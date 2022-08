Der sogenannte „Klimawandel“ aus Sicht der Öffentlichkeit ist nicht das Problem; aber das Wetter-Geoengineering zerstört alles auf der Erde?

„Wir sind alle Insassen einer globalen Anstalt; die Gitterstäbe, die uns umschließen, sind für jeden sichtbar, der sie sehen will.“ – Dane Wigington – Schöpfer und leitender Forscher von Geoengineering Watch

Ich möchte meinen Ausführungen die Tatsache voranstellen, dass dieses Thema für viele fremd ist, während es von den meisten ignoriert wird. Diejenigen, die sich in der Vergangenheit auf dieses Thema eingelassen haben, waren extremer Kritik, Beschimpfungen und vernichtenden Vorwürfen ausgesetzt und wurden als verrückte Verschwörungsspinner angesehen. Ich habe dies selbst bei vielen Gelegenheiten erlebt. Dieses Thema ist kompliziert, und Geoengineering kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden, um großen Schaden anzurichten, z. B. durch Wettermanipulation; es kann eine Vielzahl extremer Gesundheitsprobleme, Krankheit und Tod verursachen. Geoengineering kann auch als Biowaffe eingesetzt werden und diejenigen, die diesen giftigen Nanopartikeln ausgesetzt sind, psychologisch und physiologisch beeinflussen. Dieser erste Aufsatz ist ein Überblick, aber ich hoffe, in einer späteren Schrift eine konzentriertere und eingehendere Analyse bieten zu können.

Das Geo-Engineering des Wetters wird als sehr umstritten angesehen, aber das ist es nicht; es ist eine Tatsache und findet schon seit Jahrzehnten statt. Einige behaupten, und ich denke zu Recht, dass dies die größte Bedrohung für das Leben auf diesem Planeten ist. Es ist nicht so, dass normale menschliche Aktivitäten die Gesundheit der Erde zerstören, wie es die Jünger der „menschengemachten globalen Erwärmung“ glauben – sondern das Geo-Engineering des Wetters schadet definitiv und aggressiv jeder Lebensform auf diesem Planeten. Alle Pflanzen und Tiere, einschließlich natürlich der Menschen, wurden und werden durch massive Mengen an Metallen, giftigen Chemikalien und Nanopartikeln, die in den Himmel und die Atmosphäre dieses Landes und der Welt gelangen, zerstört; dabei sind all die anderen Gifte in unseren Lebensmitteln, Produkten des täglichen Gebrauchs und das massive Sprühen von Giften für Unkraut, Höfe, Autobahnen und die Landwirtschaft noch nicht einmal berücksichtigt.

Schauen Sie sich um und betrachten Sie die neue Ära ständiger Dürren, Waldbrände, Überschwemmungen, Bodenzerstörung, Zusammenbruch des Wurzelsystems, unnatürliche Zerstörung von Bäumen und Wäldern, Ausrottung von Bienen und Insekten, Verlust von lebenswichtigem Plankton in unseren Ozeanen, Zerstörung vieler Wasserwege und Stauseen und viele andere unnatürliche katastrophale Ereignisse. Dies ist keine Billigung oder Akzeptanz irgendeiner betrügerischen „Klimawandel“-Agenda, die der Staat der Bevölkerung aufzwingt, sondern einfach die Realität einer gezielten Geo-Engineering-Politik des Staates, die darauf abzielt, eine Vielzahl totalitärer Ziele zu erreichen – und in diesem Prozess hat sie allen großen Schaden zugefügt. Meiner Meinung nach war dies nicht unbedingt das, was die herrschenden „Eliten“ ursprünglich anstrebten, aber die sehr nachteiligen Folgen wurden in Kauf genommen, um das Streben nach globaler Tyrannei in Form der Schaffung einer Eine-Welt-Regierung fortzusetzen.

Lassen Sie uns ein für alle Mal den Unterschied zwischen einem harmlosen Kondensstreifen und einer chemischen Spur aus Nanopartikeln, die aus Metallen, Giften, Kunststoffen und einer beliebigen Anzahl anderer schädlicher Elemente besteht und absichtlich in die Atmosphäre gesprüht wird, um das Sonnenlicht zu blockieren und die natürliche Ordnung der Dinge zu verändern, akzeptieren und verstehen.

Kondensstreifen sind lediglich Kondensations- oder Dampfspuren (Eiskristalle), die sich in seltenen Fällen unter sehr speziellen Bedingungen bilden, wenn die Abgase der Düsenflugzeuge eine hohe Feuchtigkeit aufweisen und es kalt und feucht ist.

„Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sollten wir hinter den Flugzeugen, die mit High-Bypass-Triebwerken ausgestattet sind, nichts sehen. Hochbypass-Triebwerke sind in allen Verkehrsflugzeugen und militärischen Tankflugzeugen eingebaut. Triebwerke mit hohem Nebenstrom sind praktisch nicht in der Lage, einen ‚Kondensstreifen‘ zu erzeugen, es sei denn, es herrschen extreme Bedingungen, und selbst dann sollte ein sichtbarer Streifen nicht länger als ein paar Sekunden dauern.“

Chemische Streifen (Chemtrails) enthalten Aluminium, Barium und Strontium, neben vielen anderen Chemikalien, Kunststoffen und anderen giftigen Elementen, viele davon in Form von schädlichen Nanopartikeln. Der pensionierte Brigadegeneral der U.S. Air Force, Charles Jones, sagte zu den gesprühten Spuren am Himmel:

„Wenn die Menschen ins Blaue blicken und weiße Spuren sehen, die parallel und kreuz und quer am Himmel verlaufen, wissen sie kaum, dass sie keine Kondensstreifen von Flugzeugtriebwerken sehen, sondern stattdessen Zeugen einer vom Menschen verursachten Klimakrise sind, die alle Menschen und Tiere auf dem Planeten Erde betrifft, die Luft atmen … Giftige atmosphärische Aerosole werden verwendet, um Wettermuster zu verändern, die in einigen Regionen Dürren, an anderen Orten Überschwemmungen und sogar extreme Kälte unter anderen Bedingungen verursachen.“

Dies ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Neben all den Schäden, die Menschen, Tieren, Bäumen und allem pflanzlichen Leben zugefügt werden, einschließlich der Lebensmittel, die auf den nun verseuchten Böden angebaut werden, dem Tod und der Ausrottung von Insekten, Vögeln, Fledermäusen und dem lebenswichtigen sauerstofferzeugenden Plankton, wird auch die Erde selbst dezimiert. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine höchst aktive Bedrohung, und sie ist real. Dies ist nicht der „Klimawandel“, der von politisierten „Umwelt“-Organisationen diskutiert wird, von denen die meisten größtenteils staatlich finanzierte Fake-Bewegungen sind. Es handelt sich um eine reale Bedrohung, über die gelogen wird und die von all jenen, die vorgeben, sich um die Erde zu kümmern, absichtlich verschwiegen wird. Indem sie, ob absichtlich oder nicht, die reale Gefahr ignorieren, die sich direkt vor ihren Augen abspielt, machen sie weiterhin Propaganda, das gemeine Volk sei im Allgemeinen daran schuld – in der Hoffnung, falsche Schuld zuweisen zu können, um ruchlose Agenden voranzutreiben.

Globale Geo-Engineering-Projekte für das Wetter sind ein Krieg gegen die gesamte Menschheit und meiner Meinung nach eine der größten Vertuschungen aller Zeiten. Die Gefahr für uns alle ist astronomisch, und es ist bereits viel Schaden und Zerstörung entstanden. Wenn dies allgemein bekannt wäre – was es eigentlich sein sollte – würde diese kollektive Gruppe von Dummköpfen, die man die Massen nennt, vielleicht tatsächlich aufstehen und etwas tun, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Es ist ja nicht so, dass dies erst vor kurzem passiert ist, denn die Wetterveränderung wird seit mindestens 60 Jahren und darüber hinaus verfolgt und durchgeführt. Unser Himmel und der Himmel der Welt ersticken aufgrund des ständigen Versprühens von sonnenblockierenden Elementen, die die Wettermuster verändern sollen, um die totale Kontrolle über alle menschlichen Aktivitäten zu rechtfertigen, den natürlichen Anbau und die Produktion von Nahrungsmitteln tödlich zu schädigen, Krankheit und Tod für große Teile der Menschheit zu verursachen, um die Entvölkerung zu bewirken und ein umfassendes System der totalen Kontrolle einzuführen, das auf der politischen Lüge namens „Klimawandel“ basiert.

Klimamanipulation, Klimakrieg und Umweltzerstörung finden statt, aber dies geschieht im Namen des Globalismus und eines Eine-Welt-Regierungssystems. Es liegt nicht am Autofahren, an der Reise oder am Einschalten der Klimaanlage, sondern an der Meisterklasse der Herrschenden und ihrer Handlanger in der Regierung, an allen Regierungsbehörden und an den Mainstream-Medien, die sich im Besitz und unter der Kontrolle derselben bösen herrschenden Klasse und der mit ihr verbundenen Organisationen befinden. Noch einmal: Das meiste, was von den Massen als real angesehen wird, ist völlig rückständig und das Gegenteil von allem, was ehrlich und vernünftig ist.

