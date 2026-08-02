Der Sommer, in dem der Frieden starb

Von Peter Hanseler über ForumGeopolitica.com

Der Iran und Russland haben erkannt, dass es keinen Frieden mit dem kollektiven Westen geben kann. Folglich werden die Konflikte auf dem Schlachtfeld ausgetragen und noch lange andauern. Die internationale Rechtsordnung ist tot, der Weltfrieden ist tot – es herrscht Krieg. Weltkrieg. Nur wenige Menschen sind sich dessen bewusst.

Der Zweck dieses Artikels ist es, die wichtigsten Trends hervorzuheben, die ich derzeit beobachte – sie sollen zum Nachdenken anregen. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich angesichts der schieren Vielfalt der zu bewertenden Aspekte ein kleines Monster geschaffen habe.

Neben zahlreichen Konflikten in Afrika toben derzeit zwei große Konflikte – einer in Europa und einer im Nahen Osten. Beide wurden über Jahrzehnte hinweg sorgfältig geplant. Die westliche Erzählung zeigt bei den kritischeren Menschen im Westen Risse, was dazu führt, dass die westliche Propaganda immer aggressiver wird, um die öffentliche Meinung noch einmal zu kippen.

Ein Beispiel dafür, wie es der Propaganda beispielsweise in Deutschland gelungen ist, die Menschen völlig zu verdummen, ist ein Bericht in der „Bild“-Zeitung vom 13. Juli mit dem Titel „Putin geht das Benzin aus – Russen zahlen fast 4 Euro pro Liter Benzin“.

Bild-Zeitung, 13.07.26

Und das, obwohl die tatsächlichen Preise auf dem Bild deutlich zu sehen sind: zum Beispiel 73,11 Rubel (0,82 EUR). Am 29. Juli lag der Durchschnittspreis für 95-Oktan-Benzin in Russland bei 71,83 Rubel (0,79 EUR).

Andererseits werden wichtige Nachrichten unterdrückt, wie beispielsweise Chinas Verhängung von Sanktionen gegen 14 europäische Unternehmen (unter anderem Lafert S.p.A., Rheinmetall AG, Tatra Trucks, Vigo Photonics, Cavok UAS, Antraco Chemie-Handelsgesellschaft und Sindlhauser Materials). Dabei handelt es sich um Rüstungsunternehmen oder Zulieferer der Rüstungsindustrie. Diese Nachricht ist von großer Bedeutung und wird Deutschlands militärischen Aufbau erheblich behindern.

Diese beiden völlig unterschiedlichen Beispiele veranschaulichen das Wesen der westlichen Medien – sie vermitteln ihrem Publikum den Eindruck, dass im Westen „alles gut läuft“ und die Feinde kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Das hat Auswirkungen: Wenn man mit Menschen in Europa spricht, scheinen die Sommerhitze und die Fußball-WM die wichtigsten Dinge im Leben zu sein. Seit Jahrzehnten habe ich mich gefragt, wie es möglich war, dass die betroffene Bevölkerung die sich anbahnenden Katastrophen von 1914 und 1939 nicht bemerkte; die aktuellen Ereignisse gewähren mir einen Einblick in die Geschichte mit einer Klarheit, die ich so noch nie gesehen habe. Die Medien dienen dazu, die Menschen „zu unterhalten“, mehr nicht. Die pechschwarzen Wolken, die sich über Europa zusammenbrauen, sind jedoch sehr real, und die Destabilisierung ist offensichtlich.

Destabilisierende Faktoren

Der Zerfall der Welt aufgrund vieler Einflüsse

Die Katastrophe, mit der wir derzeit konfrontiert sind, ist das Ergebnis zahlreicher Faktoren und Einflüsse, die nur sehr wenige Menschen als das erkennen, was sie sind: Katalysatoren für den Zerfall der Welt, wie wir sie bisher kannten. Seit einiger Zeit breitet sich unter Analysten ein Gefühl der Überforderung aus. Ich spüre es jeden Tag, denn die destabilisierenden Faktoren sind zahlreich und wirken aufeinander ein.

Zudem bringen westliche Akteure verständlicherweise nur jene Faktoren zur Sprache und heben sie hervor, die ihre Position stärker erscheinen lassen. Darüber hinaus agieren sie gegeneinander, was bedeutet, dass sie sich in einem Machtkampf zunehmend gegenüberstehen. Bitte verzeihen Sie mir daher, dass ich nicht alle – nicht einmal alle wichtigen – Faktoren und Einflüsse abdecken und beschreiben kann.

