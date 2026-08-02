Luftraumsperre droht: USA warnen US-Bürger, den Nahen Osten zu verlassen, da der Iran erneut Kuwait ins Visier nimmt und weitere Updates

Von Tyler Durden

In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es keine US-Angriffe auf den Iran, nachdem Präsident Trump gewarnt hatte, er habe den Befehl erteilt, den Iran „hart“ zu treffen – ohne jedoch einen Zeitrahmen zu nennen. Berichte vom Freitag im „Wall Street Journal“, bei CNN und Axios deuteten stark darauf hin, dass an diesem Wochenende zu einem bestimmten Zeitpunkt groß angelegte US-Angriffe beginnen würden, während die Region weiterhin in Alarmbereitschaft bleibt.

Die einzigen neuen und jüngsten Angriffe waren offenbar iranische Drohnenangriffe auf Kuwait. Das kuwaitische Außenministerium hat am Samstag bestätigt, dass der Iran seine „anhaltende Aggression“ gegen das Land fortgesetzt habe, nachdem ein Drohnenangriff zuvor „lebenswichtige Einrichtungen“ ins Visier genommen hatte.

Das Ministerium bezeichnete die Angriffe als „eklatante Verletzung“ der Souveränität Kuwaits, die die „Entschlossenheit, an einer feindseligen Haltung festzuhalten“, offenbaren. Es erklärte, das Land behalte sich das Recht vor, „alle notwendigen Maßnahmen“ zum Schutz seiner Sicherheit und seiner Ressourcen zu ergreifen.

Laut einigen Angaben in The Wall Street Journal:

Der Iran hat am Samstag eine Drohnenattacke auf Kuwait abgefeuert und damit einen Verbündeten der USA getroffen, nachdem Präsident Trump versprochen hatte, die Militärschläge in einem sich rasch ausweitenden Krieg im Nahen Osten zu verstärken. Kuwait gab an, die iranische Drohnenattacke abgeschossen zu haben, doch die erneuten Angriffe verschärften die Spannungen in einer Region, die sich auf weitere Konflikte vorbereitet. Trump befahl dem Militär, einen neuen Angriff auf den Iran zu starten, um Teheran an den Verhandlungstisch zu bringen, berichtete das „Wall Street Journal“ am Freitag. US-Botschaften im Nahen Osten rieten US-Bürgern, eine Ausreise aus der Region in Erwägung zu ziehen. Fluggesellschaften weiten ihre Flugausfälle auf die arabischen Golfstaaten aus, die sich über Jahrzehnte hinweg zu internationalen Drehkreuzen entwickelt haben. Die USA warnten, dass der Luftraum bald geschlossen werden könnte.

Angesichts der zu erwartenden erneuten US-Angriffe auf den Iran, an denen möglicherweise auch Israel beteiligt sein könnte, hat das US-Außenministerium erneut eine dringende Reisewarnung für den gesamten Nahen Osten herausgegeben und erklärt: „US-Bürger in der Region sollten eine Ausreise in Betracht ziehen oder darauf vorbereitet sein, im Falle einer Eskalation auszureisen.“

„US-Bürger außerhalb des Nahen Ostens sollten Reisen in die Region und durch die Region ernsthaft überdenken“, hieß es am Samstag, dem X., wobei hinzugefügt wurde, dass „der Iran und iranfreundliche Gruppen andere US-Interessen im Ausland oder an Orten, die mit den Vereinigten Staaten und US-Bürgern in Verbindung stehen, weltweit ins Visier nehmen könnten.“

Präsident Trump hatte am Freitag während seines Aufenthalts in Camp David deutlich gemacht, dass man den Iranern nicht trauen könne, sie seien „unehrenhaft“ – und er daher keine Gespräche anstrebe.

Und dann schlug ein CBS-Bericht am späten Freitag Alarm vor einer weiteren Eskalation und berichtete: „Die Vereinigten Staaten und Israel planen eine der bislang härtesten Bombardierungskampagnen gegen Ziele der Energieinfrastruktur im Iran, wie mehrere Quellen gegenüber CBS News angaben; Angriffe seien das gesamte Wochenende über möglich.“

Der Bericht fügte hinzu: „Es gab einige Diskussionen darüber, die Aktion bis zur Eröffnung der Finanzmärkte am Montag abzuschließen, da Bedenken bestanden, wie sich die Bombardements auf die US- und die Weltwirtschaft auswirken würden, aber ein Endpunkt wurde nicht festgelegt.“

Anfang dieser Woche gab es Berichte, wonach Trump gegenüber seinen eigenen Beratern die Beherrschung verloren habe – inmitten anhaltender Debatten darüber, wie mit der Krise umgegangen werden sollte und wie eine Ausstiegsstrategie gefunden werden könne. Wahrscheinlich ist das Wort „Sumpf“ in Washington zunehmend zu hören. Trumps Regierungsvertreter haben versucht, Kritik daran abzuwehren, die USA in einen weiteren endlosen Krieg im Nahen Osten zu verwickeln.

