Linke behaupten nun, die USA und Israel stünden hinter der Migranteninvasion in Spanien

Von Tyler Durden

Es zeichnet sich ein klares Muster ab: Wenn die politische Linke oder ihre geliebten Migranten Chaos anrichten und abscheuliche Verbrechen begehen, lautet die sofortige Standardantwort aus Aktivistenkreisen, die „Rechte“ oder diese hinterhältigen Israelis dafür verantwortlich zu machen. Warum tun sie das? Weil es funktioniert.

Progressive Politiker und Eindringlinge aus der Dritten Welt scheinen sich stets der Verantwortung zu entziehen, während konservative Bewegungen sich über die Ursache des Problems streiten.

Auf beiden Seiten des politischen Spektrums gibt es Menschen, die eine Abneigung gegen Israel hegen, manchmal bis zu dem Punkt, dass sie der israelischen Regierung fast gottgleiche Fähigkeiten zuschreiben. Sie scheinen geradezu allgegenwärtig zu sein; überall gleichzeitig und immer zehn Schritte voraus. Das ist geradezu verblüffend.

Strategen innerhalb linker und elitärer Bewegungen wissen sehr gut, dass viele Konservative und Unabhängige dem israelischen Einfluss misstrauisch gegenüberstehen, und sie nutzen diese tiefsitzende Paranoia als Waffe, um die Aufmerksamkeit von ihren eigenen Machenschaften abzulenken. Zwar gibt es jede Menge berechtigte Kritikpunkte an Israel, doch manche Behauptungen reichen bis ins Absurde.

So verbreitet beispielsweise die politische Linke in den sozialen Medien eine neue Erzählung, wonach die Migranteninvasion in der spanischen Enklave Ceuta Teil einer groß angelegten US-amerikanisch-israelischen Verschwörung zur Zerstörung des Landes sei. Mit anderen Worten: Sie glauben, dass Zehntausende muslimischer Migranten Befehle von einer jüdisch geführten Regierung entgegennehmen.

Das ist wahrlich ein beispielloser Fortschritt in den islamisch-israelischen Beziehungen.

Spaniens Verkehrsminister unterstützte diese Theorie in den sozialen Medien, während Gabriel Rufián, ein Sprecher des spanischen Kongresses, behauptete, es seien die USA und Israel, die Europa mit Migranten überschwemmen, um das Land zu „erpressen“. Unterdessen behauptete der Hollywood-Schauspieler Javier Barden auf Instagram, die Israelis und die „extreme Rechte“ in den USA würden „die Migration als Waffe einsetzen“, um Spanien zu schaden und muslimische Migranten in ein schlechtes Licht zu rücken.

Hollywood actor Javier Bardem shares Instagram post blaming ISRAEL for 50,000 Moroccan migrant men storming into Spanish territory.



“Spain has been Europe’s loudest voice against Israeli and US war crimes in Palestine, Lebanon and Iran.”



The actor reposted an Instagram post… pic.twitter.com/BYiYxYOehM — Oli London (@OliLondonTV) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Der Hollywood-Schauspieler Javier Bardem teilt einen Instagram-Beitrag, in dem er ISRAEL dafür verantwortlich macht, dass 50.000 marokkanische Migranten auf spanisches Territorium gestürmt sind.

„Spanien war Europas lauteste Stimme gegen die Kriegsverbrechen Israels und der USA in Palästina, im Libanon und im Iran.“

Der Schauspieler hat einen Instagram-Beitrag eines anderen Nutzers geteilt, in dem behauptet wurde, Israel „profitiere“ von einem „destabilisierten Spanien“.

„Wir wissen nicht, wer diese Krise inszeniert hat, aber wir wissen, wer von einem geschwächten, destabilisierten Spanien profitiert: Israel und die westliche extreme Rechte, die darauf aus ist, Migration als Waffe gegen Muslime einzusetzen.“

Es sei angemerkt, dass das Ausmaß dieser Spekulationen hier jenseits aller Maßstäbe liegt, aber darauf kommen wir gleich noch zurück.

Die „Beweise“, die zur Untermauerung dieser Theorie herangezogen werden, stützen sich auf zwei Vorfälle: Eine Rede von Benjamin Netanjahu vom April, in der er Spanien vorwarf, einen „diplomatischen Krieg“ gegen Israel zu führen. Er schloss mit Worten sinngemäß:

„Ich bin nicht bereit, diese Heuchelei und diese Feindseligkeit zu tolerieren. Ich habe nicht die Absicht, einem Land zu gestatten, einen diplomatischen Krieg gegen uns zu führen, ohne dafür sofort einen Preis zu zahlen.“

Die Tatsache, dass Marokko Mitglied der Abraham-Abkommen ist, wird ebenfalls herangezogen, um die Theorie zu untermauern, dass Marokko Anweisungen von den Israelis entgegennimmt. Netanjahus Äußerungen bezogen sich jedoch direkt auf die Abberufung von Botschaftern und die von Spanien angestrengten Gerichtsverfahren. Der „sofortige Preis“ war der Abzug der spanischen Vertreter aus dem zivil-militärischen Koordinationszentrum, das sich um die Sicherung eines Waffenstillstands im Gazastreifen bemüht.

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass die USA oder Israel mit Marokko zusammenarbeiten, um eine muslimische Invasion Spaniens zu organisieren, obwohl eine solche Zusammenarbeit mit islamischen Migranten durchaus beeindruckend wäre.