Der Donald-Trump-Faktor

Der Weltmeister der verzerrten Realität ist offenbar Donald Trump, der diese Strategie bereits genutzt hat, um mehrere Insolvenzen auf Kosten seiner Investoren, die Turbulenzen seiner ersten Amtszeit und den Epstein-Skandal zu überstehen. In seiner aktuellen Amtszeit verfolgt er eine verheerende Wirtschaftspolitik mit dem einzigen Ziel, das reichste 1 % der Bevölkerung noch reicher zu machen. Zu diesem Zweck hat er zahlreiche Kriege angezettelt. Das hindert ihn jedoch nicht daran, sich als Friedensstifter und Freund der Welt zu präsentieren.

Es wäre jedoch ein Fehler, das gesamte herrschende Chaos allein Trump anzulasten. Vielmehr hatte er nach Joe Biden die historische Chance, vieles wieder ins Lot zu bringen und den Druck aus dem geopolitischen Druckkochtopf zu nehmen. Er hat diese Chance vertan, weil er glaubte, durch das Schüren von Chaos erneut das Blatt zugunsten der USA als Hegemon wenden zu können. Hinzu kommt, dass amerikanische Präsidenten kaum Einfluss auf die US-Außenpolitik haben. Wir haben diese Tatsache bereits mehrfach beschrieben, unter anderem unter Bezugnahme auf Noam Chomsky, zuletzt in „Krieg ohne Frieden – Die US-Strategie hat wenig mit Trump zu tun“, im Abschnitt „Amerikanische Präsidenten als Statisten – Trump ist keine Ausnahme“. Letztendlich ist Trump nichts weiter als eine Marionette. Und als solche lässt er sich angesichts seines Charakters und seiner vielen Leichen im Keller leicht kontrollieren und formen. Seine Amtskollegen in Europa unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von ihm.

Der Faktor Diplomatie

Im Juni 2025 schrieb ich den Artikel „Diplomatie auf dem Sterbebett – Vom Friedenspräsidenten zum Kriegstreiber“. Was ich vor über einem Jahr befürchtet habe, ist eingetreten. In der Zwischenzeit sind die USA zum dritten Mal in den Iran eingefallen – im Juni 2025 und im Februar 2026 gemeinsam mit Israel während Unterbrechungen der diplomatischen Verhandlungen – ein Verstoß gegen diplomatische Konventionen mit unabsehbaren Folgen – und nun zum dritten Mal in diesem Sommer. Wohlgemerkt geschah dies nach der Unterzeichnung eines MOU – eines Memorandum of Understanding –, das eigentlich als Rahmen für den Frieden dienen sollte; siehe auch „Der Iran besiegt die USA – Reflexionen“. Israel, als treibende Kraft an der Seite der USA, wird erst dann wieder diplomatischen Wert erlangen, wenn es in seiner derzeitigen Form nicht mehr existiert; über diese genozidalen Psychopathen gibt es nichts mehr zu sagen.

„Das bedeutet, dass die Diplomatie am Golf und in Europa nicht mehr auf dem Sterbebett liegt, sondern sanft verstorben ist.“

Zudem scheinen die USA nicht das geringste Interesse daran zu haben, eine Einigung zwischen Russland und Europa herbeizuführen. Nachdem es im August 2025 so aussah, als hätten Trump und Putin in Anchorage einen „Konsens“ – eine grundsätzliche Einigung zwischen den Parteien – erzielt, tut Trump nun alles in seiner Macht Stehende, um einen direkten Krieg gegen Russland anzufachen. Seine Unterstützung für die Ukraine, zu der auch die Bereitstellung von Satellitendaten gehört, um Angriffe auf zivile Ziele tief im Inneren Russlands zu ermöglichen, ist nicht mehr verdeckt, sondern offen.

Europa seinerseits besteht aus einer Diktatur, die von zwei Blondinen in Brüssel geführt wird, die einen pathologischen Hass auf Russland hegen und Israels Völkermord offen unterstützen; einen „Hitler im Taschenformat“ in Berlin, der Deutschland wieder aufrüsten will, obwohl nur 0,17 % der befragten Bevölkerung bereit sind, Militärdienst zu leisten; einen misshandelten Ehemann mit einem „Großreich“-Komplex nach französischem Vorbild; und die City of London, die seit Jahrhunderten vom Untergang Russlands träumt.

Die diplomatischen Kanäle scheinen ausgeschöpft zu sein. Selbst der russische Außenminister Sergej Lawrow, einer der fähigsten Diplomaten, die die Welt je hervorgebracht hat, sieht derzeit keine Möglichkeit für einen fruchtbaren Dialog.

Russland „wird dem Westen nicht mehr glauben, dass er auf Verhandlungslösungen setzt“, denn „diese Reserve an gutem Willen und Hoffnung ist vollständig aufgebraucht“. Sergej Lawrow, 9. Juli 2026

Das bedeutet, dass die Diplomatie am Golf und in Europa nicht mehr auf dem Sterbebett liegt, sondern sanft verstorben ist.

