Es gab keinen Pandemie-Mastermind

„Die Linie, die Gut und Böse trennt, verläuft nicht durch Staaten, nicht zwischen Klassen und auch nicht zwischen politischen Parteien, sondern mitten durch jedes menschliche Herz.“ – Alexander Solschenizyn

In den Kreisen der COVID-Skeptiker in den sozialen Medien wird viel mit dem Fußball gespielt.

Wenn zwei Gruppen von Menschen sich in einer bestimmten Frage diametral gegenüberstehen und die Überzeugungen einer dieser Gruppen durch die Ereignisse bestätigt werden, möchte sich die andere Gruppe vielleicht einfach davonschleichen und „alles hinter sich lassen“.

Ich denke, dass dies bei der COVID-19-Pandemie der Fall ist. Nach jahrelangen irreführenden, politisch gesteuerten Informationskampagnen, die darauf abzielten, die Akzeptanz des Impfstoffs zu erhöhen, hat die CDC endlich zugegeben, was alle wussten, aber die meisten nicht sagen konnten: dass die durch eine SARS-CoV-2-Infektion erworbene Immunität bei einer erneuten Infektion genauso gut oder sogar besser vor einer schweren Erkrankung schützt als eine Impfung.

Das Problem war nicht nur die Botschaft über die schützende Immunität. Von der Durchsetzung schädlicher und unhaltbarer Abriegelungen über die Erfindung eines falschen Konsenses über Masken bis hin zur massiven Aufblähung der Risiken von COVID-19 bei Kindern und in Schulen – die Bilanz der CDC ist absolut düster.

Nach der Realitätsverweigerung der letzten zweieinhalb Jahre würden sicher viele Leute in der CDC und anderen Regierungsbehörden gerne in aller Ruhe weiterziehen, so wie es der Rest der Welt bereits getan hat.

Aber das kann jetzt noch nicht geschehen. Es müssen einige sehr harte und pointierte Fragen zu den Entscheidungen gestellt werden, die zu Schließungen und Mandaten geführt haben, und wer diese Entscheidungen getroffen, beeinflusst und davon profitiert hat. Die Pandemie hat eine dysfunktionale, politisierte und risikoscheue Gesundheitsbürokratie offenbart, die kaum Anreize hat, über ihre eigenen Interessen hinaus zu handeln. Ein helles und ständiges Rampenlicht auf die systemischen Fehler der Regierungsbehörden ist nur der erste Schritt zu einer sinnvollen Reform. Aber er muss getan werden.

Die Versuchung, die Schuld für dieses Versagen einer einzelnen Person oder einer kleinen, aber mächtigen Gruppe von Personen zuzuschieben, ist unwiderstehlich. Das Konzept eines bösen Superhirns oder einer finsteren Kabale von Illuminaten, die alle Fäden in der Hand haben, um die Welt herunterzufahren, der Arbeiterklasse zu schaden und arme Kinder von der Schule fernzuhalten, ist für viele Menschen eine reflexartige Methode, um der chaotischen Welt, in der wir seit März 2020 leben, einen Sinn zu geben.

Es gibt einige Probleme mit dieser Denkweise. Die Tatsache, dass die meisten westlichen Regierungen auf sehr ähnliche Weise gehandelt haben – zunächst versuchten sie, die Öffentlichkeit zu beruhigen, dann gerieten sie in Panik, verhängten Abriegelungen und andere schädliche Maßnahmen und gaben den Menschen die Schuld, wenn diese nicht funktionierten – wirft eine wichtige Frage auf. Wie konnte eine einzelne Person oder eine Gruppe von Personen all das so schnell in die Wege leiten?

Wenn Menschen über so viel unnötige Zerstörung und Verschwendung wütend sind, wollen sie dieser Wut ein Gesicht geben, ein Ziel identifizieren. Sie brauchen jemanden, dem sie die Schuld geben können, jemanden, den sie vor Gericht stellen, verurteilen und vernichten können. Es ist viel schwieriger, Institutionen, Systeme oder eine Kultur vor Gericht zu stellen, und viel weniger befriedigend.

Es gab sicherlich viele Menschen, die das Pandemie-Chaos auf eher zweifelhafte Weise ausnutzten. Sie horteten Masken oder Medikamente, um sie mit großem Gewinn weiterzuverkaufen, waren durch Verbindungen zu Pharmaunternehmen kompromittiert oder erlangten Berühmtheit, indem sie den unersättlichen Appetit der Medien auf sensationslüsterne Unheilsprognosen fütterten. Die Vertreter von Sonderinteressen standen Schlange, um die Krise zu ihrem Vorteil zu nutzen, und wenn sie erfolgreich waren, setzten sie sich für mehr ein. Dieses Fehlverhalten sollte sicherlich nicht ignoriert werden.

