Krieg (5) Hallo NATO, Escort-Service bitte!

Egon W. Kreutzer

Dreht Trump durch?

Der MAGA-Mann, dessen klares Eintreten für die nationalen Interessen der USA ich lange als Vorbild für die Unseren angesehen habe, macht mir nun ernsthaft Sorgen.

Die Klärung der Frage, ob ich mich die ganze Zeit über geirrt habe, oder ob Trump jetzt plötzlich und unerwartet durchdreht, stelle ich noch zurück. Sie führt jetzt nicht weiter. Im Augenblick geht es darum, das aktuelle Geschehen einzuordnen.

Diesen Versuch habe ich damit begonnen, herauszufinden, ob und wann und in welcher Funktion der POTUS einmal Angehöriger der US-Army gewesen sein könnte. Ergebnis: Er hat nicht gedient. Nie. Zu keiner Zeit, in keiner