Faktor Finanzmärkte

Ich muss zugeben, dass ich mich – bisher – hinsichtlich des Zusammenbruchs der Finanzmärkte geirrt habe. Mein Timing ist miserabel, aber das bedeutet nicht, dass die Lage nicht von Tag zu Tag gefährlicher wird. Die Aktienmärkte werden mittlerweile von nur einer Handvoll Aktien bestimmt. Allein die fünf größten US-Technologieunternehmen weisen eine gemeinsame Marktkapitalisierung von 17,6 Billionen US-Dollar auf, was das kombinierte BIP von Japan, Indien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien (17,1 Billionen US-Dollar) übersteigt. Das ist Wahnsinn. Die weltweite Verschuldung belief sich 2008 auf 164 Billionen US-Dollar und wurde als Hauptursache der Finanzkrise identifiziert. Es wurden Anstrengungen unternommen, dieses Problem anzugehen, jedoch ohne nennenswerten Erfolg: Heute beläuft sich die Verschuldung auf 363 Billionen US-Dollar, was bedeutet, dass sie sich verdoppelt hat, anstatt halbiert zu werden. Schließlich basieren Marktbewertungen – für Aktien, Anleihen und Rohstoffe – auf der Prämisse, dass Frieden herrscht; ein Blick auf die Welt deutet jedoch auf das Gegenteil hin. In der gesamten Geschichte der Finanzmärkte gab es noch nie so viel heiße Luft im System – einem System, das von Gier und der damit einhergehenden Dummheit angetrieben wird. Ein Beispiel, das verdeutlicht, wie sehr die Marktbewertungen von der Realität abgekoppelt sind, sind die veröffentlichten Terminpreise im Ölsektor. Die tatsächlichen Preise, die auf dem Spotmarkt gezahlt werden müssen, liegen zwischen 20 % und 30 % höher, als die notierten Preise vermuten lassen. Trump, der die Absichtserklärung in Versailles unterzeichnete, wies sogar selbst darauf hin und sagte: „[…] Unsere Reserven werden in etwa vier Wochen aufgebraucht sein“, nur um diese Vereinbarung wenige Wochen später zu brechen und den Iran erneut anzugreifen. Seit einigen Tagen ist es wieder ruhig; die Amerikaner haben die Angriffe erneut ausgesetzt, wieder aus Angst vor einem Ölschock.

Stanley Druckenmiller sagte bereits 2018, dass der erwartete Zusammenbruch katastrophaler sein würde als der von 2008. Die Lage in der Straße von Hormus – nun verschärft durch die Sperrung von Bab al-Mandab, was – nomen est omen – auf Arabisch „Tor der Tränen“ bedeutet – könnte somit der Auslöser für die nächste Finanzkrise sein.

Der Faktor Kriegsverbrechen und Völkermord

Kriegsverbrechen hat es schon immer gegeben – ebenso wie Akte des Völkermords. Was die heutige Situation von denen der Vergangenheit unterscheidet, ist die Tatsache, dass Kriegsverbrechen und Völkermord vor den Augen der Öffentlichkeit begangen, vertuscht und somit stillschweigend akzeptiert und unterstützt werden – sowohl von Politikern als auch von den Mainstream-Medien. Als Schweizer Bürger räume ich vor meiner eigenen Haustür auf und habe mehrfach aufgezeigt, dass das Wochenmagazin „Weltwoche“ in der Schweiz an erster Stelle steht, wenn es um die Verherrlichung von Völkermord geht. Diese völlig unkritische Pro-Israel-Haltung kostete das Magazin viele Abonnements. Mit seinem aktuellen Schwerpunkt auf Russland, der zahlreiche Interviews umfasst, versucht es, diese Verluste auszugleichen.

Anders als 1945 werden die Betroffenen – und auch die breite Öffentlichkeit – nicht behaupten können, nichts davon gewusst zu haben. Hier ist eine Website, die sich der Dokumentation des Völkermords in Gaza anhand von Bildern widmet. Wer behauptet, der Völkermord finde nicht statt, sollte einen Blick darauf werfen: https://archivegenocide.com/; schlaflose Nächte sind garantiert.

„Hört auf, alles als Völkermord zu bezeichnen.“ Roger Köppel, Dezember 2025

Natürlich behauptet der Westen, dass die Russen und Iraner Kriegsverbrechen begangen hätten. Butscha war nicht das einzige Propagandainstrument des Westens.

Der zeitliche Ablauf der Ereignisse in Butscha lässt jedoch vermuten, dass diese Verbrechen nicht von den Russen begangen wurden. Scott Ritter hat mehrere Artikel zu diesem Thema veröffentlicht: „Die Wahrheit über Butscha ist da draußen, aber vielleicht zu unbequem, um aufgedeckt zu werden“; „Twitter-Kriege – Meine persönlichen Erfahrungen mit dem anhaltenden Angriff von Twitter auf die Meinungsfreiheit“; „Bucha, noch einmal betrachtet“.

