wurde Birx medizinische Chefberaterin eines Unternehmens, das UV-Luftreiniger verkauft – genau die Technologie, die Lockdowns überflüssig gemacht hätte.

Schließlich bat Trump, ein langjähriger Impfstoffskeptiker, unmittelbar nach seinem Wahlsieg 2016 RFK Jr., den Vorsitz einer präsidialen Kommission für Impfstoffsicherheit zu übernehmen. Dazu kam es nie – Bill Gates nahm die Lorbeeren dafür ein, dass er das Projekt verhindert hatte. Ich glaube, dass diese Entscheidung eher auf Lobbyarbeit der Regierung als auf Trump selbst zurückzuführen ist. Wäre diese Kommission zustande gekommen, hätte Trump sich wahrscheinlich nicht so sehr für COVID-Impfstoffe eingesetzt – ein Kurs, der ihm die Wahl 2020 gekostet hat.

Interne Umfragen

Der aktuelle Krieg im Iran hat das Potenzial, eines der einschneidendsten Ereignisse unserer Lebenszeit zu werden. In der letzten Woche habe ich mit Menschen aus vielen verschiedenen Bereichen gesprochen und festgestellt, dass die Meinungen sehr unterschiedlich sind – was darauf hindeutet, dass es sich hierbei nicht um ein „90-10”-Thema handelt. Aktuelle Umfragen bestätigen dies:

• CNN/SSRS (28. Februar bis 1. März) – 41 % Zustimmung, 59 % Ablehnung.

• Reuters/Ipsos (28. Februar bis 1. März) – 27 % Zustimmung, 43 % Ablehnung, 29 % unentschieden.

• NPR/PBS/Marist (2. bis 4. März) – 44 % Zustimmung, 56 % Ablehnung.

• YouGov (3. März) – 36 % Zustimmung, 49 % Ablehnung, 15 % unentschieden.

In a segment titled “Who is Manipulating Donald Trump” from his show, Tucker Carlson revealed that he has flown to Washington, D.C., three times in the past month to personally urge President Trump against going to war with Iran. Despite his efforts.



Carlson noted that even… pic.twitter.com/53HOSI8kCq — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) March 6, 2026

Tucker Carlson, der Trump wiederholt gebeten hat, nicht in den Iran einzumarschieren, berichtete kürzlich, dass er versucht habe, Trump davon zu überzeugen, seine ersten Ergebnisse als Sieg zu werten und sich zurückzuziehen, doch sein Kontaktmann habe ihm gesagt, er solle sich nicht die Mühe machen: Trump werden interne Umfragen vorgelegt, die behaupten, dies sei eine „90-10-Frage”, was durch die Berichterstattung der Mainstream-Medien untermauert wird, die eine überwältigende öffentliche Unterstützung suggerieren. Carlson wiederum stellte die Genauigkeit dieser Umfragen in Frage.

Ich bin mir fast sicher, dass etwas sehr Ähnliches passiert und Trump (oder seinen Mitarbeitern) interne Umfragen vorgelegt werden, die darauf hindeuten, dass die Unterstützung für Impfstoffe bei fast „90 zu 10“ liegt, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Thema bis nach den Zwischenwahlen fallen gelassen werden muss. Dies ist aus mehreren Gründen ein Fehler:

• So wie Trump von den Medien zu kontraproduktiven COVID-Maßnahmen gedrängt wurde, wird er nun erneut von hysterischen Medien und der medizinischen Fachwelt dazu gedrängt, das Thema Impfstoffe komplett aufzugeben – während er zu „sicheren“ Gesundheitsthemen gelenkt wird, die keine heftigen Gegenreaktionen hervorrufen.

• Alle verfügbaren Daten zeigen eine breite öffentliche Unterstützung für die Reduzierung des CDC-Impfplans, die Untersuchung der Impfstoffsicherheit und die Aufhebung von Impfpflichten. Die Umfragen, die Trump erhalten hat, scheinen darauf ausgerichtet zu sein, ihn von diesem Thema abzubringen – insbesondere nachdem er die Medizinbranche schockiert hatte, indem er sich gegen die Impfung von Kindern gegen Hepatitis B aussprach und den obligatorischen Impfplan für Kinder um die Hälfte reduzierte.

