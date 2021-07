Der sinnlose Versuch, Masken wieder groß zu machen

Die Regierungen schreiben weiterhin Masken vor, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass sie die Ausbreitung von Covid kaum verlangsamen konnten

Gerade als die Kräfte der Rationalität scheinbar einen Brückenkopf im Bereich der öffentlichen Gesundheit errichtet hatten, sind sie wieder in die Defensive geraten, da die CDC erklärt, dass geimpfte und ungeimpfte Menschen in Gebieten des Landes, in denen die Übertragung hoch ist, in geschlossenen Räumen Masken tragen sollten, und dass jedes Schulkind dazu verdammt werden sollte, den ganzen Tag eine Maske zu tragen.

Diese Maßnahmen, die als Reaktion auf die steigenden Fallzahlen ergriffen wurden, scheinen einen Impuls zu verdeutlichen, der viele fragwürdige Regierungsmaßnahmen antreibt: „Wir müssen etwas tun“, unabhängig davon, ob man davon ausgehen kann, dass diese Maßnahme eine wesentliche Auswirkung auf das vorliegende Problem hat.

Es gibt genügend Gründe, am Wert von Masken zu zweifeln

Die meisten Diskussionen in der Öffentlichkeit und in den Medien über die Maskenpolitik beruhen auf einer grundlegenden Annahme, die möglicherweise falsch ist, nämlich dass das weit verbreitete Tragen von Masken irgendeinen bedeutenden Einfluss auf die Verlangsamung der Ausbreitung gehabt hat.

Die Intuition sagt uns, dass es sich lohnen muss, unser Gesicht zu bedecken. Wenn das Virus aus unseren Nasen und Mündern austritt, muss das Abdecken dieser Öffnungen doch einen großen Unterschied machen, oder?

Dieses Bauchgefühl führt uns jedoch in die Irre, denn wir neigen dazu, das Virus nur in Form von sichtbaren, greifbaren Tröpfchen zu sehen, die von Masken aufgenommen werden können. In der Tat war der wissenschaftliche Konsens anfangs, dass Covid-19 ausschließlich durch Tröpfchen übertragen wird, was dazu führte, dass man einen Abstand von sechs Fuß zueinander einhalten sollte – genug Platz, damit die Schwerkraft diese Tröpfchen aus der Luft ziehen kann.

Dieser Konsens über die ausschließliche Übertragung durch Tröpfchen erwies sich als falsch. Heute wissen wir, dass Covid-19 zu einem großen Teil über Aerosole verbreitet wird – ein Begriff, der Partikel beschreibt, die so klein sind, dass sie leicht in der Luft schweben und sich weit über sechs Fuß hinaus ausbreiten können.

Doch selbst diese Beschreibung macht nicht deutlich, wie unvorstellbar klein die Covid-19-Viruspartikel tatsächlich sind – und warum Masken nicht passen.

Wie klein sind sie? Gerade einmal 20 Nanometer. Das bedeutet, dass die „Materiallücken in blauen chirurgischen Masken bis zu 1000 Mal“ so groß sind wie ein Covid-19-Viruspartikel, so Colin Axon, der die britische Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) beraten hat.

Lücken in herkömmlichen Stoffmasken können 5000 Mal so groß sein… ganz zu schweigen von der Luft, die beim Ausatmen einfach an den Rändern der Masken vorbeigeleitet wird.

Eine Geschichte aus zwei Ländern

Der Vergleich zwischen der Größe der Viren und der Größe der Masken lässt zwar aufhorchen, bildet aber lediglich die Grundlage für die begründete Hypothese, dass die Masken die Mobilität der Viruspartikel nur wenig einschränken.

Was wirklich zählt, sind die beobachteten Ergebnisse in der realen Welt – und was wir beobachtet haben, sollte selbst bei den eifrigsten Befürwortern von Masken schleichende Zweifel wecken.

„Überall auf der Welt kann man sich Maskengebote ansehen und sie mit den Infektionsraten überlagern, und man kann nicht feststellen, dass Maskengebote irgendeine Wirkung haben“, so Axon gegenüber The Telegraph.

Es gibt zwar viele Beispiele für diese Schlussfolgerung, aber keines ist vielleicht anschaulicher als ein Vergleich zwischen Schweden – das als Gesellschaft nie ganz auf Masken verzichtet hat – und Deutschland, dessen Regierung im Januar über die bloße Forderung nach „Gesichtsbedeckung“ hinausging und die Verwendung von Masken in medizinischer Qualität vorschrieb.

Trotz des deutlich geringeren Einsatzes von Masken in Schweden – und einer viel entspannteren Haltung im Allgemeinen – unterscheidet sich die 12-monatige Erfahrung des Landes im Wesentlichen nicht von der in Deutschland beobachteten. Vielmehr handelt es sich um eine Naturgewalt, die ihren saisonalen Lauf nimmt.