Ein weiterer Propaganda-Fehler in diesem Zusammenhang war der Beschuss eines öffentlichen Platzes im Zentrum von Kramatorsk, das sich zu diesem Zeitpunkt unter ukrainischer Kontrolle befand. Die Verantwortung der Ukraine für den Angriff wurde durch die Seriennummer der verwendeten Rakete zweifelsfrei bewiesen.

Die Kriegsverbrechen des Westens sind unzählbar: Gaza, Libanon, das Westjordanland (Völkermord); Iran, Kursk und unzählige zivile Ziele in Russland. Die Liste ist endlos. Hinzu kommt, dass jeder russische Todesfall in den westlichen Medien gefeiert wird – sogar der Tod von Kindern, Frauen und älteren Menschen.

Wie reagieren die Menschen auf diese unaussprechliche Haltung seitens der Politiker und Medien? Sie schauen weg – höchstwahrscheinlich, um ihren eigenen inneren Frieden nicht zu stören. Dies ist ein Phänomen, das bereits vor 90 Jahren in Deutschland zu beobachten war. Smartphones sind jedoch überall verfügbar, sodass diese Verbrechen akribisch dokumentiert werden. Der Tag wird kommen, an dem die Menschen im Westen mit der Frage konfrontiert werden: Warum habt ihr geschwiegen – genau wie damals? Dies wird katastrophale Folgen für die betroffenen Gesellschaften haben, die sich alle im Westen befinden.

Ist der Dritte Weltkrieg bereits da?

Im Folgenden werde ich einen Überblick über den Verlauf des Krieges weltweit geben.

Wenn man die Parteien anhand von Fakten und objektiv bewertet, befinden sich laut dem Ukraine Support Tracker 41 Länder im Krieg mit Russland oder unterstützen den Kampf gegen Russland auf verschiedene Weise, darunter auch die Schweiz. Zu den am Krieg gegen Russland beteiligten Parteien gehören unter anderem: die Ukraine (als Plattform), das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Schweden, Kroatien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Portugal, die Slowakei, die Tschechische Republik, Slowenien, Ungarn, Zypern, Litauen, Estland, Lettland und die USA.

Im Nahen Osten sind die folgenden 11 Länder in den Krieg verwickelt: Israel, die USA, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Syrien, Katar, Oman, Saudi-Arabien und der Jemen.

Derzeit wird in den folgenden afrikanischen Ländern Krieg geführt: Sudan, Südsudan, Demokratische Republik Kongo, Somalia, Äthiopien, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Kamerun, Mosambik, Zentralafrikanische Republik und Libyen – insgesamt 13 Länder.

Länder auf vier Kontinenten sind beteiligt: 64 Länder aus Europa, Amerika, Asien und Afrika. Die oben aufgeführten Länder sollten jedoch lediglich als grobe Orientierung betrachtet werden, um das Ausmaß des Problems zu veranschaulichen.

Es ist nicht auszuschließen, dass auch Mittel- und Südamerika darin hineingezogen werden könnten. Einerseits sprechen die USA vom Kampf gegen Drogenkartelle auf mexikanischem Territorium; andererseits erklärte der brasilianische Präsident vor einigen Tagen, dass er eine US-Invasion seines Landes für möglich halte; hinzu kommen Trumps Absichten, Kuba zu besetzen.

Zum Vergleich: Ende 1944 waren zwischen 45 und 50 Länder in den Zweiten Weltkrieg verwickelt; in den letzten Tagen des Krieges stieg diese Zahl auf 61 Länder.

Mir ist bewusst, dass diese Liste Ungenauigkeiten enthält und dass die Beteiligung bestimmter Länder umstritten ist. Dennoch kann man mit Fug und Recht sagen, dass der Dritte Weltkrieg Realität ist, wenn man die beteiligten Länder als Maßstab nimmt.

Selbst für den Laien ist offensichtlich, dass die NATO-Mitgliedstaaten an praktisch allen aufgeführten Konflikten beteiligt sind. Könnte es sein, dass die überwiegende Mehrheit – vielleicht sogar alle – dieser Konflikte ohne die westliche Hegemonialpolitik gar nicht existieren würde? Konsequenz: Die Konflikte werden bis zum bitteren Ende ausgefochten

Keine Verhandlungen mehr

In meinem letzten Artikel habe ich Aussagen von Präsident Putin und Außenminister Lawrow zitiert: Im Gegensatz zu den Amerikanern und Europäern spielen die Russen nicht mit Worten. Wenn sie sagen, das Vertrauen sei endgültig verloren, dann ist es verloren. Nach dem 2+4-Abkommen, Minsk 1 und 2, Istanbul 2022 und dem Anchorage-Format sind sich die Russen bewusst, dass die einseitige Ausarbeitung einer vertraglichen Lösung reine Zeitverschwendung wäre. Die russische Führung wird natürlich weiterhin mit den anderen Parteien sprechen, doch dies wird nicht mehr als eine diplomatische Höflichkeit sein.

