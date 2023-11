Der Sommer der plötzlichen Todesfälle

William Makis MD

Social Media Influencers sterben meist an Herzstillstand & zerstörtem Immunsystem – 20 Influencer starben in den vergangenen Monaten & die Todesfälle beschleunigen sich!

Warum sind so viele Instagram, Tiktok, Youtube Stars & Models gestorben?

Tsunami der TODESfälle:

November 2023 – Brasilien – Die 22-jährige Isis Freitas, Model und Schauspielerin, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, konnte aber nicht mehr gerettet werden und starb am 12. November 2023 – Gerüchten zufolge starb sie an Tuberkulose?

November 2023 – Der Reality-TV-Star und Fitness-Influencer Brandi Mallory, 40, wurde am 9. November 2023 tot in ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums aufgefunden, nachdem sie am Vorabend bei Chipotle gegessen hatte.

November 2023 – Der brasilianische Reality-TV-Star Luana Andrade, 29, unterzog sich am 7. November 2023 in São Paulo einer Fettabsaugung am Knie. 2,5 Stunden nach der Operation erlitt sie vier gleichzeitige Herzstillstände und wurde vom medizinischen Personal wiederbelebt. Als Tests ergaben, dass sie eine massive Thrombose erlitten hatte, wurde sie auf die Intensivstation verlegt. Dort verstarb sie um 5.30 Uhr. Todesursache: Lungenembolie.

November 2023 – Die 41-jährige brasilianische Influencerin Vanessa Mancini ist am 6. November 2023 plötzlich verstorben. Vanessa war gerade dabei, ihre Luxuswohnung in Brasilien für die Feiertage zu dekorieren, als sie zusammenbrach und einen Herzstillstand erlitt. Die Rettungskräfte konnten sie nicht wiederbeleben.

Oktober 2023 – Philippinen – Die 19-jährige TikToker Apple Paguio begann Blut zu erbrechen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie drei Tage später plötzlich verstarb.

Oktober 2023 – Brasilien – Die 25-jährige Juliana Rocha, Make-up-Influencerin auf TikTok, bei der kürzlich Leukämie diagnostiziert wurde, starb an Herzstillstand, Flüssigkeit in den Lungen und angeblich an Tuberkulose.

Ich verstehe nicht, warum diese COVID-19-geimpften Influencer so leise ins nächste Leben übergehen wollen.

Todesursachen in dieser Gruppe

6 Herzstillstände (mindestens) – und das Faszinierende ist, dass es sich bei einigen um mehrfache Herzstillstände handelt

3 Krebserkrankungen

2 Anfälle oder Hirnschwellung

2 Blutgerinnsel

2 im Schlaf gestorben

2 Turberkulose (schockierend, aber wahrscheinlich auf ein zerstörtes Immunsystem zurückzuführen)

Ich habe eine Botschaft für alle Social Media Influencer, die diesen Artikel lesen – SPRECHEN SIE JETZT. Schweigen Sie nicht „Plötzlich gestorben“-Statistik, die jeder vergessen wird.

Die Zeit, die Zerstörung, die diese COVID-19-Impfstoffe verursachen, zu ignorieren oder zu verschweigen, ist längst vorbei.

Lassen Sie Ihr Leben für etwas zählen!

Wenn wir die Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe beenden wollen, benötigen wir jeden Einzelnen und seinen Einflussbereich.

Die Stars der sozialen Medien können Millionen von Menschen auf eine Art und Weise erreichen, wie es kein Arzt wie Dr. Peter McCullough, Dr. Robert Malone, Dr. Drew oder ich schaffen können.