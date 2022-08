Wissenschaftler entdecken, dass alle Covidimpfstoffe „ausnahmslos“ geheimnisvolle metallische Toxine enthalten

Unabhängige Forscher aus Deutschland haben herausgefunden, dass die „Impfstoffe“ gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) eine Reihe von versteckten, toxischen Bestandteilen enthalten – die meisten davon metallisch -, die nicht als Inhaltsstoffe gekennzeichnet sind.

„Ausnahmslos“, so die Gruppe, enthielt jede getestete Probe von Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson (J&J) und AstraZeneca die folgenden Metallelemente:

Erdalkalimetalle: Calcium (Ca), Barium (Ba)

Übergangsmetalle: Kobalt (Co), Eisen (Fe), Chrom (Cr), Titan (Ti)

Seltenerdmetalle: Cer (Ce), Gadolinium (Gd)

Bergbaugruppe / Metall: Aluminium (Al)

Kohlenstoffgruppe: Silizium (Si) (teilweise Trägermaterial / Rutsche)

Sauerstoffgruppe: Schwefel (S)

Alkalimetalle: Cäsium (Cs), Kalium (K)

Unter Verwendung moderner medizinischer und physikalischer Messverfahren stellten die Forscher fest, dass alle diese metallischen Substanzen „unter dem Dunkelfeldmikroskop als ausgeprägte und komplexe Strukturen unterschiedlicher Größe sichtbar sind, nur teilweise als Ergebnis von Kristallisations- oder Zersetzungsprozessen erklärt werden können [und] nicht als Kontamination aus dem Herstellungsprozess erklärt werden können“.

Diese Erkenntnisse bauen auf der Arbeit anderer auf, die ähnliche Entdeckungen gemacht haben, darunter der Health Ranger – lesen Sie unbedingt seinen Bericht, der zeigt, dass es sich bei den durch die Fauci-Grippeimpfung entstandenen Gerinnseln nicht um Blutgerinnsel, sondern um Metallgerinnsel handelt.

Forscher: Blut von vollständig geimpften Menschen zeigt „deutliche Veränderungen“

Dr. Janci Lindsay, PhD, ein Toxikologe, der nicht an der Studie beteiligt war, aber ähnliche Arbeiten durchgeführt hat, sagt, dass es in der Tat ein Entdeckungsmuster gibt, das darauf hindeutet, dass die Covid-Injektionen nicht das sind, was die Regierung behauptet.

„Allein die Anzahl und Konsistenz der Kontaminationsvorwürfe, gepaart mit dem unheimlichen Schweigen der weltweiten Sicherheits- und Regulierungsbehörden, ist beunruhigend und verwirrend in Bezug auf die ‚Transparenz‘ und die fortgesetzte Behauptung dieser Gremien, dass die genetischen Impfstoffe ’sicher‘ seien“, wird Lindsay zitiert.

Die an der deutschen Studie Beteiligten, die noch vorläufig ist, sagen, dass sie die Ergebnisse sowohl an die Regierung als auch an die Medien übermittelt haben, in der Hoffnung, dass sich jemand damit befassen wird. Bislang ist niemand bereit dazu.

Eine weitere bemerkenswerte Entdeckung der Forscher betrifft das Blut der vollständig Geimpften, das nach ihren Angaben „deutliche Veränderungen“ aufwies. Unerwünschte Ereignisse, die mit diesen Veränderungen in Zusammenhang stehen, wurden auch als Faktor für „die Stabilität der Hülle von Lipid-Nanopartikeln“ ermittelt, d. h. der fettlöslichen Membranen, die als „Fracht“ von Boten-RNA (mRNA) getragen werden.

„Anhand einer kleinen Stichprobe von Lebendblutanalysen von geimpften und ungeimpften Personen haben wir festgestellt, dass die künstliche Intelligenz (KI) mit 100-prozentiger Zuverlässigkeit zwischen dem Blut der Geimpften und dem der Ungeimpften unterscheiden kann“, heißt es in der Studie.

„Dies deutet darauf hin, dass die COVID-19-Impfstoffe langfristige Veränderungen in der Zusammensetzung des Blutes der geimpften Person bewirken können, ohne dass sich diese Person dieser Veränderungen bewusst ist“.

Im besten Fall sind die Impfungen gegen das Virus weithin unbeabsichtigt kontaminiert. Schlimmstenfalls – und diese Möglichkeit scheint wahrscheinlicher – wurden die Impfungen so konzipiert, dass sie metallische Substanzen in den Körper der Menschen implantieren, die sich absichtlich zu tödlichen Gerinnseln zusammensetzen.

„Wir haben festgestellt, dass die COVID-19-Impfstoffe neben Verunreinigungen auch Substanzen enthalten, deren Zweck wir nicht bestimmen können“, heißt es in der Studie weiter.

Im Kommentarbereich wies jemand darauf hin, dass geimpfte Menschen mit verändertem, metallischem Blut nicht mehr gefahrlos Blut spenden können – was für diejenigen, die eine Transfusion benötigen, zu bedenken ist.

Wie bei allen Impfstoffen und Medikamenten ist die „vollständige quantitative Zusammensetzung“ aller Covid-19-„Impfstoffe“ ein Geschäftsgeheimnis, das aufgrund kommerzieller Empfindlichkeiten vor der Offenlegung geschützt ist“, so ein anderer Kommentar.

„Pfizers eigene Tabelle der Rohzusammensetzung, 3.2.P.1-1, die auf meine FOI-Anfrage hin veröffentlicht wurde, zeigt wahrscheinlich 6 geschwärzte Herstellungsbestandteile.“