Die Deutschen liegen den Russen besonders „am Herzen“. Das letzte Mal kostete der deutsche Wahnsinn die Russen 27 Millionen Menschenleben – weit über 50 % davon waren Zivilisten –, die wie Vieh abgeschlachtet wurden, während die Deutschen versuchten, durch den „Generalplan Ost“ für die Arier „reinen Tisch zu machen“. René Zittlau hat in „Die Manifestation einer politischen und intellektuell-moralischen Regression“ anhand von Fakten belegt, dass Friedrich Merz Adolf Hitler in Sachen Kommunikation und Wiederaufrüstung in nichts nachsteht. Die Absichten der beiden russophoben, hasserfüllten Blondinen in Brüssel – ausgestattet mit diktatorischer Macht – liegen auf der Hand, nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber ihrem eigenen Volk.

Genau so verhält es sich mit dem Iran, der von den USA und Israel als Aggressor behandelt wird. Wir befinden uns nun im dritten Krieg, von denen jeder von Trump und Netanjahu angezettelt wurde. Die Frage, ob Trump von Netanjahu kontrolliert wird oder ob die USA Israel kontrollieren, ist eine rein akademische, amerikanische Frage. Tatsache ist, dass diese beiden Länder seit 2023 gemeinsam Völkermord in Gaza begangen und Syrien, den Libanon und den Iran dreimal angegriffen haben. Der jüngste Angriff, der gegen das MOU verstößt, hat den Iranern deutlich gemacht, dass Verhandlungen sinnlos sind, da jede Vereinbarung von den USA gebrochen wird.

Ukraine

Eskalation des Krieges in der Ukraine

Da keine Einigung erzielt werden kann und Russland nach vielen Kriegen im Laufe der Jahrhunderte endlich eine dauerhafte Lösung für das Problem an seiner Westgrenze herbeiführen wird, ist zu erwarten, dass Russland seine militärische Kontrolle nicht auf die vier Regionen beschränken wird, die zusammen mit der Krim bereits zu Russland gehören. Ich gehe davon aus, dass die russische Führung die gesamte oder einen großen Teil der russischsprachigen Ukraine unter ihre Kontrolle bringen und dann das Volk entscheiden lassen wird.

Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Menschen in all diesen russischsprachigen Regionen Teil Russlands sein wollen. Die Zeit wird es zeigen.

Quelle: Forum Geopolitica

Es ist durchaus möglich, dass in diesem Szenario Polen, Rumänien und Ungarn ihre ehemaligen Gebiete zurückerobern werden. All diese territorialen Entscheidungen werden sicherlich nicht ohne die Beteiligung Russlands getroffen werden.

Ich habe die untenstehende Karte auf der Grundlage der aktuellen sprachlichen Situation erstellt. Sie ist eine stark vereinfachte Darstellung der Volksgruppen in der Ukraine.

Quelle: Forum Geopolitica

Die folgende Karte, die die ethnische Zusammensetzung des Österreichisch-Ungarischen Reiches vor 1918 zeigt, veranschaulicht diese Komplexität. Der gelb eingefärbte Bereich auf der Karte des Österreichisch-Ungarischen Reiches entspricht in etwa dem westlichen Teil der heutigen Ukraine. Das Österreichisch-Ungarische Reich zerfiel in erster Linie aufgrund ethnischer Probleme, die unkontrollierbar geworden waren. Dies deutet darauf hin, dass eine Lösung für einen dauerhaften Frieden in der Zukunft nur unter Berücksichtigung ethnischer Fragen erreicht werden kann.

Quelle: https://kuk-xiv-korps.org/k-u-k-monarchie/

Ein grundlegender Wandel in der Kriegsführung

Die Ukraine ist nach Russland das zweitgrößte Land Europas und mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Die Zeiten, in denen riesige Panzerkolonnen täglich 30 Kilometer oder mehr vorrückten, sind endgültig vorbei. So wie die Militärtechnologie während der letzten beiden großen Kriege eine grundlegende Revolution durchlief, erleben wir nun eine vollständige Neuausrichtung. Ich bin kein Militärexperte, aber ich verfolge täglich die Berichte von der Front und stelle fest, dass die russischen Streitkräfte trotz ihrer großen Überlegenheit nur kleine Gruppen einsetzen können und der Vormarsch daher langsam, aber stetig voranschreitet. Zudem stehen die Russen nun vor den letzten großen Befestigungsanlagen (Kramatorsk, Slawjansk). Dahinter scheinen auf dem Weg nach Kiew keine größeren Hindernisse mehr zu liegen, doch das Gelände ist völlig flach und bietet keiner Seite Deckung. Es ist schwer zu sagen, wie lange dieser Krieg noch andauern wird, aber er könnte sich über Jahre hinziehen.