Middle East: Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations, periodic airspace closures, and potential travel disruptions. Some airlines in the region have postponed resumption of earlier… pic.twitter.com/d1ZmzRBBHN — TravelGov (@TravelGov) August 1, 2026

Übersetzung von „X“: Naher Osten: US-Bürger, die sich derzeit im Nahen Osten aufhalten, sollten Vorsicht und erhöhte Wachsamkeit walten lassen und auf Flugausfälle, zeitweise Sperrungen des Luftraums sowie mögliche Reisebeeinträchtigungen vorbereitet sein. Einige Fluggesellschaften in der Region haben die Wiederaufnahme ihrer früheren Flugpläne verschoben; andere haben bestimmte Strecken gestrichen. US-Bürger in der Region sollten eine Ausreise in Betracht ziehen oder darauf vorbereitet sein, im Falle einer Eskalation auszureisen. US-Bürger außerhalb des Nahen Ostens sollten Reisen in die Region und durch die Region ernsthaft überdenken. Wer dennoch in die Region reist oder aus ihr ausreist, sollte die Informationen zum Betrieb von Flughäfen und Fluggesellschaften verfolgen. US-diplomatische Einrichtungen, auch außerhalb des Nahen Ostens, wurden bereits angegriffen. Der Iran und iranfreundliche Gruppen könnten weitere US-Interessen im Ausland oder an Orten ins Visier nehmen, die mit den Vereinigten Staaten und US-Bürgern in Verbindung stehen, darunter US-Unternehmen und andere Institutionen weltweit. Lesen Sie die aktuellen länderspezifischen Reisewarnungen unter: travel.state.gov/en/internation…

„Nun, sie wollen immer reden, aber sie brechen ihre Versprechen so oft“, sagte Trump am Freitag in Camp David über die Iraner und machte damit seiner Frustration Luft, woraufhin er hinzufügte: „Sie bringen mich nur auf die Palme.“

Zudem deutet eine Schlüsselstelle aus einem aktuellen WSJ-Bericht darauf hin, wohin die Dinge wahrscheinlich führen werden: „Einige US-Beamte glauben, dass der Iran die Verhandlungen weiterhin hinauszögern wird, in der Hoffnung, dass Trump angesichts wachsender innenpolitischer Opposition langfristig seine Kriegsbemühungen aufgeben wird.“

Nahost-Eskalation – Update

Trump says he canceled planned attack on Iran amid deal talks



US President Donald Trump claimed Iran and other Middle Eastern countries asked the US to hold off any attack because the parameters of a deal had been agreed to.



He said the deal would include the “Immediate,… pic.twitter.com/TNgmoHrwTj — Sputnik (@SputnikInt) August 2, 2026

US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntagvormittag europäischer Zeit, dass ein bereits geplanter Angriff auf den Iran vorerst abgesagt wurde. Nach eigenen Angaben hätten Iran sowie weitere Staaten des Nahen Ostens Washington gebeten, von einem Militärschlag abzusehen, da die Eckpunkte eines möglichen Abkommens bereits vereinbart worden seien.

Besonders bemerkenswert: Trump nennt als zentralen Bestandteil des möglichen Deals die sofortige, vollständige Öffnung der Straße von Hormus sowie ein Ende der iranischen „nuklearen Bedrohung“. Israel unterstütze diesen Kurs ebenfalls.

Sollten Trumps Aussagen zutreffen, würde dies frühere Berichte bestätigen, wonach die Straße von Hormus inzwischen zum eigentlichen Kern der Verhandlungen geworden ist. Ob daraus ein dauerhafter diplomatischer Durchbruch entsteht oder lediglich eine kurze Atempause vor einer neuen Eskalation, bleibt jedoch abzuwarten. Entscheidend dürfte sein, ob in den kommenden Stunden weitere Bestätigungen aus Teheran oder Washington folgen.

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