Vor kurzem hat Spanien zugegeben, im Rahmen eines geheimen UN-Programms Chemtrails zu versprühen. Die spanische Regierung genehmigte das Versprühen von Bioziden zu „Desinfektionszwecken“ – alles im Verborgenen und ohne die Bürger zu informieren. Es handelte sich um geheime Experimente an der Öffentlichkeit, ohne dass man wusste oder sich darum kümmerte, in welchem Ausmaß die spanische Bevölkerung betroffen sein würde. Die spanische Wetterbehörde AEMET gab an, dass in über 50 Ländern gesprüht wurde, um das Wetter zu verändern, doch in Wahrheit wird weltweit gesprüht.

Der wichtigste Grundsatz dieses großen Angriffs auf die Menschheit durch den manipulativen Staat ist die Förderung der „Klimawandel“-Agenda, damit die totale Kontrolle über die gesamte Menschheit und alles Eigentum mit sehr wenig Widerstand gefestigt werden kann. Alles basiert wie immer auf falscher Angst, aber die staatlichen Akteure haben sich in ihrer Eile, diesen Übernahmeputsch zu vollenden, durch Klima- und Wettermanipulation auch selbst in Gefahr gebracht. Das Komplott wurde fortgesetzt, weil mehrere staatliche Agenden angestrebt wurden, und es ist heute noch in Kraft – trotz der Risiken, die dieser schreckliche Plan für alle mit sich bringt. Was für ein verworrenes Netz sie weben.

Als diese Taktiken der Wetterbeeinflussung während des Vietnamkriegs gegen ein Volk eingesetzt wurden, das nichts getan hatte, was einen Angriff des bösen US-Imperiums gerechtfertigt hätte, wurde die Hölle über diesem Land entfesselt. Das Land hat immer noch mit den Auswirkungen der abscheulichen Gräueltaten zu kämpfen, die ihm von den amerikanischen Streitkräften angetan wurden. Das Wetter wurde manipuliert, um während der Monsunzeit viel mehr Regen zu bringen und so Truppenbewegungen zu stoppen. Das Besprühen des gesamten Blattwerks mit Agent Orange, um alle Pflanzen und das Unterholz abzutöten, damit die Vietnamesen sich nicht verstecken konnten, machte die meisten Bemühungen um den Anbau von Nahrungsmitteln zunichte und rief für alle in diesem und anderen Ländern Entsetzen hervor. Darüber hinaus wurden einige der gleichen Chemikalien verwendet, um Zivilisten und Militärs gleichermaßen zu verbrennen, zu verstümmeln und zu töten, was auch ihre Tiere betraf, die zur Arbeit und zur Ernährung bestimmt waren. Natürlich waren Krebs, die Zerstörung des Immunsystems, Geburtsfehler und viele andere gesundheitliche Probleme die offensichtlichen Folgen dieser unmenschlichen chemischen Kriegsführung.

Wenn „Ihre“ Regierung und diejenigen, die „Ihre“ Regierung kontrollieren, das Sprühen und das Geo-Engineering des Wetters fortsetzen, können Sie sich auf das gleiche Schicksal freuen, das den unschuldigen Menschen in Vietnam widerfahren ist. Die Wahrheit, die ihr seht, ist, dass dies ein Krieg gegen euch alle ist, und zwar von der Regierung „eures“ Landes, der ihr freiwillig erlaubt, zu existieren und über euch zu herrschen. Stoppt es jetzt und schafft dieses System der Regierungskontrolle ab, oder macht euch auf ein Leben in Sklaverei und Tod durch die Hände dieser herrschenden Kabale gefasst.

„Historisch gesehen führt die moderne Kriegsführung, die von und zwischen leicht identifizierbaren Nationalstaaten oder Zusammenschlüssen von Nationalstaaten geführt wird, zu Umweltschäden. Heute jedoch sind große Teile der Menschheit und anderer Lebewesen durch einen globalen Umweltkrieg bedroht, der durch Täuschung und Betrug von unbekannten globalistischen Gruppierungen geführt wird, die im Verborgenen bleiben.“ – Dr. J. Marvin Herndon und Dr. med. Mark Whiteside (2021), “Nature as a Weapon of Global War: The Deliberate Destruction of Life on Earth”

Quellen und Verweise

“The Dimming: Exposing the Global Geo-Engineering Cover-Up”

Weather Modification History Timeline

HAARP and the Sky Heaters

Spain Allows Geoengineering as do over 50 Other Countries

Spain Admits to Spraying Chemtrails in Secret U.N. Program

Answers for Common Questions About Geoengineering

GeoEngineering Watch

Chemtrail Poisons Are ruining Your Health From Above

Secret weather manipulation during the Vietnam War

The horrible effects of Agent Orange in the Vietnam War meant to destroy crops and forest canopy