Die „Experten“ im Westen scheinen entweder von den neuen Realitäten der Kriegsführung überrascht worden zu sein oder sie belügen ihr Publikum, wenn sie das Tempo der heutigen Landkriegsführung als Schwäche der russischen Streitkräfte interpretieren.

Wer glaubt, dass es den Russen letztendlich an Ausdauer mangelt, um ihre Kriegsziele zu erreichen, sollte einen Blick in die Geschichtsbücher werfen. Zu Beginn des Krieges im Jahr 1941 befand sich die Sowjetunion in einer weitaus schwächeren Position als Russland im Jahr 2022, und dennoch stand sie 1945 in Berlin, trotz astronomischer Verluste. Die russische Führung verfolgt bislang eine Militärstrategie, die darauf abzielt, die Verluste auf russischer Seite zu minimieren, was zu einem Verlustverhältnis zwischen Russland und der Ukraine von bis zu etwa 1:10 geführt hat.

„Ein entschlossenerer Ansatz“

In einer Rede vor der Duma am 27. Juli 2026 deutete Präsident Putin an, dass das russische Militär in der Ukraine entschlossener vorgehen werde. Er wählte seine Worte sorgfältig und erhielt für diesen Vorschlag lauten Beifall:

„Natürlich verrate ich dir ein Geheimnis – mein Kollege wird mir das nicht übel nehmen. Während der Preisverleihung flüsterte mir einer der Gewinner zu: ‚Wir werden siegen. Aber wir müssen mutiger sein. Das wünsche ich mir wirklich, wirklich sehr.‘ Das wirft jedoch die Frage auf: ‚Noch mutiger?‘ Und genau wie in der Geschäftswelt birgt auch dies Risiken, deren Preis Verluste auf unserer Seite auf dem Schlachtfeld sind. Deshalb werden wir auch hier vorsichtig vorgehen, aber wir werden die für unser Land gesetzten Ziele beharrlich und konsequent verfolgen. Und wir werden sie erreichen.“ Präsident Putin, 27. Juli 2026 Seine Äußerungen werden in den russischen Medien ausführlich diskutiert und interpretiert; die Öffentlichkeit scheint diesen Ansatz zu befürworten. Ein Heerchef wird durch einen Psychopathen ersetzt – das erinnert an Himmler Selenskyj entließ Heerchef Sirsky und ernannte Mykhailo Drapatyi am 21. Juli 2026 zum neuen Heerchef. Ganz im Sinne der ukrainischen Führung äußerte sich Drapatyi wie folgt zu Russland:

„Im Großen und Ganzen handelt es sich um eine Nation, deren Führung kein Existenzrecht hat. ‚Seit Jahrtausenden gibt es dort nichts Zivilisiertes – weder in ihrer Mentalität noch in ihren imperialen Ambitionen.‘“ Mykhailo Drapatyi, 22. Juli 2026

Dies sind beispiellose Äußerungen der Nazis, und die Geschichte wiederholt sich erneut: Unmittelbar nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 entließ Hitler General Friedrich Fromm und ernannte Himmler zum Oberbefehlshaber des Ersatzheers. Damit erhielt Himmler die Kontrolle über die militärische Ausbildung, die Reservetruppen und rund zwei Millionen Soldaten innerhalb Deutschlands. Später, um den 25. Januar 1945 herum, ernannte Hitler Himmler zum Befehlshaber der neu geschaffenen Heeresgruppe Weichsel, deren Aufgabe es war, den sowjetischen Vormarsch auf Berlin aufzuhalten. Himmler verfügte praktisch über keinerlei Erfahrung im Führen konventioneller Armeen und wurde am 20. März 1945 durch General Gotthard Heinrici abgelöst.

Himmler war ein Paradebeispiel für einen genozidalen Psychopathen und scheiterte in seiner Rolle als Heerführer. Die Geschichte scheint sich nun in der Ukraine zu wiederholen, was darauf hindeutet, dass die westliche Darstellung parallel zum Zusammenbruch der ukrainischen Front bröckelt. Der Wechsel in der Armeeführung ist ein klares Indiz für die ausweglose militärische Lage, in der sich die Ukraine befindet – genau wie damals.

Europas Angriffe tief im Inneren Russlands

Europas Angriffe tief im Inneren Russlands gehen weiter. Die russische Regierung bezeichnet diese zu Recht als Terroranschläge, die zwar zivile Opfer fordern, aber kaum Auswirkungen auf den Vormarsch der russischen Truppen in der Ukraine haben. Präsident Putin hat bisher davon abgesehen, militärisch gegen Europa vorzugehen, obwohl er dazu allen Grund hätte. Darauf bin ich in meinem jüngsten Artikel „Europa steht am Abgrund“ eingegangen. Seitdem habe ich keine Änderung in der Politik von Präsident Putin festgestellt. In einem seiner jüngsten Auftritte in der Sendung „Judge Napolitano“ forderte Gilbert Doctorow einen russischen Angriff auf Europa und argumentierte, Russland würde andernfalls den Krieg verlieren. Doctorow liefert keinerlei Begründung dafür, warum Russland in einem solchen Szenario den Krieg verlieren sollte. Europas offener Krieg gegen Russland – der gegen jeden Grundsatz des Völkerrechts verstößt – zielt darauf ab, Russland zu einem Angriff zu provozieren, genau wie bereits in den Jahren 2014 und 2022. Präsident Putin ist auf einen solchen Trick nicht hereingefallen – zumindest noch nicht. Doctorow erkennt dies entweder nicht oder spielt ein unwürdiges Spiel.

