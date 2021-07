Fauci-finanzierte „Frankenstein“-Forschung und verwendet Teile abgetriebener Babys, die in Mäuse eingenäht werden

In Experimenten, die an die verrückten Arbeiten des fiktiven Dr. Frankenstein erinnern, haben Forscher an der Universität von Pittsburgh Teile abgetriebener menschlicher Babys verwendet, um Mäuse zu „vermenschlichen“.

In einer Studie, die zum Teil vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – dessen Direktor Dr. Anthony Fauci ist – finanziert wurde, wurden bei den Experimenten die Körperteile menschlicher Babys mit den Mäusen verschmolzen, um Haut und Zellen wachsen zu lassen. Die menschlichen Babyteile, zu denen neben Kopfhaut auch Teile von Leber, Thymus und Milz gehörten, stammten Berichten zufolge entweder von abgetriebenen oder totgeborenen Föten im fünften Schwangerschaftsmonat.

In dem veröffentlichten Bericht erklärten die Wissenschaftler, sie hätten die schriftliche Zustimmung der Mütter erhalten, die Babys für die Experimente zu verwenden. Die von The Sun reproduzierten Fotos aus der aktuellen Studie zeigen, wie den Mäusen menschliche Haare auf dem Rücken wachsen, nachdem ihnen die abgetriebene menschliche Kopfhaut aufgepfropft wurde.

Die Studie wurde am 3. September 2020 in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Darin erklären die Wissenschaftler, dass der Zweck des Experiments darin bestand, den gemeinschaftsassoziierten Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (CA-MRSA) sowie die Lyme-Krankheit und das Dengue-Fieber zu untersuchen, in der Hoffnung, mögliche Impfstoffe für diese Krankheiten zu finden.

Abgetriebene menschliche Babyteile werden seit Jahren in der Forschung verwendet. Eine der jüngsten Studien wurde am 7. Juli 2021 veröffentlicht, in der Forscher der School of Medicine der Universität Pittsburgh die Teile verwendeten, um HIV-Infektionen und antivirale Therapien für HIV zu untersuchen. In dieser Studie wurde auch menschliches fötales Thymus-, Leber- und Milzgewebe verwendet.