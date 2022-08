Laut einer großen israelischen Studie hat Paxlovid von Pfizer bei Menschen unter 65 Jahren mit COVID-19 „keinen Nutzen“

Die Ergebnisse einer israelischen Studie mit 109.000 Patienten, die am Mittwoch (24. August) im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, sollten ernsthafte Fragen über die Verwendung der Paxlovid-Pille von Pfizer durch die US-Regierung aufwerfen, die plötzlich zur „Standardbehandlung“ für COVID-19 geworden ist.

Die Biden-Regierung hat bereits mehr als 10 Milliarden Dollar für den Kauf des neu erfundenen Medikaments ausgegeben und es in Tausenden von Apotheken leicht erhältlich gemacht. Seit der Zulassung des Medikaments wurden mehr als 3,9 Millionen Verschreibungen ausgestellt. Eine Behandlung besteht aus drei Tabletten zweimal täglich für fünf Tage.

Während die Forscher feststellten, dass Paxlovid die Zahl der Krankenhausaufenthalte bei Menschen über 65 Jahren mit COVID-19 um bis zu 75 % senken kann, wenn es unmittelbar nach der Infektion verabreicht wird, zeigte sich bei allen anderen kein messbarer Nutzen, so die Analyse der Krankenakten.

Das trifft auf etwa 84 % aller Amerikaner zu.

„Für die überwiegende Mehrheit der Amerikaner, die jetzt für die Behandlung infrage kommen, hat dies wirklich keinen großen Nutzen“, sagte Dr. David Boulware, Forscher und Arzt an der Universität von Minnesota.

Ein Sprecher von Pfizer lehnte eine Stellungnahme zu den Ergebnissen ab. Die FDA behauptet, ihre Entscheidung, Paxlovid bei 12-Jährigen zuzulassen, auf der Grundlage einer Pfizer-Studie an Hochrisikopatienten getroffen zu haben, die nicht geimpft oder wegen einer früheren COVID-19-Infektion behandelt worden waren. Diese Ergebnisse wurden jedoch noch nicht in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht.

„Diese Menschen gibt es, aber sie sind relativ selten, weil die meisten Menschen jetzt entweder geimpft sind oder sich infiziert haben“, sagte Boulware.

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, nehmen laut einem Bericht, der am 6. Juli 2022 im International Journal of Infectious Diseases veröffentlicht wurde, Millionen von Amerikanern über 65 Jahre wahrscheinlich Medikamente ein, die mit Paxlovid interagieren.