Krieg mit dem Iran

Neben Russland ist der Iran das vom Westen am meisten unterschätzte Land. Mit ihren Hyperschallraketen sind die Perser den Israelis und Amerikanern nicht nur in Bezug auf die Militärtechnologie, sondern auch in Bezug auf die mentale Stärke überlegen. Die amerikanische Bevölkerung ist gespalten, und die Mehrheit unterstützt keinen Krieg gegen den Iran. Verschiedene Umfragen zeigen, dass eine klare Mehrheit der Amerikaner den Krieg nicht unterstützt. Jüngste landesweite Umfragen deuten darauf hin, dass nur etwa ein Drittel der Bevölkerung eine militärische Aktion der USA befürwortet, während etwa die Hälfte bis zwei Drittel dagegen sind (Quellen: Washington Post, Silver Bulletin, Barron’s); laut Gallup, dem Goldstandard der US-Meinungsforschung, unterstützen nur 34 % der US-Bevölkerung eine militärische Aktion gegen den Iran. Diese Umfrage stammt vom 15. Juni, und ich gehe davon aus, dass die Zustimmung nach dem Bruch des MOU und der Verschlechterung der Lage im Energiesektor – höhere Benzin- und Dieselpreise in den USA – noch weiter gesunken ist.

Die Iraner stehen geschlossen hinter ihrer Regierung; ein deutliches Zeichen dafür war allein die Tatsache, dass über 15 Millionen Menschen – manche Quellen beziffern die Zahl sogar auf bis zu 40 Millionen – an den Trauerfeierlichkeiten für den ermordeten ehemaligen Führer Khamenei teilnahmen. Die westliche Propaganda, wonach die Unterstützung für die Regierung schwach sei, ist zusammengebrochen. Nach Trumps Verletzung des MOU sind die Iraner derzeit nicht zu Verhandlungen bereit. Und warum sollten sie auch, bei einem Verhandlungspartner, der Vereinbarungen nicht einhält?

Die Amerikaner stehen vor einem riesigen Dilemma. Laut Larry Johnson gehen den Amerikanern nicht nur Luftabwehrraketen, sondern auch Offensivmunition aus. Hinzu kommt, dass sich die Öl- und Gassituation aufgrund der Blockade von Bab al-Mandab durch die Houthis weiter verschlechtert hat.

Eine Bodeninvasion der USA ist nichts als Trumps leere Rhetorik und würde in einem Blutbad für die Amerikaner enden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Amerikaner ihre Angriffe gegen den Iran in den letzten Tagen eingestellt haben. Die Saudis haben vor einigen Tagen einen neuen Krieg mit den Houthis provoziert, und nach der Blockade von Bab al-Mandab wird nun die Ölinfrastruktur des Ölgiganten ins Visier genommen.

Auch ihr dritter Versuch – nach denen im Juni 2025 und Februar 2026 – ist den Amerikanern in keiner Weise gelungen; sie haben den Krieg verloren, und das Ansehen der stärksten Streitmacht der Welt ist dahin. Darüber hinaus haben sie der Welt gezeigt, dass sie als Verhandlungs- und Vertragspartner wertlos sind. Dies wird kolossale, langanhaltende Folgen für die USA haben.Es besteht Grund zur Befürchtung, dass die USA, Europa und Afrika mit katastrophalen Energiekrisen konfrontiert sein werden und dass wir spätestens im nächsten Jahr mit Hungersnöten in Afrika rechnen müssen. Zudem wird die Halbleiterindustrie darunter leiden. Neben den vielen Todesopfern in Afrika wird die Inflation im Westen grassieren – dank der USA.

Langfristige Auswirkungen

Militärische Konsequenzen

Russland wird keine andere Wahl haben, als den größten Teil der Ukraine zu besetzen, um das Problem an seiner Westgrenze dauerhaft zu lösen. Niemand weiß, wie lange dies andauern wird. Europa und die Vereinigten Staaten werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um dies zu verhindern, und es bleibt abzuwarten, ob und wann Präsident Putin zu dem Schluss kommen wird, dass er sein Ziel nur erreichen kann, indem er die NATO-Staaten selbst angreift. Angesichts der neuen Realitäten auf dem Schlachtfeld, das von Drohnen dominiert wird, ist davon auszugehen, dass sich das Tempo des russischen Vormarsches erst dann beschleunigen wird, wenn die ukrainischen Streitkräfte zusammenbrechen. Ich schließe derzeit einen Einsatz offizieller europäischer Truppen auf ukrainischem Boden aus.