„Das Beste, was man über Masken sagen kann, ist, dass ihre positive Wirkung zu gering ist, um gemessen werden zu können“, so Axon, der an der Brunel University (London) Ingenieurwissenschaften lehrt und anmerkt, dass „wenn das Teilchen in einen anderen Körper eintritt, es wieder zu einem biomedizinischen Problem wird, aber bei der Maskendebatte geht es um die Reise des Teilchens“, wo sein Wissen zum Tragen kommt.

Die Erfahrungen des Vereinigten Königreichs sind indessen zweischneidig. Erstens gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Einführung der Maskenpflicht die Übertragung verlangsamt hat, die saisonal immer weiter voranschreitet. Zweitens fielen die jüngste Wiederöffnung des Landes und die Aufhebung der Maskenpflicht amüsanter Weise mit dem Beginn einer steilen Umkehrung des Anstiegs der Fälle im Sommer zusammen.

(Grafiken mit freundlicher Genehmigung von Ian Miller, dessen Twitter– und Substack-Seiten viele weitere statistische Illustrationen bieten, die Fragen über die Wirksamkeit von Masken und Sperren aufwerfen).

Masken können kontraproduktiv sein

Wie bei so vielen unüberlegten Regierungsprogrammen – z. B. dem Krieg gegen den Terror oder der Drogenbekämpfung – können Maskenauflagen die Gefahr, die sie minimieren sollen, sogar noch verstärken.

Das liegt daran, dass ein ungerechtfertigtes Vertrauen in Masken den Trägern ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln und sie dazu verleiten kann, Maßnahmen zum Risikomanagement zu vernachlässigen, die eigentlich sinnvoll wären.

Das ist die Ansicht des Epidemiologen und Biostatistikers Martin Kulldorff von der Harvard Medical School. „In dem naiven Glauben, dass Masken sie schützen würden, haben sich einige ältere Menschen mit hohem Risiko nicht richtig sozial distanziert, und einige sind deswegen an #Covid19 gestorben“, sagte er in einem Tweet vom Mai 2021.

Kulldorffs Tweet war nur von kurzer Dauer. Twitters Gedankenpolizei, deren Orwell’sche Kuratierung von Covid-Inhalten auf der Annahme der Unfehlbarkeit der CDC beruht, blockierte den Tweet umgehend und sperrte den Harvard-Gelehrten aus seinem Konto.

Masken: Das letzte Tabu im Covid-Diskurs?

Heute stellen nur noch relativ wenige Wissenschaftler und prominente Gesundheitsexperten wie Kulldorff und Axon öffentlich den Wert der weit verbreiteten Maskierung in Frage.

Wenn jedoch die Geschichte der Kontroverse über die Herkunft von Covid-19 ein Hinweis darauf ist, dass es viele andere gibt, die Zweifel hegen, aber aus Angst vor den sozialen und beruflichen Auswirkungen ihrer Meinung abwarten, bis es sicherer ist, diese zu äußern.

Im Mai dieses Jahres veröffentlichten 19 Wissenschaftler einen Brief in der Zeitschrift Science, in dem sie eine Untersuchung forderten, um die Möglichkeit zu prüfen, dass das Virus aus dem chinesischen Wuhan Institute of Virology entwichen ist. Eine der Wissenschaftlerinnen sagte, sie und andere hätten sich letztes Jahr nicht geäußert, weil sie befürchteten, mit Trump und seinen Anhängern in Verbindung gebracht zu werden.

Es gibt eine offensichtliche Parallele zu Masken, die von Millionen Amerikanern nicht nur wegen ihres vermeintlichen gesundheitlichen Nutzens angenommen wurden, sondern auch als Mittel, um ihre Tugendhaftigkeit und Zugehörigkeit zum liberalen und/oder Anti-Trump-Stamm zu signalisieren.

I feel the need to continue wearing my mask outside even though I’m fully vaccinated because the inconvenience of having to wear a mask is more than worth it to have people not think I’m a conservative 😬 — David Hogg (@davidhogg111) May 14, 2021

Ich habe das Bedürfnis, draußen weiterhin meine Maske zu tragen, obwohl ich vollständig geimpft bin, denn die Unannehmlichkeiten, die das Tragen einer Maske mit sich bringt, sind es mehr als wert, wenn die Leute nicht denken, ich sei ein Konservativer.

Diese emotionale und politische Bindung an Masken – die sowohl die Medien als auch die einzelnen Bürger infiziert – stellt ein mächtiges Hindernis für eine intellektuell ehrliche Bewertung ihrer Wirksamkeit dar. Je eher diese Barriere zu bröckeln beginnt, desto besser wird es uns allen gehen.