Wenn jedoch die ganze Schuld für die katastrophale Pandemiebekämpfung einer Person oder einer Gruppe von Personen zugeschoben wird, ist sichergestellt, dass es einen Sündenbock gibt, und nur diesen. Sie könnten vor Gericht gestellt, verteufelt und für ungültig erklärt werden – ein Prozess, den viele von uns gerne beobachten würden. Aber die Systeme und die Kultur, die sie zu schlechtem Verhalten veranlasst haben, werden bestehen bleiben.

Die CDC hat bereits damit begonnen, sich angesichts ihrer zugegebenen Versäumnisse ein neues Image zuzulegen. Vorhersehbarerweise handelt es sich dabei um eine kosmetische Umstrukturierung, die jedoch ansonsten die Macht und Reichweite der Institution erhöht. Mit diesen oberflächlichen Änderungen wird sich die verknöcherte, dysfunktionale Kultur weiter aufblähen, immer mehr Ressourcen verbrauchen, mit einem immer geringeren Nettonutzen, und darauf warten, von einer weiteren Krise aufgedeckt zu werden. Spülen und wiederholen.

Es wäre ein Fehler, die vorgetäuschte Zerknirschung der CDC und ihr falsches Reformversprechen zu akzeptieren. Die Organisation braucht eine ernsthafte Überholung. Der Interessenkonflikt, der entsteht, wenn staatliche Organisationen politische Empfehlungen abgeben und die Forschung zur Unterstützung dieser Empfehlungen finanzieren, muss durch die Trennung beider Funktionen beseitigt werden. Positionen sollten nicht auf Lebenszeit garantiert sein, sondern regelmäßig erneuert werden und leichter zu kündigen sein. Die Befugnis von fest angestellten Bürokraten, die nationale Gesundheitspolitik im Detail zu steuern, sollte so weit wie möglich eingeschränkt werden.

Die meisten skeptischen Leser werden das oben Gesagte lesen und sagen: „Ja, klar. Das wird nicht passieren“, und ich würde dem eher zustimmen. Ich glaube sogar, dass das Problem noch unlösbarer ist als nur eine institutionelle Reform. Schließlich haben viele Mitarbeiter der CDC und anderer staatlicher Stellen uns während der Pandemie gerne daran erinnert, dass sie nur Empfehlungen aussprechen. Sie haben die Bundesregierung, die Bundesstaaten und die Städte nicht dazu gezwungen, die Vorschriften umzusetzen und durchzusetzen. All diese Stellen taten dies von sich aus, leider mit großer Energie und Begeisterung. Für viele aufstrebende Totalitaristen waren die Empfehlungen der CDC lediglich eine bequeme Folie, um ihre eigene Macht und ihren Einfluss zu vergrößern.

Die vielleicht wichtigste Frage ist, woher die Verantwortlichen die Idee haben, dass all dieses Verhalten nicht nur akzeptabel, sondern sogar lobenswert ist.

Die Antwort ist: Sie haben die Idee von uns. Die Öffentlichkeit hat schon vor langer Zeit akzeptiert, dass staatliche Organisationen wie die CDC die Verantwortung für ihr Wohlergehen übernommen haben, sowohl in normalen Zeiten als auch in Krisenzeiten. Wenn die CDC uns nicht schützen und in Krisenzeiten nicht die absolute Sicherheit bieten kann, die wir fordern, wozu sind sie dann gut? Eine ausgezeichnete Frage.

Die Pandemie hat gezeigt, dass die staatlichen Behörden diese Aufgaben in der Tat nicht sehr gut erfüllen können. Selbst wenn sie in der Lage wären, die Menschen zu schützen und ihnen absolute Sicherheit zu bieten, gäbe es für sie keinen Anreiz, dies zu tun. Stattdessen gehen die Behörden in einer Krise den Weg des geringsten Widerstands, in diesem Fall die Illusion von Sicherheit, Schutz und Kontrolle für Politiker und die Öffentlichkeit. Alles, was man tun musste, war, an diese Illusion zu glauben. Aufgrund des absoluten Schreckens vor dem Unbekannten und der völligen Unkenntnis der Risiken schwerer Krankheiten und des Todes waren die meisten Menschen mehr als bereit, sich mit den Empfehlungen der CDC und den darauf folgenden Regierungsaufträgen zu trösten, ohne auch nur die geringste Spur von Skepsis oder Protest zu verspüren. Eine allgegenwärtige Kultur der Sicherheit um jeden Preis ermöglichte all dies.

Wir müssen auf jeden Fall einen langen und strengen Blick auf die Verantwortlichen und Bürokraten werfen, die den einfachsten, aber schädlichsten Weg der Abriegelung und des Mandats gewählt haben. Wir müssen all ihre Korruption, Inkompetenz und Heuchelei aufdecken. Das wird eine gewaltige Aufgabe sein, die viel Zeit in Anspruch nehmen wird, aber es muss geschehen.

Doch bei der Suche nach einem Schuldigen für die katastrophale Pandemie-Reaktion müssen wir vor allem in den Spiegel schauen.