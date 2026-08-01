Jemen, ein islamischer Verrat und das sich ausweitende Schlachtfeld

Pepe Escobar

Unterschätzen Sie Jemen niemals. Jemen wird einer Eskalation entschlossen mit einer Gegene skalation begegnen. Genauso, wie es Iran tut.

Die geteilten Länder des Islam hören nie auf zu überraschen – und zu täuschen –, wenn es um ihren fortgesetzten eklatanten Verrat an den Prinzipien des Islam geht.

Das Haus Saud hat eine „Koalition“ gegen den Jemen ins Leben gerufen – unter dem Vorwand, den Schiffsverkehr im Roten Meer zu schützen.

Doch nur Schiffe aus Saudi-Arabien werden im Roten Meer von Jemens Ansarallah blockiert. Das ist „eine Belagerung als Antwort auf eine Belagerung“: Schließlich steht Sana’a seit über elf Jahren unter einer völkerrechtswidrigen saudischen Blockade.

Die Bab-al-Mandab-Straße ist nicht blockiert – sondern nur für Saudis. Und wenn Sie ein saudischer Tanker sind, der Öl nach China transportiert, können Sie ungehindert weiterfahren.

Die von Saudi-Arabien angeführte „Koalition“ ist so erbärmlich, wie sie nur sein kann. Mehrere der teilnehmenden arabischen Staaten verfügen nicht einmal über eine Marine – darunter die GCC-Mitglieder Bahrain, Kuwait und Katar sowie Jordanien.

Die drei Schwergewichte sind Pakistan, die Türkei und Ägypten. Die NATO bleibt außen vor. Praktisch gesehen besteht die Aufgabe dieser „Koalition“ aus islamischen, überwiegend arabischen Petroscheichs, Kompradoren-Eliten und Vasallen darin, die Drecksarbeit für das Epstein-Syndikat zu erledigen.

Überall in der islamischen Welt wird man sich fragen, warum es nie eine „Koalition“ gab, um Gaza vor dem Totenkult zu schützen.

Jemen wird faktisch von nahezu allen seinen Nachbarn belagert. Teile und herrsche funktioniert weiterhin in vollem Umfang. Besonders entlang der sunnitisch-schiitischen Trennlinie. Alle Mitglieder der „Koalition“ haben eine sunnitische Bevölkerungsmehrheit.

Doch nur Narren werden glauben, dass das Imperium der Piraterie und das supranationale Epstein-Syndikat diesen innerarabischen, innermuslimischen und innerislamischen Konflikt nicht steuern, während Washington eng mit Riad abgestimmt handelt – wie zuletzt bei der Bombardierung der Volksmobilisierungseinheiten (PMU) und von Zivilisten im Irak.

Man kann darauf wetten, dass die bevorstehende Bombardierung des Jemen von der NATO koordiniert wird und dabei „saudische“ Kampfflugzeuge eingesetzt werden, um glaubhafte Abstreitbarkeit zu gewährleisten. Offen bleibt, ob Pakistan und Ägypten daran beteiligt sein werden – nachdem sie sich zuvor als Vermittler und Unterstützer eines Friedensprozesses zwischen den USA und Iran präsentiert hatten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko als zwei bedeutende Abwesende werfen Fragen auf. Nun, dann wäre der Plan zu offensichtlich, denn beide gelten als ausgewiesene anglo-zionistische Kolonien.

Die VAE haben Häfen und Militärstützpunkte rund um die Bab-al-Mandab-Straße errichtet – unter anderem in Aden, Sokotra, Somaliland und Dschibuti – und finanzieren zugleich den nachweislichen Völkermord im Sudan, in Somalia und im Jemen. Marokko ist ein Nest aus Spionen, Stoßtruppen und Provokationen gegenüber Algerien.

Dann gibt es noch Nigeria und Bangladesch, beide weit vom Jemen entfernt. Doch wie der scharfsinnige Beobachter AHHfrican anmerkt, geht es hier um „psychologische Unterdrückung“; eine gemeinsame Bevölkerung von 421 Millionen Menschen soll die Jemeniten einschüchtern.

Offensichtlich werden sich die Jemeniten nicht einschüchtern lassen, denn sie wissen – insbesondere aus ihrem Umgang mit Riad und Abu Dhabi – alles darüber, dass wahrer Widerstand nicht durch psychologische Kriegsführung, Lügenfluten und wirtschaftliche Belagerung besiegt werden kann. Sie betrachten die Bildung dieser zusammengewürfelten „Koalition“ als Ehrenabzeichen.

Unterschätzen Sie Jemen niemals. Führer Abdul Malik al-Houthi hat in seiner gestrigen wöchentlichen Ansprache die Richtung unmissverständlich vorgegeben: Jemen wird einer Eskalation entschlossen mit einer Gegene skalation begegnen. Genauso wie Iran.

Was Irans strategische Zurückhaltung beenden könnte

Iran hat nicht nur Omans 50/50-Formel für eine gemeinsame Verwaltung der Straße von Hormus zurückgewiesen (obwohl die Kontakte auf Arbeitsebene zwischen Maskat und Teheran fortgesetzt werden); vielmehr hat Teheran den militärischen Druck nochmals erhöht – als Teil einer umfassenderen Strategie der Nötigung.

Iran demonstriert in der Praxis, dass in ganz Westasien ein hoher Preis dafür zu zahlen ist, US-Militäroperationen zu unterstützen und gleichzeitig zu erwarten, dass das eigene Territorium, die Häfen, die Energieinfrastruktur und die Handelsrouten von den Folgen verschont bleiben.