Es wird keinen Frieden im Nahen Osten geben, solange die Forderungen des Iran nicht erfüllt werden. Israel wird sich dem jedoch widersetzen. Es ist denkbar, dass der Staat Israel infolgedessen in seiner derzeitigen Form nicht überleben wird, da Israel in seiner derzeitigen Form nicht zum Frieden fähig ist. Es ist ebenfalls denkbar, dass viele Länder bilaterale Abkommen mit dem Iran und den Houthis schließen werden, um ihre katastrophale Energiekrise zu lindern.

Den Amerikanern und Israelis ist es somit gelungen, den Iran zur größten geopolitischen Macht im Nahen Osten zu machen.

Wirtschaftliche Folgen

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die westlichen Finanzmärkte zusammenbrechen; der zusätzliche Druck aus dem Nahen Osten könnte sehr wohl der Auslöser sein. Es kann fünf, zehn oder mehr Jahre dauern, bis wieder Stabilität einkehrt. Denn die westlichen Zentralbanken werden zuverlässig auf ihr „Allheilmittel“ zurückgreifen und so lange Geld drucken, bis die Fiat-Währungen vollständig zusammenbrechen. Die Geschichte zeigt, dass solche wirtschaftlichen Katastrophen zu militärischen Aggressionen führen. Da wir heute bereits zu Recht von einem Weltkrieg sprechen können, kann man nur vermuten, was passieren wird: Vielleicht der Zerfall der EU und ein Krieg innerhalb Europas oder ein Bürgerkrieg in den USA? – Alles ist möglich.

Es ist wichtig zu erkennen, dass diese Kriege, die sich vorerst gegen Russland und den Iran richten, letztendlich auf China abzielen werden. Die militärischen Konflikte in Afrika sind nichts anderes als Kämpfe zwischen den ehemaligen Kolonialmächten – die diesen reichen Kontinent seit Jahrhunderten ausbeuten – und den Chinesen, die seit Jahrzehnten in Afrika investieren. Die Chinesen sind sich dessen bewusst und bereiten sich militärisch vor – schon seit Jahrzehnten.

Kriegsverbrechertribunale werden eingerichtet

Der Krieg wird enden, und die Verbrecher werden sich nicht durchsetzen. Die Menschheit wird sich durchsetzen, und das ist gut so. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden verschiedene Kriegsverbrecherprozesse statt, von denen der berühmteste in Nürnberg stattfand. Dies war nichts weiter als ein PR-Gag, der die unterdrückten Völker glauben machen sollte, dass die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen würden. Eine Handvoll landete am Galgen; die meisten kamen ungeschoren davon. Siehe meinen Artikel vom November 2023: „Die ungesühnten Verbrechen des Holocaust“.

Donald Trump zum Beispiel hat erst vor wenigen Tagen gezeigt, dass er sich seiner Kriegsverbrechen sehr wohl bewusst ist. Auf die Frage eines Reporters der „New York Times“: „Sie sprechen davon, zivile Kraftwerke und Brücken in die Luft zu sprengen. Ein Großteil der zivilisierten Welt würde das als Kriegsverbrechen betrachten. Tun Sie das auch?“, antwortete Trump, er werde sich zu dieser Angelegenheit nicht äußern.

Sein Instinkt – oder vielleicht seine Anwälte und Berater – scheint sich mental auf schwierige Zeiten vorzubereiten.

Die Anzahl und Schwere der heutigen Kriegsverbrechen und Völkermorde sind zudem einzigartig in der Menschheitsgeschichte, da die Beweislage erdrückend sein wird. Es gibt Millionen von Videos und Fotos, die von Millionen von Menschen mit ihren Smartphones aufgenommen und online gestellt wurden – das Internet vergisst nie etwas.

Ich gehe davon aus, dass Kriegsverbrecherprozesse in Zukunft an den unterschiedlichsten Orten stattfinden werden – wahrscheinlich direkt an den Tatorten selbst: im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, in Teheran, in Moskau, in Kiew, in Kursk usw. Professor Mearsheimer sagte vor einigen Tagen, dass sowohl Netanjahu als auch Trump am Galgen hängen würden, wenn ihr Verhalten nach den Nürnberger Prinzipien beurteilt würde. Die Damen und Herren der westlichen Medien sollten bald damit beginnen, Fluchtpläne zu schmieden. Selbst in Nürnberg wurden sie nicht verschont.

Fazit

Der Weltkrieg ist da, der wirtschaftliche Zusammenbruch steht bevor, und der Menschheit steht eine lange und schreckliche Zeit des Leidens bevor.