• Diejenigen, die sich entschieden für Impfstoffe einsetzen, lehnen in der Regel auch Trumps Präsidentschaft entschieden ab. Es gibt keine nennenswerten Wahlvorteile, wenn man eine Politik verfolgt, die diese Bevölkerungsgruppe begünstigt.

• Umfragen zeigen, dass Trump durch das Zurückrudern in Kernfragen immense Unterstützung verliert.43 Sein Sieg 2024 war größtenteils den MAHA-Wählern zu verdanken, die die Wahl entschieden haben. Diese Wählerschaft zu demoralisieren – für viele von ihnen sind Impfstoffe das Thema Nr. 1 – dürfte nach hinten losgehen.

• Eine Verzögerung um 8 Monate behindert das, was letztendlich erreicht werden kann. Die Strategie der Pharmaindustrie besteht immer darin, Zeit zu schinden, damit sich vor 2028 nichts Wesentliches ändert, wenn alles wieder rückgängig gemacht werden kann.

Kurz gesagt: Eine Änderung der Impfpolitik auf Bundesebene ist im Grunde unmöglich, ohne dass der Präsident dies direkt anordnet und sich jeglichem Druck von außen widersetzt. Aufgrund seiner eigenen negativen Erfahrungen mit Impfstoffen und seiner eigensinnigen Art hat Trump genau das getan – und er ist wahrscheinlich der einzige Präsident, den wir in unserem Leben mit dieser einzigartigen Kombination von Eigenschaften erleben werden. Angesichts des starken institutionellen Widerstands gegen die Infragestellung der Religion der Impfstoffe darf diese Chance nicht vertan werden.

Was können wir tun?

Zum ersten Mal diskutieren die Menschen offen über die Gefahren von Impfungen – und statt als Ausgestoßener zu gelten, trifft man häufig auf andere, die die eigene Position unterstützen. Das ist eine tiefgreifende Veränderung. Das Wichtigste, was wir tun können, ist, unser Umfeld weiterhin auf die Gefahren von Impfungen aufmerksam zu machen, denn wenn die Mehrheit der Wähler sich weigert, sich impfen zu lassen, muss die Politik letztendlich nachziehen. Kurzfristig sind konkrete Maßnahmen erforderlich, um die sich uns bietende Gelegenheit zu nutzen:

• Die Trump-Regierung reagiert auf ausreichenden öffentlichen Druck. Sobald ich mein aktuelles Projekt abgeschlossen habe (ich bin fast fertig mit der manuellen Durchsicht aller Millionen von DMSO-Studien, die veröffentlicht wurden), plane ich, viel mehr Aufmerksamkeit auf Impfschäden auf 𝕏 zu lenken – ich kann das nicht alleine schaffen, also bitte tun Sie dasselbe. Andere sind bereits aktiv: Nachdem RFK Jr. bei Joe Rogan aufgetreten war, folgte Aaron Siri mit einer pointierten Diskussion darüber, warum das derzeitige Impfstoffparadigma so dysfunktional ist.

• Eine Petition, die „COVID-Gerechtigkeit” fordert, hat bereits 26.000 Unterschriften und es werden immer mehr. Ein Großteil der politischen Führung hofft, dass das Debakel um die COVID-Impfstoffschäden einfach in Vergessenheit geraten wird. Das können wir nicht zulassen. Bitte erwägen Sie, die Petition zu unterzeichnen.

• Das ACIP wird vom 18. bis 19. März zusammentreten und sich speziell mit den COVID-19-Impfstoffschäden befassen. Bis zum 12. März können öffentliche Kommentare abgegeben werden (hier). Bitte tun Sie dies, insbesondere wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, durch die COVID-Impfstoffe geschädigt wurde – das ACIP nimmt es mit mächtigen Kräften auf und braucht die Unterstützung der Öffentlichkeit.