Ein weiterer Beweis, der zur Untermauerung der These von einem von Israel inszenierten Migrationsereignis herangezogen wird, ist ein Twitter-Beitrag aus dem Jahr 2019 von Netanjahus Sohn (Yair Netanjahu), in dem er Ceuta ausdrücklich als Ort nennt, in den Muslime einfallen sollten. Das ist zweifellos ein erdrückender Beweis…

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7 — Yair Netanyahu🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 25, 2019

Übersetzung von „X“: Liebe Araber und Muslime. Wollt ihr die besetzten arabisch-islamischen Gebiete befreien? Hier ist ein guter Anfang!

Der Kontext spielt jedoch eine Rolle, und Korrelation ist nicht gleichbedeutend mit Kausalität. Dieser Beitrag war als rhetorischer Seitenhieb gedacht und eine direkte Reaktion auf eine Debatte mit spanischen Regierungsvertretern über das Westjordanland sowie auf den Vorwurf, Israel sei eine „Kolonialmacht“, die die Region verlassen solle. Um die Heuchelei Spaniens aufzudecken, wies Yair darauf hin, dass Spaniens Definition von „Kolonialismus“ auch auf die spanischen Gebiete in Nordafrika, einschließlich Ceuta, zuträfe.

Mit anderen Worten: Er argumentierte, dass es, wenn es in Ordnung sei, von den Israelis zu verlangen, Gebiete im Westjordanland an Muslime abzutreten, ebenso fair sei, von Spanien zu verlangen, seine Gebiete in Ceuta an Muslime abzutreten. Man kann der in dem Beitrag gezogenen Parallele zwar widersprechen, aber es handelt sich dabei nicht um einen genialen Angriffsplan, der sieben Jahre im Voraus ausgeheckt wurde, um Spanien zu zerstören.

🇪🇸 A woman in Ceuta describes being surrounded and harassed by dozens of Moroccan migrants:



“I’m scared, I’m surrounded and trembling. We need help.”



“It’s catastrophic. Today it’s Ceuta, but tomorrow it’ll be the Canary Islands or Tarifa.”



Follow: @europa pic.twitter.com/D8tusyShgG — Europa.com (@europa) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Eine Frau in Ceuta berichtet, dass sie von Dutzenden marokkanischer Migranten umzingelt und belästigt wurde: „Ich habe Angst, ich bin umzingelt und zittere. Wir brauchen Hilfe.“ „Es ist katastrophal. Heute ist es Ceuta, aber morgen werden es die Kanarischen Inseln oder Tarifa sein.“

Es ist wichtig, Vorurteile in der Geopolitik beiseite zu lassen, wenn man verstehen will, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen. Um die Wahrheit zu erkennen, braucht es Beweise, keine Gefühle und keine reflexartigen Reaktionen.

Wer nach den wahren Schuldigen für die massive Einwanderungswelle aus der Dritten Welt nach Spanien sucht, muss nicht weiter suchen als bis zu Spaniens eigenen politischen Führern und deren sozialistischer Politik. Es war die spanische Regierung, die zwei separate Amnestiegesetze verabschiedete, durch die ab 2026 über einer halben Million illegalen Migranten die Staatsbürgerschaft verliehen werden soll. Wenn man Kriminalität massenhaft belohnt, werden immer mehr Kriminelle auftauchen, um das System auszunutzen.

Migranten aus der Dritten Welt werden nun in Scharen nach Spanien strömen, in der Annahme, dass die linksradikale Regierung in naher Zukunft einfach eine weitere Amnestie beschließen wird.

Ein weiteres Problem ist ein Urteil des spanischen Obersten Gerichtshofs vom Juni, das „Hot Returns“ (zwangsweise und sofortige Abschiebungen) von Migranten, die auf dem Seeweg ankommen, eingeschränkt hat. Wenn Sie sich fragen, warum so viele Tausende von Migranten nach Ceuta geschwommen sind, anstatt einfach die Grenze zu überqueren, dann ist dies der Grund. Spanische Gerichte schufen eine Gesetzeslücke, von der Migranten fälschlicherweise annahmen, sie könnten sie ausnutzen, indem sie auf spanisches Territorium schwimmen.

Um dies noch zu unterstreichen, verurteilte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez das Migrationsereignis und forderte gleichzeitig das „Zusammenleben“ mit den Eindringlingen. Noch vor wenigen Monaten hatte er sich begeistert für offenere Einwanderungsstandards ausgesprochen.

Der Grund, warum spanische Linke gegen den Vorfall in Ceuta protestieren, liegt darin, dass dieser viel zu viel internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die multikulturalistische Linke als destruktiv entlarvt hat. Die Präsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, war mehr darum besorgt, wie das Ereignis in den Medien „wirkte“, als um die Gefahren, die mit der Einwanderung aus der Dritten Welt naturgemäß einhergehen.

Wieder einmal befürwortet die politische Linke freudig offene Grenzen, will aber einfach keine Verantwortung dafür übernehmen, was passiert, wenn die ausländischen Eindringlinge anfangen zu plündern und zu vergewaltigen. Daher das Schuldzuweisungsspiel mit den USA und Israel. Im weiteren Sinne hat niemand diese Migranten gezwungen, sich so zu verhalten, wie sie es in Ceuta getan haben. Niemand hat sie dazu gebracht, Einheimische anzugreifen, Geschäfte und Häuser zu plündern oder Gebäude niederzubrennen. All das haben sie aus eigenem Antrieb getan.

Vielleicht ist es an der Zeit, dass Sozialisten und Menschen aus der Dritten Welt zur Abwechslung einmal die Verantwortung übernehmen. Keine Ausreden mehr. Keine Sündenböcke mehr.

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