Im Kern geht es also um die Straße von Hormus in Verbindung mit der Kontrolle über die Eskalationsleiter. Und jeder sollte sich an das Offensichtliche erinnern: Iran spielt auf Zeit. Und Tag für Tag beweist Teheran seinen Standpunkt: Eine Lösung gegen die militärische Architektur rund um Iran ist untrennbar mit dem Kampf um die Straße von Hormus und eine neue, umfassendere Sicherheitsordnung im Persischen Golf verbunden.

Pakistan gerät nun in äußerst schwieriges Fahrwasser und bewegt sich – wie unsere Quellen bei Transition Protocol einräumen – gleichzeitig auf zwei sensiblen Gleisen.

Wir erleben also, dass Islamabad sich der von Saudi-Arabien geführten „Koalition“ anschließt. Teheran beobachtet aufmerksam, wohin dies führt, und macht sich Notizen. Gleichzeitig präsentiert sich Pakistan weiterhin – öffentlich wie hinter den Kulissen – als aktivster Vermittler zwischen Washington und Teheran.

Das kann unmöglich dauerhaft funktionieren.

Pakistanische Vermittler bezeichnen dies als einen „schwierigen, aber bewusst gewählten Balanceakt“. Was für ein Euphemismus. Man kann nicht gleichzeitig die Verteidigungs- und Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien – einschließlich eines kürzlich ausgebauten Militärpakts – schützen und zugleich das mit Iran aufgebaute Vertrauen bewahren.

Bislang haben die iranischen Medien Pakistans Position tatsächlich noch nicht als Verrat dargestellt. Der Vermittlungskanal – wenn auch noch fragiler als zuvor – bleibt offen. Das könnte sich jedoch ändern, abhängig davon, wie aggressiv Pakistan gegen den Jemen vorgeht.

Auch die Eskalationsleiter bleibt mit den vorhersehbaren Ausschlägen aktiv. Eine sehr wohlwollende Interpretation würde nahelegen, dass dies von beiden Seiten bewusst so kalkuliert ist, um Raum für indirekte Verhandlungen zu lassen.

Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Teheran alle militärischen Optionen offen hält – während es zugleich, als klares Zeichen diplomatischer Finesse, eine politische Haltung vermeidet, die eine Deeskalation unmöglich machen würde.

Dasselbe gilt für den Umgang mit der Straße von Hormus. Die Durchfahrt eines QatarEnergy-LNG-Tankers auf dem Weg nach Pakistan zeigt, dass Teheran eine selektive Kontrolle bevorzugt und keine vollständig unterschiedslose Seeblockade verhängen wird (so wie es der Jemen im Roten Meer getan hat; dort richtet sich die Blockade ausschließlich gegen saudische Schiffe).

Die irakische Front wird schon bald eine ernsthafte Eskalation markieren. Kataib Hezbollah beispielsweise hat seine Warnungen ausgeweitet und angekündigt, gegen amerikanische Einrichtungen vorzugehen, die von saudischem Territorium aus operieren.

Das ist ein ernstzunehmendes Signal der Eskalation.

Kurz gesagt: Irans Zurückhaltung ist strategisch, nicht passiv. Das Schlachtfeld weitet sich aus: Es handelt sich um eine miteinander verknüpfte regionale Kriegsarchitektur. Das überrascht nicht, denn der 28. Februar markierte die nächste Phase des amerikanisch-israelisch-zionistischen internationalen Krieges gegen die gesamte Achse des Widerstands.

China ist tief in diese Entwicklung eingebunden. Pakistanische Geheimdienstquellen bestätigten erneut, dass Peking über den Hafen Gwadar, einen zentralen Knotenpunkt des China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), ein umfangreiches Paket an Luftverteidigungssystemen nach Iran verlegt hat. Die Waffenlieferungen erfolgen auf dem Seeweg.

Sie umfassen eine gestaffelte Mischung aus MANPADS und moderneren Luftverteidigungssystemen, darunter bis zu 400 tragbare Flugabwehrsysteme der QW- und FN-Serie. Das QW-12 beispielsweise verfügt über einen zweibandigen Infrarotsucher, der echte Ziele von Täuschkörpern unterscheiden kann.

Iran modernisiert seine mobile Luftverteidigung außerdem mit einem russischen Paket im Wert von 580 Millionen Dollar, das 500 Verba-Startgeräte und 2.500 Raketen umfasst.

Sowohl Pakistan als auch China haben – aus offensichtlichen Gründen der nationalen Sicherheit und um den Neo-Crassus nicht direkt zu provozieren – öffentlich immer wieder bestritten, Waffen geliefert zu haben.

Es bleibt völlig offen, ob die Trump-Regierung – oder das von Neo-Crassus geprägte Umfeld – akzeptieren wird, dass die Kanäle über Pakistan und Oman weiterhin einen Weg zurück an den Verhandlungstisch bieten könnten.

Sollte Washington zu Bombardierungen nach dem Muster der „Tore der Hölle“ gegen Irans Raketen-, Kommando- und Küstenverteidigungsinfrastruktur übergehen, wird Teherans derzeitige Zurückhaltung endgültig verschwinden.

Die Folgen wären absolut verheerend und würden die Energieinfrastruktur am Golf, das, was von den amerikanischen Militärbasen in der Region übrig ist, das ungeschützte saudische Territorium sowie die wichtigsten maritimen Korridore zwischen der Straße von Hormus und dem Roten Meer erfassen.