Da die gesamte Aufmerksamkeit der Medien auf den Iran gerichtet ist, bietet sich eine einzigartige Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, ohne dass es zu den üblichen koordinierten Gegenreaktionen kommt.

Fazit

Eine Sache, die mich immer wieder erstaunt, ist, wie vehement die medizinische Fachwelt, die Medien und die Politik Impfstoffe verteidigen – sei es aufgrund irrationaler religiöser Überzeugungen, aufgrund der Tatsache, dass dieser Glaube so viele andere Glaubenssysteme, um die sich unsere Gesellschaft dreht, miteinander verbindet, oder aufgrund der Tatsache, dass Impfungen (aufgrund ihrer hohen Rate an chronischen Schäden) Menschen zu lebenslangen Kunden der Medizinindustrie machen.

Bedenken Sie, dass sich praktisch jede MAHA-Bestätigungssitzung darum gedreht hat, die Nominierten unter Druck zu setzen, ihre Loyalität gegenüber Impfungen zu bekräftigen, anstatt dringende Gesundheitsfragen anzusprechen – zuletzt bei Casey Means.

Alle Senatoren geben offen zu, dass der Vertrauensverlust in die Medizin und Impfstoffe ein großes Problem ist, glauben jedoch, dass die Lösung darin besteht, jemanden, dem wir vertrauen, dazu zu zwingen, Impfstoffe zu befürworten – was zeigt, dass sie nicht verstehen können, dass unsere Überzeugungen auf kritischem Denken beruhen und nicht darauf, dass wir einer Autoritätsperson folgen.

Letztendlich glaube ich, dass viele Probleme mit Impfstoffen auf das weit verbreitete Vertrauen in sie, die Impfpflicht und die fehlende gesetzliche Haftung der Hersteller zurückzuführen sind. Die Tatsache, dass jemand gezwungen werden kann, etwas zu nehmen, und dann keine Möglichkeit hat, gegen die daraus resultierenden Schäden vorzugehen, ist grob ungerecht. Die ultimative Lösung besteht darin, den Haftungsschutz für Impfstoffe aufzuheben, die Patienten nicht nehmen wollten, aber aufgrund einer Impfpflicht genommen haben.

Wenn jemand gezwungen wird, einen Impfstoff zu nehmen, und dadurch geschädigt wird, muss die Partei, die ihn dazu gezwungen hat, zur Verantwortung gezogen werden. Ich glaube, dass die Mitglieder des ACIP dies ebenfalls erkennen – weshalb sich ihre bevorstehende Sitzung speziell mit den COVID-Impfstoffschäden befassen wird, die alle politischen Entscheidungsträger zu vergessen versuchen.

Wir haben hier eine große Chance, wenn wir sie nutzen, und ich danke jedem von Ihnen für die Unterstützung dieses Paradigmenwechsels in Bezug auf Impfstoffe.

Anmerkung des Autors:Dies ist eine gekürzte Version eines längeren Artikels, der näher auf die oben genannten Punkte und die Missgeschicke eingeht, die sich während COVID-19 im Weißen Haus ereignet haben. Dieser Artikel und seine zusätzlichen Referenzen können hier gelesen werden. Zusätzlich ein Begleitartikel, der die Daten zeigt, dass Impfungen im Kindesalter eine Vielzahl chronischer Kinderkrankheiten 3- bis 10-mal häufiger auftreten lassen, und Möglichkeiten zur Identifizierung von Impfschäden können hier gelesen werden.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einblicke in eine Vielzahl von Themen und bin dankbar, diese teilen zu dürfen. Ich respektiere auch den Wunsch von AMD, anonym zu bleiben, da AMD immer noch an vorderster Front Patienten behandelt. Weitere Arbeiten von AMD finden Sie unter The Forgotten Side of Medicine auf Substack.

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Quellen: